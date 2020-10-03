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Выпуск Stratis 2.2, инструментария для управления локальными хранилищами

03.10.2020 08:13

Опубликован выпуск проекта Stratis 2.2, развиваемого компанией Red Hat и сообществом Fedora для унификации и упрощения средств настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis предоставляет такие возможности, как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Система во многом повторяет по своим возможностям расширенные средства управления разделами ZFS и Btrfs, но реализована в виде прослойки (демон stratisd), работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS. В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра. Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита. Работа Stratis протестирована с блочными устройствами на базе LUKS (шифрованные разделы), mdraid, dm-multipath, iSCSI, логическими томами LVM, а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями. При наличии в пуле одного диска Stratis позволяет использовать логические разделы с поддержкой снапшотов для отката изменений. При добавлении нескольких накопителей в пул появляется возможность логического объединения накопителей в непрерывную область. Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются, но запланированы на будущее.

В выпуске 2.2 добавлены новые варианты интерфейсов D-Bus для извлечения свойств (FetchProperties), управления (Manager) и взаимодействия с блочными устройствами (Blockdev). Добавлена возможность информирования о наступлении событий о подключении и удалении интерфейсов (InterfacesAdded и InterfacesRemoved) через D-Bus. В утилите stratis-cli улучшены сценарии автодополнения ввода для bash.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stratis-sto...)
  2. OpenNews: Выпуск Stratis 2.1, инструментария для управления локальными хранилищами
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
  4. OpenNews: Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 29
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53823-stratisd
Ключевые слова: stratisd, disk, storage
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Обсуждение (2) RSS
  • 3, Иваня (?), 10:58, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и тулзы НА РАСТЕ подъехали, наконец-то, спасиб.
     
  • 4, lockywolf (ok), 11:12, 03/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Чем специфична XFS? Ехт4 нельзя в качестве субстрата использовать?
     

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