Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). Официальный релиз Firefox 81 ожидается сегодня вечером. Среди изменений: Библиотека NSS обновлена до выпуска 3.53.1.

В движок SpiderMonkey перенесена поддержка спецификации Unicode 11.

Обновлён поставляемый в комплекте шрифт Twemoji Mozilla с поддержкой новых символов emoji.

Переработан код для обработки фотографий в адресной книге.

Удалены старые обработчики RSS-лент.

Решены проблемы с размером и пропаданием кнопок SEND/CANCEL в диалоге выбора формата отправляемого письма.

Обновлено содержимое страницы помощи.

Перенесены исправления уязвимостей.



