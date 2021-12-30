Первый стабильный выпуск проекта Linux Remote Desktop

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|1.1, Аноним (1), 14:28, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Почему во всех эти поделках всегда такая ощутимая задержка? Причём, даже не в одной локалочке, а на одном хосте. Я единственный, кто это наблюдает?
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|2.8, пок (?), 14:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Меньше всего тормозит xpra и проброс хсервера. Более менее юзабелен vnc и spice.
Все остальное это страх и ужас.
В линуксах сильно нехватает аналога нвидийного https://moonlight-stream.org/
Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта.
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|3.14, Хру (?), 14:56, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уху, правда текущий срез xpra сломан :( Но Antoine хорошо чинит, а я ему помогаю )))
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|3.15, Хру (?), 15:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, я для CAD-ов даже на планшете еще в 13м году пользовал Splashtop Enterprise. Солид и катьку крутил на ура!
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|3.17, Аноним (17), 15:27, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано что есть moonlight-qt и в релизах есть AppImage для линукса, почему сказали что не хватает? Я ни разу не пользовался этой технологией, интересно узнать что это и зачем.
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|3.20, Урри (ok), 15:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта.
vnc придуман 150 лет назад.
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|4.34, Константавр (ok), 17:29, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А покажите реальный годный пример хорошего воплощения этого vnc в реальных боевых условиях? А то я за всю жизнь ни разу не видел такого. Или 8цветов палитра, или сиди смотри как перерисовывается слайдшоу и глюки. Работу в CAD я себе не представляю в таком виде. А если говорить ещё и о передаче звука, то он вообще, в принципе не пригоден.
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|2.12, Илья (??), 14:42, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю.
Разворачивал сервера с разными реализациями и заметил что на лине потребление трафика больше 10мб на пользователя. Если сервер развернуть на ms, то при тех же условиях нагрузка на сеть меньше 1мб. Так и не понял с чем связано.
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|3.26, анонисик (?), 16:17, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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связано с тем что на rdp в линкусе всем плевать и делаю подделки на костылях?
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|3.43, funny.falcon (?), 20:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С тем, что Windows изначально заточен на работу с графикой: приложение Win32 получает запрос от операционки на перерисовку кусочка своего окошка, а не всего целиком. Соответственно, «родной» RDP гоняет по сети только эти кусочки.
А как сделали интеграцию rdp с X-server, не известно. Возможно, что все окно приложения на каждый чих гоняют.
VNC пытается это решать, если я правильно понимаю, сравнивая кадры экрана по квадратам и находя различия.
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|2.32, Аноним (32), 17:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то тестил сабж? Задержка есть? Пользоваться удобно? Так -то вещь удобная для своей цели
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|1.2, InuYasha (??), 14:28, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Погодите, а раньше что - так нельзя было? RDP, проброс иксовых сессий..? Не пользовался. но слышал.
докеры-шмокеры...
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|2.5, Аноним (5), 14:33, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда пользователей больше одного - замучаешься настраивать, кому какие приложения можно запускать и какие ресурсы предоставить. Как я понял, штука из новости это всё автоматизирует и через web-морду позволяет всем управлять.
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|2.7, test (??), 14:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше это называлось LTE.
Т.е. стартовал gdm на машине, монтировал по nfs файловую систему сервера, и запускал Х11 сервер у себя на клиенте. Проги работали на сервере с Х11 клиентом.
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|2.19, Аноним (18), 15:38, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раньше было сложно сейчас все просто с новым смузидистрибутивчиком.
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|2.21, Урри (ok), 15:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем что-то делать просто если можно сделать сложно?
Ну вот.
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|1.4, Аноним (4), 14:31, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Дистр для браузера ещё не создали? А дистр для прослушивания музыки или просмотра фотографий? А может дистр для калькулятора уже существует? 🤔😆
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|1.6, zloykakpes (ok), 14:39, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> первый стабильный
> 0.9
почему бы просто не использовать версию 1.0 и всем бы стало понятно?
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|3.38, Самокатофил (?), 18:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В SemVer не значит "чем больше цифра, тем стабильнее". Удивлен твоему количеству плюсов.
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|1.9, Аноним (30), 14:41, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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для лл:
> Реализация управляющего web-интерфейса написана на языке JavaScript
> Проектом предлагается готовый docker-контейнер
> RDP
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|1.25, Аноним (25), 16:14, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то требовалось контролировать работу IPTV на узле провайдера, имитируя абонента ШПД. Клиент был в виде виртуальной машины в ЦОД провайдера. Единственный нормально рабочий вариант, который устроил - NoMachine. Адаптация под полосу пропускания работает на 5, комфортно смотреть видео с удалённого сайта как с фиксированного, так и с мобильного доступа, одинакого, что на десктоп, что на Android телефоне/планшете. Бесплатно только однопользовательский клиент/сервер. В Enterprise версии уже многопользовательский доступ есть. А VNC/SPICE/RDP в данном кейсе - слайдшоу.
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|2.33, Хру (?), 17:09, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь понятно откуда у таких "прывайдеров" затыки в трансляциях!
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|1.27, Аноним (27), 16:34, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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и почему rdp?
чем это лучше остальных vnc/etc ПО?
если не рассматривать через призму сотен виндоклиентов rdp на винде
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|2.29, Аноним (30), 16:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если ты не знаешь, чем rdp лучше vnc, тебе стоит подучить матчасть
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|1.35, Аноним (35), 17:47, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>работа без использования VPN.
Разумный админ корпоративной ИТ-инфраструктуры этого не допустит.
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|2.41, Аноним (41), 19:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На рабочем месте не нужен браузер с интернетом?
И от чего тогда спасает подключение клиента по vpn?
У тебя юзер играет в русскую рулетку, но пусть наденет респиратор и поставит прививку.
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|1.37, Аноним (37), 18:01, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ды конечно. Пользуюсь этим XRDP - у него соединение падает постоянно, особенно при какой движухе на экране.
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|1.39, Аноним (39), 19:03, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как на счет звука почему никто не говорит, есть стабильная двухстороняя трансляция или ее нет ?
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|2.42, zz (??), 20:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может зависеть от наличия\отсутствия драйверов, их качества, а также поддержки alsa\pulseaudio\pipewire в системе на стороне сервера и на стороне клиента.
Не знаю, как в xrdp, а в клиенте xfreerdp работает, но не везде и не всегда (c опцией /audio)
xfreerdp /f +clipboard /compression /u:user_name /v:xxx.xxx.xxx.xxx /t:xxx.xxx.xxx.xxx /audio
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