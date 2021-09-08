The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Microsoft присоединилась к организации Open Infrastructure Foundation

08.09.2021 11:21

Компания Microsoft вошла в число платиновых участников некоммерческой организации Open Infrastructure Foundation, курирующей разработку OpenStack, Airship, Kata Containers и многих других проектов, востребованных при построении инфраструктуры облачных сервисов, а также в системах Edge-вычислений, датацентрах и платформах непрерывной интеграции. Интересы участия Microsoft в жизни сообщества OpenInfra связаны с подключением к разработке открытых проектов для гибридных облачных платформ и 5G-систем, а также с интеграцией поддержки проектов Open Infrastructure Foundation в продукт Microsoft Azure. Кроме Microsoft в число платиновых участников входят такие компании, как AT&T, ANT Group, Ericsson, Facebook, FiberHome, Huawei, Red Hat и Tencent Cloud и Wind River.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinfra.dev/blog/ope...)
  2. OpenNews: MTC введёт в строй облачную инфраструктуру на базе Ubuntu и OpenStack
  3. OpenNews: Выход свободной облачной платформы OpenStack 13 "Mitaka"
  4. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
  6. OpenNews: Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55761-microsoft
Ключевые слова: microsoft, openstack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:20, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это всё неспроста
     
     
  • 2.11, КО (?), 12:59, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приоретарщики, ратующие за открытость - это как депутаты на выборах, обещающие понижение пенсионного возраста.
     
     
  • 3.16, Козявка (?), 13:10, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или как шлюхи в борьбе за нравственность )
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:18, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж вы шлюх то в один ряд с депутатами ставите, первые то хоть работают в поте лица... или чего другого
     

  • 1.2, TormoZilla (?), 12:23, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Компания Microsoft присосалась к организации Open Infrastructure Foundation .
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:28, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >вошла в число платиновых участников

    А чем вы помогли Open Infrastructure Foundation ?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:06, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем вы помогли Open Infrastructure Foundation ?

    Тем, что не стал присасываться.

     

  • 1.3, ryoken (ok), 12:23, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    EEE
    Скоро опенсурс кончится с такими поползновениями.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 12:35, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С момента выхода «Revolution OS» (2001 год) опенсурс только развивается, хотя и не так быстро как хотелось бы:
    https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=396

    Но кто знает, что было бы с опенсурсом если бы не ресурсы больших компаний ?

     
     
  • 3.8, тьфунатебя (?), 12:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Очередной хомяк-школьник, твоя революшн ОС даже загнуться не может ибо даже не родилась вовсе, или ты про WSL?
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 12:47, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все «TOP500» суперкомпьютеров мира используют Linux:
    https://www.top500.org/statistics/list/
     
     
  • 5.10, кекс (?), 12:50, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать на Intel?)
     
     
  • 6.12, Аноним (5), 13:01, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В том списке есть и категория используемых процессоров, и да Intel лидер с большим отрывом.
    Это не секрет:
    https://www.top500.org/statistics/list/
     
     
  • 7.13, кек (?), 13:04, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Баш это не ОС и линукс это не ОС, да и WSL запускает баш без ядра линукс, но ты и дальше можешь смотреть 20-летний фуфло-фильм с аутистами в главных ролях и мечтать о пони.
     
     
  • 8.15, Аноним (5), 13:07, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, до свидания ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:27, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для гибридных облачных платформ и 5G-систем

    Понятное дело, тоже хотят с 5G вышек облучать

     
     
  • 2.6, Microsoft (?), 12:35, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Благодаря нашим специалистам удастся увеличить эффективность облучения нечипированых абонентов на 20% и на 40-50% чипированых
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:12, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почалось?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру