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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.5

14.11.2020 20:10

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.5, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка формата изображений WebP.
  • Добавлена поддержка формата кодирования видео AV1.
  • В число поисковых движков включён сервис startpage.com.
  • Библиотека Freetype2 обновлена до свежего выпуска.
  • Реализован API resizeObserver.
  • На платформах Linux и macOS добавлена поддержка компилятора Rust 1.47.0.
  • Удалена возможность использования системного SQLite.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  6. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54089-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:15, 14/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 20:19, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 3.6, iPony129412 (?), 20:25, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 4.23, Аноним. (?), 22:42, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (2), 20:19, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 2.4, NotaBug (ok), 20:22, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 3.7, Nicholas (?), 20:26, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 4.9, NotaBug (ok), 20:29, 14/11/2020 Скрыто модератором
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  • 3.21, Аноним (21), 22:20, 14/11/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.5, Аноним (5), 20:24, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Имеет. Скажу больше - интегрированный пакет приложений с таким составом стоит кучу денег. А тут бесплатно. Единственное НО - не староват ли движек лисы. Сейчас ведь актуальная версия уже к 80-той приближается.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:40, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы номера версий движка считать. Там разница с актуальной, может, год. В FF за этот год ничего полезного не было. Потом сразу подтянут под какой-нибудь LTS.
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:54, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >движек

    О, вы курва.

     
  • 2.28, Супернуб (?), 23:12, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Acid3 - 97
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:26, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда-то это было круто, эдакая пародия на Оперу, но только Жырнолис. Типа, всё в одном. Хотя и сегодня Оперу заменить нечем, не пользуются популярностью приличные агрегаторы без слива данных и рекламы типа SmartRSS (для Хрома этого аддона нет, например).

    Есть определённые вопросы в плане безопасности (и всегда были), любой веб как правило максимально изолируется от системы на случай атак, и тут это не так.

     
     
  • 2.12, user90 (?), 20:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Когда-то это было круто, эдакая пародия на Оперу

    О! Уже и забыл про нее)) Но тут есть конкретная разница: в Опере все это было на уровне плагинов к браузеру - а тут наверно все отдельное и тяжеловесное (но не знаю, не юзал).

     
  • 2.32, Аноним (32), 00:02, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >эдакая пародия на Оперу

    Ты Netscape Navigator не видел чтоли?

     
     
  • 3.33, Аноним (8), 00:54, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я интернет увидел только в 2002. Это вроде тот браузер где куча багов, прилизали только в фф (в районе 3 версии уже юзабельно было, в 4 вообще хорошо стало). А там тоже комбайн был?
     
     
  • 4.34, Ordu (ok), 01:13, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Seamonkey -- это и есть нетшкаф, прошедший через два ребрендинга: netscape navigator -> mozilla application suite -> seamonkey.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:39, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > который объединяет в рамках одного продукта

    Сложно представить йузера, которому нужно_именно_это в рамках одного продукта..

     
  • 1.11, Аноним (11), 20:46, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SeaMonkey ещё без Раста собирается?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:33, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет. Ты бы ещё без телеметрии попросил, наивный!
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:03, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гентушники должны страдать, нехер выбирать дистрибутив без бинарных пакетов, что бы жаловаться на кол-во зависимостей.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть бинарники.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:03, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вещъ!
     
     
  • 2.14, ger (?), 21:10, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бесполезная.
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:50, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но я действительно не понимаю, зачем нужен этот продукт?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:58, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проходи мимо. Чего лужи метанировать?
     

  • 1.18, Какаянахренразница (ok), 21:56, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:14, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что хорошо?
     
     
  • 3.24, Аноним. (?), 22:45, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо работает без SSL или с самодельными. Позволяет без папы как хочешь сам.
     

  • 1.22, IRASoldier_registered (ok), 22:41, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Луддиты, не луддиты... Ценность у проекта на самом деле не технологическая, а очень простая, но большая: вполне себе работающий винтажный артефакт. Зарядил сейчас клипцы НРГ c Ютуба через Seamonkey - создает совершенно особую атмосферу по сравнению с тем, как если смотреть через современные браузеры.

     
  • 1.25, Аноним (25), 22:46, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >IRC-клиент Chatzilla
    >основан на браузерном движке Firefox 60

    Это ВП, не? Chatzilla - это xul-расширение. Их же типа выпилили. Чтобы его возродить, надо его почти полностью переписать на WebExtensions API для TCP + HTML.

     
  • 1.29, NotaBug (ok), 23:33, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ей богу смешно, то скрывают комменты, то удаляют... Насчёт выделения текста:
    https://habr.com/ru/post/223065/
     
  • 1.30, Сын Божий (?), 23:47, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня стоят все проводники: хромой, опера, фокс и симанка. Чаще пользуюсь симанкой, т.к она мне кажется более доброй чтоли, ламповой, ненавязчивой и простой. Единственный её недостаток так это то что выпиливатель рекламы на ютюбе только одну рекламу и показывает на некоторых роликах. Тогда я запускаю более молодого и резвого фокса с его юблоком, и получается нормально. Конечно хром там самый мощный и быстрый, но я признаюсь - я не умею так быстро читать, как самый медленный проводник загружает эти ваши интернеты.
     
     
  • 2.35, Ordu (ok), 01:15, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня стоят все проводники

    Виагрой смазываешь? Чтоб тёплый ламповый звук был бы не просто тёплым, но горячим?

     
  • 2.36, NotaBug (ok), 01:43, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я тебя понимаю, у меня есть старый-добрый marantz cd63, и вот я когда иногда запускаю на нём, что-то вроде Kate Bush то... хех, скорее всего этот комментарий выпилят нибелунги)
     

  • 1.37, Аноним (37), 01:50, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фирефокс лежит на всякий недалеко - есть такие сайты, которые делают гики и не открывает сабж. Но в основном использую креветку.
     

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