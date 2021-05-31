Выпуск языка программирования Til 0.2

В рамках проекта Til развивается интерпретируемый язык программирования, созданный по мотивам языка Tcl и почти полностью совпадающий с ним по синтаксису. Язык нацелен на написание командных сценариев и обеспечивает простоту расширения синтаксиса. Код интерпретатора написан на языке D, который также может использоваться для разработки модулей, расширяющих возможности Til.

Интерпретатор работает в асинхронном режиме и позволяет легко порождать потоки-файберы (Fiber), а также предоставляет механизм для обработки данных по аналогии с неименованными каналами (например, можно писать "range 0 5 | foreach x { io.out $x }", при том, что код в фигурных скобках обрабатывается в Til как отдельная подпрограмма). Особенностью языка также являются некоторые жёсткие ограничения синтаксиса, например, разделителем может быть только один пробел (два и более пробелов воспринимаются как ошибка), запрещено использование символа табуляции, имена не могут включать символы в верхнем регистре.



