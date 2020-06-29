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Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 4.0

29.06.2020 20:07

Состоялся релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 4.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией об акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кредит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android.

В новом выпуске представлена утилита gnucash-cli, позволяющая выполнять различные финансовые функции, такие как обновление прайса и формирование отчётов, в командной строке без запуска графического интерфейса. Предложен новый диалог "Ассоциация транзакций" и реализована возможность добавления ассоциаций в счета, сторнировочные проводки, счета-фактуры и ваучеры.

Ширина столбцов теперь сохраняется не для каждого счёта, а в привязке к типам журналов, таким как валюта, запасы, кредиторская и дебиторская задолженность, бухгалтерские книги по сотрудникам и поставщикам. Модернизирован поиск - результаты теперь динамически обновляются по мере ввода поисковой фразы. Добавлена поддержка AQBanking 6 и улучшен импорт в формате OFX. Проведена реструктуризация исходных текстов, для сборки GnuCash теперь требуется компилятор с поддержкой стандарта C++17, например, gcc 8+ или Clang 6+.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnucash.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0
  3. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
  4. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
  5. OpenNews: Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0
  6. OpenNews: Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53256-gnucash
Ключевые слова: gnucash, fin
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Im banana man (?), 20:25, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ура! Давно ждал!
     
  • 1.2, Нонон (?), 20:30, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я конечно все понимаю, но неужели этим можно пользоваться?
     
  • 1.3, Аноним_ (?), 20:34, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что это за хрень на скриншоте?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:37, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Перешел на ledger: гораздо более понятная система, а текстовый журнал править легче, чем странноватую таблицу в гнукеше.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:58, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Бесполезная хня.
     
  • 1.6, A.Stahl (ok), 21:01, 29/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А у вас что, есть что учитывать?
     
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