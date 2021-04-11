Выпуск OpenToonz 1.5, открытого пакета для создания 2D-анимации

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|1.1, Аноним (1), 09:59, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Рисовать мультики анимэ под FreeBSD это какой-то особенный вид искусства?
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|2.22, SubGun (??), 17:37, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чем тут аниме? Затролить хотел?
Некоторые мультипликаторы до сих пор 2d анимацию делают, и отказываться от нее не собираются. Тот же дисней выпускает как 2d, так и 3d картины.
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|3.32, Аноним (32), 19:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дисней то на 2д забил с середины 2000х, наверное последним была лила и стич, пиксар также. Из крупных студий никто вроде не рисует в 2д к сожалению. Аниме конечно за искусство не считаю, там и "лучшие" художники рисуют лапой.
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|3.35, Аноним (35), 19:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай внимательно последнюю строку новости. Зачем это ваше анимэ делать под, мать его, FreeBSD? Только если ты в чате анимешников спрашиваешь как пропатчить KDE 2 под FreeBSD!
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|2.7, Козлетто (?), 11:26, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это что-то типа tvpaint или toonboom. А мохо это скорее synfig studio (из гнутых).
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|1.8, Козлетто (?), 11:30, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Почему-то в новости не упомянуто что студия Глибли использовало Тунз для своих полнометражек с ещё 1995 года!
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|2.9, Аноним (9), 12:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что ты это от нас вероломно скрывал!!!! Немедленно нажми на кнопку исправить и допиши к новости все что знаешь.
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|1.12, Аноним (6), 13:07, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый топовый opensourse софт в дивичестве был всегда проприоритарен
Blender, OpenToonz, RawTherapee
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|2.14, Аноним (14), 13:28, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СПО - сила, проприетарь - могила. Даже проприетарщикам это очевидно, и самые адекватные из них встают на путь исправления.
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|4.21, Аноним (37), 17:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что есть лучше линукса, только объективно? Ну, QNX, допустим. Лучше ли он? Версия 15 летней давности была ртос, нынешняя такая же шляпа. И это только встройки, есть где-нибудь, скажем, рабочие станции на qnx, например?.
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|5.36, Аноним (35), 19:47, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть целые залы управления где циферки и кнопочки на экранчики операторов рисует, ты не порвешь, qnx!
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|2.19, Аноним (19), 15:43, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Самый топовый opensourse софт
Только ваш топовый опенсорс по всем параметрам сливает неопенсорсным аналогам. И по фичам, и по удобству, и по распространению в индустрии, и по поддержке/документации, и по возможностям интеграции в пайплайн.
Причем настолько что тут не годы, а световые годы. Это детский сад штаны на лямках а не софт.
Maya/Houdini > blender
Nuke > natron
PS > gimp
Illustrator > inkscape
И без коммерциализации оно всегда будет в аутсайдерах. Причем в жёстких аутсайдерах.
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|3.20, Аноним (37), 17:11, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блендер на ряде применений вполне сопоставим. И вроде в плане лепки даже превосходит. Остальное да, но как бесплатный аналог сойдёт. Да и зондов поменьше всё же.
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|4.28, Аноним (24), 18:09, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну собирают эти анонимную инфу по статистике использования/архитектуре. Ну так это не зонд вообще-то
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|1.16, anonim123 (?), 13:40, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не собрал под rhel8 очень много ошибок
>/usr/bin/c++ -std=c++11 -lstdc++ -DCXX_WARN_MISSING_DECLARATIONS -Wmissing-declarations -o CMakeFiles/cmTC_3e36f.dir/src.cxx.o -c /home/constantin/Downloads/opentoonz-1.5.0/toonz/build/CMakeFiles/CMakeTmp/src.cxx
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|1.30, Аноним (30), 19:03, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Делаю сейчас на нём анимационный проект. Помогал багрепортами. Хороший софт. Местами заметно, что новые фичи прикручивали по ходу жизни, поэтому многое находится в неожиданных местах, и оттого учиться работать трудно. Но это, собственно, как всегда. Есть мечта/задача, я хочу её осуществить, учусь проге, помогаю разрабам. В результате мечта осуществлена. Это нормально, это труд и жизнь.
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