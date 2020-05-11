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AOL опубликовал систему индексации сетевого трафика Moloch 2.3

11.05.2020 10:00

Компания AOL выпустила релиз системы для захвата, хранения и индексации сетевых пакетов Moloch 2.3, предоставляющая инструменты для наглядной оценки потоков трафика и поиска связанной с сетевой активностью информации. Код написан на языке Си (интерфейс на Node.js/JavaScript) и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux и FreeBSD. Готовые пакеты подготовлены для разных версий CentOS и Ubuntu.

Проект был создан в 2012 году с целью создания открытой замены коммерческой платформы обработки сетевых пакетов, способной масштабироваться до уровня объёмов трафика AOL. Внедрение новой системы в AOL позволило добиться полного контроля за инфраструктурой за счёт развёртывания на своих серверах и значительно снизить издержки - применение Moloch для полного захвата трафика во всех сетях AOL по затратам обошлось в сумму, аналогичную той, что при применении коммерческого решения раньше тратилась на захват трафика только в одной сети. Система может масштабироваться для обработки трафика на скоростях в десятки гигабит в секунду. Объём хранимых данных ограничивается только размером имеющегося дискового массива. Метаданные о сеансах индексируются в кластере на базе движка Elasticsearch.

Moloch включает инструменты для захвата и индексации трафика в штатном формате PCAP, а также для быстрого доступа к проиндексированным данным. Для анализа накопленной информации предлагается web-интерфейс, позволяющий выполнять навигацию, поиск и экспорт выборок. Также предоставляется API, позволяющий передавать в сторонние приложения данные о захваченных пакетах в формате PCAP и разобранных сеансах в формате JSON. Применение формата PCAP существенно упрощает интеграцию с существующими анализаторами трафика, такими как Wireshark.

Moloch состоит из трёх базовых компонентов:

  • Система захвата трафика - многопоточное приложение на языке Си для мониторинга трафика, записи дампов в формате PCAP на диск, разбора захваченных пакетов и отправки метаданных о сеансах (SPI, Stateful packet inspection) и протоколах в кластер Elasticsearch. Возможно хранение PCAP-файлов в зашифрованном виде.
  • Web-интерфейс на базе платформы Node.js, который запускается на каждом сервере захвата трафика и обрабатывает запросы, связанные с доступом к проиндексированным данным и передачей PCAP-файлов через API.
  • Хранилище метаданных на базе Elasticsearch.

В web-интерфейсе предусмотрено несколько режимов просмотра - от общей статистики, карты соединений и наглядных графиков с данными об изменении сетевой активности до инструментов для изучения отдельных сеансов, анализа активности в разрезе используемых протоколов и разбора данных из PCAP-дампов.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование бестипового формата для индексации в Elasticsearch.
  • Добавлены примеры фильтров захвата трафика на языке Lua.
  • Реализована поддержка 46-черновой редакции протокола QUIC.
  • Переработан код для разбора протоколов, появилась возможность написания парсеров для протоколов уровня Ethernet и IP.
  • Предложены новые парсеры для протоколов arp, bgp, igmp, isis, lldp, ospf и pim, а также парсеры неизвестных протоколов unkEthernet и unkIpProtocol.
  • Добавлена опция для выборочного отключения парсеров (disableParsers).
  • В web-интерфейс добавлена возможность показа любого целочисленного поля на графиках, выставленного на странице с настройками.
  • Графики и заголовки теперь могут закрепляться и не смещаться при прокрутке страницы.
  • Большая часть навигационных панелей по умолчанию скрыта или свёрнута.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aol/moloch/...)
  2. OpenNews: Армия США открыла код системы анализа сетевого трафика Dshell
  3. OpenNews: Система анализа интернет трафика OpenDPI выпущена под лицензией LGPL
  4. OpenNews: Компания Cisco открыла OpenSOC, платформу для анализа больших объемов трафика
  5. OpenNews: Компания Cloudflare опубликовала xdpcap, анализатор трафика на основе подсистемы XDP
  6. OpenNews: Выпуск анализатора трафика Zeek 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52927-moloch
Ключевые слова: moloch, pcap, traffic, capture, ids, aol
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, A.Stahl (ok), 11:02, 11/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Moloch

    Какое милое название. Нужен ещё архиватор "Ктулху" и графический редактор Blood&Gore.

     
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