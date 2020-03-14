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Уязвимость в Bluetooth-стеке Bluez

14.03.2020 09:59

В свободном Bluetooth-стеке BlueZ, который используется в дистрибутивах Linux и Chrome OS, выявлена уязвимость (CVE-2020-0556), потенциально позволяющая злоумышленнику получить доступ к системе. Из-за некорректной проверки доступа в реализации Bluetooth-профилей HID и HOGP уязвимость позволяет без прохождения процедуры привязки устройства к хосту добиться отказа в обслуживании или повышения своих привилегий при подсоединении вредоносного Bluetooth-устройства. Вредоносное Bluetooth-устройство, без прохождения процедуры сопряжения, может выдать себя за другое HID-устройство (клавиатура, мышь, игровые контроллеры и т.п.) или организовать скрытую подстановку данных в подсистему ввода.

По данным компании Intel проблема проявляется в выпусках Bluez до 5.52 включительно. Непонятно, затрагивает ли проблема выпуск 5.53, который не анонсирован публично, но с февраля доступен через Git и в архиве сборок. Патчи с исправлением (1, 2) уязвимости предложены 10 марта, а выпуск 5.53 был сформирован 15 февраля. В дистрибутивах обновления пока не сформированы (Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Arch, Fedora).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  3. OpenNews: Уязвимость, компрометирующая шифрование в различных реализациях Bluetooth
  4. OpenNews: Уязвимости в Bluetooth-чипах TI, позволяющие удалённо выполнить код
  5. OpenNews: Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52542-bluez
Ключевые слова: bluez, bluetooth, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, КО (?), 10:21, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хорошо когда уязвимости можно найти в незакрытом коде.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:01, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но плохо, что спецслужбы все дыры находят гораздо раньше, но не публикуют их.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:39, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в закрытом они их находят не менее раньше. Т.к. закрытый код закрыт для остальных, но не для них.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:35, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо, когда уязвимостей нет :)
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:05, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо когда бекдоры находят
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:39, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    шо, опять?
     
     
  • 2.11, Вася (??), 13:08, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, как же откровенно за...ло все от проца до любого протокола и оси, все к х..ям поломано by design, к чему не прикоснись, жду децентрализованный траст компьютинг а ля definity (близки к запуску) может хоть в этой парадигме какой то луч света будет...
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 11:55, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, почему BlueZ начиная с 5 версии зависит от DBus?

    Вот был Bonobo, это messagebus для GNOME. Стартовал вместе с GNOME Потом появился DCOP в KDE3. Стартовал вместе с KDE. По сравнению с DCOP, Bonobo был хуже. Тогда в GNOME вместо Bonobo сделали DBus... Стартует ДО GNOME! Зачем?! НИ ОДНОМУ приложению не был нужен DBus, стартующий до запуска DE! DBus был нужен в среде GNOME2 для общения гномовских компонентов между собой.

    И вот появилась первая такая софтина, которой нужен DBus, даже если GNOME не запущен. BlueZ 5 хочет, чтобы DBus был запущен до запуска DE. И вот 2020 год, и второй такой софтины нет.

     
     
  • 2.6, наноним (?), 12:47, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть еще systemd, ему тоже D-Bus нужен. Ну, или всеми любимый NetworkManager
     
     
  • 3.7, Zenitur (ok), 12:53, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, PID 1 зависит от Dbus. Офигеть, как он стартует? Сначала должен запуститься PID 1, потом остальные... Мне почему-то вспомнилось как я не мог скомпилировать freetype с наложенным патчем infinality, потому что "сначала установите freetype"

    NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:28, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Офигеть, как он стартует?

    там скорее не сам pid 1, а libpam-systemd зависит от dbus.

    >NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает?

    ну им можно и из консоли рулить, от DE/WM он не зависит

    если хочешь сказать, что его можно на сервак не ставить, то проталкиваемый firewalld, который тоже требует dbus, идет в минимальной установке центоси.
    А там еще всякие connman, tuned и т.д. подтягиваются

     
  • 2.12, Zenitur2 (?), 13:23, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осторожно, это местный любитель старья, сидит на всяком хламе типа centos 6 и героически портирует на него новый софт 24/7.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:35, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ozzee, успокойся
     
  • 2.15, AlexYeCu_not_logged (?), 14:03, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >НИ ОДНОМУ приложению не был нужен DBus, стартующий до запуска DE!

