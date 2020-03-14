Уязвимость в Bluetooth-стеке Bluez

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|1.1, КО (?), 10:21, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Хорошо когда уязвимости можно найти в незакрытом коде.
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|2.4, Аноним (4), 12:01, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но плохо, что спецслужбы все дыры находят гораздо раньше, но не публикуют их.
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|3.20, Аноним (20), 14:39, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в закрытом они их находят не менее раньше. Т.к. закрытый код закрыт для остальных, но не для них.
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|2.11, Вася (??), 13:08, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, как же откровенно за...ло все от проца до любого протокола и оси, все к х..ям поломано by design, к чему не прикоснись, жду децентрализованный траст компьютинг а ля definity (близки к запуску) может хоть в этой парадигме какой то луч света будет...
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|1.3, Zenitur (ok), 11:55, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, почему BlueZ начиная с 5 версии зависит от DBus?
Вот был Bonobo, это messagebus для GNOME. Стартовал вместе с GNOME Потом появился DCOP в KDE3. Стартовал вместе с KDE. По сравнению с DCOP, Bonobo был хуже. Тогда в GNOME вместо Bonobo сделали DBus... Стартует ДО GNOME! Зачем?! НИ ОДНОМУ приложению не был нужен DBus, стартующий до запуска DE! DBus был нужен в среде GNOME2 для общения гномовских компонентов между собой.
И вот появилась первая такая софтина, которой нужен DBus, даже если GNOME не запущен. BlueZ 5 хочет, чтобы DBus был запущен до запуска DE. И вот 2020 год, и второй такой софтины нет.
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|2.6, наноним (?), 12:47, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть еще systemd, ему тоже D-Bus нужен. Ну, или всеми любимый NetworkManager
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|3.7, Zenitur (ok), 12:53, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, PID 1 зависит от Dbus. Офигеть, как он стартует? Сначала должен запуститься PID 1, потом остальные... Мне почему-то вспомнилось как я не мог скомпилировать freetype с наложенным патчем infinality, потому что "сначала установите freetype"
NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает?
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|4.13, Аноним (13), 13:28, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Офигеть, как он стартует?
там скорее не сам pid 1, а libpam-systemd зависит от dbus.
>NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает?
ну им можно и из консоли рулить, от DE/WM он не зависит
если хочешь сказать, что его можно на сервак не ставить, то проталкиваемый firewalld, который тоже требует dbus, идет в минимальной установке центоси.
А там еще всякие connman, tuned и т.д. подтягиваются
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|2.12, Zenitur2 (?), 13:23, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Осторожно, это местный любитель старья, сидит на всяком хламе типа centos 6 и героически портирует на него новый софт 24/7.
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|2.15, AlexYeCu_not_logged (?), 14:03, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>НИ ОДНОМУ приложению не был нужен DBus, стартующий до запуска DE!
DE может и не стартовать, запуск DE не является обязательным условием для правильно написанного приложения.
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|2.17, Аноним (17), 14:27, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас всё зависит от dbus. Плеер управляется через dbus (и публикует инфу в него же), вм управляется через dbus, udisks монтирует диски через dbus.
Лично у меня сессия dbus запускается плазмой, а не до неё, потому что иначе elogind сходит с ума (я полагаю он — это только догадка). SDDM запускает свою сессию отдельно — он может управлять воспроизведением музыки в audacious или ютубе в браузере на лок скрине.
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|3.21, Аноним (19), 14:41, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не знаю. Как-то по-приколу установил DE, не зависящее от Dbus (если интересно, это KDE3 в openSUSE) и выключил dbus. Он всё равно стартовал, поэтому я переименовал бинарники dbus-daemon и dbus-launch).
MPLayer, VLC и QMMP работают. Firefox начал просить сделать себя браузером по умолчанию (он проверяет это через Dbus, и больше Dbus ему ни для чего не нужен), LibreOffice работает, стим работает, всё работает. Audacity, OpenShot, Pidgin, Skype (который на Qt), TeamSpeak 3, Mumble, Discord, VirtualBox, GIMP, Scribus, Wine. В общем, всё работало.
Я сделал вывод, что DBus нужен только Гному. Панель, десктоп, внутренние какие-то службы, NM, Pulse, Compiz (хотя тут не факт). Без DBus, гном даже не стартует - ошибка, и всё тут.
А в DE, которое согласилось стартовать без DBus, всё прикладное ПО работает
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|4.23, Аноним (17), 14:57, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем они тогда используют эти убогие кодеки пережимающие поток чёрте как, для совместимости со старым блютусом? В kde5 автоопределение и монтирование флешек в фм завязано на него, например. Так бы я тоже отключил наверно, но пользоваться системой становится резко неудобно. Опять же все виджеты зависят от mpris, а это dbus.
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|2.16, AlexYeCu_not_logged (?), 14:09, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>С самого появления не люблю BT.
Технология крива и неудобна, спору нет. Но! Всё познаётся в сравнении: после IrDA со всеми его особенностями, BT казался космической технологией.
>Шнур в полметра длиной - это что, так сложно?
Между чем и чем? Двумя телефонами на улице? Между наушниками, голова с которыми перемещается по всей квартире и компьютером? Между автомобилем/смартфоном и портативной колонкой? BT даёт связь в пределах 10 — 100 метров вообще-то.
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|3.18, Аноним (17), 14:31, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит. А вот беспроводные гейпады это удобно. И клавиатуры с мышками.
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|4.22, Аноним (22), 14:44, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит.
Давно уже даёт. Там мегабит-два пролезают без проблем. Основная проблема в кодеках: производители наушников и телефонов в лучшем случае aptX какой-нибудь ставят. Самому BT пофиг, и между своим железом ты можешь хоть FLAC пускать.
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|5.24, Аноним (17), 15:05, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит.
> Давно уже даёт. Там мегабит-два пролезают без проблем. Основная проблема в кодеках:
> производители наушников и телефонов в лучшем случае aptX какой-нибудь ставят. Самому
> BT пофиг, и между своим железом ты можешь хоть FLAC пускать.
Зачем они тогда используют эти убогие кодеки пережимающие поток чёрте как, для совместимости со старым блютусом?
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