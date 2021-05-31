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Выпуск языка программирования Til 0.2

31.05.2021 12:42

В рамках проекта Til развивается интерпретируемый язык программирования, созданный по мотивам языка Tcl и почти полностью совпадающий с ним по синтаксису. Язык нацелен на написание командных сценариев и обеспечивает простоту расширения синтаксиса. Код интерпретатора написан на языке D, который также может использоваться для разработки модулей, расширяющих возможности Til.

Интерпретатор работает в асинхронном режиме и позволяет легко порождать потоки-файберы (Fiber), а также предоставляет механизм для обработки данных по аналогии с неименованными каналами (например, можно писать "range 0 5 | foreach x { io.out $x }", при том, что код в фигурных скобках обрабатывается в Til как отдельная подпрограмма). Особенностью языка также являются некоторые жёсткие ограничения синтаксиса, например, разделителем может быть только один пробел (два и более пробелов воспринимаются как ошибка), запрещено использование символа табуляции, имена не могут включать символы в верхнем регистре.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/til-lang/ti...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.11
  3. OpenNews: Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  4. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  6. OpenNews: Выпуск компилятора языка D 2.085
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал acroobat
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55236-til
Ключевые слова: til, tcl
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:47, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ух тыж джва года ждал! Скачаю сразу два!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:28, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня тут "выпуск языка" сразу на две Tit 0.0.2
    (Столлман одобряет, если что)
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:40, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ух тыж джва года ждал! Скачаю сразу два!

    Сразу два? - Tcl и D - а раньше чего не качал?

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:48, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Du hast!
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 13:42, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Du hast mich!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:49, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Du hast mich gefragt
     
     
  • 4.13, my_name_is_Mud (ok), 13:51, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Du Hast Vyacheslavich
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 14:26, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Du Hast Vyacheslavich

    Вы с ним оба все испортили!

     
  • 3.24, Денис Попов (?), 17:41, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Was hat er dich? Hä? Gevögelt oda was?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:49, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >запрещено использование символа табуляции, имена не могут включать символы в верхнем регистре

    понятно. только зачем новость про этот хобби-проект писать?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:00, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хобби-проект Линдеманна?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:20, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ja! Du hast mich gefragt
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:09, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >запрещено использование языка Til

    Так правильнее.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:06, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > запрещено использование символа табуляции

    Дайте два!

     
  • 1.7, acroobat (??), 13:16, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-казахи, тiл - язык
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:50, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в оригинале - Til
     
     
  • 3.16, Узбек (?), 15:23, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По узбекски (на латинице) в самый раз -  til  это язык
     
     
  • 4.21, Аноним (22), 17:16, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слюшай Мамбет, ты умеешь варить плов?
     

  • 1.14, нона (?), 14:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно что проект абсолютно бесполезная хрень, но автоимпорт и слайсы включающие два конца показывают насколько автор темен.

    > io.out <$lista 1 5>  # prints "(b c d e)"

     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 15:38, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разделителем может быть только один пробел (два и более пробелов воспринимаются как ошибка), запрещено использование символа табуляции

    Эээ... а индентить для читаемости как?
    >  имена не могут включать символы в верхнем регистре

    Гы... тонкое издевательство над любителя верблюжьего регистра.

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 16:18, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Гы... тонкое издевательство над любителя верблюжьего регистр

    Нет! Верблюжий регистр обильно используют программисты на экосистеме Windows. Как защитная мера от наплыва в Тиль вендузятников, это хороший Порог Входа.

     

  • 1.18, Аноним (-), 16:13, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого-го! В треде поклонники Рамштайна.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:42, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство поклонников рамов не понимают о чем они поют.
     
     
  • 3.23, Alex (??), 17:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство поклонников опеннета не понимают о чем читают
     
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