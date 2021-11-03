Релиз коммуникационной платформы Asterisk 19 и дистрибутива FreePBX 16

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 19, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2. Asterisk 19 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 18 продлится до октября 2025 года, а ветки Asterisk 16 до октября 2023 года. Поддержка LTS-ветки 13.x и промежуточной ветки 17.x прекращена. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности. Ключевые улучшения в Asterisk 19: Реализованы категории отладочных логов, позволяющие настроить вывод только необходимой отладочной информации. В настоящий момент предложены следующие категории: dtls, dtls_packet, ice, rtcp, rtcp_packet, rtp, rtp_packet, stun и stun_packet.

Добавлен новый режим форматирования логов "plain", при котором в лог без лишних управляющих символов (без подсветки) выводится имя файла, функции и строки с номером. Также предоставлена возможность определения собственных уровней ведения лога и изменения формата вывода в лог дат и времени.

В AMI (Asterisk Manager Interface) добавлена возможность прикрепления обработчиков для событий, связанных с поступлением тонального сигнала (DTMF) "flash" (кратковременный разрыв канала).

В команде Originate (инициирование вызова) реализована возможность установки переменных для нового канала.

В команде SendMF и менеджере PlayMF добавлена поддержка отправки произвольных тональных сигналов R1 MF (multi-frequency) в любой канал.

В команде MessageSend предоставлена возможность раздельного указания адресов назначения "Destination" и "To".

Добавлена команда ConfKick, позволяющая отключить от конференции определённый канал, всех пользователей или пользователей без прав администратора.

Добавлена команда Reload для перезагрузки модулей.

Добавлена команда WaitForCondition для приостановки выполнения сценария обработки вызовов (dialplan) до выполнения определённых условий.

В модуль app_dial добавлена опция "A" позволяющая воспроизводить во время совершения вызова звук как для вызывающего, так и для вызываемого абонента.

Добавлен модуль app_dtmfstore, сохраняющий в переменной набранные цифры тонального набора.

В модуле app_morsecode реализована поддержка американского диалекта азбуки Морзе и предоставлена настройка для изменения интервала пауз.

В модуле app_originate для звонков, инициированных из dialplan-сценариев, добавлена возможность указания кодеков, call-файлов и управляющих действий.

В модуле app_voicemail добавлена возможность ранней отправки приветствия и инструкций по использованию голосовой почты и создания канала только после наступления времени записи входящего сообщения.

Добавлена настройка astcachedir для изменения местоположения кэша на диске. По умолчанию кэш теперь размещается в отдельном каталоге /var/cache/asterisk вместо каталога /tmp. Одновременно после трёх лет разработки опубликован релиз проекта FreePBX 16, развивающего web-интерфейс для управления Asterisk и готовый дистрибутив для быстрого развёртывания VoIP-систем. Из изменений отмечается поддержка PHP 7.4, расширение API на базе языка формирования запросов GraphQL, переход на единый драйвер PJSIP (драйвер Chan_SIP отключён по умолчанию), поддержка создания шаблонов для изменения оформления пользовательской панели управления, переделанный модуль межсетевого экрана с расширенными возможностями для управления SIP-трафиком, возможность настройки параметров протокола для HTTPS, привязка AMI только к localhost по умолчанию, опция для проверки надёжности паролей. Также можно отметить корректирующее обновление платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.10.7, в котором устранены 5 уязвимостей, которые могут привести к отправке SIP-сообщений без аутентификации (например, для спуфинга и рассылки спама через SIP-шлюз), утечке хэшей аутентификации сеанса и осуществлению DoS-атак (исчерпание свободной памяти и крахи) для блокирования работы сервера через отправку некорректных пакетов SRTP или флуд пакетами SIP.



