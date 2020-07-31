Выпуск GTK 3.99.0 ознаменовал готовность функциональности, запланированной для GTK 4

Опубликован финальный экспериментальный выпуск фреймворка GTK 3.99.0, в котором реализованы все возможности, запланированные для GTK 4. Ветка GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK. Релиз GTK 4 ожидается осенью этого года. Из наиболее существенных изменений в GTK 4 можно отметить: Метод раскладки элементов на основе ограничений (constraint layout), при котором расположение и размер дочерних элементов определяется, отталкиваясь от расстояния до границ и размера других элементов.

Модуль отрисовки на базе графического API Vulkan, в котором реализованы шейдеры для многих ресурсоёмких элементов CSS, применяемых в виджетах GTK.

Интеграция GSK (GTK Scene Kit) c возможностями отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan.

Пересмотрена организация отрисовки - вместо вывода в буфер теперь применяется модель на основе узлов отрисовки (render nodes), при которой вывод компонуется в форме дерева высокоуровневых операций, эффективно обрабатываемых GPU при помощи OpenGL и Vulkan.

Средства для гибкой обработки изменения фокуса ввода.

Модернизированная модель доставки событий, которая позволяет обойтись без subwindow при маршрутизации событий ввода. Необходимость реализации новой модели связана с более активным использованием анимационных эффектов, отрисовка которых должна производиться без смены раскладки видимых элементов и, соответственно, без subwindow.

Переработан API GDK с оглядкой на использование протокола Wayland и связанных с ним концепций. Завязанные на X11 и Wayland возможности перемещены в отдельные бэкенды.

Проведена большая чистка API, в том числе удалены классы GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar, вместо которых предложен GMenu и варианты на основе всплывающих меню (popover).

В GtkTextView и другие виджеты ввода встроен стек для отката изменений (undo).

Добавлен новый класс GtkNative для виджетов, имеющих собственную поверхность отображения и способных работать отдельно на первом уровне, без привязки к родительским виржетам.

Добавлены новые виджеты, включая GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView, а также виджет для показа Emoji.

Для разработки виджетов представлен новый объект GtkLayoutManager с реализацией системы управления раскладкой элементов в зависимости от размера видимой области. GtkLayoutManager пришёл на смену дочерним свойствам в контейнерах GTK, таким как GtkBox и GtkGrid.

Упрощена обработка событий, которые теперь используются только для ввода. Остальные события заменены на отдельные сигналы, например, вместо событий вывода предложен сигнал "GdkSurface::render", вместо событий настройки - "GdkSurface::size-changed".

Добавлен новый уровень абстракции GdkPaintable, представляющий объекты, которые можно нарисовать где угодно с любым размером, без необходимости выполнения сортировки layout-слоёв.

Переписан бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера.

Переработан API, связанный с выполнением операций Drag-and-Drop, в том числе предложены раздельные объекты GdkDrag и GdkDrop.





Улучшения по сравнению с прошлым тестовым выпуском: Удалена старая реализация Аccessibility API для людей с ограниченными возможностями, вместо которой предложен новый вариант на базе спецификации ARIA и виджета GtkAccessible.

Добавлена поддержка редактируемых меток (GtkEditableLabel).

Предложены новые модели списков для отображения закладок (GtkBookmarkList), строк (GtkStringList) и блоков выбора (GtkBitset).

В виджете GtkTreeView реализована возможность редактирования ячеек.

В GtkGridView и GtkListView улучшена реализация прокрутки, добавлена поддержка автопрокрутки и автораскрытия.

В GtkWidget значительно ускорена обработка различных действий.

В GtkFilterListModel и GtkSortListModel добавлена поддержка инкрементальной прокрутки и фильтрации.

В Inspector добавлена поддержка инспектирования моделей списков и возможность прямой навигации между объектами.

В GDK обеспечено сохранение истории прокрутки, проведена чистка API GdkDevice, прекращено разделение устройств на master и slave.

Добавлен новый GDK-бэкенд для macOS.

Для Windows предложен новый GDK-бэкенд отрисовки на базе ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.



