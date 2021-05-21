Оценка уровня потенциального усложнения кода открытых проектов

Мартин Шлейс (Martin Schleiss) попытался сравнить различные открытые проекты с точки зрения усложнённости кода и понимания как код работает и какие действия выполняет. Например, проект становится более сложен для понимания при применении сложных абстракций, таких как распределённое взаимодействие компонентов по сети, или использовании большого числа вложенных модулей и классов.

В качестве метрики для оценки потенциальной усложнённости использовался подсчёт числа операций импорта, образующих переплетение различных файлов. Предполагается, что человек без проблем может разобрать 5-6 подключений разных файлов, а при увеличении данного показателя понять логику становится сложнее.

Полученные результаты (уровень сложности определяется как процент файлов, в которых имеются ссылки на 7 и более других файлов).