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Выпуск GTK 3.99.0 ознаменовал готовность функциональности, запланированной для GTK 4

31.07.2020 11:42

Опубликован финальный экспериментальный выпуск фреймворка GTK 3.99.0, в котором реализованы все возможности, запланированные для GTK 4. Ветка GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK. Релиз GTK 4 ожидается осенью этого года.

Из наиболее существенных изменений в GTK 4 можно отметить:

  • Метод раскладки элементов на основе ограничений (constraint layout), при котором расположение и размер дочерних элементов определяется, отталкиваясь от расстояния до границ и размера других элементов.
  • Модуль отрисовки на базе графического API Vulkan, в котором реализованы шейдеры для многих ресурсоёмких элементов CSS, применяемых в виджетах GTK.
  • Интеграция GSK (GTK Scene Kit) c возможностями отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan.
  • Пересмотрена организация отрисовки - вместо вывода в буфер теперь применяется модель на основе узлов отрисовки (render nodes), при которой вывод компонуется в форме дерева высокоуровневых операций, эффективно обрабатываемых GPU при помощи OpenGL и Vulkan.
  • Средства для гибкой обработки изменения фокуса ввода.
  • Модернизированная модель доставки событий, которая позволяет обойтись без subwindow при маршрутизации событий ввода. Необходимость реализации новой модели связана с более активным использованием анимационных эффектов, отрисовка которых должна производиться без смены раскладки видимых элементов и, соответственно, без subwindow.
  • Переработан API GDK с оглядкой на использование протокола Wayland и связанных с ним концепций. Завязанные на X11 и Wayland возможности перемещены в отдельные бэкенды.
  • Проведена большая чистка API, в том числе удалены классы GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar, вместо которых предложен GMenu и варианты на основе всплывающих меню (popover).
  • В GtkTextView и другие виджеты ввода встроен стек для отката изменений (undo).
  • Добавлен новый класс GtkNative для виджетов, имеющих собственную поверхность отображения и способных работать отдельно на первом уровне, без привязки к родительским виржетам.
  • Добавлены новые виджеты, включая GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView, а также виджет для показа Emoji.
  • Для разработки виджетов представлен новый объект GtkLayoutManager с реализацией системы управления раскладкой элементов в зависимости от размера видимой области. GtkLayoutManager пришёл на смену дочерним свойствам в контейнерах GTK, таким как GtkBox и GtkGrid.
  • Упрощена обработка событий, которые теперь используются только для ввода. Остальные события заменены на отдельные сигналы, например, вместо событий вывода предложен сигнал "GdkSurface::render", вместо событий настройки - "GdkSurface::size-changed".
  • Добавлен новый уровень абстракции GdkPaintable, представляющий объекты, которые можно нарисовать где угодно с любым размером, без необходимости выполнения сортировки layout-слоёв.
  • Переписан бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера.
  • Переработан API, связанный с выполнением операций Drag-and-Drop, в том числе предложены раздельные объекты GdkDrag и GdkDrop.



Улучшения по сравнению с прошлым тестовым выпуском:

  • Удалена старая реализация Аccessibility API для людей с ограниченными возможностями, вместо которой предложен новый вариант на базе спецификации ARIA и виджета GtkAccessible.
  • Добавлена поддержка редактируемых меток (GtkEditableLabel).
  • Предложены новые модели списков для отображения закладок (GtkBookmarkList), строк (GtkStringList) и блоков выбора (GtkBitset).
  • В виджете GtkTreeView реализована возможность редактирования ячеек.
  • В GtkGridView и GtkListView улучшена реализация прокрутки, добавлена поддержка автопрокрутки и автораскрытия.
  • В GtkWidget значительно ускорена обработка различных действий.
  • В GtkFilterListModel и GtkSortListModel добавлена поддержка инкрементальной прокрутки и фильтрации.
  • В Inspector добавлена поддержка инспектирования моделей списков и возможность прямой навигации между объектами.
  • В GDK обеспечено сохранение истории прокрутки, проведена чистка API GdkDevice, прекращено разделение устройств на master и slave.
  • Добавлен новый GDK-бэкенд для macOS.
  • Для Windows предложен новый GDK-бэкенд отрисовки на базе ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: GTK 4 ожидается осенью следующего года
  3. OpenNews: Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK
  4. OpenNews: Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4
  5. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  6. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53465-gtk
Ключевые слова: gtk
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, congard (ok), 12:59, 31/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Все это конечно хорошо, ну а с экологией, что с ней?
     
  • 2, Аноним (2), 13:04, 31/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кто-то пробовал, насколько оно юзабельно на маке и винде?
     
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