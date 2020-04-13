Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.5 и кандидат в релизы 1.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Завтра. После обеда.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:59, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну это раньше, чем перейдут на кути. Падать перестанет видимо тогда же.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:19, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >перейдут на кути А у них это есть в планах?

4.12 , llolik ( ok ), 11:23, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А у них это есть в планах? Нет. Это стандартный коммент Qt-любцев к любой новости о программе не на Qt. Можно проигнорировать, в общем.

5.19 , Аноним ( 4 ), 11:40, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Рано или поздно это случится. Чем позже, тем больнее. И меньше шанс на выживание проекта.

6.28 , A.Stahl ( ok ), 11:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще-то Qt (отчнее курирующая его компания) последнее время чудит, так что как бы самому Qt не оказаться на помойке.

6.38 , llolik ( ok ), 12:14, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рано или поздно это случится. Нет. Никому из разработчиков, насколько мне известно, это ненужно от слова совсем.

> И меньше шанс на выживание проекта. Фантазии такие фантастичные. Вменяемые не издохшие (намекаю на Karbon, да) альтернативы присутствуют в количестве скольки штук? И да, учитывая последние заскоки разработчиков, какбы раньше не прикрыли это нежно любимое многими opensource Qt.

5.29 , Аноним ( 29 ), 12:01, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Qt-ебцев!

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И кто с людей тогда этим инкскейпом будет пользоваться? Или ты надеемся, что люди пересядут на wayland, который под пользователем шарится по /sys ?

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там и не такое шарится так что сойдет.

4.11 , Аноним ( 5 ), 11:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – chmod -R go-rwxst /sys Всех кто в /sys под пользователем полезет нах с системы вслед за wayland, mongodb и прочими поделками вредителей!

3.13 , Аноним ( 9 ), 11:24, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не сторонник Вяленого, но в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем? Ведь, ему там писать не разрешено и читать, где неположено, нельзя.

4.18 , Аноним ( 5 ), 11:38, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в чём проблема просмотра /sys обычным пользователем? Есть фундамент Linux:

/sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root

/proc - вся необходимая И ДОСТАТОЧНАЯ информация о системе для ВСЕГО используемого пользователями ПО. Ни одна пользовательская прога не должна лазить в /sys! Разрабы графических оболочек должны поступать как в классических X: под рутом запускать прогу настроек, которая полезет в /sys и создаст конфигурационный, текстовый файл с параметрами монитора, видеокарты, устройствами ввода. А сам графический интерфейс, запускаемых под обычным пользователем, не в /sys должен лазить, а всю информацию брать с текстового файла настроек. Этот текстовый файл может создаваться и вручную пользователем, как /etc/X11/xorg.conf

5.21 , Аноним ( 4 ), 11:43, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Осталось выяснить, зачем туда лезет хром. Не, ну т.е. я-то вижу, зачем он лезет, а тебе нужно выяснить.

6.23 , Аноним ( 5 ), 11:48, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как хорошо что я им не пользуюсь на своем десктопе.

5.24 , n80 ( ? ), 11:49, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ничего, что устройства ввода/вывода могут на лету появляться? Какие ещё файлы, етить-колотить. /sys не только и не столько для изменения, сколько для получения информации. И, к сожалению, /proc не предоставляет достаточной информации.

6.27 , Аноним ( 5 ), 11:56, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правилами eudev рули свои девайсы в нужные рабочие места. Далее зависит от графической оболочки, может и на лету с /dev подхватить, или с рабочего места (seats). Самые старые системы при смене конфигурации железа требуют под рутом рестартнуть сервис изменяющий файл настроек, а потом и сами X под пользователем.

5.32 , Аноним ( 9 ), 12:08, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >/sys - изменения параметров рабочего ядра. Доступ только root Если бы это было строго так, то зачем тогда ставить права -rw-r--r-- на большинство файлов из /sys ?

3.16 , llolik ( ok ), 11:31, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > который под пользователем шарится по /sys И в чём проблема в чтении /sys я не уловил?

4.22 , Аноним ( 5 ), 11:47, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Комментарии 14 и 18 не понятны?

2.10 , Аноним ( 29 ), 11:20, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И чем заменят? И кто именно это будет делать? И какое г-но в итоге получится?

3.14 , Аноним ( 5 ), 11:27, 13/04/2020 Скрыто модератором +1 + / – 3.15 , iPony129412 ( ? ), 11:28, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И какое в итоге получится? Хуже уже не получится.

4.17 , Аноним ( 29 ), 11:32, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только называться это уже будет форк, а его тебе никто не обещал))

2.31 , KhodeN ( ? ), 12:05, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В версии 1 на маке уже не требуется XQuartz

3.37 , iPony129412 ( ? ), 12:13, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В версии 1 на маке уже не требуется XQuartz https://inkscape.org/release/inkscape-1.0/?latest=1 😮 Ну вообще...

