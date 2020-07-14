Выпуск браузера Pale Moon 28.11

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|1.1, Аноним (1), 22:23, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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обоги, оно ещё живо?
> не включающих наработки проекта Quantum
ох, они этим ещё и хватаются 😂
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|2.4, нононим (?), 22:29, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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живёт и приносит пользу. давно уже перешёл на него, отлично работает на миниПК
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|2.8, Аноним (8), 22:39, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно делают потому, что Quantum на Расте. А они от Раста отвязываются.
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|1.2, Аноним (2), 22:24, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon
Печаль. NoScript отвалится...
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|2.6, Аноним (6), 22:36, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon
> Печаль. NoScript отвалится...
Если так, то все дополнения из проекта архива XUL-дополнений не будут работать, и на кой тогда нужна будет палёная луна, тем, кто пользовал её именно из-за дополнений старого Firefox?
Для самого-то палемуна не все его нативные дополнения корректно работают, а тут ещё и это, дичь какая-то, очевидно же, что многие дополнения не будут переписываться чисто под palemoon.
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|3.13, Dzen Python (ok), 22:58, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Итого дополнений - 42
Из них легаси ff - 12 + 2 словаря
Из них действительно жалко - 3 (прописью, три): Fire Gestures, stf и Tab Badge
Причем все 12 легко лечатся правкой install.rdf - как уже делал с "неполддерживаемым" на тот момент Super Start.
Словари подтягиваются палемуновские, темы - зачем, есть руки, нормальная поддержка gtk2 qtcurve'ой и Stylem?
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А так да, переводчика на мыло, пропустить слово other - это фейл.
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|2.21, Аноним (21), 23:47, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Печаль. NoScript отвалится...
После uBlock'а наверное не смог бы им пользоваться.
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|1.5, Аноним (11), 22:33, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).
Moonchild конечно тот еще мастер писать release notes, но при переводе получилась полная ерунда. В 28.11.0 запрещены только темы, языковые пакеты и словари (other types of add-ons), которые явно не предназначены для Pale Moon, а легаси расширения для Firefox пока продолжат работать, при этом в менеджере дополнений выводится особое предупреждение.
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|2.7, Аноним (6), 22:39, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).
> Moonchild конечно тот еще мастер писать release notes, но при переводе получилась
> полная ерунда. В 28.11.0 запрещены только темы, языковые пакеты и словари
> (other types of add-ons), которые явно не предназначены для Pale Moon,
> а легаси расширения для Firefox пока продолжат работать, при этом в
> менеджере дополнений выводится особое предупреждение.
Спасибо за пояснение, заметил кстати такой момент, что в palemoon на панеле не отображаются дополнения - глюк, точнее отображается только adblock - остальных как бы нет, и как починить - непонятно.
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|2.19, Kuromi (ok), 23:30, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, дядечка утрирует адски. Во первых ни один браузер не реализует ВСЕ стандарты W3C. Скажем условный ФФ даже и не движется в сторону реализации WebMIDI и WebUSB и вполне жив, а Сафари убрали Shared worker и не желает пересматривать это решение. Некторые из стандартом в данный момент выводятся из обращения, AppCache например. Некторые являются очень нишевыми, WebAuthn например и если условный пользователь браузер согласен с тем что не сможет залогиниться в нем в свой банк (при это в данный момент WebAuthn это опция, а не обязательный вариант), то жить можно.
Имхо вполне реально создать браузер ипостепенно доводить его до ума. Но это долго и затратно, бесспорно. Просто сейчас всем проще вкорячить WebView или взять Хромиум и "вуаля, готово". Точно так же на Виндоус плодились браузеры на базе Trident, вроде Maxthon - очень удобная, но всего лишь оболочка.
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|1.18, Kuromi (ok), 23:22, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Хранилища сертификатов и паролей переведены на использование SQLite. После обновления профиль будет преобразован и возможность использования его со старыми выпусками будет потеряна."
Опять пришлось с ужасной гримассою принять изменения из апстрима.
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|2.23, Аноним (23), 23:50, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь они этим не наделали лишних дыр, через которые всякие вирусы будут писать свои сертификаты сразу в трастед sqlite
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