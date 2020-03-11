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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.28.0 и web-браузера Epiphany 3.36

11.03.2020 12:42

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.28.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Добавлен API ProcessSwapOnNavigation для управления запуском новых процессов-обработчиков при навигации между разными сайтами;
  • Добавлен API User Messages для организации взаимодействия с дополнениями;
  • Добавлена поддержка атрибута Set-Cookie SameSite, который можно использовать для ограничения отправки Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта;
  • Включена по умолчанию поддержка Service Worker-ов;
  • Добавлен API Pointer Lock, позволяющий создателям игр получить более полный контроль над мышью, в частности скрыть штатный указатель мыши и обеспечить собственную обработку перемещения мыши;
  • Добавлена возможность работы в изолированном окружении, предоставляемом при распространении программ в пакетах flatpak.
  • Для отрисовки форм обеспечено использование только светлой темы оформления;
  • Добавлена служебная страница "about:gpu" с информацией о графическом стеке;

На базе WebKitGTK 2.28.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.36 (Epiphany), в котором реализована возможность загрузки и просмотра PDF-документов непосредственно в окне браузера. Интерфейс переработан с использованием методов адаптивного дизайна, обеспечивающих комфортную работу независимо от экранного разрешения и DPI. Добавлен тёмный режим оформления, активируемый при выборе пользователем тёмных тем рабочего стола. Релиз GNOME 3.36 ожидается сегодня вечером.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.26.0 и web-браузера Epiphany 3.34
  3. OpenNews: GTK 4 ожидается осенью следующего года
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.34
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34
  6. OpenNews: Представлен Bonsai, сервис синхронизации устройств для GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52519-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, gtk, webkit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Минорщина
     
  • 1.2, б.б. (?), 12:50, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    так там походу целый gnome 3.36 вышел, а не только web.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:07, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > позволяющий создателям игр получить более полный контроль над мышью, в частности скрыть штатный указатель мыши и обеспечить собственную обработку перемещения мыши

    О_о
    Вы что - и есть за меня будете?...(с)

     
     
  • 2.6, КО (?), 15:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в хорроре там, синематиках...
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:40, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Epiphany

    Это в честь Владимира Епифанцева его назвали?

     
     
  • 2.7, Noname (??), 15:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    •в честь Владимира Епифанцева

    Если Епифанцева назвать Епифаней - вычислит по ip шнику и отформатирует лицо.

     
  • 2.8, Аноним (8), 15:42, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браток...
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:57, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алексей Панин с ним новый фильм сняли.
     

  • 1.9, Анонимный аноним (?), 15:49, 11/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    по кайфу
     

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