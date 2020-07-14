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Выпуск браузера Pale Moon 28.11

14.07.2020 22:16

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.11, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Хранилища сертификатов и паролей переведены на использование SQLite. После обновления профиль будет преобразован и возможность использования его со старыми выпусками будет потеряна.
  • Добавлена настройка browser.tabs.insertAllAfterCurrent для добавления новой вкладки сразу после текущей, а не в конце списка.
  • Изменено отображение дополнений в менеджере дополнений.
  • Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).
  • Обновлён код резервного копирования закладок.
  • Добавлена настройка browser.bookmarks.editDialog.showForNewBookmarks для показа диалога редактирования при добавлении новой закладки через клик на звёздочке в адресной строке.
  • Улучшена совместимость с GCC 10.
  • Удалён устаревший и неподдерживаемый стереоскопический интерфейс NVIDiA 3DVision.
  • Добавлена поддержка глобального меню для GTK.
  • Реализованы API node.getRootNode и AbortController (Abort API).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.10
  3. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  4. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  5. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53356-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    обоги, оно ещё живо?

    > не включающих наработки проекта Quantum

    ох, они этим ещё и хватаются 😂

     
     
  • 2.4, нононим (?), 22:29, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    живёт и приносит пользу. давно уже перешёл на него, отлично работает на миниПК
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:39, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно делают потому, что Quantum на Расте. А они от Раста отвязываются.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:53, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем?!
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:57, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они тоже не хотят быть как все.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 23:21, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pale Moon - браузер для смузехлебов
     
  • 2.14, Аноним (17), 23:12, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обоги, оно ещё живо?

    что мертво, у мереть не может

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты про своё чувств юмора?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:24, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon

    Печаль. NoScript отвалится...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:36, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon
    > Печаль. NoScript отвалится...

    Если так, то все дополнения из проекта архива XUL-дополнений не будут работать, и на кой тогда нужна будет палёная луна, тем, кто пользовал её именно из-за дополнений старого Firefox?
    Для самого-то палемуна не все его нативные дополнения корректно работают, а тут ещё и это, дичь какая-то, очевидно же, что многие дополнения не будут переписываться чисто под palemoon.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:56, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без паники, см. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121257.html#5
     
  • 3.13, Dzen Python (ok), 22:58, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итого дополнений - 42
    Из них легаси ff - 12 + 2 словаря
    Из них действительно жалко - 3 (прописью, три): Fire Gestures, stf и Tab Badge
    Причем все 12 легко лечатся правкой install.rdf - как уже делал с "неполддерживаемым" на тот момент Super Start.
    Словари подтягиваются палемуновские, темы - зачем, есть руки, нормальная поддержка gtk2 qtcurve'ой и Stylem?
    ----
    А так да, переводчика на мыло, пропустить слово other - это фейл.
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:47, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Печаль. NoScript отвалится...

    После uBlock'а наверное не смог бы им пользоваться.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:26, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда они уже нвидию поборят, фпс в браузере показывается)
    https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=3&t=24565
     
  • 1.5, Аноним (11), 22:33, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).

    Moonchild конечно тот еще мастер писать release notes, но при переводе получилась полная ерунда. В 28.11.0 запрещены только темы, языковые пакеты и словари (other types of add-ons), которые явно не предназначены для Pale Moon, а легаси расширения для Firefox пока продолжат работать, при этом в менеджере дополнений выводится особое предупреждение.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:39, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).
    > Moonchild конечно тот еще мастер писать release notes, но при переводе получилась
    > полная ерунда. В 28.11.0 запрещены только темы, языковые пакеты и словари
    > (other types of add-ons), которые явно не предназначены для Pale Moon,
    > а легаси расширения для Firefox пока продолжат работать, при этом в
    > менеджере дополнений выводится особое предупреждение.

    Спасибо за пояснение, заметил кстати такой момент, что в palemoon на панеле не отображаются дополнения - глюк, точнее отображается только adblock - остальных как бы нет, и как починить - непонятно.

     

  • 1.9, Аноним (12), 22:52, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто ссылочка: https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/493018/
     
     
  • 2.19, Kuromi (ok), 23:30, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, дядечка утрирует адски. Во первых ни один браузер не реализует ВСЕ стандарты W3C. Скажем условный ФФ даже и не движется в сторону реализации WebMIDI и WebUSB и вполне жив, а Сафари убрали Shared worker и не желает пересматривать это решение. Некторые из стандартом в данный момент выводятся из обращения, AppCache например. Некторые являются очень нишевыми, WebAuthn например и если условный пользователь браузер согласен с тем что не сможет залогиниться в нем в свой банк (при это в данный момент WebAuthn это опция, а не обязательный вариант), то жить можно.

    Имхо вполне реально создать браузер ипостепенно доводить его до ума. Но это долго и затратно, бесспорно. Просто сейчас всем проще вкорячить WebView или взять Хромиум и "вуаля, готово". Точно так же на Виндоус плодились браузеры на базе Trident, вроде Maxthon - очень удобная, но всего лишь оболочка.

     
  • 2.22, Аноним (21), 23:50, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на стухщий много лет назад хабр?? Ну вы даете.
     

  • 1.15, Аноним (12), 23:17, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вышел Google Chrome 84.0.4147.89 Stable.
     
  • 1.18, Kuromi (ok), 23:22, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Хранилища сертификатов и паролей переведены на использование SQLite. После обновления профиль будет преобразован и возможность использования его со старыми выпусками будет потеряна."

    Опять пришлось с ужасной гримассою принять изменения из апстрима.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:50, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь они этим не наделали лишних дыр, через которые всякие вирусы будут писать свои сертификаты сразу в трастед sqlite
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:34, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ускорение видео через VA-API или VDPAU есть?
     
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