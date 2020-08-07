Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 20.30

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|1.1, werwolf (?), 21:03, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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позовите когда можно будет использовать opencl в каком нибудь блендере ставя их обоих из реп а не скачивая с сайта хрен пойми что
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|2.6, Аноним (6), 21:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Никогда, OpenCL - deprecated его же авторами. Используй Metal.
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|3.8, Аноним (8), 21:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что за бред? Metal - мертворожденный проприетарный стандарт от одной бездарной конторки, а OpenCL развивает Chronos Group (т.е. все кто связан с графикой) и живее всех живых - совсем недавно 3.0 вышел.
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|1.2, Аноним (2), 21:06, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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есть сомнения, что нужно переносить ubuntu/debian на микроядро, напр. seL4, тогда можно будет решить много тех проблем, которые из-за монолитного ядра, в том числе, проблемы с драйверами.
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|2.5, A.Stahl (ok), 21:21, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да мы бы с радостью, но нет пока микроядер готовых для использования в ОС общего назначения. Было бы -- давно бы уже про Линукс вспоминали незлым тихим словом как про TR-DOS или ещё какой нахрен никому не нужный артефакт из ТЕХ дней.
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|1.4, Аноним (6), 21:20, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В одном наборе AMD Radeon интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов - драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSI, основанные на коде из Mesa) предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.
А на AMD в суд за прослойки подавать всякие копирасты не собираются?
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|1.7, Аноним (7), 21:23, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как на закрытых драйверах запускать steam, если он 32-х битный, а драйвера только 64-х битные?
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|3.14, Аноним (7), 22:13, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха, спасибо, там для убунту есть драйвера 32 бита, а для других систем нет.
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|1.11, Образованный Доучка (?), 22:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Низачто не буду ставить только 64 битные драйвера которые нужно скачивать неизвестно откуда. Лучше перейду на Windows 10 где всё работает из коробки без всяких плясок с бубном.
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