Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.92

2, Аноним ( 2 ), 14:27, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Украина же

3, Аноним ( 3 ), 14:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Цэ ж Європа

4, Аноним ( 3 ), 14:32, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот же он http://abills.net.ua/wp-content/uploads/2015/07/Document-page-001-270x350.jpg чтобы это не значило. Звучит так что на неофициальное использование тоже нужен сертификат.

5, kusb ( ? ), 15:49, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем нужен сертификат и что он даёт? Мне кажется, что биллинговая система это часть внутренней инфраструктуры провайдера, а официальная часть заканчивается на договорах и чеках об оплате.

