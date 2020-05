Вышел GNAT Community 2020

2.20 , Сейд ( ok ), 13:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В бортовых системах управления военными объектами (кораблями, ракетами, самолётами, снарядами, танками и т. п.).

2.22 , Anonymoustus ( ok ), 13:17, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почитай спецификацию Ады -- всё сам поймёшь. Ну или не поймёшь.

2.29 , 0ffh ( ?? ), 14:19, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – все что летает военное - обязано быть на аде в нато

даже в россии в 90ые контора бериева купила еще платный компилятор чтоб написать бортовое для для своего самолета

2.37 , steils ( ok ), 15:02, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – libgfxinit. Используется для иниціализаціи графики въ coreboot.

https://doc.coreboot.org/gfx/libgfxinit.html