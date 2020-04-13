Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.5 и кандидат в релизы 1.0

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|2.4, Аноним (4), 10:59, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну это раньше, чем перейдут на кути. Падать перестанет видимо тогда же.
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|4.12, llolik (ok), 11:23, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А у них это есть в планах?
Нет. Это стандартный коммент Qt-любцев к любой новости о программе не на Qt. Можно проигнорировать, в общем.
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|5.19, Аноним (4), 11:40, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рано или поздно это случится. Чем позже, тем больнее. И меньше шанс на выживание проекта.
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|6.28, A.Stahl (ok), 11:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то Qt (отчнее курирующая его компания) последнее время чудит, так что как бы самому Qt не оказаться на помойке.
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|6.38, llolik (ok), 12:14, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рано или поздно это случится.
Нет. Никому из разработчиков, насколько мне известно, это ненужно от слова совсем.
> И меньше шанс на выживание проекта.
Фантазии такие фантастичные. Вменяемые не издохшие (намекаю на Karbon, да) альтернативы присутствуют в количестве скольки штук?
И да, учитывая последние заскоки разработчиков, какбы раньше не прикрыли это нежно любимое многими opensource Qt.
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|2.5, Аноним (5), 11:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И кто с людей тогда этим инкскейпом будет пользоваться?
Или ты надеемся, что люди пересядут на wayland, который под пользователем шарится по /sys ?
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|4.11, Аноним (5), 11:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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chmod -R go-rwxst /sys
Всех кто в /sys под пользователем полезет нах с системы вслед за wayland, mongodb и прочими поделками вредителей!
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|3.13, Аноним (9), 11:24, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сторонник Вяленого, но в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем? Ведь, ему там писать не разрешено и читать, где неположено, нельзя.
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|4.18, Аноним (5), 11:38, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем?
Есть фундамент Linux:
/sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root
/proc - вся необходимая И ДОСТАТОЧНАЯ информация о системе для ВСЕГО используемого пользователями ПО.
Ни одна пользовательская прога не должна лазить в /sys!
Разрабы графических оболочек должны поступать как в классических X: под рутом запускать прогу настроек, которая полезет в /sys и создаст конфигурационный, текстовый файл с параметрами монитора, видеокарты, устройствами ввода. А сам графический интерфейс, запускаемых под обычным пользователем, не в /sys должен лазить, а всю информацию брать с текстового файла настроек. Этот текстовый файл может создаваться и вручную пользователем, как /etc/X11/xorg.conf
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|5.21, Аноним (4), 11:43, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Осталось выяснить, зачем туда лезет хром. Не, ну т.е. я-то вижу, зачем он лезет, а тебе нужно выяснить.
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|5.24, n80 (?), 11:49, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ничего, что устройства ввода/вывода могут на лету появляться? Какие ещё файлы, етить-колотить. /sys не только и не столько для изменения, сколько для получения информации. И, к сожалению, /proc не предоставляет достаточной информации.
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|6.27, Аноним (5), 11:56, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правилами eudev рули свои девайсы в нужные рабочие места.
Далее зависит от графической оболочки, может и на лету с /dev подхватить, или с рабочего места (seats).
Самые старые системы при смене конфигурации железа требуют под рутом рестартнуть сервис изменяющий файл настроек, а потом и сами X под пользователем.
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|5.32, Аноним (9), 12:08, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>/sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root
Если бы это было строго так, то зачем тогда ставить права -rw-r--r-- на большинство файлов из /sys ?
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|3.16, llolik (ok), 11:31, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> который под пользователем шарится по /sys
И в чём проблема в чтении /sys я не уловил?
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|2.10, Аноним (29), 11:20, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чем заменят? И кто именно это будет делать? И какое г-но в итоге получится?
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|4.17, Аноним (29), 11:32, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только называться это уже будет форк, а его тебе никто не обещал))
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|1.2, Аноним (2), 10:56, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Основные новшества Inkscape 0.92:
- Прикольные переименования опций командной строки типа --export-png в --export-file, чтобы скрипты прикольно так ломались
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|1.7, Аноним (29), 11:18, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никогда не умел им пользоваться; вроде и интерфейс стандартный - но все там как-то не интуитивно сделано.
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|1.20, Вова Мутант (?), 11:43, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ненужно оно уже, ровно как и гимп. Тут даже не в юзабилити дело и не в уродском интерфейсе, который иногда скрывает и меняет настройки при смене инструмента, а тупо в подходе к созданию графики, когда у нормального софта под определённые задачи делают определённый инструмент, что экономит время так в десятки раз, особенно когда нужно что-то взять и поменять в макете, и это не шутка.
До сих пор белые полосы между расположенными рядом объектами оставляет и квадратики при зуме сыпет, я с этими багами лет 10 назад мучался, когда по работе с этой прогой дело имел и всё также осталось. Фу...
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|2.25, Аноним (25), 11:51, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для рисования графических материалов вроде баннеров и иконок сойдет.
Чем же еще пользоваться Linux-сообществу предлагаешь?
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|3.30, Вова Мутант (?), 12:03, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый пользуется чем хочет, я никому ничего не хочу предлагать. Они себя позиционируют как "Inkscape is a professional vector graphics editor for Linux, Windows and macOS. It's free and open source". Могли бы банальные проблемы пофиксить, прежде чем тыкать слово professional.
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|3.36, Net boy (?), 12:12, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс сообществу? Рисовать графику? Это какой-то мазохизм - закатать на комп серверную систему, под которую большая часть софта консольная и пытаться графику рисовать) Зачем?
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|1.34, prokoudine (ok), 12:11, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка режима экспорта в PNG с использованием библиотеки Cairo ('Save as...' > 'Cairo PNG'), которую часто путали со штатной функция записи в формате PNG.
Осталась мелочь — допилить экспорт текста стандартным экспортировщиком так, чтобы антиалиасинг работал.
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