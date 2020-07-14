Релиз тикет-системы OTOBO, форка OTRS

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 09:01, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
Ну питон - понятно, ад с 2.7 / 3 до сих пор никак не хочет прекращаться, а с нодой что не так?
|
|
|
|
|
|4.16, Аноним (16), 12:20, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Толи дело perl - тормозит, жрет память. Умеют на нем строить бизнес-логику аж три программиста в мире и все трое трудоустроены в Booking.com...
|
|3.20, Аноним (20), 14:23, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ада с 2/3 не было никогда. Несовместимости там правятся автоматически почти все, и на это было 10 лет. У кого с этим возникли проблемы, причина их гораздо глубже и с питоном никак не связана - вероятно у них нет разработчиков при наличии тонн гниющего неподдерживаемого кода. Такие корабли не то что не жалко что тонут, их нужно специально топить.
|
|
|
|4.26, anonymous (??), 15:56, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты сам себя опроверг в двух предложениях. То ада не было и совместимости АВТОМАТИЧЕСКИ решаются (six? не, не слышали?), то вдруг мы оказываемся в адище говнокода 10-летней давности, который АВТОМАТИЧЕСКИ не может решиться. Это не проблема кода, это проблема языка, если он не может обеспечить обратную совместимость.
|
|
|
|5.28, Аноним (28), 16:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это проблема языка, если он не может обеспечить обратную совместимость.
такое нигде не заявлялось, поэтому это не проблема языка
|
|3.21, Аноним (21), 14:55, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ад с 2.7 / 3 до сих пор никак не хочет прекращаться
сколько можно тиражировать этот бред? уверен, его авторы не являются python-программистами, в лучшем случае случайные хейтеры
|
|
|
|
|
|3.15, Аноним (13), 12:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Камаз лучше. От него все Renault Megan в сторону шарахаются. ;)
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 13:06, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них есть очень хорошая причина. И это нифига не технологическое превосходство Камаза и удобство его использования.
|
|2.27, anonymous (??), 15:59, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Некорректное сравнение. OTRS / OTOBO лучше сравнивать с BMC Remedy или каким-нибудь мастодонтным ынтерпрайзом.
|
|1.9, Аноним (9), 10:10, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> OTRS
Open-source Ticket Request System
> OTOBO
Open Ticket Ours Based OTRS
> Open Ticket Ours Based OTRS
Open Ticket Ours Based Open-source Ticket Request System
|
|1.23, mos87 (ok), 15:17, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Работал с ОТРС, не ясно зачем его форкать. Он уже и так создан с прицелом на тотальную кастомизабельность. Знаю что в русских конторах под себя его настраивают, в т.ч. ковыряя Perl.
Дефолтная веб-морда правда мне никогда не нравилась. Поиск вообще странный. С т.з. сотрудника/админа ТП, морда гораздо сподручнее у HP ServiceDesk которая на Eclipse была)) Но во-первых жаба, во-вторых еще и к винде гвоздями прибитая.. дб (с).
>Open Ticket Ours Based Otrs
мдее
|
|1.25, Аноним (25), 15:55, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Код OTOBO написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.
Закапайте обратно.
|