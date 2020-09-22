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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4

22.09.2020 12:43

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). Официальный релиз Firefox 81 ожидается сегодня вечером.

Среди изменений:

  • Библиотека NSS обновлена до выпуска 3.53.1.
  • В движок SpiderMonkey перенесена поддержка спецификации Unicode 11.
  • Обновлён поставляемый в комплекте шрифт Twemoji Mozilla с поддержкой новых символов emoji.
  • Переработан код для обработки фотографий в адресной книге.
  • Удалены старые обработчики RSS-лент.
  • Решены проблемы с размером и пропаданием кнопок SEND/CANCEL в диалоге выбора формата отправляемого письма.
  • Обновлено содержимое страницы помощи.
  • Перенесены исправления уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  6. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53760-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 22/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нафиг оно без зула нужно? Да и ещё на прогнившем firefox 60.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:07, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    80 кстати относительно норм, им стоило на него перейти. Зависает не чаще раза в месяц (опять какая-то бодяга с синхронизацией вкладок, стало только хуже с 70).
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:03, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший ламповый наборчик для старого компутера...
    Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 13:17, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса

    Это и есть лиса, найс аутотренинг.

     
  • 2.14, Аноним (1), 13:34, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Браузер жрет меньше ресурсов, чем жирная лиса

    а телеметрии отсылает столько же.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:07, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А его ещё с Gecko собрать можно или уже полностью выпилили?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:09, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего, они уже на блинк перешли?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 13:13, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наиболее вероятно, на Quantum.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никто и не обещал хранить верность гекко. Они всегда собирали себя на чем есть.
    Зачем себя утруждать. Пусть лунатики мучаются.
     
  • 4.13, Аноним (5), 13:25, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наиболее вероятно, на Quantum.

    Это разве не одно и то же? Немного почистили и переписали совсем уж плохие места, вот и вся разница.

     

  • 1.11, iPony129412 (?), 13:23, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлён поставляемый в комплекте шрифт Twemoji Mozilla с поддержкой новых символов emoji.

    Ну хоть этим луддитам немного отсыпают 🤨

     

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