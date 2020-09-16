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Релиз BlendNet 0.3, дополнения для организации распределенного рендеринга

16.09.2020 03:44

Опубликован выпуск дополнения BlendNet 0.3 для Blender 2.80+. Дополнение используется для управления ресурсами для распределенного рендеринга в облаке или на локальной рендер-ферме. Код дополнения написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенности BlendNet:

  • Упрощает процедуру развёртывания в облаках GCP/AWS.
  • Позволяет использовать дешёвые (preemptible/spot) машины для основной нагрузки.
  • Использует безопасный REST + HTTPS для передачи данных.
  • Удобный в использовании интерфейс.
  • Полноценная документация и гибкое API для автоматизации.
  • Поддержка кешей, превью, композитинга.

В версии 0.3 были исправлены многие недостатки, добавлены полезые новшества и улучшены существующие механики. Дополнение и бекенд-часть полностью открыты и готовы для экспериментального внедрения и каждодневного использования.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.state-of-the-art.i...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.83
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
Автор новости: Rabit
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53719-blendnet
Ключевые слова: blendnet, blender, render, 3d, cluster
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:30, 16/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это реклама чтоли? Впервой вижу новость не про блендер, а про плагин к блендеру
     
  • 2, Аноним (2), 08:33, 16/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это единственное решение для сабжа? Странно, то только сейчас начали думать об этом. Как можно без фермы? Никак, потому и берут конкурента.
     
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