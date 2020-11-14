Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.5

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|1.5, Аноним (5), 20:24, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Имеет. Скажу больше - интегрированный пакет приложений с таким составом стоит кучу денег. А тут бесплатно. Единственное НО - не староват ли движек лисы. Сейчас ведь актуальная версия уже к 80-той приближается.
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|2.16, Аноним (16), 21:40, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы номера версий движка считать. Там разница с актуальной, может, год. В FF за этот год ничего полезного не было. Потом сразу подтянут под какой-нибудь LTS.
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|1.8, Аноним (8), 20:26, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда-то это было круто, эдакая пародия на Оперу, но только Жырнолис. Типа, всё в одном. Хотя и сегодня Оперу заменить нечем, не пользуются популярностью приличные агрегаторы без слива данных и рекламы типа SmartRSS (для Хрома этого аддона нет, например).
Есть определённые вопросы в плане безопасности (и всегда были), любой веб как правило максимально изолируется от системы на случай атак, и тут это не так.
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|2.12, user90 (?), 20:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Когда-то это было круто, эдакая пародия на Оперу
О! Уже и забыл про нее)) Но тут есть конкретная разница: в Опере все это было на уровне плагинов к браузеру - а тут наверно все отдельное и тяжеловесное (но не знаю, не юзал).
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|3.33, Аноним (8), 00:54, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я интернет увидел только в 2002. Это вроде тот браузер где куча багов, прилизали только в фф (в районе 3 версии уже юзабельно было, в 4 вообще хорошо стало). А там тоже комбайн был?
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|4.34, Ordu (ok), 01:13, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Seamonkey -- это и есть нетшкаф, прошедший через два ребрендинга: netscape navigator -> mozilla application suite -> seamonkey.
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|1.10, Аноним (10), 20:39, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> который объединяет в рамках одного продукта
Сложно представить йузера, которому нужно_именно_это в рамках одного продукта..
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|2.27, Аноним (27), 23:03, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гентушники должны страдать, нехер выбирать дистрибутив без бинарных пакетов, что бы жаловаться на кол-во зависимостей.
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|3.24, Аноним. (?), 22:45, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо работает без SSL или с самодельными. Позволяет без папы как хочешь сам.
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|1.22, IRASoldier_registered (ok), 22:41, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Луддиты, не луддиты... Ценность у проекта на самом деле не технологическая, а очень простая, но большая: вполне себе работающий винтажный артефакт. Зарядил сейчас клипцы НРГ c Ютуба через Seamonkey - создает совершенно особую атмосферу по сравнению с тем, как если смотреть через современные браузеры.
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|1.25, Аноним (25), 22:46, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>IRC-клиент Chatzilla
>основан на браузерном движке Firefox 60
Это ВП, не? Chatzilla - это xul-расширение. Их же типа выпилили. Чтобы его возродить, надо его почти полностью переписать на WebExtensions API для TCP + HTML.
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|1.30, Сын Божий (?), 23:47, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня стоят все проводники: хромой, опера, фокс и симанка. Чаще пользуюсь симанкой, т.к она мне кажется более доброй чтоли, ламповой, ненавязчивой и простой. Единственный её недостаток так это то что выпиливатель рекламы на ютюбе только одну рекламу и показывает на некоторых роликах. Тогда я запускаю более молодого и резвого фокса с его юблоком, и получается нормально. Конечно хром там самый мощный и быстрый, но я признаюсь - я не умею так быстро читать, как самый медленный проводник загружает эти ваши интернеты.
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|2.35, Ordu (ok), 01:15, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня стоят все проводники
Виагрой смазываешь? Чтоб тёплый ламповый звук был бы не просто тёплым, но горячим?
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|2.36, NotaBug (ok), 01:43, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я тебя понимаю, у меня есть старый-добрый marantz cd63, и вот я когда иногда запускаю на нём, что-то вроде Kate Bush то... хех, скорее всего этот комментарий выпилят нибелунги)
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|1.37, Аноним (37), 01:50, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фирефокс лежит на всякий недалеко - есть такие сайты, которые делают гики и не открывает сабж. Но в основном использую креветку.
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