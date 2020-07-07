Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). Среди изменений: До версии 1.0.2 обновлена утилита TexZilla, используемая для вставки математических формул (выполняет конвертацию LaTeX в MathML);

В редакторе html-страниц Composer добавлена возможность настройки содержимого панелей инструментов;

Добавлена возможность пометки прочитанным всех почтовых папок, привязанных к учётной записи;

Реализована настройка для отключения упоминания SeaMonkey в заголовке User Agent;

Настройки для скрытия панели и меню теперь доступны в разделе "Preferences->Appearance";

По умолчанию отключено автоматическое скрытие панели вкладок при наличии только одной открытой вкладки;

Языковые пакеты теперь привязаны к версиям SeaMonkey и могут быть отключены при обновлении профиля после установке новой версии SeaMonkey;

Обновлены поисковые движки;

В адресной книге реализованы поля с информацией о мессенджерах, улучшена раскладка просмотра в форме карт, расширен поиск по нескольким ключам, добавлена возможность поиска в нескольких адресных книгах, в контекстное меню и в панель добавлена кнопка вывода на печать;

Обновлён мультимедийный код, задействован мультимедийный парсер на языке Rust и проведена подготовка к реализации поддержки дополнительных форматов звука и видео в следующем выпуске.



