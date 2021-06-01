Вышел GNAT Community Edition 2021

2.17 , Аноним ( 17 ), 22:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в России вообще какой-нибудь актуальный язык программирования есть? Kotlin говорят наши делали, но компания иностранная. И всё..

3.18 , Деаноним ( ? ), 22:16, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я слышал про язык РАЯ (русский алгоритмический язык). Такой вот противовес буржуйскому языку Ада

4.19 , Деаноним ( ? ), 22:17, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простите, не заметил слово актуальный..

3.21 , Старший ананоним ( ? ), 23:39, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из тех, с которыми сталкивался 1. Kotlin - и язык наш, и компания наша, на JVM

2. Учебный язык программирования PascalABS.Net, на .Net.

3. Язык программирования 1С (навеяно Pascal и VB) на своей среде исполнения.

4. Z-язык Босс-Кадровика (навеяно С, Oberon, SQL) на своей среде исполнения.

5. Белорусская среда lsFusion и внутренний предметный язык (навеяно SQL + предметный язык), на JVM

....

При СССР делали компиляторы популярных языков под советские процессоры, потом поддерживали Fortran для Sun и Intel, вроде бы пилили Java пока Oracle не закрыл российский офис.

