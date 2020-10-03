Выпуск virt-manager 3.0.0, интерфейса для управления виртуальными окружениями

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|3.7, пох. (?), 09:26, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажи спасибо, что нет вложенных скроллов.
Да может просто и не искал никто - поперебирай настройки, наверняка где-нибудь поглубже найдется парочка.
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|2.5, Аноним (5), 09:13, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это так смешно читать, учитавая что скриншот - это то как все кдешные приложения сейчас спроектированы в то время как гном от этого ушёл со своими заголовками. Но у кдешников обычно выборочная слепота и амнезия в момент осознания этого провляются.
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|3.13, Аноним (14), 10:44, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего ты взял что у меня кривой кде? Там тоже эта проблема не решена. У меня кривой гном. И я порицаю его разрабов
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|4.18, Аноним (5), 11:08, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблему чего они должны решить? Это программа из старого поколения буквально сделанная по старым лекалам. Они должны в машину времени запрыгнуть и дизайн парадигму тех времен изменить или что? Скриншот, к слову, из гнома 3.0, интересно что у тебя точно такой-же а 2020.
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|2.6, пох. (?), 09:24, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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зато избавляет тебя от необходимости писать двухтысячесимвольную командную строку для запуска qemu (не забыв зазубрить весь миллион бессмысленных заклинаний из которых она состоит)
А выглядит просто как г-но. Каковым и является. Жрите, затобесплатное ведь! И сетевая установка в ручном режиме, вашим зарплатам ничего не угрожает, глупые дешевые рабы.
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|1.9, Аноним (9), 09:53, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>07.05.2019 Компания Red Hat опубликовала релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
>> Интерфейс virt-manager объявлен устаревшим.
>>03.10.2020 Выпуск virt-manager 3.0.0
>>Прекращена поддержка установки по сети
То ли закапывают, то ли передумали, то ли решили разломать перед закопкой, а то вдруг кто другой откопает и воспользуется.
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|2.17, Аноним (17), 10:58, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отказалась в пользу управления виртуализацией из трёх источников: кокпит, вирт-манагер, вирш. Покрайней мере такое впечатление сложилось после их свежего дока для рхел8.
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|2.15, my_name_is_Mud (ok), 10:51, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На вале boxes есть же. И они вглядят может и нормально, но по функционалу не дотягивают до вирт-манагера, а по количеству багов и недоработок значительно опережают его.
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|1.16, Аноним (16), 10:56, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По сравнению с 2.2.1 из интерфейса удалили большое количество полезных настроек виртуальных машин.
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