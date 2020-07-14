Выпуск браузера Pale Moon 28.11

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.11, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Хранилища сертификатов и паролей переведены на использование SQLite. После обновления профиль будет преобразован и возможность использования его со старыми выпусками будет потеряна.

Добавлена настройка browser.tabs.insertAllAfterCurrent для добавления новой вкладки сразу после текущей, а не в конце списка.

Изменено отображение дополнений в менеджере дополнений.

Запрещено использование дополнений, явно не предназначенных для Pale Moon (например, перестанут работать дополнения, написанные для Firefox).

Обновлён код резервного копирования закладок.

Добавлена настройка browser.bookmarks.editDialog.showForNewBookmarks для показа диалога редактирования при добавлении новой закладки через клик на звёздочке в адресной строке.

Улучшена совместимость с GCC 10.

Удалён устаревший и неподдерживаемый стереоскопический интерфейс NVIDiA 3DVision.

Добавлена поддержка глобального меню для GTK.

Реализованы API node.getRootNode и AbortController (Abort API).



