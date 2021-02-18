Выпуск uefi-rs 0.8, обвязка для создания UEFI-приложений на языке Rust

|
|1.1, Аноним (1), 20:39, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Почему опеннетовские редактора так помешаны на Расте? Или это специально, чтобы злить местную публику?
|
|
|
|2.3, Msk (?), 20:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Потому что это инновации. Потому что конкурент С. Потому что это тренд. Потому что язык крут.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 20:52, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да бросьте. Это пустой хайп. И ладно бы коричневый был удобным, так нет же.
|
|2.10, Я (??), 21:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
потому что вокруг раста происходит много событий и потому что раст важен и интересен.
|
|2.16, bergentroll (ok), 21:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То не пишут на ржавом, то слишком много новостей про софт на ржавом. Натерс гона нате.
|
|1.8, Zitz (?), 21:02, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Новости с тегом #rust уникальны тем, что читать их вовсе необязательно, следует сразу переходить к комментариям.
|
|1.9, Сишник (?), 21:06, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если оно либхруст статически в себя вконпеляет, то весить будет такое приложение как минималистичный линукс дистр с набором утилит.
|
|
|
|2.11, DontTreadOnMe (?), 21:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При статической линковке линкер всё неиспользуемое вырезает, так что весить будет примерно так же, как и аналогичное приложение на сишке.
|