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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.5 и кандидат в релизы 1.0

13.04.2020 10:32

Опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92.5 и кандидат в релизы новой значительной ветки 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape 0.92.4 подготовлены для Linux (универсальный AppImage, Snap и PPA для Ubuntu) и Windows. Альфа-выпуск 1.0 доступен в форматах AppImage и Snap.

Основные новшества Inkscape 0.92.5:

  • Дополнения, написанные на языке Python, портированы для работы с Python 3 (поддержка Python 2 сохранена).
  • Прекращена поддержка режима экспорта в PNG с использованием библиотеки Cairo ('Save as...' > 'Cairo PNG'), которую часто путали со штатной функция записи в формате PNG.
  • Решены проблемы с импортом некоторых видов JPG-файлов, как правило создаваемых на мобильных телефонах.
  • В snap-пакет добавлена поддержка тем оформления GTK2, обычно поставляемых в дистрибутивах в пакете gtk2-common-themes.
  • В новых установках или при сбросе настроек параметр 'Rendering tile multiplier' по умолчанию теперь устанавливается в значение, обеспечивающее лучшую производительность на современном оборудовании.
  • Обеспечено скрытие диалогов Trace Bitmap и проверки орфографии в случае сборки без potrace и отсутствия библиотеки проверки орфографии.
  • При работе под управлением Windows 10 решены проблемы с определением шрифтов, не установленных для всей системы.

С особенностями Inkscape 1.0 можно познакомиться в анонсе прошлого тестового выпуска. Из добавленных с тех пор изменений можно отметить инструмент PowerPencil с реализацией варианта инструмента рисования карандашом, меняющего толщину линии в зависимости от нажима пера. В диалоге выбора изображений символов появилась возможность поиска. Диалог выбора глифов переименован в 'Unicode Characters'.



  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.4 и начало тестирования ветки 1.0
  3. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  4. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52726-inkscape
Ключевые слова: inkscape, vector, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iPony129412 (?), 10:55, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда выкинут устаревшие технологии? - завязку на иксы.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра. После обеда.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:59, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это раньше, чем перейдут на кути. Падать перестанет видимо тогда же.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:19, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перейдут на кути

    А у них это есть в планах?

     
     
  • 4.12, llolik (ok), 11:23, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А у них это есть в планах?

    Нет. Это стандартный коммент Qt-любцев к любой новости о программе не на Qt. Можно проигнорировать, в общем.

     
     
  • 5.19, Аноним (4), 11:40, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рано или поздно это случится. Чем позже, тем больнее. И меньше шанс на выживание проекта.
     
     
  • 6.28, A.Stahl (ok), 11:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то Qt (отчнее курирующая его компания) последнее время чудит, так что как бы самому Qt не оказаться на помойке.
     
  • 6.38, llolik (ok), 12:14, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рано или поздно это случится.

    Нет. Никому из разработчиков, насколько мне известно, это ненужно от слова совсем.
    > И меньше шанс на выживание проекта.

    Фантазии такие фантастичные. Вменяемые не издохшие (намекаю на Karbon, да) альтернативы присутствуют в количестве скольки штук?

    И да, учитывая последние заскоки разработчиков, какбы раньше не прикрыли это нежно любимое многими opensource Qt.

     
  • 5.29, Аноним (29), 12:01, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Qt-ебцев!
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто с людей тогда этим инкскейпом будет пользоваться?

    Или ты надеемся, что люди пересядут на wayland, который под пользователем шарится по /sys ?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и не такое шарится так что сойдет.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 11:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    chmod -R go-rwxst /sys

    Всех кто в /sys под пользователем полезет нах с системы вслед за wayland, mongodb и прочими поделками вредителей!

     
  • 3.13, Аноним (9), 11:24, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сторонник Вяленого, но в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем? Ведь, ему там писать не разрешено и читать, где неположено, нельзя.
     
     
  • 4.18, Аноним (5), 11:38, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем?

    Есть фундамент Linux:
    /sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root
    /proc - вся необходимая И ДОСТАТОЧНАЯ информация о системе для ВСЕГО используемого пользователями ПО.

    Ни одна пользовательская прога не должна лазить в /sys!

    Разрабы графических оболочек должны поступать как в классических X: под рутом запускать прогу настроек, которая полезет в /sys и создаст конфигурационный, текстовый файл с параметрами монитора, видеокарты, устройствами ввода. А сам графический интерфейс, запускаемых под обычным пользователем, не в /sys должен лазить, а всю информацию брать с текстового файла настроек. Этот текстовый файл может создаваться и вручную пользователем, как /etc/X11/xorg.conf

     
     
  • 5.21, Аноним (4), 11:43, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось выяснить, зачем туда лезет хром. Не, ну т.е. я-то вижу, зачем он лезет, а тебе нужно выяснить.
     
