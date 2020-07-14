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Релиз тикет-системы OTOBO, форка OTRS

14.07.2020 07:59

Компания Rother OSS представила первый стабильный релиз тикет-системы OTOBO 10.0.1, форка OTRS CE. Система предназначена для решения таких задач, как обеспечение работы службы технической поддержки (help desk), управление ответами на запросы клиентов (телефонные звонки, email), координирование предоставления корпоративных IT-сервисов, управление заявками в службе продаж и финансовых службах. Код OTOBO написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

Стефан Ротер, ныне основатель и управляющий директор Rother OSS, присоединился к OTRS GmbH (сегодня OTRS AG) в 2004 году. В 2011 году он основал собственную компанию Rother OSS. К 2019 году Rother OSS сконцентрировалась на предоставлении бизнес-услуг, связанных с вариантами OTRS с открытым исходным кодом. В ответ на изменившуюся стратегию выпуска OTRS AG и задержку с выпуском новых версий OTRS Community Edition, Rother OSS приступили к разработке системы заявок OTOBO (Open Ticket Ours Based Otrs) на основе OTRS версии 6. Бизнес-концепция OTOBO - в поддержке бизнес-пользователей, их консультировании и обучении. Разработки, заказанные заказчиками, которые полезны для более широкой пользовательской базы, планируется возвращать в ее исходный код.

Основные изменения:

  • Обновлён портал для клиентов;
  • Проведена оптимизация форм, добавлена поддержка многостолбцовых форм ввода;
  • Реализован быстрый поиск на основе Elasticsearch;
  • Добавлена поддержка двухфакторной аутентификации, защиты от подбора паролей и расширенных средств для назначения политики определения паролей;
  • Обеспечена интеграция с Docker.

Также разработан инструмент миграции, который позволяет перейти с OTRS CE 6 на OTOBO. Для установки доступен как установочный пакет, так и образы Docker. Также предлагаются услуги хостинга. Демо-доступ: клиентская часть (логин Felix, пароль Felix), интерфейс администратора (логин Lena, пароль Lena).



  1. Главная ссылка к новости (https://otobo.de/en/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS
  3. OpenNews: Релиз системы для автоматизации работы службы поддержки OTRS 5
  4. OpenNews: Представлен watson, инструмент для работы с уведомлениями об ошибках в коде
  5. OpenNews: Открыт код системы отслеживания ошибок TinyIssue
  6. OpenNews: После двух лет разработки вышел релиз Request Tracker 3.8
Автор новости: Abs
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53352-otobo
Ключевые слова: otobo, otrs, ticket
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:38, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >perl

    Ну, хоть не питон и не нода, радует.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:01, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Ну питон - понятно, ад с 2.7 / 3 до сих пор никак не хочет прекращаться, а с нодой что не так?
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 09:08, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    JavaScript?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:20, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Толи дело perl - тормозит, жрет память. Умеют на нем строить бизнес-логику аж три программиста в мире и все трое трудоустроены в Booking.com...
     
  • 3.12, Xasd5 (?), 12:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  2.7 / 3 до сих пор никак не хочет

    кто не хочет?

     
  • 3.20, Аноним (20), 14:23, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ада с 2/3 не было никогда. Несовместимости там правятся автоматически почти все, и на это было 10 лет. У кого с этим возникли проблемы, причина их гораздо глубже и с питоном никак не связана - вероятно у них нет разработчиков при наличии тонн гниющего неподдерживаемого кода. Такие корабли не то что не жалко что тонут, их нужно специально топить.
     
     
  • 4.26, anonymous (??), 15:56, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты сам себя опроверг в двух предложениях. То ада не было и совместимости АВТОМАТИЧЕСКИ решаются (six? не, не слышали?), то вдруг мы оказываемся в адище говнокода 10-летней давности, который АВТОМАТИЧЕСКИ не может решиться. Это не проблема кода, это проблема языка, если он не может обеспечить обратную совместимость.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 16:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это проблема языка, если он не может обеспечить обратную совместимость.

    такое нигде не заявлялось, поэтому это не проблема языка

     
  • 3.21, Аноним (21), 14:55, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ад с 2.7 / 3 до сих пор никак не хочет прекращаться

    сколько можно тиражировать этот бред? уверен, его авторы не являются python-программистами, в лучшем случае случайные хейтеры

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:15, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl тоже сильно огорчает.
     
  • 2.19, Аноним (20), 14:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Perl совсем не радует.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:19, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А лучше ли оно, чем Redmine?.....
     
     
  • 2.5, б.б. (?), 09:22, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Redmine не OTOBO
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что лучше: КАМАЗ 5410, или Renault Megan?
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 12:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Камаз лучше. От него все Renault Megan в сторону шарахаются. ;)
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:06, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них есть очень хорошая причина. И это нифига не технологическое превосходство Камаза и удобство его  использования.
     
  • 4.24, mos87 (ok), 15:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а камазы от белаза
     
  • 2.27, anonymous (??), 15:59, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некорректное сравнение. OTRS / OTOBO лучше сравнивать с BMC Remedy или каким-нибудь мастодонтным ынтерпрайзом.
     

  • 1.7, 1 (??), 09:34, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо пощупать ... Есть некоторые косяки в OTRS
     
  • 1.8, village_coder (ok), 09:54, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сложно было прочитать ь как не (Г)OTOBO...
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:10, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > OTRS

    Open-source Ticket Request System

    > OTOBO

    Open Ticket Ours Based OTRS

    > Open Ticket Ours Based OTRS

    Open Ticket Ours Based Open-source Ticket Request System

     
     
  • 2.14, б.б. (?), 12:16, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я знаю, как завесить этого бота:

    GNU!

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:07, 14/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:32, 14/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.22, негр (?), 15:10, 14/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.23, mos87 (ok), 15:17, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работал с ОТРС, не ясно зачем его форкать. Он уже и так создан с прицелом на тотальную кастомизабельность. Знаю что в русских конторах под себя его настраивают, в т.ч. ковыряя Perl.
    Дефолтная веб-морда правда мне никогда не нравилась. Поиск вообще странный. С т.з. сотрудника/админа ТП, морда гораздо сподручнее у HP ServiceDesk которая на Eclipse была)) Но во-первых жаба, во-вторых еще и к винде гвоздями прибитая.. дб (с).

    >Open Ticket Ours Based Otrs

    мдее

     
  • 1.25, Аноним (25), 15:55, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код OTOBO написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

    Закапайте обратно.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:24, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нос?
     

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