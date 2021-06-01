Вышел GNAT Community Edition 2021

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|1.1, Аноним (1), 17:37, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Паттерн матчинг во все поля, скоро наверное вообще языков без него не останется.
Кроме плюсов конечно, там это не нужно.
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|1.3, Аноним (3), 18:09, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Насколько я понял его используют американцы. В невоенной сфере он используется?
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|2.7, Tiv (??), 19:12, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше использовался внутри RDBMS Oracle для компиляции PL/SQL.
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|3.9, Старший ананоним (?), 19:28, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый раз слышу. За основу синтаксиса и некоторых принципов PL/SQL действительно взят ADA, но у PL/SQL изначально не компилировался в исполняемый код как ADA, а работал внутри своей виртуальной машины, разработанной Oracle. И только с версии Oracle DB 10g PL/SQL стало возможно компилировать в нативный код сначала с использованием стороннего компилятора языка C, а с версии Oracle DB 11g и самостоятельно без необходимости во внешнем компиляторе С.
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|2.14, Аноним (14), 21:11, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие-то прохладные фантазии про влажные пещеры и всё остальное, довольно тяжело читать такое.
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|1.15, Аноним (15), 21:54, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, есть ли в России что-то подобное? Ну что-то типа своего промышленного языка программирования?
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|2.17, Аноним (17), 22:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в России вообще какой-нибудь актуальный язык программирования есть? Kotlin говорят наши делали, но компания иностранная. И всё..
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|3.18, Деаноним (?), 22:16, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я слышал про язык РАЯ (русский алгоритмический язык). Такой вот противовес буржуйскому языку Ада
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|3.21, Старший ананоним (?), 23:39, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из тех, с которыми сталкивался
1. Kotlin - и язык наш, и компания наша, на JVM
2. Учебный язык программирования PascalABS.Net, на .Net.
3. Язык программирования 1С (навеяно Pascal и VB) на своей среде исполнения.
4. Z-язык Босс-Кадровика (навеяно С, Oberon, SQL) на своей среде исполнения.
5. Белорусская среда lsFusion и внутренний предметный язык (навеяно SQL + предметный язык), на JVM
....
При СССР делали компиляторы популярных языков под советские процессоры, потом поддерживали Fortran для Sun и Intel, вроде бы пилили Java пока Oracle не закрыл российский офис.
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