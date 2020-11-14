Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.5

2.12 , user90 ( ? ), 20:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Когда-то это было круто, эдакая пародия на Оперу О! Уже и забыл про нее)) Но тут есть конкретная разница: в Опере все это было на уровне плагинов к браузеру - а тут наверно все отдельное и тяжеловесное (но не знаю, не юзал).

2.32 , Аноним ( 32 ), 00:02, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >эдакая пародия на Оперу Ты Netscape Navigator не видел чтоли?

3.33 , Аноним ( 8 ), 00:54, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, я интернет увидел только в 2002. Это вроде тот браузер где куча багов, прилизали только в фф (в районе 3 версии уже юзабельно было, в 4 вообще хорошо стало). А там тоже комбайн был?

4.34 , Ordu ( ok ), 01:13, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Seamonkey -- это и есть нетшкаф, прошедший через два ребрендинга: netscape navigator -> mozilla application suite -> seamonkey.

