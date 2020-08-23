Компания Zextras взяла в свои руки формирование сборок Zimbra 9 Open Source Edition

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|2.2, ыы (?), 09:54, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сомнительный момент надо заметить. Zimbra ходит по рукам - ее регулярно покупают и продают. И вот текущий держатель "скоропортящегося пакета" перестал делать опенсорсные сборки. Ибо? Вероятно подустали :)
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|3.5, Аноним (5), 11:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому и гуляет, что денег мало приносит, а кровавый энтерпрайз деньги не спешит вкладывать. Потому как у него уже есть аналоги и смысла не видят. А у того, по чьим рукам гуляет, денег много меньше, чем у корпорастов.
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|4.11, Михрютка (ok), 13:23, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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цимбра под вмваре была, уж куда кровавее. но гугель со своим сьютом уже и тогда всю поляну обделал дальше некуда.
кроме того, она при первом взгляде на кириллицу падала в обморок при всяких операциях с файлами, + шустрый и не жрущий много памяти спамотсосин. отдельное спасибо за кекас при обновлении сертификатов. так себе удовольствие было.
ну и мозилла им тогда слегка поднагадила с призмой, по итогу оффлайн клиент у цимбры перестал поддерживаться на самом интересном месте. после этого махнул рукой. может, щас что-то к лучшему и поменяется, я хз.
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|5.13, medlingmag (?), 14:30, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по сертификатам - у них на сайте пошаговая инструкция, как обновлять сертификаты. Проблем нет от слова совсем.
По кириллице - всё с ней у меня лично ок. Уже два года, как я её в небольшой конторке использую и нареканий нет.
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|6.17, Михрютка (ok), 16:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хороша ложка к обеду.
у них в кб и десять лет назад была инструкция, только вот описывала удаление гланд ложкой через анус и не работала. с кириллицей если справились, отлично, это спасибо и моим баг репортам + инженеры, которые их отрабатывали, тогда еще были европейцы и довольно вменяемые. ихний воркароунд на тот момент все равно был "не используйте кириллицу в именах файлов в портфеле", но они хоть пытались.
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|2.4, Аноним (5), 11:41, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да уже надоели переписать на <вставить любимый ЯП>.. На чем написано - на том написано. Не нравится - у каждого есть право на форк.
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|2.9, Tim (??), 12:39, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полноценных нет. Можно самому собрать комбайн из десятка пакетов, но потом с поддержкой этого зоопарка проклянешь свою недальновидность.
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|2.15, Skull_2 (?), 16:31, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие есть альтернативы у зимбры?
Мы (Альт) предлагаем SOGo. Заказчикам нравится.
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|2.19, Саша (??), 17:14, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rspamd всесто spamassign пошустрее будет и лучше интегрирован с postfix
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|1.22, Kuromi (ok), 17:26, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Ранее компания Synacor, курирующая разработку Zimbra, объявила о прекращении публикации бинарных сборок Zimbra Open Source Edition и намерении развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта без публикации новых изменений для сообщества."
К сожалению, печальный конец многих продуктов. Сначала красивые разговоры о свободе, сообществе и отлов багов на "халявщиках", а потом, после достаточной полировке продукта вдруг "бизнес есть бизнес" и холодный кэш вместо свободы.
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|2.26, Кайф (?), 18:47, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опенсорс проталкивает самую галимую монетизацию из всех возможных например поддержка по подписке и разбивание софта на платный и бесплатный продукты, вместо единаразовой покупки готового софта
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|1.23, Mr. Sneer (?), 17:28, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сборка полноценная? Вроде бы synacor не опубликовала исходники нового веб-клиента. Кто-то ставил уже?
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