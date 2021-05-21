Оценка уровня потенциального усложнения кода открытых проектов

|
|
|
|
|
|3.9, Фотошоп лучше (?), 10:32, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На каком основании вы требуете от собеседника что-то предлагать? Он высказался в том, что исследование нУжно? Или Вы считаете, что констатация факта неадкватного критерия оценки означает обязательное наличие более адекватного критерия?
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 10:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> констатация факта неадкватного критерия оценки означает обязательное наличие более адекватного критерия?
для местного диванного эксперта -- да
|
|3.14, Аноним (1), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сложно кода это сложнее, чем считать кол-во включений файлов.
В целом надо смотреть на каждый проект, смотреть на его структуру. Модульный проект чаще будет более усложнённым, но его будет легче разрабатывать и сопровождать. Надо смотреть на саму кодовую базу, она большая? Проект сложнее.
|
|2.16, Онаним (?), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чем он тупой-то?
Оверинженеринг и овердекомпозиция - бич современных "прожектёров".
|
|
|
|3.33, Аноним (1), 11:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тем, что не показывает ничего. Кто-то включил не один а 2 файла, какой ужас.
|
|
|
|4.43, Урри (ok), 13:14, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем так примитивно лгать? Не "не один, а два", а "больше пяти".
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 10:55, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Усложнение неизбежно для относительно крупного проекта. А серебряной пули до сих пор нет.
|
|
|
|3.25, Crazy Alex (ok), 11:24, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Решение очевидно, особенно для опенсорса - жёстко очертить задачи и область применимости продукта и не пытаться сделать всё. В пределе - то самое "делать что-то одно и делать это хорошо" из юникс-вэя.
|
|
|
|2.4, Леголас (ok), 10:24, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
в списке сам PHP, а не проект, написанный на нём с использованием ООП
|
|1.5, Аноним (5), 10:24, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Если константы вместо того чтобы хардкодить их прямо в коде вынести в отдельный подключаемый файл constants, то код становится проще и понятнее, а не сложнее.
|
|
|
|2.26, Crazy Alex (ok), 11:25, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если у тебя столько констант, что их надо выносить в отдельный файл и использовать из разных мест - это и есть показатель сложности кода.
|
|
|
|3.31, Аврилий (?), 11:52, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1 сложность - файл локализация
2 сложность - файл конфигов
3 сложность - подключение stdlib
У вас остался один файл на подключение или ваш проект обосрут на опеннете.
P.S. ruby, python, etc... смеются в сторонке храня все в глобальных переменных
|
|
|
|4.35, Аноним (35), 12:01, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> P.S. ruby, python, etc... смеются в сторонке храня все в глобальных переменных
Ты упоролся или да?
|
|3.39, Аноним (38), 12:39, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Представим себе физико-математическую вычислительную прогу. Скорость света, элементарный заряд, h, могут потребоваться в разных модулях программы. Не вбивать же их значения каждый раз в нужных местах?
|
|1.7, myhand (ok), 10:27, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По одному критерию оценивать подобные вещи - это даже хуже чем глупо.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Выкатите-ка своё исследование по иным критериям - мы оценим. Вот это будет конструктивно.
|
|
|
|3.21, InuYasha (??), 10:58, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А какой, простите, кафедрой вы заведуете, чтобы оценивать? Если дадите мне повышение степени, я могу написать.
|
|1.12, Онаним (?), 10:53, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хороший критерий.
Загляните в любой код хипстерских проектов на модных язычках.
Да и в код хипстерских проектов на менее модных язычках.
Какая-нибудь простейшая библиотечка может содержать 50 файлов с разными классами из пяти строчек, часть из которых НЕЯВНО (автозагрузка, фиг ли) ссылается на половину оставшихся.
По опыту - зачастую проще выкинуть и/или переписать самому максимально просто, с меньшим числом багов и большим числом функций. Причём это времени занимает меньше, чем пытаться поддерживать это оно, которое тянется из разных источников, постоянно меняется и начинает кривить-косить.
|
|
|
|
|
|3.19, Онаним (?), 10:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
PHP - достаточно старый проект на сишке?
Ну так вот, он далеко не в начале списка.
|
|
|
|4.20, Онаним (?), 10:57, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(и про недостаточную его сложность тоже ничего рассказать не получится, шах и мат)
|
|1.15, InuYasha (??), 10:54, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Согласен, критерий странный. Не сказал бы что адекватный.
Если развернуть все инклюды в какой-нибудь Кваке, то их будет по 10-20шт на один .c, не?
Или даже в простом хеллоуворлд-подобном проекте будет с десяток стандартных хедеров на всякие printf.
|
|
|
|2.27, Crazy Alex (ok), 11:27, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну вот потом сравниваем сколько инклудов в кваке и холловорде - и получаем неплохое приближение к соотношению их сложности.
|
|1.23, Орк (?), 11:23, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Господа, нас обманули, расходимся. Посыл статейки ясен: пишите все программы одним файлом и не будет усложнения кода. На модульность программ и разделение ответственности Мартин клал. Исследование не стоит затраченного на него электричества.
|
|
|
|2.28, Леголас (ok), 11:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Исследование не стоит затраченного на него электричества.
как и поддержка комментариев здесь
|
|2.29, Crazy Alex (ok), 11:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неужели так сложно понять? Для того, чтобы усложняющийся проект жил и поддерживался, его сложностью надо управлять. Как один из инструментов - разбиение на файлы. В итоге количество файлов становится метрикой сложности.
Грубо говоря, если ты ещё можешь тянуть проект без модульности - значит он совсем простой. Усложнился - пришлось разделить, выделить какую-то общую функциональность для реюза. Ещё усложнился - берём фреймворки и так далее. Ну или там берём фреймворк изначально для хелловорлда и получаем кучу притащенной сложности - что прекрасно отразится метрикой.
|
|
|
|3.34, Клавдий (?), 11:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Бьем проект на 100500 микросервисов и ваша логика относительно количества файлов и сложности разбивается об стенку намазаную йодом.
|
|
|
|2.40, Аноним (38), 12:41, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут не учтены зависимости зависимостей. Зависимости самого Electron чего стоят.
|
|1.32, Аноним (32), 11:55, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну им ничто не мешало, откровенно говоря, ещё пройтись и посмотреть цикломатическую сложность функций и методов как минимум.
|
|1.42, Аноним (42), 12:47, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очень странный критерий.
Изначально похоже сделано было допущение, что модульность это только про борьбу со сложностью и ничего другого. На этом всё и построено.
Но ведь модули могут создаваться для разделения поддержки разных архитектур, выделения подсистем с отдельным сопровождением, для удобства отключения не всегда нужного функционала и т.п. Также не заметил корреляцию с объёмом этих модулей.
Получается если большой модульный "переусложненный" проект слить в один единый файл, что он вдруг станет совсем не усложненным (никаких импортов совсем). Хотя по факту он сильно усложнится.
Возможно в рамках одного языка/платформы/подхода/функционала еще можно как-то сравнивать относительную сложность двух приложений, но например каждый язык исходя из своей выразительности и синтаксических возможностей накладывает свой отпечаток. Получается язык с плохой модульностью способствует написанию без усложнений. Типа на мотоцикле ездить безопаснее чем в машине, т.к. там нет ремней безопасности.
|
|1.44, НяшМяш (ok), 13:24, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Замечательный критерий, надёжный как швейцарские часы. Вот хочу я, например, написать программу, пусть для работы с JSON.
- Импорт реализации строк (зачем свои велосипедить)
- Импорт реализации массивов
- Импорт реализации хешмапов
- Импорт библиотеки для парсинга JSON (если повезёт - она реэкспортит все нужные компоненты, перечисленные выше)
И это я ещё не начал саму программу писать.
|