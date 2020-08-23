Компания Zextras взяла в свои руки формирование сборок Zimbra 9 Open Source Edition

2.2 , ыы ( ? ), 09:54, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сомнительный момент надо заметить. Zimbra ходит по рукам - ее регулярно покупают и продают. И вот текущий держатель "скоропортящегося пакета" перестал делать опенсорсные сборки. Ибо? Вероятно подустали :)

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому и гуляет, что денег мало приносит, а кровавый энтерпрайз деньги не спешит вкладывать. Потому как у него уже есть аналоги и смысла не видят. А у того, по чьим рукам гуляет, денег много меньше, чем у корпорастов.

4.11 , Михрютка ( ok ), 13:23, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – цимбра под вмваре была, уж куда кровавее. но гугель со своим сьютом уже и тогда всю поляну обделал дальше некуда. кроме того, она при первом взгляде на кириллицу падала в обморок при всяких операциях с файлами, + шустрый и не жрущий много памяти спамотсосин. отдельное спасибо за кекас при обновлении сертификатов. так себе удовольствие было. ну и мозилла им тогда слегка поднагадила с призмой, по итогу оффлайн клиент у цимбры перестал поддерживаться на самом интересном месте. после этого махнул рукой. может, щас что-то к лучшему и поменяется, я хз.

5.13 , medlingmag ( ? ), 14:30, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – по сертификатам - у них на сайте пошаговая инструкция, как обновлять сертификаты. Проблем нет от слова совсем.

По кириллице - всё с ней у меня лично ок. Уже два года, как я её в небольшой конторке использую и нареканий нет.

6.17 , Михрютка ( ok ), 16:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – хороша ложка к обеду. у них в кб и десять лет назад была инструкция, только вот описывала удаление гланд ложкой через анус и не работала. с кириллицей если справились, отлично, это спасибо и моим баг репортам + инженеры, которые их отрабатывали, тогда еще были европейцы и довольно вменяемые. ихний воркароунд на тот момент все равно был "не используйте кириллицу в именах файлов в портфеле", но они хоть пытались.

