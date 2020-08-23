The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Zextras взяла в свои руки формирование сборок Zimbra 9 Open Source Edition

23.08.2020 09:25

Компания Zextras начала формирование и публикацию готовых сборок пакета совместной работы и электронной почты Zimbra 9, позиционируемого как альтернатива MS Exchange. Сборки подготовлены для Ubuntu и RHEL (260 МБ).

Ранее компания Synacor, курирующая разработку Zimbra, объявила о прекращении публикации бинарных сборок Zimbra Open Source Edition и намерении развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта без публикации новых изменений для сообщества. Позднее компания Synacor пересмотрела решение о публикации исходных текстов и продолжила публикацию изменений на GitHub, но отказалась формировать готовые сборки. В ответ компания Zextras, которая участвует в разработке Zimbra, начала публиковать готовые сборки на своём сайте.

Итальянская компания Zextras начинала свою историю как интегратор Zimbra в Европе. Cистема совместной работы Zimbra нравилась европейцам, однако многие из них заявляли, что функциональности open-source версии не хватает, а функциональность коммерческой версии "Zimbra Network Edition" чрезмерна, и что неплохо было бы иметь средний вариант, где было бы поменьше функций, но и цена была бы тоже снижена. Для удовлетворения данных пожеланий был создан продукт Zextras Suite - набор расширений для бесплатной версии Zimbra OSE, за счёт которого можно было к бесплатной версии Zimbra добавить часть функций коммерческой версии и сильно за это не переплачивать.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zextras.com/ru/zim...)
  2. OpenNews: Zimbra сворачивает публикацию открытых выпусков для новой ветки
  3. OpenNews: Релиз Zimbra Collaboration Server 7.0
  4. OpenNews: Компания VMware поглотила opensource-компанию Zimbra
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53365-zimbra
Ключевые слова: zimbra
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Annoynymous (ok), 09:39, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы, однозначно.
     
     
  • 2.2, ыы (?), 09:54, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомнительный момент надо заметить. Zimbra ходит по рукам - ее регулярно покупают и продают. И вот текущий держатель "скоропортящегося пакета" перестал делать опенсорсные сборки. Ибо? Вероятно подустали :)
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому и гуляет, что денег мало приносит, а кровавый энтерпрайз деньги не спешит вкладывать. Потому как у него уже есть аналоги и смысла не видят. А у того, по чьим рукам гуляет, денег много меньше, чем у корпорастов.
     
     
  • 4.11, Михрютка (ok), 13:23, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    цимбра под вмваре была, уж куда кровавее. но гугель со своим сьютом уже и тогда всю поляну обделал дальше некуда.

    кроме того, она при первом взгляде на кириллицу падала в обморок при всяких операциях с файлами, + шустрый и не жрущий много памяти спамотсосин. отдельное спасибо за кекас при обновлении сертификатов. так себе удовольствие было.

    ну и мозилла им тогда слегка поднагадила с призмой, по итогу оффлайн клиент у цимбры перестал поддерживаться на самом интересном месте. после этого махнул рукой. может, щас что-то к лучшему и поменяется, я хз.

     
     
  • 5.13, medlingmag (?), 14:30, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сертификатам - у них на сайте пошаговая инструкция, как обновлять сертификаты. Проблем нет от слова совсем.
    По кириллице - всё с ней у меня лично ок. Уже два года, как я её в небольшой конторке использую и нареканий нет.
     
     
  • 6.17, Михрютка (ok), 16:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хороша ложка к обеду.

    у них в кб и десять лет назад была инструкция, только вот описывала удаление гланд ложкой через анус и не работала. с кириллицей если справились, отлично, это спасибо и моим баг репортам + инженеры, которые их отрабатывали, тогда еще были европейцы и довольно вменяемые. ихний воркароунд на тот момент все равно был "не используйте кириллицу в именах файлов в портфеле", но они хоть пытались.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:16, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    На Rust бы переписать, будет совсем годнота
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 11:41, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уже надоели переписать на <вставить любимый ЯП>.. На чем написано - на том написано. Не нравится - у каждого есть право на форк.
     
     
  • 3.20, Модифицированный комар Геннадий (?), 17:14, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что ж ты за человек то какой?
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:46, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/д/в/g
     
  • 2.18, Гена модифицированный комар (?), 17:13, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интервалы добавить тоже необходимо
     

  • 1.7, Аноним (5), 11:56, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне другое интересно. А какие есть альтернативы у зимбры?
     
     
  • 2.8, pipirka (?), 12:37, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    реально таких же удобных нет
     
  • 2.9, Tim (??), 12:39, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полноценных нет. Можно самому собрать комбайн из десятка пакетов, но потом с поддержкой этого зоопарка проклянешь свою недальновидность.
     
     
  • 3.16, Потомок изобретателя колеса (?), 16:32, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nethserver очень даже. Набор стандартных пакетов. На Centos.
     
  • 2.10, Вкусная водочка (ok), 12:40, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MS Exchange
     
  • 2.14, Сейд (ok), 14:49, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bongo
     
  • 2.15, Skull_2 (?), 16:31, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие есть альтернативы у зимбры?

    Мы (Альт) предлагаем SOGo. Заказчикам нравится.

     
     
  • 3.25, Модифицированный комар Геннадий (?), 17:41, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем двум?
     

  • 1.12, OpenEcho (?), 13:59, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лень+dovecot+postfix+spamassain+dkim+spf+...+вебморда=Zimbra
     
     
  • 2.19, Саша (??), 17:14, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rspamd всесто spamassign пошустрее будет и лучше интегрирован с postfix
     

  • 1.21, m.makhno (ok), 17:22, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    страсти какие
     
  • 1.22, Kuromi (ok), 17:26, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Ранее компания Synacor, курирующая разработку Zimbra, объявила о прекращении публикации бинарных сборок Zimbra Open Source Edition и намерении развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта без публикации новых изменений для сообщества."

    К сожалению, печальный конец многих продуктов. Сначала красивые разговоры о свободе, сообществе и отлов багов на "халявщиках", а потом, после достаточной полировке продукта вдруг "бизнес есть бизнес" и холодный кэш вместо свободы.

     
     
  • 2.26, Кайф (?), 18:47, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс проталкивает самую галимую монетизацию из всех возможных например поддержка по подписке и разбивание софта на платный и бесплатный продукты, вместо единаразовой покупки готового софта
     

  • 1.23, Mr. Sneer (?), 17:28, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сборка полноценная? Вроде бы synacor не опубликовала исходники нового веб-клиента. Кто-то ставил уже?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру