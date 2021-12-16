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Выпуск OpenVPN 2.5.5

16.12.2021 08:27

Подготовлен выпуск OpenVPN 2.5.5, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новой версии

  • Перевод в разряд устаревших 64-битных шифров, подверженных атаке SWEET32, отложен до ветки 2.7.
  • В версии для Windows обеспечено использование по умолчанию сетевого адреса для эмулируемого DHCP-сервера, что даёт возможность использовать подсеть /30, необходимую для соединения с OpenVPN Cloud.
  • В сборках для Windows включена обязательная поддержка алгоритмов на основе эллиптических кривых (возможность сборки с OpenSSL без поддержки эллиптических кривых прекращена).
  • При сборке с использованием компилятора MSVC включена защита потока выполнения команд (CFI, Control-Flow Integrity) и защита от атак класса Spectre.
  • Для Windows-сборок возвращена загрузка файла конфигурации OpenSSL (%installdir%SSLopenssl.cfg), что необходимо для работы некоторых аппаратных токенов, требующих специальных настроек для OpenSSL.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN
  3. OpenNews: Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway
  4. OpenNews: Представлен Sweet32, новый вид атаки на HTTPS и OpenVPN
  5. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  6. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56356-openvpn
Ключевые слова: openvpn, vpn
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 16/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, iPony129412 (?), 08:33, 16/12/2021 Скрыто модератором
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  • 3.3, Аноним (1), 08:36, 16/12/2021 Скрыто модератором
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  • 4.5, iPony129412 (?), 08:44, 16/12/2021 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 08:40, 16/12/2021 Скрыто модератором
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  • 2.12, Аноним (12), 11:04, 16/12/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.7, Аноним (7), 09:24, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую только TAP адаптер для создания быстрой сети с виртуалкой.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:28, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец. А еще что умеешь?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:03, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    писать на клавиатуре
     
     
  • 4.18, dullish (ok), 12:10, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фломастером...
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 13:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зубилом
     

  • 1.10, КО (?), 10:23, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зашёл на главную их сайта и прям ностальгия...
    Прям как какая-нибудь говеная корпорация которая потихоньку куксится вроде антивирусников.
     
  • 1.11, InuYasha (??), 10:41, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше - OpenVPN или StrongSWAN?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenVPN (а ещё лучше — tcpcrypt).
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 13:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а ещё лучше — tcpcrypt).

    Реализации считаются экспериментальными (англ. experimental) и по сообщениям пользователей работают нестабильно (англ. unstable).

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:15, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WireGuard лучше и быстрее
     

  • 1.14, псевдонимус (?), 11:27, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >опенвпн

    На территории государств с запретом на свободу информации и тайны переписки не актуально. Да и тормоз это, хоть "простой" и фичастый.

     
     
  • 2.15, Аноним (8), 11:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще где не актуально? Вроде на Марсе тоже не актуально, почему не упомянул?
     
     
  • 3.16, псевдонимус (?), 11:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало. А на Марсе ни одного человека пока нет.
     
     
  • 4.17, Капитан Очевидность (?), 12:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на Марсе ни одного человека пока нет

    И ты, конечно, там был и своими глазами это видел?

     
  • 4.19, Аноним (-), 12:11, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на Марсе ни одного человека пока нет.

    та ладно, по телеку говорят что там космонавты летают. пьяный тесловодитель съехал в карьер. местные ограбили локомотив с бусами и айфонами. ты еще арнольду расскажи про марс, сидишь в своих зажопинсках и книжек не читаешь

     
  • 4.20, dullish (ok), 12:13, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало.

    Ассанж, Мэннинг и Сноуден смотрят на тебя с непониманием и лёгким осуждением.

     
     
  • 5.21, Анонтий (?), 12:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Семь с половиной миллиардов человек даже не знают кто эти люди. И есть вероятность, что никогда и не узнают...
     
     
  • 6.22, dullish (ok), 12:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое главное, что они не только не знают и не узнают, но и знать не хотят. Наверное, это совершенно нормально, но немного грустно, да.
     
     
  • 7.25, Аноним (-), 13:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стадо нужно пасти
    Иначе разбегутся или навредят сами себе
     
     
  • 8.27, Простец (?), 13:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беда в том, что пастыри 8212 суть волки в овечьих шкурах И ведут они стадо н... текст свёрнут, показать
     

  • 1.23, Аноним (-), 13:11, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем в репах дебиан 2.5.1
     

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