    DE может и не стартовать, запуск DE не является обязательным условием для правильно написанного приложения.

     
  • 2.17, Аноним (17), 14:27, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас всё зависит от dbus. Плеер управляется через dbus (и публикует инфу в него же), вм управляется через dbus, udisks монтирует диски через dbus.

    Лично у меня сессия dbus запускается плазмой, а не до неё, потому что иначе elogind сходит с ума (я полагаю он — это только догадка). SDDM запускает свою сессию отдельно — он может управлять воспроизведением музыки в audacious или ютубе в браузере на лок скрине.

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 14:41, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Как-то по-приколу установил DE, не зависящее от Dbus (если интересно, это KDE3 в openSUSE) и выключил dbus. Он всё равно стартовал, поэтому я переименовал бинарники dbus-daemon и dbus-launch).

    MPLayer, VLC и QMMP работают. Firefox начал просить сделать себя браузером по умолчанию (он проверяет это через Dbus, и больше Dbus ему ни для чего не нужен), LibreOffice работает, стим работает, всё работает. Audacity, OpenShot, Pidgin, Skype (который на Qt), TeamSpeak 3, Mumble, Discord, VirtualBox, GIMP, Scribus, Wine. В общем, всё работало.

    Я сделал вывод, что DBus нужен только Гному. Панель, десктоп, внутренние какие-то службы, NM, Pulse, Compiz (хотя тут не факт). Без DBus, гном даже не стартует - ошибка, и всё тут.

    А в DE, которое согласилось стартовать без DBus, всё прикладное ПО работает

     
     
  • 4.23, Аноним (17), 14:57, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем они тогда используют эти убогие кодеки пережимающие поток чёрте как, для совместимости со старым блютусом? В kde5 автоопределение и монтирование флешек в фм завязано на него, например. Так бы я тоже отключил наверно, но пользоваться системой становится резко неудобно. Опять же все виджеты зависят от mpris, а это dbus.
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:53, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С самого появления не люблю BT. Шнур в полметра длиной - это что, так сложно?
     
     
  • 2.14, Anonymouse (?), 13:38, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отправить телеграмму на телеграфе - это что, так сложно?
     
  • 2.16, AlexYeCu_not_logged (?), 14:09, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >С самого появления не люблю BT.

    Технология крива и неудобна, спору нет. Но! Всё познаётся в сравнении: после IrDA со всеми его особенностями, BT казался космической технологией.

    >Шнур в полметра длиной - это что, так сложно?

    Между чем и чем? Двумя телефонами на улице? Между наушниками, голова с которыми перемещается по всей квартире и компьютером? Между автомобилем/смартфоном и портативной колонкой? BT даёт связь в пределах 10 — 100 метров вообще-то.

     
     
  • 3.18, Аноним (17), 14:31, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит. А вот беспроводные гейпады это удобно. И клавиатуры с мышками.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:44, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит.

    Давно уже даёт. Там мегабит-два пролезают без проблем. Основная проблема в кодеках: производители наушников и телефонов в лучшем случае aptX какой-нибудь ставят. Самому BT пофиг, и между своим железом ты можешь хоть FLAC пускать.

     
     
  • 5.24, Аноним (17), 15:05, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Вот только блутус не даёт нормального звука — ширины канала не хватит.
    > Давно уже даёт. Там мегабит-два пролезают без проблем. Основная проблема в кодеках:
    > производители наушников и телефонов в лучшем случае aptX какой-нибудь ставят. Самому
    > BT пофиг, и между своим железом ты можешь хоть FLAC пускать.

    Зачем они тогда используют эти убогие кодеки пережимающие поток чёрте как, для совместимости со старым блютусом?

     

  • 1.9, Аноним (10), 13:00, 14/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, подключать шнур у вас в кармане для них не очень удобно
     
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