Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.28.0 и web-браузера Epiphany 3.36

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.28.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany). Ключевые изменения: Добавлен API ProcessSwapOnNavigation для управления запуском новых процессов-обработчиков при навигации между разными сайтами;

Добавлен API User Messages для организации взаимодействия с дополнениями;

Добавлена поддержка атрибута Set-Cookie SameSite, который можно использовать для ограничения отправки Cookie для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe с другого сайта;

Включена по умолчанию поддержка Service Worker-ов;

Добавлен API Pointer Lock, позволяющий создателям игр получить более полный контроль над мышью, в частности скрыть штатный указатель мыши и обеспечить собственную обработку перемещения мыши;

Добавлена возможность работы в изолированном окружении, предоставляемом при распространении программ в пакетах flatpak.

Для отрисовки форм обеспечено использование только светлой темы оформления;

Добавлена служебная страница "about:gpu" с информацией о графическом стеке; На базе WebKitGTK 2.28.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.36 (Epiphany), в котором реализована возможность загрузки и просмотра PDF-документов непосредственно в окне браузера. Интерфейс переработан с использованием методов адаптивного дизайна, обеспечивающих комфортную работу независимо от экранного разрешения и DPI. Добавлен тёмный режим оформления, активируемый при выборе пользователем тёмных тем рабочего стола. Релиз GNOME 3.36 ожидается сегодня вечером.



