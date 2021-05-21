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Оценка уровня потенциального усложнения кода открытых проектов

21.05.2021 10:01

Мартин Шлейс (Martin Schleiss) попытался сравнить различные открытые проекты с точки зрения усложнённости кода и понимания как код работает и какие действия выполняет. Например, проект становится более сложен для понимания при применении сложных абстракций, таких как распределённое взаимодействие компонентов по сети, или использовании большого числа вложенных модулей и классов.

В качестве метрики для оценки потенциальной усложнённости использовался подсчёт числа операций импорта, образующих переплетение различных файлов. Предполагается, что человек без проблем может разобрать 5-6 подключений разных файлов, а при увеличении данного показателя понять логику становится сложнее.

Полученные результаты (уровень сложности определяется как процент файлов, в которых имеются ссылки на 7 и более других файлов).

  • Elasticsearch - 77.2%
  • Visual Studio Code - 60.3%.
  • Rust - 58.6%
  • Ядро Linux - 48.7%
  • PostgreSQL - 46.4%
  • mongoDB - 44.7%
  • Node.js - 39.9%
  • PHP - 34.4%
  • CPython - 33.1%
  • Django - 30.1%
  • reactJS - 26.7%
  • Symfony - 25.5%
  • Laravel - 22.9%
  • nextJS - 14.2%
  • chakra-ui - 13.5%


  1. Главная ссылка к новости (https://schleiss.io/measuring-...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс выразил опасения в связи со стремительным усложнением ядра Linux
  3. OpenNews: Вектор развития Linux: легковесность против усложнения
  4. OpenNews: Роб Пайк заявил, что Java и C++ слишком усложнены для промышленных языков
  5. OpenNews: Оценка числа примечаний TODO и FIXME в коде ядра Linux
  6. OpenNews: Оценка влияния на производительность популярных дополнений к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55187-code
Ключевые слова: code
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  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ещё тупее критерий придумать не смогли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну ты если такой умный то предложи
     
     
  • 3.9, Фотошоп лучше (?), 10:32, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каком основании вы требуете от собеседника что-то предлагать? Он высказался в том, что исследование нУжно? Или Вы считаете, что констатация факта неадкватного критерия оценки означает обязательное наличие более адекватного критерия?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > констатация факта неадкватного критерия оценки означает обязательное наличие более адекватного критерия?

    для местного диванного эксперта -- да

     
  • 3.14, Аноним (1), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сложно кода это сложнее, чем считать кол-во включений файлов.

    В целом надо смотреть на каждый проект, смотреть на его структуру. Модульный проект чаще будет более усложнённым, но его будет легче разрабатывать и сопровождать. Надо смотреть на саму кодовую базу, она большая? Проект сложнее.

     
  • 3.36, Nathan Bedford Forrest (?), 12:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легко рейтинг прогибания под нигеров
     
  • 2.16, Онаним (?), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем он тупой-то?
    Оверинженеринг и овердекомпозиция - бич современных "прожектёров".
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 11:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что не показывает ничего. Кто-то включил не один а 2 файла, какой ужас.
     
     
  • 4.43, Урри (ok), 13:14, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так примитивно лгать? Не "не один, а два", а "больше пяти".
     
  • 2.30, Анто769ним (?), 11:33, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://singaporedatacompany.com/blog/more-developers-more-problems
     

  • 1.2, Леголас (ok), 10:08, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    усложнение кода есть одна из современных тенденций, к сожалению
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:55, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усложнение неизбежно для относительно крупного проекта. А серебряной пули до сих пор нет.
     
     
  • 3.25, Crazy Alex (ok), 11:24, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Решение очевидно, особенно для опенсорса - жёстко очертить задачи и область применимости продукта и не пытаться сделать всё. В пределе - то самое "делать что-то одно и делать это хорошо" из юникс-вэя.
     

  • 1.3, Иван (??), 10:20, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никто не запрещает не пользоваться ООП в PHP.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 10:24, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в списке сам PHP, а не проект, написанный на нём с использованием ООП
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:34, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для одной странички приемлемо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если константы вместо того чтобы хардкодить их прямо в коде вынести в отдельный подключаемый файл constants, то код становится проще и понятнее, а не сложнее.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:29, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это один подключаемый файл. У вас осталось еще 4.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:37, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4-5
     
  • 2.26, Crazy Alex (ok), 11:25, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя столько констант, что их надо выносить в отдельный файл и использовать из разных мест - это и есть показатель сложности кода.
     
     
  • 3.31, Аврилий (?), 11:52, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 сложность - файл локализация
    2 сложность - файл конфигов
    3 сложность - подключение stdlib

    У вас остался один файл на подключение или ваш проект обосрут на опеннете.

    P.S. ruby, python, etc... смеются в сторонке храня все в глобальных переменных

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:01, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > P.S. ruby, python, etc... смеются в сторонке храня все в глобальных переменных

    Ты упоролся или да?

     
  • 3.39, Аноним (38), 12:39, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представим себе физико-математическую вычислительную прогу. Скорость света, элементарный заряд, h, могут потребоваться в разных модулях программы. Не вбивать же их значения каждый раз в нужных местах?
     

  • 1.7, myhand (ok), 10:27, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По одному критерию оценивать подобные вещи - это даже хуже чем глупо.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:54, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Выкатите-ка своё исследование по иным критериям - мы оценим. Вот это будет конструктивно.
     
