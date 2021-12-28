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Обновление платформы для визуализации данных Open MCT

28.12.2021 19:41

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало обновление открытого инструментария Open MCT 1.8.2 (Open Mission Control Technologies), предназначенного для визуализации данных, поступающих в процессе сбора телеметрии с различных датчиков и источников информации. Web-интерфейс построен с использованием методов адаптивной вёрстки и может использоваться как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Код написан на языке JavaScript (серверная часть функционирует на базе Node.js) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Open MCT позволяет в одном сводном интерфейсе отображать потоки как поступающих в данным момент, так и уже полученных данных (анализ истории), оценивать состояние датчиков, выводить изображения с камер, выполнять навигацию по событиям с использованием шкалы времени, визуализировать любую информацию, использовать разные представления телеметрии (таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Оператор может быстро переключаться между разными обработчиками и представлениями данных, менять размер областей, компоновать собственные представления в визуальном редакторе, перемещать элементы в режиме drag&drop. Платформа очень гибкая и при помощи плагинов может адаптироваться для различных применений, форм представления информации, типов и источников данных.

В центрах управления полётами NASA платформа используется для наглядного анализа параметров миссий, связанных с запуском космических аппаратов, а также для планирования и управления экспериментальными планетоходами. Для сообщества Open MCT может оказаться полезным в любых применениях, связанных с мониторингом, планированием, анализом и слежением за работой систем, формирующих данные телеметрии. Например, Open MCT может использоваться для организации мониторинга за устройствами интернета-вещей, серверами и компьютерными сетями, отслеживания состояния дронов, роботов и различных медицинских систем, визуализации бизнес-данных и т.п.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nasa/openmc...)
  2. OpenNews: Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0
  3. OpenNews: Релиз системы сбора и визуализации метрик Graphite 1.0.0
  4. OpenNews: Открыт код JavaScript-библиотек AnyChart для визуализации данных
  5. OpenNews: Cube - открытая система визуализации данных
  6. OpenNews: PhiloGL - фреймворк для визуализации данных и разработки игр с использованием WebGL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56423-openmct
Ключевые слова: openmct, monitoring
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 28/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    А где бункерные датчики
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 28/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.3, kusb (?), 22:41, 28/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:05, 28/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:16, 28/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, ыы (?), 00:04, 29/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    графана побогаче будет, и по плагинам, и по источникам данных...
     
     
  • 2.7, ыы (?), 00:04, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и картинки с вебкамеры тоже вставлять можно.. и алерты...
     

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