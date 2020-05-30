Вышел GNAT Community 2020

почему прижился ад с перегруженным синтаксисом, чем менее многословные оберон/модула ?

почему американские военные "во втором туре" отбора языков под свои нужды оставили 4 языка, так или иначе базировавшиеся на паскале ?

кто-нибудь проводил современные тесты, реально ли сейчас данный язык самый самый для разработки встраиваемых реал тайм надежных систем ?

