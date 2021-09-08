Компания Microsoft присоединилась к организации Open Infrastructure Foundation

2.7 , Аноним ( 5 ), 12:35, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – С момента выхода «Revolution OS» (2001 год) опенсурс только развивается, хотя и не так быстро как хотелось бы:

https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=396 Но кто знает, что было бы с опенсурсом если бы не ресурсы больших компаний ?

3.8 , тьфунатебя ( ? ), 12:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Очередной хомяк-школьник, твоя революшн ОС даже загнуться не может ибо даже не родилась вовсе, или ты про WSL?

4.9 , Аноним ( 5 ), 12:47, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все «TOP500» суперкомпьютеров мира используют Linux:

https://www.top500.org/statistics/list/

5.10 , кекс ( ? ), 12:50, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты хотел сказать на Intel?)

6.12 , Аноним ( 5 ), 13:01, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В том списке есть и категория используемых процессоров, и да Intel лидер с большим отрывом.

Это не секрет:

https://www.top500.org/statistics/list/

7.13 , кек ( ? ), 13:04, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Баш это не ОС и линукс это не ОС, да и WSL запускает баш без ядра линукс, но ты и дальше можешь смотреть 20-летний фуфло-фильм с аутистами в главных ролях и мечтать о пони.

8.15 , Аноним ( 5 ), 13:07, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Спасибо, до свидания ...