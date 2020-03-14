Уязвимость в Bluetooth-стеке Bluez

2.6 , наноним ( ? ), 12:47, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Есть еще systemd, ему тоже D-Bus нужен. Ну, или всеми любимый NetworkManager

3.7 , Zenitur ( ok ), 12:53, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, PID 1 зависит от Dbus. Офигеть, как он стартует? Сначала должен запуститься PID 1, потом остальные... Мне почему-то вспомнилось как я не мог скомпилировать freetype с наложенным патчем infinality, потому что "сначала установите freetype" NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает?

4.13 , Аноним ( 13 ), 13:28, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Офигеть, как он стартует? там скорее не сам pid 1, а libpam-systemd зависит от dbus. >NM разве не исключительно в GNOME/KDE работает? ну им можно и из консоли рулить, от DE/WM он не зависит если хочешь сказать, что его можно на сервак не ставить, то проталкиваемый firewalld, который тоже требует dbus, идет в минимальной установке центоси.

А там еще всякие connman, tuned и т.д. подтягиваются

2.12 , Zenitur2 ( ? ), 13:23, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Осторожно, это местный любитель старья, сидит на всяком хламе типа centos 6 и героически портирует на него новый софт 24/7.

3.19 , Аноним ( 19 ), 14:35, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ozzee, успокойся

2.15 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:03, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >НИ ОДНОМУ приложению не был нужен DBus, стартующий до запуска DE! DE может и не стартовать, запуск DE не является обязательным условием для правильно написанного приложения.

2.17 , Аноним ( 17 ), 14:27, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас всё зависит от dbus. Плеер управляется через dbus (и публикует инфу в него же), вм управляется через dbus, udisks монтирует диски через dbus. Лично у меня сессия dbus запускается плазмой, а не до неё, потому что иначе elogind сходит с ума (я полагаю он — это только догадка). SDDM запускает свою сессию отдельно — он может управлять воспроизведением музыки в audacious или ютубе в браузере на лок скрине.

3.21 , Аноним ( 19 ), 14:41, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, не знаю. Как-то по-приколу установил DE, не зависящее от Dbus (если интересно, это KDE3 в openSUSE) и выключил dbus. Он всё равно стартовал, поэтому я переименовал бинарники dbus-daemon и dbus-launch). MPLayer, VLC и QMMP работают. Firefox начал просить сделать себя браузером по умолчанию (он проверяет это через Dbus, и больше Dbus ему ни для чего не нужен), LibreOffice работает, стим работает, всё работает. Audacity, OpenShot, Pidgin, Skype (который на Qt), TeamSpeak 3, Mumble, Discord, VirtualBox, GIMP, Scribus, Wine. В общем, всё работало. Я сделал вывод, что DBus нужен только Гному. Панель, десктоп, внутренние какие-то службы, NM, Pulse, Compiz (хотя тут не факт). Без DBus, гном даже не стартует - ошибка, и всё тут. А в DE, которое согласилось стартовать без DBus, всё прикладное ПО работает

4.23 , Аноним ( 17 ), 14:57, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем они тогда используют эти убогие кодеки пережимающие поток чёрте как, для совместимости со старым блютусом? В kde5 автоопределение и монтирование флешек в фм завязано на него, например. Так бы я тоже отключил наверно, но пользоваться системой становится резко неудобно. Опять же все виджеты зависят от mpris, а это dbus.

