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Компания Mozilla отправила проект WebThing в свободное плаванье

21.09.2020 23:47

Разработчики Mozilla WebThings, платформы для потребительских интернет-устройств, сообщили об отделении от компании Mozilla и превращении в независимый открытый проект. Платформа также переименована и вместо Mozilla WebThings теперь именуется просто WebThings и распространяется через новый сайт webthings.io. Причиной предпринятых действий стало сокращение прямых инвестиции компании Mozilla в проект и передача связанных с ним наработок сообществу. Проект останется на плаву, но теперь будет независим от компании Mozilla, не сможет использовать инфраструктуру Mozilla и лишится права использовать торговые марки Mozilla.

Представленные изменения не скажутся на работе уже развёрнутых локально управляемых домашних шлюзов на базе WebThings, которые самодостаточны и не привязаны к облачным сервисам или внешней инфраструктуре. Тем не менее, обновления теперь будут распространяться через инфраструктуру, поддерживаемую сообществом, а не компанией Mozilla, что потребует внесения изменения в настройки. Сервис для организации туннелей к домашним шлюзам, использующий поддомены *.mozilla-iot.org, продолжит работать до 31 декабря 2020 года. До прекращения работы сервиса планируется ввести в строй замену на основе домена webthings.io, для перехода на которую потребуется перерегистрация.

Напомним, что платформа WebThings состоит из шлюза WebThings Gateway и библиотеки WebThings Framework. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и распространяется под лицензией MPL 2.0. На базе OpenWrt развивается готовый дистрибутив с интегрированной поддержкой WebThings Gateway, предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа.

WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс.

Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение.

WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.mozilla.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.11, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  3. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  4. OpenNews: Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0
  5. OpenNews: Выпуск платформы для интернета вещей EdgeX 1.0
  6. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53758-webthings
Ключевые слова: webthings, mozilla, iot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Норвежская Опера 2.0
    RIP
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:56, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ныне китайская.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:52, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ух! Понеслось! Начало конца?
     
  • 1.3, Денис (??), 23:53, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Servo отделяться не намерен? А то дискуссии велись о дальнейшей судьбе.
     
  • 1.5, Аноним (-), 23:57, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мужик держит жену-изменщицу над пропастью
    — Иванов свою за измену зарезал!
    — Петров свою за измену задушил!
    — А я… А я тебя ОТПУСКАЮ!
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:05, 22/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Компания Mozilla выкинула проект WebThing на мороз

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