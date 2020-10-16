В Chrome-дополнениях NanoAdblocker и NanoDefender выявлены вредоносные изменения

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|1.2, m.makhno (ok), 09:47, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> автор дополнений NanoAdblocker и NanoDefender давно искал новых сопровождающих для своего проекта и, в конце концов, продал его неизвестным
мутная какая-то история, угу
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|2.9, Аноним (9), 10:38, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не было времени и поэтому он продал никому неизвестным людям, причем как разработчик зная что они могут сделать что-то вредоносное? Он явно просто хотел денег и ему было всеравно что будет дальше, иначе бы он хотя бы загуглил новых владельцев.
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|4.21, Аноним (21), 11:46, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуров свой мессенджер уже сколько лет монетизирует, и ничего, пипл хавает.
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|2.5, Аноним (5), 10:14, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для дополнений даже антивирусов нет, как они узнают про вирусы?
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|1.10, КО (?), 10:41, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"продал его неизвестным"
Chrome App Store
Идентификация, модерация?
Не, не слышали...
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|2.22, Аноним (22), 11:47, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой "аппстор" (не важно, с приложениями, дополнениями или модулями для какого-нибудь языка), если он позволяет разработчикам прямо заливать свои сборки, будет кишеть зловредами. Единственная на данный момент более-менее внушающая доверие модель распространения ПО — это репозитории пакетов, которые выбираются и собираются из исходников мейнтейнерами репозитория независимо от разработчиков, как обычно в дистрибутивах ГНУ/Линукс.
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|1.12, Аноним (12), 10:46, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой линушник мне теперь скажет что ваш линукс самый безопасный ??? Уязвимость на уязвимости !!! Рассадник дыр для хакеров !!! В windows 10 антивирус хоть есть а в линуксе вашем даже спустя столько лет его нету !!!
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|1.15, Аноним (14), 11:14, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавляет дополнительную защиту
Вдобавок добавочно добавляет дополнительную добавку.
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|2.17, Аноним (16), 11:22, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ехала Добавка через добавку,
Видит Добавка — в добавке добавка.
Сунула Добавка добавку в добавку,
Добавка добавка добавка добавка.
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|1.18, Аноним (18), 11:23, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И чего всем на uBlock Origin не сидится? Какие-то нано, *уяно, васяно и т.д дефендерами обмажутся и *бут друг друга в *опы..
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