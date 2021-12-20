Выпуск кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.6.0

Доступен релиз кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.6, отвечающего за рекурсивное преобразование имён. PowerDNS Recursor построен на одной кодовой базе с PowerDNS Authoritative Server, но рекурсивный и авторитетный DNS-серверы PowerDNS развиваются в рамках разных циклов разработки и выпускаются в форме отдельных продуктов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Сервер предоставляет средства для удалённого сбора статистики, поддерживает мгновенный перезапуск, имеет встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, полноценно поддерживает DNSSEC, DNS64, RPZ (Response Policy Zones), позволяет подключать чёрные списки. Имеется возможность записи результатов резолвинга в виде файлов зон BIND. Для обеспечения высокой производительности применяются современные механизмы мультиплексирования соединений во FreeBSD, Linux и Solaris (kqueue, epoll, /dev/poll), а также высокопроизводительный парсер DNS-пакетов, способный обрабатывать десятки тысяч параллельных запроcов. В новой версии: Добавлена функция "Zone to Cache", позволяющая периодически извлекать DNS-зону и подставлять её содержимое в кэш, для того, чтобы кэш всегда был в "горячем" состоянии и содержал связанные с зоной данные. Функция может использоваться с любым типом зон, включая корневые. Извлечение зоны может выполняться при помощи DNS AXFR, HTTP, HTTPS или через загрузку из локального файла.

Предоставлена возможность сброса записей из кэша при поступлении входящих notify-запросов.

Добавлена поддержка шифрования обращений к DNS-серверам при помощи DoT (DNS over TLS). По умолчанию DoT включается при указании для DNS Forwarder порта 853 или при явном перечислении DNS-серверов через параметр dot-to-auth-names. Проверка сертификатов пока не выполняется, как и автоматическое переключение на DoT пои его поддержке DNS-сервером (указанные возможности будут включены после утверждения комитетом по стандартизации).

Переписан код для установки исходящих TCP-соединений, добавлена возможность повторного использования соединений. Для повторного использования соединений TCP (и DoT) соединения теперь не закрываются сразу после обработки запроса, а на какое-то время оставляются открытыми (поведение регулируется настройкой tcp-out-max-idle-ms).

Расширен диапазон собираемых и экспортируемых метрик со статистикой и информацией для систем мониторинга.

Добавлена экспериментальная функция трассировки событий (Event Tracing), позволяющая получить детальные сведения о времени выполнения каждой стадии резолвинга.



