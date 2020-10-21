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Доступна коммуникационная платформа Asterisk 18

21.10.2020 23:29

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 18, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 18 отнесён к категории выпусков с расширенной поддержкой (LTS), обновления для которого будут выпускаться в течение пяти лет вместо свойственных для обычных выпусков двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 16 продлится до октября 2023 года, а ветки Asterisk 13 до октября 2021 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения в Asterisk 18:

  • Добавлена поддержка видеокодека H.265/HEVC.
  • Для приложений и каналов реализована поддержка протокола двунаправленной потоковой передачи звука AudioSocket.
  • Добавлена поддержка протоколов STIR/SHAKEN для борьбы с фальсификацией идентификатора звонящего (caller ID). Поддерживается как отправка заголовка
  • Добавлена поддержка протоколов STIR/SHAKEN для борьбы с фальсификацией идентификатора звонящего (caller ID). Поддерживается как отправка заголовка с заверением идентичности при исходящих вызовов, так и проверка звонящего при приёме входящих вызовах. с заверением идентичности при исходящих вызовов, так и проверка звонящего при приёме входящих вызовах.
  • Добавлен новый режим форматирования лога "plain", при использовании которого не используются управляющие символы для выделения цветом и указывается информация о файле, функции и номере строки.
  • В API Streams реализованы базовые возможности для управления согласованием кодеков (ACN, Advanced Codec Negotiation).
  • Поведение приложения BridgeAdd приближено к приложению Bridge и также выставляет для канала переменную BRIDGERESULT, для передачи в сценарий обработки вызовов (dialplan) информации о результате совмещения каналов.
  • В модуле res_pjsip реализованы новые опции incoming_call_offer_pref и outgoing_call_offer_pref для определения желаемого порядка кодеков для входящих и исходящих вызовов.
  • В AMI (Asterisk Manager Interface) добавлена возможность указания 'Content-Type' для действий SendText.
  • В ARI (Asterisk REST Interface), API для создания внешних коммуникационных приложений, которые могут напрямую манипулировать каналами, мостами и другими компонентами телефонии в Asterisk, для вызовов 'bridges.addChannel' добавлен параметр 'inhibitConnectedLineUpdates' для предотвращения передачи идентификатора нового подключённого канала другим участникам совмещённого канала. В ресурс ARI Channel добавлен субресурс "externalMedia", при помощи которого можно осуществлять подстановку в совмещённые каналы звука с внешнего сервера или передавать на внешний сервер звук из совмещённых каналов.
  • Активирована по умолчанию настройка "hide_messaging_ami_events", позволяющая исключить передачу событий о сообщениях для снижения нагрузки на приложения AMI и ARI.
  • В шлюз для организации конференций ConfBridge добавлены опции "maximum_sample_rate" для задания максимальной частоты дискретизации и "text_messaging" для управления включением возможности обмена текстовыми сообщениями для пользователя.
  • В приложениях Dial, Page и ChanIsAvail разрешено использование пустых позиций в списке адресатов, что позволяет упростить сценарии обработки вызовов за счёт исключения необходимости проверки пустых позиций.
  • Во встроенном http-сервере добавлена опция "enable_status" для отключения обработки внутренней страницы "/httpstatus".
  • В res_musiconhold добавлен режим "playlist", позволяющий указать список файлов или URL для воспроизведения.
  • В res_rtp_asterisk механизм чёрных списков преобразован в систему списков доступа (ACL) с опциями ice_deny, ice_permit, ice_acl, stun_deny, stun_permit и stun_acl.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Доступна коммуникационная платформа Asterisk 17
  3. OpenNews: Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15
  5. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  6. OpenNews: Вышел AsteriskNOW 3.0, Linux-дистрибутив для развёртывания систем телефонии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53941-asterisk
Ключевые слова: asterisk, voip
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, mos87 (ok), 00:05, 22/10/2020 [ответить]  
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  • 2, Аноним (2), 01:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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