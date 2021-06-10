Остающаяся без исправления уязвимость в коммутатре D-Link DGS-3000-10TC

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|1.1, Аноним (1), 10:28, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ну давай будем писать сюда жалобы на все говножелезки. На якобы цискины (на деле линксисовские) свичи с их уникальной логикой, на китайские говнотелефоны, на вот поделие от народного бренда Dlink
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|2.2, имя_ (?), 10:34, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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если компания не шевелится после приватного общения, то пусть попробует не пошевелится после обнародования сведений широкой публике
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|2.3, ТТТ (?), 10:35, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Больше людей будут знать о том, что это за железки - меньше ими будут пользоваться.
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|2.7, Жироватт (ok), 10:55, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Люди гоняются за дешевизной там, где экономия может обернуться затратами на десятки, если не на сотни порядков больше. Это нормально, это человеческая прошивка такая - сэкономить, хапануть сейчас, а дальше или ишак сдохнет, или халиф преставится - слишком много независящих факторов, ломающих любое долгосрочное планирование. Пианистов, у которых все расписано не годы вперед - ну пусть всего пару десятков тысяч от миллиардов, а тех, у которых на десятилетия - вообще единицы.
Однако нормальна и критика дешевизны - кто-то переступит через свою животную прошивку и купит микротик вместо асуса или тп-линка.
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|3.12, Аноним (12), 11:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ты про тот микротик, у которого полтора года не могут пофиксить отвал портов на CRS354? Бугага. МТ такая же дешевая игрушка.
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|3.13, Аноним (13), 11:31, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>затратами на десятки, если не на сотни порядков больше.
*10^10 -- *10^100 Это же сколько нулей!
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|1.4, Аноньимъ (ok), 10:40, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А эти длинки опенсорс разве?
Вот кстати он, опенсорс, и нужен, чтобы не получать отворот поворот от корпораста который и за деньги не согласен баги исправлять.
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|1.6, OnTheEdge (??), 10:41, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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kill как-то громко сказано, раз пресловутая перезагрузка (читай, вытащить кабель питания) помогает, по сути DDoS
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|1.10, Аноним (10), 11:04, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так это ж DLink! Я свой домашний роутер через их бэкдор настраиваю, потому что через штатный админский аккаунт не все настройки доступны.
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|1.11, ryoken (ok), 11:13, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно уже в памяти ассоциация "DLink = дрянь". А на какие вменяемые коммутаторы можно водрузить OpenWRT?
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|2.17, Аноним (17), 12:06, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Давно уже в памяти ассоциация "DLink = дрянь". А на какие вменяемые
> коммутаторы можно водрузить OpenWRT?
На какие можно водрузить, такие и вменяемые, очевидно же!
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|1.18, Аноним (18), 12:16, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> поломанного пакета, который отправлял DGS-3000-20...
Куда отправлял то? На тот свет?
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