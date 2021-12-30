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Первый стабильный выпуск проекта Linux Remote Desktop

30.12.2021 14:16

Доступен выпуск проекта Linux Remote Desktop 0.9, развивающего платформу для организации удалённой работы пользователей. Отмечается, что это первый стабильный выпуск проекта, готовый для формирования рабочих внедрений. Платформа позволяет настроить Linux-сервер для автоматизации удалённой работы сотрудников, дающий пользователям возможность по сети подключаться к виртуальному рабочему столу и запускать предоставленные администратором графические приложения. Доступ к рабочему столу возможен как при помощи любого RDP-клиента, так и из web-браузера. Реализация управляющего web-интерфейса написана на языке JavaScript и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проектом предлагается готовый docker-контейнер, который может быть развёрнут для произвольного числа пользователей. Для управления инфраструктурой предлагается web-интерфейс администратора. Само окружение формируется при помощи типовых открытых компонентов, таких как xrdp (реализация сервера для доступа к рабочему столу при помощи протокола RDP), Ubuntu Xrdp (шаблон многопользовательского docker-контейнера на базе xrdp с поддержкой проброса звука), Apache Guacamole (шлюз для доступа к рабочему столу при помощи web-браузера) и Nubo (серверное окружение для создания систем удалённого доступа).

Основные возможности:

  • Платформа может применяться в любом дистрибутиве Linux, на котором имеется возможность запуска docker-контейнеров.
  • Заявлено о возможности создания многопользовательских (Multi-Tenant) систем для неограниченного числа пользователей.
  • Поддержка многофакторной аутентификации и работа без использования VPN.
  • Возможность доступа к рабочему столу из обычного браузера, без установки специализированных программ удалённого доступа.
  • Управление всеми рабочими столами в организации и доступными приложениями через централизованный web-интерфейс администратора.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nubosoftwar...)
  2. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  3. OpenNews: В инкубатор Apache принята система удалённого доступа к рабочему столу Guacamole
  4. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
  5. OpenNews: Релиз протокола для взаимодействия с удаленным рабочим столом SPICE 0.12.0
  6. OpenNews: Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56435-rdp
Ключевые слова: rdp, desktop
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:28, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему во всех эти поделках всегда такая ощутимая задержка? Причём, даже не в одной локалочке, а на одном хосте. Я единственный, кто это наблюдает?
     
     
  • 2.8, пок (?), 14:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меньше всего тормозит xpra и проброс хсервера. Более менее юзабелен vnc и spice.
    Все остальное это страх и ужас.

    В линуксах сильно нехватает аналога нвидийного https://moonlight-stream.org/

    Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта.

     
     
  • 3.14, Хру (?), 14:56, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уху, правда текущий срез xpra сломан :( Но Antoine хорошо чинит, а я ему помогаю )))
     
  • 3.15, Хру (?), 15:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, я для CAD-ов даже на планшете еще в 13м году пользовал Splashtop Enterprise. Солид и катьку крутил на ура!
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:27, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано что есть moonlight-qt и в релизах есть AppImage для линукса, почему сказали что не хватает? Я ни разу не пользовался этой технологией, интересно узнать что это и зачем.
     
     
  • 4.36, Массоны Рептилоиды (?), 17:48, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это клиенты
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:37, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VNC — юзабелен. Да это шутка дня просто.
     
  • 3.20, Урри (ok), 15:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта.

    vnc придуман 150 лет назад.

     
     
  • 4.34, Константавр (ok), 17:29, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А покажите реальный годный пример хорошего воплощения этого vnc в реальных боевых условиях? А то я за всю жизнь ни разу не видел такого. Или 8цветов палитра, или сиди смотри как перерисовывается слайдшоу и глюки. Работу в CAD я себе не представляю в таком виде. А если говорить ещё и о передаче звука, то он вообще, в принципе не пригоден.
     
  • 2.12, Илья (??), 14:42, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю.
    Разворачивал сервера с разными реализациями и заметил что на лине потребление трафика больше 10мб на пользователя. Если сервер развернуть на ms, то при тех же условиях нагрузка на сеть меньше 1мб. Так и не понял с чем связано.
     
     
  • 3.26, анонисик (?), 16:17, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    связано с тем что на rdp в линкусе всем плевать и делаю подделки на костылях?
     
  • 3.43, funny.falcon (?), 20:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тем, что Windows изначально заточен на работу с графикой: приложение Win32 получает запрос от операционки на перерисовку кусочка своего окошка, а не всего целиком. Соответственно, «родной» RDP гоняет по сети только эти кусочки.

    А как сделали интеграцию rdp с X-server, не известно. Возможно, что все окно приложения на каждый чих гоняют.

    VNC пытается это решать, если я правильно понимаю, сравнивая кадры экрана по квадратам и находя различия.