     
  • 6.23, Аноним (5), 11:48, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо что я им не пользуюсь на своем десктопе.
     
  • 5.24, n80 (?), 11:49, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что устройства ввода/вывода могут на лету появляться? Какие ещё файлы, етить-колотить. /sys не только и не столько для изменения, сколько для получения информации. И, к сожалению, /proc не предоставляет достаточной информации.
     
     
  • 6.27, Аноним (5), 11:56, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правилами eudev рули свои девайсы в нужные рабочие места.

    Далее зависит от графической оболочки, может и на лету с /dev подхватить, или с рабочего места (seats).

    Самые старые системы при смене конфигурации железа требуют под рутом рестартнуть сервис изменяющий файл настроек, а потом и сами X под пользователем.

     
  • 5.32, Аноним (9), 12:08, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >/sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root

    Если бы это было строго так, то зачем тогда ставить права -rw-r--r-- на большинство файлов из /sys ?

     
  • 3.16, llolik (ok), 11:31, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который под пользователем шарится по /sys

    И в чём проблема в чтении /sys я не уловил?

     
     
  • 4.22, Аноним (5), 11:47, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комментарии 14 и 18 не понятны?
     
  • 2.10, Аноним (29), 11:20, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем заменят? И кто именно это будет делать? И какое г-но в итоге получится?
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 11:27, 13/04/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.15, iPony129412 (?), 11:28, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какое в итоге получится?

    Хуже уже не получится.


     
     
  • 4.17, Аноним (29), 11:32, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только называться это уже будет форк, а его тебе никто не обещал))
     
  • 2.31, KhodeN (?), 12:05, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В версии 1 на маке уже не требуется XQuartz
     
     
  • 3.37, iPony129412 (?), 12:13, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В версии 1 на маке уже не требуется XQuartz

    https://inkscape.org/release/inkscape-1.0/?latest=1

    😮 Ну вообще...

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:56, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основные новшества Inkscape 0.92:

    - Прикольные переименования опций командной строки типа --export-png в --export-file, чтобы скрипты прикольно так ломались

     
  • 1.6, Аноним (8), 11:18, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прога действительно нужная.
     
  • 1.7, Аноним (29), 11:18, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не умел им пользоваться; вроде и интерфейс стандартный - но все там как-то не интуитивно сделано.
     
  • 1.20, Вова Мутант (?), 11:43, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ненужно оно уже, ровно как и гимп. Тут даже не в юзабилити дело и не в уродском интерфейсе, который иногда скрывает и меняет настройки при смене инструмента, а тупо в подходе к созданию графики, когда у нормального софта под определённые задачи делают определённый инструмент, что экономит время так в десятки раз, особенно когда нужно что-то взять и поменять в макете, и это не шутка.
    До сих пор белые полосы между расположенными рядом объектами оставляет и квадратики при зуме сыпет, я с этими багами лет 10 назад мучался, когда по работе с этой прогой дело имел и всё также осталось. Фу...
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:51, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для рисования графических материалов вроде баннеров и иконок сойдет.
    Чем же еще пользоваться Linux-сообществу предлагаешь?
     
     
  • 3.26, Bill G. (?), 11:55, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Известно чем - Виндой.
     
     
  • 4.35, Аноним (9), 12:11, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совет для пользователей FreeBSD (в окошке Pytty.exe).
     
  • 3.30, Вова Мутант (?), 12:03, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый пользуется чем хочет, я никому ничего не хочу предлагать. Они себя позиционируют как "Inkscape is a professional vector graphics editor for Linux, Windows and macOS. It's free and open source". Могли бы банальные проблемы пофиксить, прежде чем тыкать слово professional.
     
  • 3.36, Net boy (?), 12:12, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс сообществу? Рисовать графику? Это какой-то мазохизм - закатать на комп серверную систему, под которую большая часть софта консольная и пытаться графику рисовать) Зачем?
     

  • 1.33, Аноним (33), 12:10, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал пользоваться, не осилил...(
     
  • 1.34, prokoudine (ok), 12:11, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка режима экспорта в PNG с использованием библиотеки Cairo ('Save as...' > 'Cairo PNG'), которую часто путали со штатной функция записи в формате PNG.

    Осталась мелочь — допилить экспорт текста стандартным экспортировщиком  так, чтобы антиалиасинг работал.

     

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