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Вышел GNAT Community 2020

30.05.2020 09:46

Вышел GNAT Community 2020 - пакет средств разработки на языке Ада. В состав пакета входит компилятор, интегрированная среда разработчика GNAT Studio, статический анализатор подмножества языка SPARK, отладчик GDB и набор библиотек. Пакет распространяется на условиях лицензии GPL.

Основные изменения:

  • В компилятор добавлена поддержка множества нововведений из черновика грядущего стандарта языка Ада 202х. Бакэнд был обновлён до GCC 9 (для всех платформ, кроме macOS). Добавлена поддержка платформы RISC-V 64.
  • Среда разработки GNAT Studio теперь использует свой LSP (Language Server Protocol) для языка Ада. На основе этого же сервера реализовано расширение для Visual Studio Code, теперь доступное в Visual Studio Marketplace.
  • В анализатор SPARK добавлена поддержка владения указателями (как в Rust), что позволяет доказывать отсутствие ошибок работы с памятью и отсутствие утечки памяти. Поддерживаемое подмножество языка было расширено новыми конструкциями.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.adacore.com/gnat-...)
  2. OpenNews: Выпуск GNAT Community 2018
  3. OpenNews: После десяти лет затишья в разработке доступен выпуск GNU GNATS 4.2.0
  4. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2011 - набор средств разработки на языке программирования Ада-2005
  5. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2008 - набор средств разработки на языке Ада-95/2005
Автор новости: rmmr
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53055-gnat
Ключевые слова: gnat, ada
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пакет средств разработки на языке Ада

    Анонимы, предлагайте кандидатуры на титул языка Чистилища!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:10, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как оно там в plan9 называлось? Уж не inferno ли?
     
     
  • 3.34, beresk_let (?), 14:41, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Inferno — другая ОС, тоже из пост-UNIX. Язык там называется Limbo, а в Plan9 был Aleph.
     
  • 2.16, Сейд (ok), 12:50, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nim
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужен язык Рая. Тоже женское имя, кстати.
     
     
  • 3.21, Сейд (ok), 13:03, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский алгоритмический язык.
     
     
  • 4.27, VladSh (?), 14:06, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С командами "НАЧ", "КОН", "ВСЁ"? Это вам к 1С.
     

  • 1.2, Anonymoustus (ok), 10:39, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня в Девуане 2.1 не работает GNAT GPS никакой версии из имеющихся в репозиториях. Надёжность вашего нового стандарта!

    А в Windows, надо сказать, всё работает. Голосуйте сердцем, анонимные братья.


    ЗЫ

    Заработало, ну надо же!

    Не тот уже Девуан, не тот…

     
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 11:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что было?
     
     
  • 3.11, Anonymoustus (ok), 11:56, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что было?

    Да хрен знает. Чего-то не хватало, наверное, а потом доустановилось с какими-то пакетами -- и вдруг заработало.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Такое кривое поделие, что нормально никуда не портировано. Только лин и винда. Остальные системы еле-еле.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тот случай, когда теряешься в поисках определения сказавшему такое... Слепой или альтернативно развитый?
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 11:05, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Соболезную вашим способностям.
     
  • 3.6, Аноним (3), 11:06, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, покажи мне свежие версии gnat в BSD системах.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:16, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    таблица сравнения коммерческого продукта и комьюнити https://www.adacore.com/gnatpro/comparison
    в таблице расписаны платформы, какие поддерживает коммерческий продукт
    так как язык нишевый в основном это реал тайм встраиваемые ОС
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 12:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust тоже нишевый (на данный момент), но это не помешало быть портируемым.
     
     
  • 4.26, Анон345 (?), 14:00, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ада вполне портируема, FSF GNAT много что поддерживает, почти все что держит gcc, Rust портируем из-за Llvm, при этом у него нет стандарта и нет сторонних реализаций. Да и ide у него своей нормальной нет. Здесь же в новости свободная реализация коммерческой версии компилятора.
     
     
  • 5.30, Аноним (3), 14:21, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то мантры. Уже про BSD упоминали.
     

  • 1.7, Lex (??), 11:34, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем сей язык и пакет хороши ?
     
     
  • 2.12, Anonymoustus (ok), 11:57, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем сей язык и пакет хороши ?

    Для тебя -- ничем. Он для потенциального противника. На нём супостаты пишут прошивки для ракет и прочей военной техники.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:31, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Его в реестре отечественных нет. "Потеря для Англии - находка для Америки" (с) М-р Бин
     
     
  • 4.35, Страшный аноним (?), 14:44, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как братья-белорусы его развивают на американские деньги (могу ошибаться)
     
  • 2.17, Сейд (ok), 12:54, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надёжный и безопасный.
     
     
  • 3.25, Lex (??), 13:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надёжный и безопасный.

    Так практически про всё нынче говорят

     
     
  • 4.28, 0ffh (??), 14:18, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верно говорят
    но тока для ады есть тесты на выносливость
     
  • 4.31, Сейд (ok), 14:26, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ада была уже такой и 30 лет назад.
     
  • 4.32, Аноним (33), 14:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так говорят теперь только про Windows 10 на абсолютно честных ресурсах. Как бы.
     

  • 1.8, Eric Hartman (?), 11:35, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то последнее время новости, связанные с проектом GNU, совсем не радуют.
    То очередной скандал, то фуфлософт релизят. Да и само линуксовое комунити всё дальше отдаляется от них.
     
  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка платформы RISC-V 64

    Хмммм... интересно...

     
  • 1.13, Аноним (15), 12:08, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в каких сейчас проектах используется язык ада ?

    почему прижился ад с перегруженным синтаксисом, чем менее многословные оберон/модула ?

    почему американские военные "во втором туре" отбора языков под свои нужды оставили 4 языка, так или иначе базировавшиеся на паскале ?

    кто-нибудь проводил современные тесты, реально ли сейчас данный язык самый самый для разработки встраиваемых реал тайм надежных систем ?

     
     
  • 2.20, Сейд (ok), 13:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бортовых системах управления военными объектами (кораблями, ракетами, самолётами, снарядами, танками и т. п.).
     
  • 2.22, Anonymoustus (ok), 13:17, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай спецификацию Ады -- всё сам поймёшь. Ну или не поймёшь.
     
  • 2.29, 0ffh (??), 14:19, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все что летает военное - обязано быть на аде в нато
    даже в россии в 90ые контора бериева купила еще платный компилятор чтоб написать бортовое для для своего самолета
     
  • 2.37, steils (ok), 15:02, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libgfxinit. Используется для иниціализаціи графики въ coreboot.
    https://doc.coreboot.org/gfx/libgfxinit.html
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:26, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, язык Ада!
     
     
  • 2.36, Страшный аноним (?), 14:46, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ыще один школьник вылупился.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:44, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один язык теперь может LSP! Просто прекрасно!
     
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