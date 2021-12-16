Выпуск OpenVPN 2.5.5

2.15 , Аноним ( 8 ), 11:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще где не актуально? Вроде на Марсе тоже не актуально, почему не упомянул?

3.16 , псевдонимус ( ? ), 11:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало. А на Марсе ни одного человека пока нет.

4.17 , Капитан Очевидность ( ? ), 12:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А на Марсе ни одного человека пока нет И ты, конечно, там был и своими глазами это видел?

4.19 , Аноним ( - ), 12:11, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А на Марсе ни одного человека пока нет. та ладно, по телеку говорят что там космонавты летают. пьяный тесловодитель съехал в карьер. местные ограбили локомотив с бусами и айфонами. ты еще арнольду расскажи про марс, сидишь в своих зажопинсках и книжек не читаешь

4.20 , dullish ( ok ), 12:13, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало. Ассанж, Мэннинг и Сноуден смотрят на тебя с непониманием и лёгким осуждением.

5.21 , Анонтий ( ? ), 12:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Семь с половиной миллиардов человек даже не знают кто эти люди. И есть вероятность, что никогда и не узнают...

6.22 , dullish ( ok ), 12:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Самое главное, что они не только не знают и не узнают, но и знать не хотят. Наверное, это совершенно нормально, но немного грустно, да.

7.25 , Аноним ( - ), 13:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стадо нужно пасти

Иначе разбегутся или навредят сами себе

8.27 , Простец ( ? ), 13:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Беда в том, что пастыри 8212 суть волки в овечьих шкурах И ведут они стадо н...