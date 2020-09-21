Компания Mozilla отправила проект WebThing в свободное плаванье

Разработчики Mozilla WebThings, платформы для потребительских интернет-устройств, сообщили об отделении от компании Mozilla и превращении в независимый открытый проект. Платформа также переименована и вместо Mozilla WebThings теперь именуется просто WebThings и распространяется через новый сайт webthings.io. Причиной предпринятых действий стало сокращение прямых инвестиции компании Mozilla в проект и передача связанных с ним наработок сообществу. Проект останется на плаву, но теперь будет независим от компании Mozilla, не сможет использовать инфраструктуру Mozilla и лишится права использовать торговые марки Mozilla. Представленные изменения не скажутся на работе уже развёрнутых локально управляемых домашних шлюзов на базе WebThings, которые самодостаточны и не привязаны к облачным сервисам или внешней инфраструктуре. Тем не менее, обновления теперь будут распространяться через инфраструктуру, поддерживаемую сообществом, а не компанией Mozilla, что потребует внесения изменения в настройки. Сервис для организации туннелей к домашним шлюзам, использующий поддомены *.mozilla-iot.org, продолжит работать до 31 декабря 2020 года. До прекращения работы сервиса планируется ввести в строй замену на основе домена webthings.io, для перехода на которую потребуется перерегистрация. Напомним, что платформа WebThings состоит из шлюза WebThings Gateway и библиотеки WebThings Framework. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и распространяется под лицензией MPL 2.0. На базе OpenWrt развивается готовый дистрибутив с интегрированной поддержкой WebThings Gateway, предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа. WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран. Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение. WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.



