Релиз BlendNet 0.3, дополнения для организации распределенного рендеринга

Опубликован выпуск дополнения BlendNet 0.3 для Blender 2.80+. Дополнение используется для управления ресурсами для распределенного рендеринга в облаке или на локальной рендер-ферме. Код дополнения написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенности BlendNet:

Упрощает процедуру развёртывания в облаках GCP/AWS.

Позволяет использовать дешёвые (preemptible/spot) машины для основной нагрузки.

Использует безопасный REST + HTTPS для передачи данных.

Удобный в использовании интерфейс.

Полноценная документация и гибкое API для автоматизации.

Поддержка кешей, превью, композитинга.

В версии 0.3 были исправлены многие недостатки, добавлены полезые новшества и улучшены существующие механики. Дополнение и бекенд-часть полностью открыты и готовы для экспериментального внедрения и каждодневного использования.