     
  • 3.21, InuYasha (??), 10:58, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какой, простите, кафедрой вы заведуете, чтобы оценивать? Если дадите мне повышение степени, я могу написать.
     

  • 1.12, Онаним (?), 10:53, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший критерий.
    Загляните в любой код хипстерских проектов на модных язычках.
    Да и в код хипстерских проектов на менее модных язычках.
    Какая-нибудь простейшая библиотечка может содержать 50 файлов с разными классами из пяти строчек, часть из которых НЕЯВНО (автозагрузка, фиг ли) ссылается на половину оставшихся.
    По опыту - зачастую проще выкинуть и/или переписать самому максимально просто, с меньшим числом багов и большим числом функций. Причём это времени занимает меньше, чем пытаться поддерживать это оно, которое тянется из разных источников, постоянно меняется и начинает кривить-косить.
     
     
  • 2.17, Аноним (1), 10:55, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загляни в старый проект на сишке --- а там инклюды.
     
     
  • 3.19, Онаним (?), 10:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP - достаточно старый проект на сишке?
    Ну так вот, он далеко не в начале списка.
     
     
  • 4.20, Онаним (?), 10:57, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (и про недостаточную его сложность тоже ничего рассказать не получится, шах и мат)
     

  • 1.15, InuYasha (??), 10:54, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Согласен, критерий странный. Не сказал бы что адекватный.

    Если развернуть все инклюды в какой-нибудь Кваке, то их будет по 10-20шт на один .c, не?
    Или даже в простом хеллоуворлд-подобном проекте будет с десяток стандартных хедеров на всякие printf.

     
     
  • 2.27, Crazy Alex (ok), 11:27, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот потом сравниваем сколько инклудов в кваке и холловорде - и получаем неплохое приближение к соотношению их сложности.
     
  • 2.37, Nathan Bedford Forrest (?), 12:33, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато квака вполне себе комфортна жила на 8 мегабайтах оперативки часть из которых еще жрала системаа
     

  • 1.22, Псевдоним (??), 11:21, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странный критерий или нет, но похоже на правду.
     
  • 1.23, Орк (?), 11:23, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Господа, нас обманули, расходимся. Посыл статейки ясен: пишите все программы одним файлом и не будет усложнения кода. На модульность программ и разделение ответственности Мартин клал. Исследование не стоит затраченного на него электричества.
     
     
  • 2.28, Леголас (ok), 11:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исследование не стоит затраченного на него электричества.

    как и поддержка комментариев здесь

     
  • 2.29, Crazy Alex (ok), 11:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели так сложно понять? Для того, чтобы усложняющийся проект жил и поддерживался, его сложностью надо управлять. Как один из инструментов - разбиение на файлы. В итоге количество файлов становится метрикой сложности.

    Грубо говоря, если ты ещё можешь тянуть проект без модульности - значит он совсем простой. Усложнился - пришлось разделить, выделить какую-то общую функциональность для реюза. Ещё усложнился - берём фреймворки и так далее. Ну или там берём фреймворк изначально для хелловорлда и получаем кучу притащенной сложности - что прекрасно отразится метрикой.

     
     
  • 3.34, Клавдий (?), 11:56, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бьем проект на 100500 микросервисов и ваша логика относительно количества файлов и сложности разбивается об стенку намазаную йодом.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:23, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Visual Studio Code - 60.3%.

    Это высер Майкрософт? Тогда не нужно.

     
     
  • 2.40, Аноним (38), 12:41, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не учтены зависимости зависимостей. Зависимости самого Electron чего стоят.
     

  • 1.32, Аноним (32), 11:55, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну им ничто не мешало, откровенно говоря, ещё пройтись и посмотреть цикломатическую сложность функций и методов как минимум.
     
  • 1.41, Nathan Bedford Forrest (?), 12:42, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    джаваскрипт - дерьмо
     
  • 1.42, Аноним (42), 12:47, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень странный критерий.
    Изначально похоже сделано было допущение, что модульность это только про борьбу со сложностью и ничего другого. На этом всё и построено.
    Но ведь модули могут создаваться для разделения поддержки разных архитектур, выделения подсистем с отдельным сопровождением, для удобства отключения не всегда нужного функционала и т.п. Также не заметил корреляцию с объёмом этих модулей.

    Получается если большой модульный "переусложненный" проект слить в один единый файл, что он вдруг станет совсем не усложненным (никаких импортов совсем). Хотя по факту он сильно усложнится.

    Возможно в рамках одного языка/платформы/подхода/функционала еще можно как-то сравнивать относительную сложность двух приложений, но например каждый язык исходя из своей выразительности и синтаксических возможностей накладывает свой отпечаток. Получается язык с плохой модульностью способствует написанию без усложнений. Типа на мотоцикле ездить безопаснее чем в машине, т.к. там нет ремней безопасности.

     
  • 1.44, НяшМяш (ok), 13:24, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательный критерий, надёжный как швейцарские часы. Вот хочу я, например, написать программу, пусть для работы с JSON.

    - Импорт реализации строк (зачем свои велосипедить)
    - Импорт реализации массивов
    - Импорт реализации хешмапов
    - Импорт библиотеки для парсинга JSON (если повезёт - она реэкспортит все нужные компоненты, перечисленные выше)

    И это я ещё не начал саму программу писать.

     
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