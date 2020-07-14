Релиз тикет-системы OTOBO, форка OTRS

Компания Rother OSS представила первый стабильный релиз тикет-системы OTOBO 10.0.1, форка OTRS CE. Система предназначена для решения таких задач, как обеспечение работы службы технической поддержки (help desk), управление ответами на запросы клиентов (телефонные звонки, email), координирование предоставления корпоративных IT-сервисов, управление заявками в службе продаж и финансовых службах. Код OTOBO написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

Стефан Ротер, ныне основатель и управляющий директор Rother OSS, присоединился к OTRS GmbH (сегодня OTRS AG) в 2004 году. В 2011 году он основал собственную компанию Rother OSS. К 2019 году Rother OSS сконцентрировалась на предоставлении бизнес-услуг, связанных с вариантами OTRS с открытым исходным кодом. В ответ на изменившуюся стратегию выпуска OTRS AG и задержку с выпуском новых версий OTRS Community Edition, Rother OSS приступили к разработке системы заявок OTOBO (Open Ticket Ours Based Otrs) на основе OTRS версии 6. Бизнес-концепция OTOBO - в поддержке бизнес-пользователей, их консультировании и обучении. Разработки, заказанные заказчиками, которые полезны для более широкой пользовательской базы, планируется возвращать в ее исходный код.

Основные изменения:

Обновлён портал для клиентов;

Проведена оптимизация форм, добавлена поддержка многостолбцовых форм ввода;

Реализован быстрый поиск на основе Elasticsearch;

Добавлена поддержка двухфакторной аутентификации, защиты от подбора паролей и расширенных средств для назначения политики определения паролей;

Обеспечена интеграция с Docker.

Также разработан инструмент миграции, который позволяет перейти с OTRS CE 6 на OTOBO. Для установки доступен как установочный пакет, так и образы Docker. Также предлагаются услуги хостинга. Демо-доступ: клиентская часть (логин Felix, пароль Felix), интерфейс администратора (логин Lena, пароль Lena).