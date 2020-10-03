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Выпуск virt-manager 3.0.0, интерфейса для управления виртуальными окружениями

03.10.2020 08:40

Компания Red Hat выпустила новую версию графического интерфейса для управления виртуальными окружениями - Virt-Manager 3.0.0. Оболочка Virt-Manager написана на Python/PyGTK, является надстройкой над libvirt и поддерживает управление такими системами как Xen, KVM, LXC и QEMU. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Программа предоставляет средства для наглядной оценки статистики о производительности и потреблении ресурсов виртуальными машинами, создания новых виртуальных машин, настройки и перераспределения системных ресурсов. Для подключения к виртуальным машинами предоставляется просмотрщик с поддержкой протоколов VNC и SPICE. В состав дополнительно входят утилиты командной строки для создания и клонирования виртуальных машин, а также редактирования настроек libvirt в формате XML и создания корневой ФС.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка установки с настройкой через cloud-init (virt-install --cloud-init).
  • Удалена утилита virt-convert, вместо которой следует использовать virt-v2v, и сокращено число опций настройки через XML для которых рекомендуется применять предоставляемый редактор XML.
  • В интерфейс создания новой виртуальной машины добавлен режим ручной установки, позволяющий создать VM без наличия установочного носителя. Прекращена поддержка установки по сети (для сетевой загрузки следует использовать ручной режим).
  • Переработан интерфейс для клонирвоания виртуальных машин.
  • В интерфейс переноса виртуальных машин добавлен редактор XML-настроек.
  • Добавлены опции для отключения автоподключения графической консоли.
  • В интерфейс командной строки добавлены опции "--xml XPATH=VAL" (для прямого изменения XML-настроек), "--clock", "--keywrap", "--blkiotune", "--cputune", "--features kvm.hint-dedicated.state=", "--iommu", "--graphics websocket=", "--disk type=nvme source.*".
  • В virt-install добавлены опции "--reinstall=DOMAIN", "--autoconsole text|graphical|none", "--os-variant detect=on,require=on".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/archive...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  3. OpenNews: Выпуск OpenVZ 7.0, ставший итогом слияния проектов OpenVZ и Virtuozzo
  4. OpenNews: Обновление ОС Qubes 4.0.3, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 1.8 и Virt-Manager 0.8.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53824-virt-manager
Ключевые слова: virt-manager
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  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Скриншот - истиный вебмакачный гном. 50% серой пустоты и скролл.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:54, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо, что нет вложенных скроллов.
     
     
  • 3.7, пох. (?), 09:26, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажи спасибо, что нет вложенных скроллов.

    Да может просто и не искал никто - поперебирай настройки, наверняка где-нибудь поглубже найдется парочка.

     
  • 2.3, Ййй (?), 08:56, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где ты там скролл увидела маня?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:47, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, а вы еще и слепые. Немудрено
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:13, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это так смешно читать, учитавая что скриншот - это то как все кдешные приложения сейчас спроектированы в то время как гном от этого ушёл со своими заголовками. Но у кдешников обычно выборочная слепота и амнезия в момент осознания этого провляются.
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 10:44, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял что у меня кривой кде? Там тоже эта проблема не решена. У меня кривой гном. И я порицаю его разрабов
     
     
  • 4.18, Аноним (5), 11:08, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблему чего они должны решить? Это программа из старого поколения буквально сделанная по старым лекалам. Они должны в машину времени запрыгнуть и дизайн парадигму тех времен изменить или что? Скриншот, к слову, из гнома 3.0, интересно что у тебя точно такой-же а 2020.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 09:09, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит страшно
     
     
  • 2.6, пох. (?), 09:24, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зато избавляет тебя от необходимости писать двухтысячесимвольную командную строку для запуска qemu (не забыв зазубрить весь миллион бессмысленных заклинаний из которых она состоит)

    А выглядит просто как г-но. Каковым и является. Жрите, затобесплатное ведь! И сетевая установка в ручном режиме, вашим зарплатам ничего не угрожает, глупые дешевые рабы.

     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 09:49, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как-то мелко для мажорной версии
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:53, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>07.05.2019 Компания Red Hat опубликовала релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
    >> Интерфейс virt-manager объявлен устаревшим.
    >>03.10.2020 Выпуск virt-manager 3.0.0
    >>Прекращена поддержка установки по сети

    То ли закапывают, то ли передумали, то ли решили разломать перед закопкой, а то вдруг кто другой откопает и воспользуется.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:21, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль, шляпа от них отказалась.  
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:58, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказалась в пользу управления виртуализацией из трёх источников: кокпит, вирт-манагер, вирш. Покрайней мере такое впечатление сложилось после их свежего дока для рхел8.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:37, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль на Vala не написан, выглядит как обычная python выпердень.
     
     
  • 2.15, my_name_is_Mud (ok), 10:51, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вале boxes есть же. И они вглядят может и нормально, но по функционалу не дотягивают до вирт-манагера, а по количеству багов и недоработок значительно опережают его.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:39, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочется Virt-Manager на кутях.
     
     
  • 2.19, Nihilist (ok), 11:20, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/F1ash/qt-virt-manager
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:56, 03/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По сравнению с 2.2.1 из интерфейса удалили большое количество полезных настроек виртуальных машин.
     
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