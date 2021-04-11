Выпуск OpenToonz 1.5, открытого пакета для создания 2D-анимации

Опубликован выпуск проекта OpenToonz 1.5, продолжающего развитие исходных текстов профессионального пакета 2D-анимации Toonz, который использовался при производстве мультипликационного сериала Футурама и некоторых мультипликационных фильмах, номинированных на премию Оскар. В 2016 году код Toonz был открыт под лицензией BSD и с тех пор продолжает развиваться как свободный проект. В OpenToonz в том числе поддерживается подключение плагинов с эффектами, реализованными с использованием технологий машинного обучения, например, при помощи эффектов можно автоматически изменить стиль картинки и симулировать искажённый падающий свет, как в мультфильмах, снятых с использованием классических технологий, применявшихся до появления цифровых пакетов создания анимации. В новой версии: Упрощено использование инструмента для создания анимации.

Добавлен новый набор кистей Aotz MyPaint (Sketch, Ink, Fill, Clouds, Water, Grass, Leaves, Fur, Eraser).

Добавлена функция для записи и повторной загрузки параметров разделения цветов.

В редактор контрольных точек добавлена опция для привязки и реализован режим свободной расстановки точек (Freehand).

В инструмент преобразования изображений в векторный формат добавлена опция для выравнивания границ штриховки.

В инструмент кадрирования добавлена поддержка привязки к точкам пересечения.

Добавлены новые эффекты: Bloom Iwa Fx, Fractal Noise Iwa Fx и Glare Iwa Fx. В браузере эффектов добавлена строка поиска.

Добавлен новый режим очистки сегментов и возможность выбрать диапазон кадров для его применения.

Добавлен инструмент для рисования форм с несколькими дугами.

Добавлен индикатор для контроля за горизонтальным уровнем.

Реализована возможность настройки размещения панели с цветовой палитрой.

Обновлён диалог с настойками рендеринга.

В редактор стилей добавлена кнопка для создания нового стиля.

Заменены все пиктограммы в разделе с настройками и обновлены пиктограммы для всех команд.

Добавлена поддержка платформы FreeBSD.



