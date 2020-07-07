Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3

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|2.3, iPony129412 (?), 12:54, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линуксы то?
> SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60
Через два с половиной года.
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|2.14, Аноним (19), 15:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой смысл существования всяких Хамелеонов, Палемунов, Василисков, Ватерфоксов и десятков других сборок-поделок? Как на гекко, так и на блинке. Хотя также много уже и накрылись медным тазом.
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|3.18, Аноним (19), 15:13, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теплоту с ламповостью можно рядом с компом положить. И любоваться ею.
А пользоваться нормальным рабочим инструментом. Все хорошо для своего времени.
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|2.16, Аноним (19), 15:11, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально, видимо, заявляли какие-то уникальные фичи. Потом их стало поддерживать слишком хлопотно. Потом вообще невозможно. Все подобные самоделкины-то работают практически всегда в одну репу.
Тянуть на себе современный браузер им тяжело.
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|1.20, Аноним (19), 15:30, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К ней можно подцепить аддоны из старого архива мазилы или нет?
У нее и свои-то из магазина не ставятся. Говорят надо руками что-то строгать.
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|1.21, Аноним (21), 15:34, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60
А не на 56 разве?
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