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Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.92

09.12.2021 13:35

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.92, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • В модуле Paysys переработано большинство платёжных модулей и добавлены тесты.
  • Переработан Callcenter.
  • В CRM/Maps2 добавлено выделение объектов на карте для массового изменения.
  • Переработан модуль Extfin, добавлены периодические начисления абонентам.
  • Реализована поддержка выборочной детализации сессий для клиентов (s_detail).
  • Добавлен плагин ISG Change service для управления временными сервисами в Cisco ISG.
  • В RADIUS реализована поддержка параметров "Accounting" и автозапоминание сессий при рестарте NAS-сервера.
  • Добавлена поддержка CDATA FD1616SN, HSGQ G008.
  • Добавлен billd-плагин equipment_onu_disabled_status, который отключает или включает ONU на OLT в зависимости от статуса абонента.
  • Добавлена поддержка GPON и EPON ZTE с прошивкой V2
  • Переделан Telegram-бот.
  • Дополнен API.
  • Добавлена поддержка FreeBSD 12.


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d0%a0%d0...)
  2. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.91
  3. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56313-abills
Ключевые слова: abills, billing
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, А где же каменты (?), 14:19, 09/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сертификат на официальное использование есть?
     
     
  • 2, Аноним (2), 14:27, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украина же
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цэ ж Європа
     
  • 4, Аноним (3), 14:32, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот же он http://abills.net.ua/wp-content/uploads/2015/07/Document-page-001-270x350.jpg чтобы это не значило. Звучит так что на неофициальное использование тоже нужен сертификат.  
     
  • 5, kusb (?), 15:49, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен сертификат и что он даёт? Мне кажется, что биллинговая система это часть внутренней инфраструктуры провайдера, а официальная часть заканчивается на договорах и чеках об оплате.
     
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