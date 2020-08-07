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Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 20.30

07.08.2020 20:59

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon 20.30 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. В одном наборе AMD Radeon интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов - драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSI, основанные на коде из Mesa) предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

Драйвер поддерживает API OpenGL 4.6, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.2 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL. Новая версия примечательна устранением накопившихся ошибок и обеспечением поддержки дистрибутивов SUSE Linux Enterprise 15 SP 2 и Ubuntu 20.04.1. Драйверами также официально поддерживаются Ubuntu 18.04.4, RHEL/CentOS 7.8 и RHEL/CentOS 8.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/support...)
  2. OpenNews: AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden
  3. OpenNews: AMD открыл фреймворк Cauldron для быстрого создания прототипов 3D-приложений
  4. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  5. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-amdgpu 19.0.0 и xf86-video-ati 19.0.0
  6. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53510-radeon
Ключевые слова: radeon, amd
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, werwolf (?), 21:03, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    позовите когда можно будет использовать opencl в каком нибудь блендере ставя их обоих из реп а не скачивая с сайта хрен пойми что
     
     
  • 2.3, шигорин (?), 21:11, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поставь арч
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Никогда, OpenCL - deprecated его же авторами. Используй Metal.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что за бред? Metal - мертворожденный проприетарный стандарт от одной бездарной конторки, а OpenCL развивает Chronos Group (т.е. все кто связан с графикой) и живее всех живых - совсем недавно 3.0 вышел.
     
  • 2.9, Образованный Доучка (?), 22:01, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве у убунточке нет проприетарного драйвера? Если уж вы настолько безруки что не в состоянии этот поставить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:06, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть сомнения, что нужно переносить ubuntu/debian на микроядро, напр. seL4, тогда можно будет решить много тех проблем, которые из-за монолитного ядра, в том числе, проблемы с драйверами.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 21:21, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мы бы с радостью, но нет пока микроядер готовых для использования в ОС общего назначения. Было бы -- давно бы уже про Линукс вспоминали незлым тихим словом как про TR-DOS или ещё какой нахрен никому не нужный артефакт из ТЕХ дней.
     

  • 1.4, Аноним (6), 21:20, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В одном наборе AMD Radeon интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов - драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSI, основанные на коде из Mesa) предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

    А на AMD в суд за прослойки подавать всякие копирасты не собираются?

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:23, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как на закрытых драйверах запускать steam, если он 32-х битный, а драйвера только 64-х битные?
     
     
  • 2.10, Образованный Доучка (?), 22:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно предположить что как-то так libgl1-amdgpu-pro-ext_20.30-1109583_i386.deb
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 22:13, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, спасибо, там для убунту есть драйвера 32 бита, а для других систем нет.
     

  • 1.11, Образованный Доучка (?), 22:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Низачто не буду ставить только 64 битные драйвера которые нужно скачивать неизвестно откуда. Лучше перейду на Windows 10 где всё работает из коробки без всяких плясок с бубном.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:15, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница-то? И чем это лучше?
     
     
  • 3.16, Образованный Доучка (?), 22:20, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет что всё работает, конечно.
     

  • 1.12, Сергей (??), 22:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А к amd ryzen 5 3500u vega 8 эти дрова подходят?
     
  • 1.13, Образованный Доучка (?), 22:11, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку radeon 7750 всё таки выкинули судя по описанию.
     
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