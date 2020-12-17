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Серия вредоносных дополнений в Chrome Web Store и модулей в RubyGems

17.12.2020 22:41

В каталогах Chrome Web Store и Microsoft Edge Add-ons выявлено 28 дополнений с вредоносным кодом, суммарно насчитывающих более трёх миллионов установок. Большинство дополнений реализуют функциональность для загрузки изображений, видео и прочего контента из популярных социальных сетей и сервисов, таких как Facebook, VK, Odnoklassniki, Instagram, Vimeo и Spotify. Помимо штатных возможностей дополнения включают также вредоносный код, который осуществляет отправку на внешние серверы персональных данных и перенаправление на фишинговые сайты и рекламные страницы.

В частности, дополнения отправляют на внешний хост информацию о каждом переходе пользователя на новый сайт. В ответ дополнению может быть возвращена команда для перенаправления пользователя на другой сайт вместо исходной ссылки. Помимо этого дополнения перехватывают и отправляют на внешний сервер такие данные, как email-адреса, даты рождения, IP-адреса, информацию о конфигурации оборудования и операционной системы.

Отмечается, что проблемные дополнения были выявлены в ноябре, но вредоносная активность в некоторых из них прослеживается с декабря 2018 года, когда были замечены первые жалобы некоторых пользователей на открытие других сайтов при клике по ссылкам. Пока не ясно распространялся ли вредоносный код изначально или был добавлен в одном из обновлений после накопления большой пользовательской базы. Также не исключается то, что вредоносный код был добавлен новым владельцем после продажи дополнений автором.

Проблемные дополнения в Chrome Web Store:

Дополнительно можно отметить выявление в каталоге RubyGems двух вредоносных пакетов - 'pretty_color-0.8.1.gem' и 'ruby-bitcoin-0.0.20.gem', которые включали код для кражи криптовалюты. После установки пакетов на системах с ОС Windows запускался процесс для анализа буфера обмена, который определял копирование в буфер обмена адресов Bitcoin, Ethereum и Monero и заменял их на кошелёк атакующего, в расчёте на то, что пользователь не заметит подмены и произведён перевод не на тот адрес. В настоящее время вредоносные дополнения уже удалены из RubyGems.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
  3. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
  4. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
  5. OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода
  6. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54277-malware
Ключевые слова: malware, rubygems, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не может быть! Вроде такого никогда не было!
     
     
  • 2.2, Аноним84701 (ok), 23:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не может быть! Вроде такого никогда не было!

    И вот -- опять!

    OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
    OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
    OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода

     

  • 1.3, VINRARUS (ok), 23:14, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это uBlock origin вредоностный для гуля, вот с ним и борятся.
    А эти лиш однодумцы.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:38, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    'После установки пакетов на системах с ОС Windows запускался процесс'
    В maven такое невозможно
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вредоносный процесс будет запущен при запуске библиотеки, а не во время установки
     

  • 1.6, anon23 (?), 00:22, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая неожиданность!...
     
  • 1.7, dh_ (?), 00:26, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хахаха, оборжака

    И ничего вебмакаки с этим не сделают. Никогда.

     
     
  • 2.8, Неа (?), 01:08, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают! Ещё один форк.
     
     
  • 3.9, dh_ (?), 01:13, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И будет то-же самое.
     

  • 1.10, вынь всего и вся (?), 01:42, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне пару раз предлагали 300$ за мое дополнение 2000+ пользователей.
    Идиоту понятно, для каких целей выкупаются дополнения, которые нельзя монетизировать непосредственно через функционал дополнения.
    Все эти продажи дополнений чистая аморалка. Авторы рать хотели на безопасность пользователей, бабло важнее.
     
     
  • 2.13, СеменСеменыч777 (?), 03:59, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авторы рать хотели на безопасность пользователей

    есть мнение, что пользователи обязаны заботиться о своей безопасности сами (так же как и в реале). либо нанять профессионала.

     

  • 1.11, Аноним (11), 02:38, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое плохое, то что Google никак не привязывает приложения к личности и поэтому они творят что вздумается
     
  • 1.12, Аноним (12), 02:49, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ...В каталогах Chrome Web Store и Microsoft... для сервисов, таких как Facebook, VK, Odnoklassniki, Instagram... дополнения включают также вредоносный код...

    В гадюшнике с помощью дополнений для других гадюшников, любящие поглащать нечистоты алчные гады жарят друг  друга.

     
  • 1.14, КО (?), 06:14, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "декабря 2018 года, когда были замечены первые жалобы некоторых пользователей"
    Из разряда "Ваше мнение очень важно для нас."
     
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