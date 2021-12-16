Выпуск OpenVPN 2.5.5

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|1.10, КО (?), 10:23, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашёл на главную их сайта и прям ностальгия...
Прям как какая-нибудь говеная корпорация которая потихоньку куксится вроде антивирусников.
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|3.24, Аноним (-), 13:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а ещё лучше — tcpcrypt).
Реализации считаются экспериментальными (англ. experimental) и по сообщениям пользователей работают нестабильно (англ. unstable).
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|1.14, псевдонимус (?), 11:27, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>опенвпн
На территории государств с запретом на свободу информации и тайны переписки не актуально. Да и тормоз это, хоть "простой" и фичастый.
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|2.15, Аноним (8), 11:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще где не актуально? Вроде на Марсе тоже не актуально, почему не упомянул?
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|3.16, псевдонимус (?), 11:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало. А на Марсе ни одного человека пока нет.
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|4.19, Аноним (-), 12:11, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А на Марсе ни одного человека пока нет.
та ладно, по телеку говорят что там космонавты летают. пьяный тесловодитель съехал в карьер. местные ограбили локомотив с бусами и айфонами. ты еще арнольду расскажи про марс, сидишь в своих зажопинсках и книжек не читаешь
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|4.20, dullish (ok), 12:13, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Потому что 2 с плюсом миллиарда человек это не мало.
Ассанж, Мэннинг и Сноуден смотрят на тебя с непониманием и лёгким осуждением.
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|5.21, Анонтий (?), 12:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Семь с половиной миллиардов человек даже не знают кто эти люди. И есть вероятность, что никогда и не узнают...
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|6.22, dullish (ok), 12:26, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое главное, что они не только не знают и не узнают, но и знать не хотят. Наверное, это совершенно нормально, но немного грустно, да.
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