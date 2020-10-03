Выпуск virt-manager 3.0.0, интерфейса для управления виртуальными окружениями

Компания Red Hat выпустила новую версию графического интерфейса для управления виртуальными окружениями - Virt-Manager 3.0.0. Оболочка Virt-Manager написана на Python/PyGTK, является надстройкой над libvirt и поддерживает управление такими системами как Xen, KVM, LXC и QEMU. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Программа предоставляет средства для наглядной оценки статистики о производительности и потреблении ресурсов виртуальными машинами, создания новых виртуальных машин, настройки и перераспределения системных ресурсов. Для подключения к виртуальным машинами предоставляется просмотрщик с поддержкой протоколов VNC и SPICE. В состав дополнительно входят утилиты командной строки для создания и клонирования виртуальных машин, а также редактирования настроек libvirt в формате XML и создания корневой ФС. В новой версии: Добавлена поддержка установки с настройкой через cloud-init (virt-install --cloud-init).

Удалена утилита virt-convert, вместо которой следует использовать virt-v2v, и сокращено число опций настройки через XML для которых рекомендуется применять предоставляемый редактор XML.

В интерфейс создания новой виртуальной машины добавлен режим ручной установки, позволяющий создать VM без наличия установочного носителя. Прекращена поддержка установки по сети (для сетевой загрузки следует использовать ручной режим).

Переработан интерфейс для клонирвоания виртуальных машин.

В интерфейс переноса виртуальных машин добавлен редактор XML-настроек.

Добавлены опции для отключения автоподключения графической консоли.

В интерфейс командной строки добавлены опции "--xml XPATH=VAL" (для прямого изменения XML-настроек), "--clock", "--keywrap", "--blkiotune", "--cputune", "--features kvm.hint-dedicated.state=", "--iommu", "--graphics websocket=", "--disk type=nvme source.*".

В virt-install добавлены опции "--reinstall=DOMAIN", "--autoconsole text|graphical|none", "--os-variant detect=on,require=on".



