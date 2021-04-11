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Выпуск OpenToonz 1.5, открытого пакета для создания 2D-анимации

11.04.2021 09:51

Опубликован выпуск проекта OpenToonz 1.5, продолжающего развитие исходных текстов профессионального пакета 2D-анимации Toonz, который использовался при производстве мультипликационного сериала Футурама и некоторых мультипликационных фильмах, номинированных на премию Оскар. В 2016 году код Toonz был открыт под лицензией BSD и с тех пор продолжает развиваться как свободный проект.

В OpenToonz в том числе поддерживается подключение плагинов с эффектами, реализованными с использованием технологий машинного обучения, например, при помощи эффектов можно автоматически изменить стиль картинки и симулировать искажённый падающий свет, как в мультфильмах, снятых с использованием классических технологий, применявшихся до появления цифровых пакетов создания анимации.

В новой версии:

  • Упрощено использование инструмента для создания анимации.
  • Добавлен новый набор кистей Aotz MyPaint (Sketch, Ink, Fill, Clouds, Water, Grass, Leaves, Fur, Eraser).
  • Добавлена функция для записи и повторной загрузки параметров разделения цветов.
  • В редактор контрольных точек добавлена опция для привязки и реализован режим свободной расстановки точек (Freehand).
  • В инструмент преобразования изображений в векторный формат добавлена опция для выравнивания границ штриховки.
  • В инструмент кадрирования добавлена поддержка привязки к точкам пересечения.
  • Добавлены новые эффекты: Bloom Iwa Fx, Fractal Noise Iwa Fx и Glare Iwa Fx. В браузере эффектов добавлена строка поиска.
  • Добавлен новый режим очистки сегментов и возможность выбрать диапазон кадров для его применения.
  • Добавлен инструмент для рисования форм с несколькими дугами.
  • Добавлен индикатор для контроля за горизонтальным уровнем.
  • Реализована возможность настройки размещения панели с цветовой палитрой.
  • Обновлён диалог с настойками рендеринга.
  • В редактор стилей добавлена кнопка для создания нового стиля.
  • Заменены все пиктограммы в разделе с настройками и обновлены пиктограммы для всех команд.
  • Добавлена поддержка платформы FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/opentoonz/o...)
  2. OpenNews: Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.4
  3. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  4. OpenNews: Открытие анимационного пакета Toonz, применяемого в производстве Футурамы
  5. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
  6. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54945-toonz
Ключевые слова: toonz, opentoonz, animation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Рисовать мультики анимэ под FreeBSD это какой-то особенный вид искусства?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:23, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничем не хуже чем портирование KDE2.
     
     
  • 3.4, Леголас (ok), 10:36, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ничем не хуже патчирования KDE
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:20, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    патчировать KDE необходимо после чипирование вакциной
     
  • 4.24, Аноним (24), 18:03, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты хоть знаешь откуда этот баян и сколько ему лет?
     
  • 2.22, SubGun (??), 17:37, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут аниме? Затролить хотел?
    Некоторые мультипликаторы до сих пор 2d анимацию делают, и отказываться от нее не собираются. Тот же дисней выпускает как 2d, так и 3d картины.
     
     
  • 3.29, Аноним (24), 18:10, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2D > 3D

    /надпись на футболке/

     
  • 3.32, Аноним (32), 19:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дисней то на 2д забил с середины 2000х, наверное последним была лила и стич, пиксар также. Из крупных студий никто вроде не рисует в 2д к сожалению. Аниме конечно за искусство не считаю, там и "лучшие" художники рисуют лапой.
     
     
  • 4.34, Рева RarogCmex Денис (?), 19:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянь Texhnolyze.
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай внимательно последнюю строку новости. Зачем это ваше анимэ делать под, мать его, FreeBSD? Только если ты в чате анимешников спрашиваешь как пропатчить KDE 2 под FreeBSD!
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти всё аниме в 3д ещё с 90х.
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 10:23, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что то наподобие Moho?
     
     
  • 2.7, Козлетто (?), 11:26, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это что-то типа tvpaint или toonboom. А мохо это скорее synfig studio (из гнутых).
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:38, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо что есть бинарники для нормальных ОС
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:44, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годная софтина
     
  • 1.8, Козлетто (?), 11:30, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почему-то в новости не упомянуто что студия Глибли использовало Тунз для своих полнометражек с ещё 1995 года!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что ты это от нас вероломно скрывал!!!! Немедленно нажми на кнопку исправить и допиши к новости все что знаешь.
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:07, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глибли? Которая Дзибли, чтоли?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:44, 11/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:51, 11/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:44, 11/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 18:06, 11/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.33, анонн (ok), 19:32, 11/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Козлетто (?), 19:04, 11/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.12, Аноним (6), 13:07, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый топовый opensourse софт в дивичестве был всегда проприоритарен

    Blender, OpenToonz, RawTherapee

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:28, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СПО - сила, проприетарь - могила. Даже проприетарщикам это очевидно, и самые адекватные из них встают на путь исправления.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 18:08, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, вот это манямир
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:29, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самый топовый софт (Линукс) никогда не был проприетарен.
     
     
  • 3.17, Плохой Танцор (?), 13:54, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И никогда е был топовым, к сожалеию.
     
     
  • 4.21, Аноним (37), 17:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть лучше линукса, только объективно? Ну, QNX, допустим. Лучше ли он? Версия 15 летней давности была ртос, нынешняя такая же шляпа. И это только встройки, есть где-нибудь, скажем, рабочие станции на qnx, например?.
     
     
  • 5.36, Аноним (35), 19:47, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть целые залы управления где циферки и кнопочки на экранчики операторов рисует, ты не порвешь, qnx!
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:43, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Самый топовый opensourse софт

    Только ваш топовый опенсорс по всем параметрам сливает неопенсорсным аналогам. И по фичам, и по удобству, и по распространению в индустрии, и по поддержке/документации, и по возможностям интеграции в пайплайн.

    Причем настолько что тут не годы, а световые годы. Это детский сад штаны на лямках а не софт.

    Maya/Houdini > blender
    Nuke > natron
    PS > gimp
    Illustrator > inkscape

    И без коммерциализации оно всегда будет в аутсайдерах. Причем в жёстких аутсайдерах.

     
     
  • 3.20, Аноним (37), 17:11, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блендер на ряде применений вполне сопоставим. И вроде в плане лепки даже превосходит. Остальное да, но как бесплатный аналог сойдёт. Да и зондов поменьше всё же.
     
     
  • 4.28, Аноним (24), 18:09, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну собирают эти анонимную инфу по статистике использования/архитектуре. Ну так это не зонд вообще-то
     

  • 1.16, anonim123 (?), 13:40, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не собрал под rhel8 очень много ошибок

    >/usr/bin/c++    -std=c++11 -lstdc++ -DCXX_WARN_MISSING_DECLARATIONS   -Wmissing-declarations -o CMakeFiles/cmTC_3e36f.dir/src.cxx.o -c /home/constantin/Downloads/opentoonz-1.5.0/toonz/build/CMakeFiles/CMakeTmp/src.cxx

     
     
  • 2.18, Grunman (ok), 15:11, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тяжела жизнь некрофила...
     

  • 1.30, Аноним (30), 19:03, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Делаю сейчас на нём анимационный проект. Помогал багрепортами. Хороший софт. Местами заметно, что новые фичи прикручивали по ходу жизни, поэтому многое находится в неожиданных местах, и оттого учиться работать трудно. Но это, собственно, как всегда. Есть мечта/задача, я хочу её осуществить, учусь проге, помогаю разрабам. В результате мечта осуществлена. Это нормально, это труд и жизнь.
     

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