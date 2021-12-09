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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.92, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- В модуле Paysys переработано большинство платёжных модулей и добавлены тесты.
- Переработан Callcenter.
- В CRM/Maps2 добавлено выделение объектов на карте для массового изменения.
- Переработан модуль Extfin, добавлены периодические начисления абонентам.
- Реализована поддержка выборочной детализации сессий для клиентов (s_detail).
- Добавлен плагин ISG Change service для управления временными сервисами в Cisco ISG.
- В RADIUS реализована поддержка параметров "Accounting" и автозапоминание сессий при рестарте NAS-сервера.
- Добавлена поддержка CDATA FD1616SN, HSGQ G008.
- Добавлен billd-плагин equipment_onu_disabled_status, который отключает или включает ONU на OLT в зависимости от статуса абонента.
- Добавлена поддержка GPON и EPON ZTE с прошивкой V2
- Переделан Telegram-бот.
- Дополнен API.
- Добавлена поддержка FreeBSD 12.