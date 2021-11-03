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Релиз коммуникационной платформы Asterisk 19 и дистрибутива FreePBX 16

03.11.2021 11:14

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 19, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 19 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 18 продлится до октября 2025 года, а ветки Asterisk 16 до октября 2023 года. Поддержка LTS-ветки 13.x и промежуточной ветки 17.x прекращена. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения в Asterisk 19:

  • Реализованы категории отладочных логов, позволяющие настроить вывод только необходимой отладочной информации. В настоящий момент предложены следующие категории: dtls, dtls_packet, ice, rtcp, rtcp_packet, rtp, rtp_packet, stun и stun_packet.
  • Добавлен новый режим форматирования логов "plain", при котором в лог без лишних управляющих символов (без подсветки) выводится имя файла, функции и строки с номером. Также предоставлена возможность определения собственных уровней ведения лога и изменения формата вывода в лог дат и времени.
  • В AMI (Asterisk Manager Interface) добавлена возможность прикрепления обработчиков для событий, связанных с поступлением тонального сигнала (DTMF) "flash" (кратковременный разрыв канала).
  • В команде Originate (инициирование вызова) реализована возможность установки переменных для нового канала.
  • В команде SendMF и менеджере PlayMF добавлена поддержка отправки произвольных тональных сигналов R1 MF (multi-frequency) в любой канал.
  • В команде MessageSend предоставлена возможность раздельного указания адресов назначения "Destination" и "To".
  • Добавлена команда ConfKick, позволяющая отключить от конференции определённый канал, всех пользователей или пользователей без прав администратора.
  • Добавлена команда Reload для перезагрузки модулей.
  • Добавлена команда WaitForCondition для приостановки выполнения сценария обработки вызовов (dialplan) до выполнения определённых условий.
  • В модуль app_dial добавлена опция "A" позволяющая воспроизводить во время совершения вызова звук как для вызывающего, так и для вызываемого абонента.
  • Добавлен модуль app_dtmfstore, сохраняющий в переменной набранные цифры тонального набора.
  • В модуле app_morsecode реализована поддержка американского диалекта азбуки Морзе и предоставлена настройка для изменения интервала пауз.
  • В модуле app_originate для звонков, инициированных из dialplan-сценариев, добавлена возможность указания кодеков, call-файлов и управляющих действий.
  • В модуле app_voicemail добавлена возможность ранней отправки приветствия и инструкций по использованию голосовой почты и создания канала только после наступления времени записи входящего сообщения.
  • Добавлена настройка astcachedir для изменения местоположения кэша на диске. По умолчанию кэш теперь размещается в отдельном каталоге /var/cache/asterisk вместо каталога /tmp.

Одновременно после трёх лет разработки опубликован релиз проекта FreePBX 16, развивающего web-интерфейс для управления Asterisk и готовый дистрибутив для быстрого развёртывания VoIP-систем. Из изменений отмечается поддержка PHP 7.4, расширение API на базе языка формирования запросов GraphQL, переход на единый драйвер PJSIP (драйвер Chan_SIP отключён по умолчанию), поддержка создания шаблонов для изменения оформления пользовательской панели управления, переделанный модуль межсетевого экрана с расширенными возможностями для управления SIP-трафиком, возможность настройки параметров протокола для HTTPS, привязка AMI только к localhost по умолчанию, опция для проверки надёжности паролей.

Также можно отметить корректирующее обновление платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.10.7, в котором устранены 5 уязвимостей, которые могут привести к отправке SIP-сообщений без аутентификации (например, для спуфинга и рассылки спама через SIP-шлюз), утечке хэшей аутентификации сеанса и осуществлению DoS-атак (исчерпание свободной памяти и крахи) для блокирования работы сервера через отправку некорректных пакетов SRTP или флуд пакетами SIP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Доступна коммуникационная платформа Asterisk 18
  3. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз VoIP-сервера GNU SIP Witch 1.0.0
  5. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
  6. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56094-asterisk
Ключевые слова: asterisk, voip
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