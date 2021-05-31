Выпуск языка программирования Til 0.2

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|2.8, Аноним (8), 13:28, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня тут "выпуск языка" сразу на две Tit 0.0.2
(Столлман одобряет, если что)
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|2.9, Аноним (8), 13:40, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ух тыж джва года ждал! Скачаю сразу два!
Сразу два? - Tcl и D - а раньше чего не качал?
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|1.3, Аноним (3), 12:49, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>запрещено использование символа табуляции, имена не могут включать символы в верхнем регистре
понятно. только зачем новость про этот хобби-проект писать?
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|1.14, нона (?), 14:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Понятно что проект абсолютно бесполезная хрень, но автоимпорт и слайсы включающие два конца показывают насколько автор темен.
> io.out <$lista 1 5> # prints "(b c d e)"
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 15:38, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> разделителем может быть только один пробел (два и более пробелов воспринимаются как ошибка), запрещено использование символа табуляции
Эээ... а индентить для читаемости как?
> имена не могут включать символы в верхнем регистре
Гы... тонкое издевательство над любителя верблюжьего регистра.
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|2.19, Аноним (-), 16:18, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Гы... тонкое издевательство над любителя верблюжьего регистр
Нет! Верблюжий регистр обильно используют программисты на экосистеме Windows. Как защитная мера от наплыва в Тиль вендузятников, это хороший Порог Входа.
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|3.23, Alex (??), 17:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство поклонников опеннета не понимают о чем читают
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