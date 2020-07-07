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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3

07.07.2020 12:35

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.3, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • До версии 1.0.2 обновлена утилита TexZilla, используемая для вставки математических формул (выполняет конвертацию LaTeX в MathML);
  • В редакторе html-страниц Composer добавлена возможность настройки содержимого панелей инструментов;
  • Добавлена возможность пометки прочитанным всех почтовых папок, привязанных к учётной записи;
  • Реализована настройка для отключения упоминания SeaMonkey в заголовке User Agent;
  • Настройки для скрытия панели и меню теперь доступны в разделе "Preferences->Appearance";
  • По умолчанию отключено автоматическое скрытие панели вкладок при наличии только одной открытой вкладки;
  • Языковые пакеты теперь привязаны к версиям SeaMonkey и могут быть отключены при обновлении профиля после установке новой версии SeaMonkey;
  • Обновлены поисковые движки;
  • В адресной книге реализованы поля с информацией о мессенджерах, улучшена раскладка просмотра в форме карт, расширен поиск по нескольким ключам, добавлена возможность поиска в нескольких адресных книгах, в контекстное меню и в панель добавлена кнопка вывода на печать;
  • Обновлён мультимедийный код, задействован мультимедийный парсер на языке Rust и проведена подготовка к реализации поддержки дополнительных форматов звука и видео в следующем выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.2
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53298-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аппаратное декодирование завезут вслед за лисой?
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 12:54, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В линуксы то?

    > SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60

    Через два с половиной года.

     

  • 1.2, Анонист (?), 12:49, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё не обновлён в репозиториях Арча, как так? :(
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:16, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильно написано имя. Надо поменять местами А и О.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:55, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А негры - водолазы ещё не потребовали название сменить?
     
     
  • 2.6, анонистус (?), 14:10, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем водолазам браузер
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 14:31, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь разные водолазы же свой нос в ядро linux суют
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:13, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с космонавтом перепутал.
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:46, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем браузеру математические формулы конвертировать?
     

  • 1.7, Какаянахренразница (ok), 14:29, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот жеж, а я только сегодня обновился с 2.49.? на 2.53.2. Или сразу на 2.53.3? За посмотрим.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:39, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, нужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (19), 15:05, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что годно? А что нужно?
     

  • 1.12, Краб друг человека (?), 15:00, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём смысл существования SeaMonkey?
    С Хром и Файрфокс то понятно, они вроде как конкурируют, а эти?
     
     
  • 2.14, Аноним (19), 15:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой смысл существования всяких Хамелеонов, Палемунов, Василисков, Ватерфоксов и десятков других сборок-поделок? Как на гекко, так и на блинке. Хотя также много уже и накрылись медным тазом.
     
  • 2.15, kk (??), 15:11, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теплота и ламповость же
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 15:13, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теплоту с ламповостью можно рядом с компом положить. И любоваться ею.
    А пользоваться нормальным рабочим инструментом. Все хорошо для своего времени.
     
  • 2.16, Аноним (19), 15:11, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально, видимо, заявляли какие-то уникальные фичи. Потом их стало поддерживать слишком хлопотно. Потом вообще невозможно. Все подобные самоделкины-то работают практически всегда в одну репу.
    Тянуть на себе современный браузер им тяжело.
     

  • 1.20, Аноним (19), 15:30, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К ней можно подцепить аддоны из старого архива мазилы или нет?
    У нее и свои-то из магазина не ставятся. Говорят надо руками что-то строгать.
     
  • 1.21, Аноним (21), 15:34, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60

    А не на 56 разве?

     
  • 1.22, robot228 (?), 16:04, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот кому-то делать нечего, выпуска это убожество для старых пней.
     

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