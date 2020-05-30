Вышел GNAT Community 2020

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|1.1, Аноним (1), 10:33, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> пакет средств разработки на языке Ада
Анонимы, предлагайте кандидатуры на титул языка Чистилища!
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|3.34, beresk_let (?), 14:41, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Inferno — другая ОС, тоже из пост-UNIX. Язык там называется Limbo, а в Plan9 был Aleph.
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|1.2, Anonymoustus (ok), 10:39, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У меня в Девуане 2.1 не работает GNAT GPS никакой версии из имеющихся в репозиториях. Надёжность вашего нового стандарта!
А в Windows, надо сказать, всё работает. Голосуйте сердцем, анонимные братья.
ЗЫ
Заработало, ну надо же!
Не тот уже Девуан, не тот…
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|3.11, Anonymoustus (ok), 11:56, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что было?
Да хрен знает. Чего-то не хватало, наверное, а потом доустановилось с какими-то пакетами -- и вдруг заработало.
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|1.3, Аноним (3), 10:52, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Такое кривое поделие, что нормально никуда не портировано. Только лин и винда. Остальные системы еле-еле.
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|2.4, Аноним (4), 11:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тот случай, когда теряешься в поисках определения сказавшему такое... Слепой или альтернативно развитый?
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|3.19, Аноним (3), 12:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rust тоже нишевый (на данный момент), но это не помешало быть портируемым.
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|4.26, Анон345 (?), 14:00, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ада вполне портируема, FSF GNAT много что поддерживает, почти все что держит gcc, Rust портируем из-за Llvm, при этом у него нет стандарта и нет сторонних реализаций. Да и ide у него своей нормальной нет. Здесь же в новости свободная реализация коммерческой версии компилятора.
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|2.12, Anonymoustus (ok), 11:57, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем сей язык и пакет хороши ?
Для тебя -- ничем. Он для потенциального противника. На нём супостаты пишут прошивки для ракет и прочей военной техники.
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|3.33, Аноним (33), 14:31, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его в реестре отечественных нет. "Потеря для Англии - находка для Америки" (с) М-р Бин
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|3.25, Lex (??), 13:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надёжный и безопасный.
Так практически про всё нынче говорят
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|4.28, 0ffh (??), 14:18, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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верно говорят
но тока для ады есть тесты на выносливость
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|4.32, Аноним (33), 14:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так говорят теперь только про Windows 10 на абсолютно честных ресурсах. Как бы.
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|1.8, Eric Hartman (?), 11:35, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то последнее время новости, связанные с проектом GNU, совсем не радуют.
То очередной скандал, то фуфлософт релизят. Да и само линуксовое комунити всё дальше отдаляется от них.
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|1.13, Аноним (15), 12:08, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в каких сейчас проектах используется язык ада ?
почему прижился ад с перегруженным синтаксисом, чем менее многословные оберон/модула ?
почему американские военные "во втором туре" отбора языков под свои нужды оставили 4 языка, так или иначе базировавшиеся на паскале ?
кто-нибудь проводил современные тесты, реально ли сейчас данный язык самый самый для разработки встраиваемых реал тайм надежных систем ?
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|2.20, Сейд (ok), 13:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В бортовых системах управления военными объектами (кораблями, ракетами, самолётами, снарядами, танками и т. п.).
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|2.29, 0ffh (??), 14:19, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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все что летает военное - обязано быть на аде в нато
даже в россии в 90ые контора бериева купила еще платный компилятор чтоб написать бортовое для для своего самолета
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