     
  • 2.32, Аноним (32), 17:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то тестил сабж? Задержка есть? Пользоваться удобно? Так -то вещь удобная для своей цели
     

  • 1.2, InuYasha (??), 14:28, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Погодите, а раньше что - так нельзя было? RDP, проброс иксовых сессий..? Не пользовался. но слышал.
    докеры-шмокеры...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:33, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда пользователей больше одного - замучаешься настраивать, кому какие приложения можно запускать и какие ресурсы предоставить. Как я понял, штука из новости это всё автоматизирует и через web-морду позволяет всем управлять.
     
  • 2.7, test (??), 14:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше это называлось LTE.
    Т.е. стартовал gdm на машине, монтировал по nfs файловую систему сервера, и запускал Х11 сервер у себя на клиенте. Проги работали на сервере с Х11 клиентом.
     
     
  • 3.10, test (??), 14:41, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/LTSP
     
  • 2.19, Аноним (18), 15:38, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Раньше было сложно сейчас все просто с новым смузидистрибутивчиком.  
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше ещё в школе русский язык учили
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 16:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а ты прагилифал ?
     
  • 2.21, Урри (ok), 15:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем что-то делать просто если можно сделать сложно?
    Ну вот.
     
  • 2.22, Урри (ok), 15:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:31, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Дистр для браузера ещё не создали? А дистр для прослушивания музыки или просмотра фотографий? А может дистр для калькулятора уже существует? 🤔😆
     
     
  • 2.11, пок (?), 14:42, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    🖕
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >Дистр для браузера

    Chrome OS

     

  • 1.6, zloykakpes (ok), 14:39, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > первый стабильный
    > 0.9

    почему бы просто не использовать версию 1.0 и всем бы стало понятно?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Авторы как бы намекают на уровень стабильности.
     
     
  • 3.38, Самокатофил (?), 18:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В SemVer не значит "чем больше цифра, тем стабильнее". Удивлен твоему количеству плюсов.
     
     
  • 4.44, Аноним (1), 20:34, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты слишком хорошего мнения о местной публике.
     

  • 1.9, Аноним (30), 14:41, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    для лл:

    > Реализация управляющего web-интерфейса написана на языке JavaScript
    > Проектом предлагается готовый docker-контейнер
    > RDP

     
  • 1.23, EuPhobos (ok), 16:01, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "ssh -X" намного лучше всяких захватов экрана целиком.
     
     
  • 2.24, mikhailnov (ok), 16:11, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не по глобальной сети
     
  • 2.28, Аноним (30), 16:47, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, только в миллиард раз медленнее даже по локалке
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:14, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то требовалось контролировать работу IPTV на узле провайдера, имитируя абонента ШПД. Клиент был  в виде виртуальной машины в ЦОД провайдера. Единственный нормально рабочий вариант, который устроил - NoMachine. Адаптация под полосу пропускания работает на 5, комфортно смотреть видео с удалённого сайта как с фиксированного, так и с мобильного доступа, одинакого, что на десктоп, что на Android телефоне/планшете. Бесплатно только однопользовательский клиент/сервер. В Enterprise версии уже многопользовательский доступ есть. А VNC/SPICE/RDP в данном кейсе - слайдшоу.
     
     
  • 2.33, Хру (?), 17:09, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь понятно откуда у таких "прывайдеров" затыки в трансляциях!
     

  • 1.27, Аноним (27), 16:34, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и почему rdp?
    чем это лучше остальных vnc/etc ПО?
    если не рассматривать через призму сотен виндоклиентов rdp на винде
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 16:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты не знаешь, чем rdp лучше vnc, тебе стоит подучить матчасть
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:47, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >работа без использования VPN.

    Разумный админ корпоративной ИТ-инфраструктуры этого не допустит.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На рабочем месте не нужен браузер с интернетом?
    И от чего тогда спасает подключение клиента по vpn?
    У тебя юзер играет в русскую рулетку, но пусть наденет респиратор и поставит прививку.
     

  • 1.37, Аноним (37), 18:01, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ды конечно. Пользуюсь этим XRDP - у него соединение падает постоянно, особенно при какой движухе на экране.
     
  • 1.39, Аноним (39), 19:03, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как на счет звука почему никто не говорит, есть стабильная двухстороняя трансляция или ее нет ?
     
     
  • 2.42, zz (??), 20:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может зависеть от наличия\отсутствия драйверов, их качества, а также поддержки alsa\pulseaudio\pipewire в системе на стороне сервера и на стороне клиента.
    Не знаю, как в xrdp, а в клиенте xfreerdp работает, но не везде и не всегда (c опцией /audio)
    xfreerdp /f +clipboard /compression /u:user_name /v:xxx.xxx.xxx.xxx /t:xxx.xxx.xxx.xxx /audio
     

  • 1.40, слонёнок (?), 19:53, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И интерфейс под мобильные пальцетыковые экраны.
    Горите в аду.
     

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