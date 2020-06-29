Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 4.0

Состоялся релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 4.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией об акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кредит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android.

В новом выпуске представлена утилита gnucash-cli, позволяющая выполнять различные финансовые функции, такие как обновление прайса и формирование отчётов, в командной строке без запуска графического интерфейса. Предложен новый диалог "Ассоциация транзакций" и реализована возможность добавления ассоциаций в счета, сторнировочные проводки, счета-фактуры и ваучеры.

Ширина столбцов теперь сохраняется не для каждого счёта, а в привязке к типам журналов, таким как валюта, запасы, кредиторская и дебиторская задолженность, бухгалтерские книги по сотрудникам и поставщикам. Модернизирован поиск - результаты теперь динамически обновляются по мере ввода поисковой фразы. Добавлена поддержка AQBanking 6 и улучшен импорт в формате OFX. Проведена реструктуризация исходных текстов, для сборки GnuCash теперь требуется компилятор с поддержкой стандарта C++17, например, gcc 8+ или Clang 6+.



