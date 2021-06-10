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Остающаяся без исправления уязвимость в коммутатре D-Link DGS-3000-10TC

10.06.2021 10:21

Опытным путём в коммутаторе D-Link DGS-3000-10TC (Hardware Version: A2) обнаружена критическая ошибка, позволяющая инициировать отказ в обслуживании через отправку специально оформленного сетевого пакета. После обработки подобных пакетов коммутатор впадает в состояние со 100% нагрузкой на CPU, устранить которое может только перезагрузка.

На сообщение о проблеме служба поддержки D-Link ответила "Добрый день, после очередной проверки разработчики считают, что в DGS-3000-10TC нет проблемы. Проблема была из-за поломанного пакета, который отправлял DGS-3000-20L и после фикса с новой прошивкой проблем не наблюдается." Иными словами подтверждено, что коммутатор DGS-3000-20L (и другие из этой серии) ломает пакет от клиента PPP-over-Ethernet Discovery (pppoed), и данная проблема устранена в прошивке.

При этом, представители D-Link не признают наличие аналогичной проблемы в другой модели DGS-3000-10TC, несмотря на предоставление сведений, позволяющих повторить проявление уязвимости. После отказа устранить проблему, для демонстрации возможности совершения атаки и стимулирования выпуска обновления прошивки производителем, опубликован pcap-дамп "пакета смерти", который можно отправить для проверки наличия проблемы, воспользовавшись утилитой tcpreplay.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MakselPr/ki...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета
  5. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
Автор новости: MaksepPr
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55306-dlink
Ключевые слова: dlink
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  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Ну давай будем писать сюда жалобы на все говножелезки. На якобы цискины (на деле линксисовские) свичи с их уникальной логикой, на китайские говнотелефоны, на вот поделие от народного бренда Dlink
     
     
  • 2.2, имя_ (?), 10:34, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    если компания не шевелится после приватного общения, то пусть попробует не пошевелится после обнародования сведений широкой публике
     
  • 2.3, ТТТ (?), 10:35, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Больше людей будут знать о том, что это за железки - меньше ими будут пользоваться.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:57, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что интересно можно ожидать от длинка? оно всегда было говном.
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 10:55, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди гоняются за дешевизной там, где экономия может обернуться затратами на десятки, если не на сотни порядков больше. Это нормально, это человеческая прошивка такая - сэкономить, хапануть сейчас, а дальше или ишак сдохнет, или халиф преставится - слишком много независящих факторов, ломающих любое долгосрочное планирование. Пианистов, у которых все расписано не годы вперед - ну пусть всего пару десятков тысяч от миллиардов, а тех, у которых на десятилетия - вообще единицы.
    Однако нормальна и критика дешевизны - кто-то переступит через свою животную прошивку и купит микротик вместо асуса или тп-линка.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты про тот микротик, у которого полтора года не могут пофиксить отвал портов на CRS354? Бугага. МТ такая же дешевая игрушка.
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:31, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >затратами на десятки, если не на сотни порядков больше.

    *10^10 -- *10^100 Это же сколько нулей!

     
  • 3.14, псевдонимус (?), 11:33, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот некротик не сОит рекламировать.
     
  • 3.15, Урри (ok), 11:38, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не халиф, а эмир.
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 10:40, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А эти длинки опенсорс разве?

    Вот кстати он, опенсорс, и нужен, чтобы не получать отворот поворот от корпораста который и за деньги не согласен баги исправлять.

     
  • 1.6, OnTheEdge (??), 10:41, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    kill как-то громко сказано, раз пресловутая перезагрузка (читай, вытащить кабель питания) помогает, по сути DDoS
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:02, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DoS
     
  • 2.9, Moomintroll (ok), 11:04, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ... по сути DDoS

    Просто "DoS".

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:04, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так это ж DLink! Я свой домашний роутер через их бэкдор настраиваю, потому что через штатный админский аккаунт не все настройки доступны.
     
  • 1.11, ryoken (ok), 11:13, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно уже в памяти ассоциация "DLink = дрянь". А на какие вменяемые коммутаторы можно водрузить OpenWRT?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:06, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Давно уже в памяти ассоциация "DLink = дрянь". А на какие вменяемые
    > коммутаторы можно водрузить OpenWRT?

    На какие можно водрузить, такие и вменяемые, очевидно же!

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:16, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> поломанного пакета, который отправлял DGS-3000-20...

    Куда отправлял то? На тот свет?

     
  • 1.19, КО (?), 12:30, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Другими словами согласно даташиту
    https://www.dlink.com/-/media/global-pdfs/global-datasheets/dgs/dgs3000seriesd
    DGS-3000-10TC никогда не существовало, поэтому покупайте новые модели.
     

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