Компания Microsoft присоединилась к организации Open Infrastructure Foundation

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|2.11, КО (?), 12:59, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Приоретарщики, ратующие за открытость - это как депутаты на выборах, обещающие понижение пенсионного возраста.
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|4.18, Аноним (18), 13:18, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ж вы шлюх то в один ряд с депутатами ставите, первые то хоть работают в поте лица... или чего другого
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|2.5, Аноним (5), 12:28, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>вошла в число платиновых участников
А чем вы помогли Open Infrastructure Foundation ?
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|3.14, Аноним (14), 13:06, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем вы помогли Open Infrastructure Foundation ?
Тем, что не стал присасываться.
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|3.8, тьфунатебя (?), 12:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Очередной хомяк-школьник, твоя революшн ОС даже загнуться не может ибо даже не родилась вовсе, или ты про WSL?
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|7.13, кек (?), 13:04, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Баш это не ОС и линукс это не ОС, да и WSL запускает баш без ядра линукс, но ты и дальше можешь смотреть 20-летний фуфло-фильм с аутистами в главных ролях и мечтать о пони.
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|1.4, Аноним (4), 12:27, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для гибридных облачных платформ и 5G-систем
Понятное дело, тоже хотят с 5G вышек облучать
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|2.6, Microsoft (?), 12:35, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Благодаря нашим специалистам удастся увеличить эффективность облучения нечипированых абонентов на 20% и на 40-50% чипированых
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