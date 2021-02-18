Выпуск uefi-rs 0.8, обвязка для создания UEFI-приложений на языке Rust

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:42, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ублажают Фроктала.

2.3 , Msk ( ? ), 20:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что это инновации. Потому что конкурент С. Потому что это тренд. Потому что язык крут.

3.7 , Аноним ( 7 ), 20:52, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да бросьте. Это пустой хайп. И ладно бы коричневый был удобным, так нет же.

2.5 , anonymous ( ?? ), 20:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтоб анонимусы горели.

2.10 , Я ( ?? ), 21:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – потому что вокруг раста происходит много событий и потому что раст важен и интересен.

2.16 , bergentroll ( ok ), 21:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То не пишут на ржавом, то слишком много новостей про софт на ржавом. Натерс гона нате.

