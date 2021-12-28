Обновление платформы для визуализации данных Open MCT

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало обновление открытого инструментария Open MCT 1.8.2 (Open Mission Control Technologies), предназначенного для визуализации данных, поступающих в процессе сбора телеметрии с различных датчиков и источников информации. Web-интерфейс построен с использованием методов адаптивной вёрстки и может использоваться как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Код написан на языке JavaScript (серверная часть функционирует на базе Node.js) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Open MCT позволяет в одном сводном интерфейсе отображать потоки как поступающих в данным момент, так и уже полученных данных (анализ истории), оценивать состояние датчиков, выводить изображения с камер, выполнять навигацию по событиям с использованием шкалы времени, визуализировать любую информацию, использовать разные представления телеметрии (таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Оператор может быстро переключаться между разными обработчиками и представлениями данных, менять размер областей, компоновать собственные представления в визуальном редакторе, перемещать элементы в режиме drag&drop. Платформа очень гибкая и при помощи плагинов может адаптироваться для различных применений, форм представления информации, типов и источников данных.

В центрах управления полётами NASA платформа используется для наглядного анализа параметров миссий, связанных с запуском космических аппаратов, а также для планирования и управления экспериментальными планетоходами. Для сообщества Open MCT может оказаться полезным в любых применениях, связанных с мониторингом, планированием, анализом и слежением за работой систем, формирующих данные телеметрии. Например, Open MCT может использоваться для организации мониторинга за устройствами интернета-вещей, серверами и компьютерными сетями, отслеживания состояния дронов, роботов и различных медицинских систем, визуализации бизнес-данных и т.п.