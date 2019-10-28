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Доступна коммуникационная платформа Asterisk 17

28.10.2019 23:02

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 17, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 17 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 16 продлится до октября 2023 года, а ветки Asterisk 13 до октября 2021 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения, добавленные в Asterisk 17:

  • В ARI (Asterisk REST Interface), API для создания внешних коммуникационных приложений, которые могут напрямую манипулировать каналами, бриджами и другими компонентами телефонии в Asterisk, реализована возможность определения фильтров событий - приложение может задать список разрешённых или запрещённых типов событий, и после этого в приложения будут передаваться только события, разрешённые в белом списке или не подпадающие под чёрный список;
  • В REST API добавлен новый вызов 'move', позволяющий переносить каналы от одного приложения к другому без возвращения к сценарию обработки вызовов (dialplan);
  • Добавлено новое приложение AttendedTransfer для постановки в очередь сопровождаемых переводов звонка (оператор вначале сам соединяется с целевым абонентом и после успешного вызова соединяет с ним звонящего) на заданный добавочный номер;
  • Добавлено новое приложение BlindTransfer для перенаправления всех каналов, связанных с вызывающим, к целевому абоненту ("слепой" перевод, когда оператор не знает ответит ли вызываемый на звонок);
  • В шлюз для организации конференций ConfBridge в опцию remb_behavior добавлены параметры "average_all", "highest_all" и "lowest_all", работающие на уровне совмещённых каналов (bridge), а не на уровне источников, т.е. значение REMB (Receiver Estimated Maximum Bitrate), оценивающее пропускную способность клиента, вычисляется и отправляется каждому отправителю, а не привязывается к специфичному отправителю;
  • В команду Dial, предназначенную для установки нового соединения и его связи с каналом, добавлены новые переменные:
    • RINGTIME и RINGTIME_MS - содержат время между созданием канала и получением первого сигнала RINGING;
    • PROGRESSTIME и PROGRESSTIME_MS - содержат время между созданием канала и получением сигнала PROGRESS (эквивалентны значению PDD, Post Dial Delay);
    • DIALEDTIME_MS и ANSWEREDTIME_MS - варианты DIALEDTIME и ANSWEREDTIME, выдающие время в миллисекундах вместо секунд;
  • В rtp.conf для RTP/ICE добавлена возможность публикации локального адреса ice_host_candidate, как и оттранслированного адреса;
  • Пакеты DTLS теперь могут быть фрагментированы в соответствии со значением MTU, что позволяет использовать более объёмные сертификаты при согласовании соединений DTLS;
  • В команду ReadExten добавлена опция "p" для остановки чтения добавочного набора после нажатия символа "#";
  • В PBX-модуль DUNDi добавлена поддержка двойной привязки к IPv4/IPv6;
  • Для MWI (Message Waiting Indicators) добавлен новый модуль "res_mwi_devstate", позволяющий подписываться на голосовые ящики, используя события "presence", что даёт возможность использовать клавиши статуса линии BLF в качестве индикаторов ожидания голосового письма;
  • Драйвер chan_sip объявлен устаревшим, вместо него для протокола SIP рекомендовано использовать канальный драйвер chan_pjsi, построенный с использованием SIP-стека PJSIP и позволяющий уйти от ограничений и узких мест, присущих старому драйверу, таких как монолитный дизайн, запутанность кодовой базы, жёстко заданные в коде ограничения и трудоёмкость добавления новых возможностей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15
  3. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций
  5. OpenNews: Обновление VirtualPBX, системы для развертывания голосового сервиса на базе Asterisk
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: asterisk, voip, pbx
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:24, 29/10/2019 [ответить]  
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    как же ненавижу эту хренотень. Приходится по пять минут ждать, пока бот зачитает свои прикольные))) выгодные))) специальные))) предложения, прежде, чем тебе позволят достучаться до посредственнейшей техподдержки.

     
     
  • 2, _ (??), 00:50, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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    Будто бы функция виновата в том как её используют "клиентоориентированные" компании.
     
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