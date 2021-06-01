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Вышел GNAT Community Edition 2021

01.06.2021 14:19

Опубликован пакет средств разработки на языке Ада - GNAT Community Edition 2021. В состав входит компилятор, интегрированная среда разработчика GNAT Studio, статический анализатор подмножества языка SPARK, отладчик GDB и набор библиотек. Пакет распространяется под лицензией GPL.

Новая версия компилятора использует бэкенд GCC 10.3.1 и предоставляет ряд новых возможностей. Добавлена реализация следующих нововведений грядущего стандарта Ада 202х:

  • Новый профиль для встраиваемых систем Jorvik;
  • Поддержка арифметики с произвольной точностью;
  • Выражения-объявления;
  • Переименование значений с автоматическим выводом типов;
  • Контракты для ссылок на подпрограммы;
  • Фильтры в итераторах;
  • Агрегаты для контейнеров.

Также реализовали несколько экспериментальных (не стандартных) возможностей:

  • Дополнительный "when" для операторов return/raise/goto;
  • Сопоставление с шаблоном;
  • Фиксированная нижняя граница массива;
  • Вызов подпрограмм через точку для нетеговых типов.

Скорее всего данная версия компилятора будет последней в цепочке релизов GNAT Community Edition. В дальнейшем компилятор собранный из открытых исходных текстов GCC можно будет установить с помощью пакетного менеджера alire.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.adacore.com/gnat-...)
  2. OpenNews: Вышел GNAT Community 2020
  3. OpenNews: После десяти лет затишья в разработке доступен выпуск GNU GNATS 4.2.0
  4. OpenNews: FreeBSD переходит с GNATS на Bugzilla
  5. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2011 - набор средств разработки на языке программирования Ада-2005
  6. OpenNews: Опубликован транслятор языка Ада на базе LLVM
Автор новости: rmmr
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55245-gnat
Ключевые слова: gnat, ada
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:37, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Паттерн матчинг во все поля, скоро наверное вообще языков без него не останется.
    Кроме плюсов конечно, там это не нужно.
     
     
  • 2.2, anonimous (?), 17:50, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.stroustrup.com/OpenPatternMatching.pdf
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:09, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько я понял его используют американцы. В невоенной сфере он используется?
     
     
  • 2.4, Full Master (?), 18:23, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libgfxinit в coreboot.
     
  • 2.5, Старший ананоним (?), 18:45, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Космонавтика, авиация, электроника. В Google что ли бан заработал?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:37, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти капчи мне уже абсолютно достали!
     
  • 2.7, Tiv (??), 19:12, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше использовался внутри RDBMS Oracle для компиляции PL/SQL.
     
     
  • 3.9, Старший ананоним (?), 19:28, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый раз слышу. За основу синтаксиса и некоторых принципов PL/SQL действительно взят ADA, но у PL/SQL изначально не компилировался в исполняемый код как ADA, а работал внутри своей виртуальной машины, разработанной Oracle. И только с версии Oracle DB 10g PL/SQL стало возможно компилировать в нативный код сначала с использованием стороннего компилятора языка C, а с версии Oracle DB 11g и самостоятельно без необходимости во внешнем компиляторе С.
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:19, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иcпрользуется его производный язык VHDL.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:59, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GHDL (свободный симулятор VHDL), кстати, тоже на Аде написан.
     

  • 1.6, Ананас (?), 18:52, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Язык сверхмощный, но и довольно тяжелый. Атомная сестра паскаля.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:20, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наслаждаюсь чтением http://www.ada-ru.org/safe_secure_2012
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:11, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие-то прохладные фантазии про влажные пещеры и всё остальное, довольно тяжело читать такое.
     

  • 1.10, Anonymoustus (ok), 19:47, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любимый язык (сразу после Перла). :-)
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:48, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >на языке Ада

    Свят, свят, свят!

     
  • 1.13, rmmr (ok), 20:55, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот подробный Jupyter Notebook с реализованными в GNAT Community 2021 возможностями:

    https://github.com/reznikmm/ada-howto/blob/ce-2021/ce2021.md

     
  • 1.15, Аноним (15), 21:54, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть ли в России что-то подобное? Ну что-то типа своего промышленного языка программирования?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в России вообще какой-нибудь актуальный язык программирования есть? Kotlin говорят наши делали, но компания иностранная. И всё..
     
     
  • 3.18, Деаноним (?), 22:16, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я слышал про язык РАЯ (русский алгоритмический язык). Такой вот противовес буржуйскому языку Ада
     
     
  • 4.19, Деаноним (?), 22:17, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, не заметил слово актуальный..
     
  • 3.21, Старший ананоним (?), 23:39, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из тех, с которыми сталкивался

    1. Kotlin - и язык наш, и компания наша, на JVM
    2. Учебный язык программирования PascalABS.Net, на .Net.
    3. Язык программирования 1С (навеяно Pascal и VB) на своей среде исполнения.
    4. Z-язык Босс-Кадровика (навеяно С, Oberon, SQL) на своей среде исполнения.
    5. Белорусская среда lsFusion и внутренний предметный язык (навеяно SQL + предметный язык), на JVM
    ....
    При СССР делали компиляторы популярных языков под советские процессоры, потом поддерживали Fortran для Sun и Intel, вроде бы пилили Java пока Oracle не закрыл российский офис.

     
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