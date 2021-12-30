Первый стабильный выпуск проекта Linux Remote Desktop

2.8 , пок ( ? ), 14:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Меньше всего тормозит xpra и проброс хсервера. Более менее юзабелен vnc и spice.

Все остальное это страх и ужас. В линуксах сильно нехватает аналога нвидийного https://moonlight-stream.org/ Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта.

3.14 , Хру ( ? ), 14:56, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уху, правда текущий срез xpra сломан :( Но Antoine хорошо чинит, а я ему помогаю )))

3.15 , Хру ( ? ), 15:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, я для CAD-ов даже на планшете еще в 13м году пользовал Splashtop Enterprise. Солид и катьку крутил на ура!

3.17 , Аноним ( 17 ), 15:27, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Написано что есть moonlight-qt и в релизах есть AppImage для линукса, почему сказали что не хватает? Я ни разу не пользовался этой технологией, интересно узнать что это и зачем.

4.36 , Массоны Рептилоиды ( ? ), 17:48, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что это клиенты

3.18 , Аноним ( 18 ), 15:37, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VNC — юзабелен. Да это шутка дня просто.

3.20 , Урри ( ok ), 15:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это пока единственный способ расшарить десктоп из офиса домой и из дома в офис который даёт на 95% локальный экспириенс для использования CAD софта. vnc придуман 150 лет назад.

4.34 , Константавр ( ok ), 17:29, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А покажите реальный годный пример хорошего воплощения этого vnc в реальных боевых условиях? А то я за всю жизнь ни разу не видел такого. Или 8цветов палитра, или сиди смотри как перерисовывается слайдшоу и глюки. Работу в CAD я себе не представляю в таком виде. А если говорить ещё и о передаче звука, то он вообще, в принципе не пригоден.

2.12 , Илья ( ?? ), 14:42, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддерживаю.

Разворачивал сервера с разными реализациями и заметил что на лине потребление трафика больше 10мб на пользователя. Если сервер развернуть на ms, то при тех же условиях нагрузка на сеть меньше 1мб. Так и не понял с чем связано.

3.26 , анонисик ( ? ), 16:17, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – связано с тем что на rdp в линкусе всем плевать и делаю подделки на костылях?

3.43 , funny.falcon ( ? ), 20:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С тем, что Windows изначально заточен на работу с графикой: приложение Win32 получает запрос от операционки на перерисовку кусочка своего окошка, а не всего целиком. Соответственно, «родной» RDP гоняет по сети только эти кусочки. А как сделали интеграцию rdp с X-server, не известно. Возможно, что все окно приложения на каждый чих гоняют. VNC пытается это решать, если я правильно понимаю, сравнивая кадры экрана по квадратам и находя различия.

2.32 , Аноним ( 32 ), 17:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто-то тестил сабж? Задержка есть? Пользоваться удобно? Так -то вещь удобная для своей цели

