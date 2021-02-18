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Выпуск uefi-rs 0.8, обвязка для создания UEFI-приложений на языке Rust

18.02.2021 20:32

Опубликован выпуск пакета uefi-rs 0.8 с обвязкой для интерфейсов UEFI, написанной на языке Rust. Пакет позволяет создавать защищённые UEFI-приложения на языке Rust для архитектур x86_64 и aarch64, а также вызывать функции UEFI из системных программ. Код uefi-rs распространяется под лицензией MPL-2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rust-osdev/...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54614-uefi
Ключевые слова: uefi, rust
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:39, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Почему опеннетовские редактора так помешаны на Расте? Или это специально, чтобы злить местную публику?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:42, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ублажают Фроктала.
     
  • 2.3, Msk (?), 20:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это инновации. Потому что конкурент С. Потому что это тренд. Потому что язык крут.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:52, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да бросьте. Это пустой хайп. И ладно бы коричневый был удобным, так нет же.
     
  • 2.5, anonymous (??), 20:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб анонимусы горели.
     
  • 2.10, Я (??), 21:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что вокруг раста происходит много событий и потому что раст важен и интересен.
     
  • 2.16, bergentroll (ok), 21:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То не пишут на ржавом, то слишком много новостей про софт на ржавом. Натерс гона нате.
     

  • 1.4, Аноним (-), 20:44, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь в uefi начнет утекать память
     
  • 1.6, Онаним (?), 20:52, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pacefalm
     
  • 1.8, Zitz (?), 21:02, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новости с тегом #rust уникальны тем, что читать их вовсе необязательно, следует сразу переходить к комментариям.
     
  • 1.9, Сишник (?), 21:06, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если оно либхруст статически в себя вконпеляет, то весить будет такое приложение как минималистичный линукс дистр с набором утилит.
     
     
  • 2.11, DontTreadOnMe (?), 21:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При статической линковке линкер всё неиспользуемое вырезает, так что весить будет примерно так же, как и аналогичное приложение на сишке.
     
  • 2.13, DontTreadOnMe (?), 21:33, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то понятно, что ты за сишник, если элементарных вещей не знаешь.
     
     
  • 3.15, Michael Shigorin (?), 21:42, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты смотрю самый умный здесь, да?
     

  • 1.12, Я (??), 21:32, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    главный вопрос когда уефи целиком напишут на расте?
     
     
  • 2.14, Michael Shigorin (?), 21:34, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты в баню пойдёшь а?
     

  • 1.17, rvs2016 (ok), 21:57, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > также вызывать функции UEFI из системных программ

    Повеяло воспоминаниями о 90-х годах, когда в программах вызывали функции DOS да BIOS. Народ любил тогда с упоением зачитываться всякими мануалами типа "INT 21H: сервис DOS" и т.п.:

    http://900igr.net/up/datas/242620/019.jpg

     
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