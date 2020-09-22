Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4

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|2.5, Аноним (5), 13:07, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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80 кстати относительно норм, им стоило на него перейти. Зависает не чаще раза в месяц (опять какая-то бодяга с синхронизацией вкладок, стало только хуже с 70).
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|1.3, Аноним (3), 13:03, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хороший ламповый наборчик для старого компутера...
Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса
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|2.8, Аноним (2), 13:17, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса
Это и есть лиса, найс аутотренинг.
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|2.14, Аноним (1), 13:34, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса
а телеметрии отсылает столько же.
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|4.12, Аноним (12), 13:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никто и не обещал хранить верность гекко. Они всегда собирали себя на чем есть.
Зачем себя утруждать. Пусть лунатики мучаются.
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|4.13, Аноним (5), 13:25, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наиболее вероятно, на Quantum.
Это разве не одно и то же? Немного почистили и переписали совсем уж плохие места, вот и вся разница.
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|1.11, iPony129412 (?), 13:23, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обновлён поставляемый в комплекте шрифт Twemoji Mozilla с поддержкой новых символов emoji.
Ну хоть этим луддитам немного отсыпают 🤨
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