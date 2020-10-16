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В Chrome-дополнениях NanoAdblocker и NanoDefender выявлены вредоносные изменения

16.10.2020 09:08

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, обнаружил появление в опубликованных вчера выпусках Nano Defender 15.0.0.206 и Nano Adblocker 1.0.0.154 изменений, которые можно расценивать как вредоносные. Nano Adblocker является расширенным синхронизированным ответвлением от uBlock Origin, а Nano Defender добавляет дополнительную защиту от обнаружения Nano Adblocker и uBlock Origin. NanoDefender насчитывает 200 тысяч пользователей в Chrome App Store, а NanoAdblocker - 100 тысяч.

До этого автор указанных дополнений предупредил о том, что он больше не контролирует разработку и проект передан новой команде. Из-за нехватки времени на продолжение разработки в прежнем темпе автор дополнений NanoAdblocker и NanoDefender давно искал новых сопровождающих для своего проекта и, в конце концов, продал его неизвестным.

Сопровождающий порт дополнения NanoDefender для Firеfox, после попадания основного проекта в другие руки, отказался от синхронизации кода и предложил пользователям перейти на uBlock Origin. В качестве мотивов прекращения работы над портом для Firefox упоминались явные намерения новых владельцев монетизировать проект, при отсутствии какой-либо информации о новой команде, которая ранее никак себя не проявила и не имеет следов разработки в сети.

Суть внесённых новыми разработчиками изменений в Nano Defender сводится к добавлению возможности отправки данных о любом запросе пользователя на внешний хост. При запуске дополнение загружает с хоста def.dev-nano.com структуру listOfObject, которая включает список отслеживаемых URL и используется для проверки полей объектов, передаваемых обработчиком webRequest.onBeforeSendHeaders(). При выявлении совпадений, объект handleObject, включающий детальные сведения о запросе, отправляется на хост def.dev-nano.com. Например, в listOfObject может быть передан URL банков или страниц аутентификации, и дополнение отправит на внешний хост полную информацию с содержимым всех обращений к указанным страницам.

В дополнение также добавлен код для определения активности консоли для разработчиков и отправке уведомления о попытке анализа дополнения на хост def.dev-nano.com, а также изменения поведения дополнения при включении отладочной консоли (при включении отладки handleObject перестаёт отправляться). Кроме того, в изменениях присутствует конструкция для вырезания маски "-zzz" из заголовков запроса перед их отправкой, назначение которой непонятно (возможно это заготовка для бэкдора, который планировалось включить в один из будущих выпусков).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода
  3. OpenNews: Chrome-дополнение с миллионной аудиторией уличено в подстановке рекламы в результаты поиска Google
  4. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
  5. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
  6. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53898-adv
Ключевые слова: adv, nanoadblocker, nanodefender, chrome, ublock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ZULUL (?), 09:42, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    помнити leafpad
     
  • 1.2, m.makhno (ok), 09:47, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > автор дополнений NanoAdblocker и NanoDefender давно искал новых сопровождающих для своего проекта и, в конце концов, продал его неизвестным

    мутная какая-то история, угу

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:38, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не было времени и поэтому он продал никому неизвестным людям, причем как разработчик зная что они могут сделать что-то вредоносное? Он явно просто хотел денег и ему было всеравно что будет дальше, иначе бы он хотя бы загуглил новых владельцев.
     
     
  • 3.13, Ночной Кошмар (?), 10:50, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А может он и не продавал никому, сам решил "монетизировать", а написал, что продал ;)
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:46, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуров свой мессенджер уже сколько лет монетизирует, и ничего, пипл хавает.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 09:59, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём криков жертв.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дополнений даже антивирусов нет, как они узнают про вирусы?
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:13, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дополнения не нужны
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:21, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Safari one love 💕
     
  • 2.7, Дополнения (?), 10:23, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонимы не нужны
     

  • 1.8, антифрактал (?), 10:26, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Раймонд, на тебя вся надежда, не бросай ты нас сирых и убогих на съедение рекламе
     
  • 1.10, КО (?), 10:41, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "продал его неизвестным"
    Chrome App Store
    Идентификация, модерация?
    Не, не слышали...
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:47, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой "аппстор" (не важно, с приложениями, дополнениями или модулями для какого-нибудь языка), если он позволяет разработчикам прямо заливать свои сборки, будет кишеть зловредами.  Единственная на данный момент более-менее внушающая доверие модель распространения ПО — это репозитории пакетов, которые выбираются и собираются из исходников мейнтейнерами репозитория независимо от разработчиков, как обычно в дистрибутивах ГНУ/Линукс.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:45, 16/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:46, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой линушник мне теперь скажет что ваш линукс самый безопасный ??? Уязвимость на уязвимости !!! Рассадник дыр для хакеров !!! В windows 10 антивирус хоть есть а в линуксе вашем даже спустя столько лет его нету !!!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:14, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не скажет. Антивирус спасет таких.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:17, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть докторвеб, есть касперский.
     

  • 1.15, Аноним (14), 11:14, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавляет дополнительную защиту

    Вдобавок добавочно добавляет дополнительную добавку.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:22, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ехала Добавка через добавку,
    Видит Добавка — в добавке добавка.
    Сунула Добавка добавку в добавку,
    Добавка добавка добавка добавка.


     

  • 1.18, Аноним (18), 11:23, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И чего всем на uBlock Origin не сидится? Какие-то нано, *уяно, васяно и т.д дефендерами обмажутся и *бут друг друга в *опы..
     
     
  • 2.20, timur.davletshin (ok), 11:41, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самый главный вопрос, зачем на всех этих деривативах сидят.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:36, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Defender - это прям ярлык что там вредоносное что-то же
     

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