The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.7

17.02.2020 11:38

Доступен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.7 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GuixSD GNU/Linux в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение.

Основные новшества:

  • Реализован новый обработчик сбоев процессов, позволяющий при работе под PID 1 формировать core-дампы в GNU/Linux;
  • В сервисном менеджере появилась возможность экспортировать переменные окружения, определённые в настройке "default-environment-variables";
  • В "make-forkexec-constructor" прекращено удаление лог-файлов;
  • Перезагрузка при нажатии ctrl-alt-del теперь запрещена на стадии до обработки файла конфигурации;
  • Код обработки исключений адаптирован для Guile 3.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6
  4. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  6. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shepherd, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:28, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая-то сплошная эзотерика )
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:38, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не с нотабагом же единым существовать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:54, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстро они на Guile 3.0 переехали, релиз был буквально в прошлом месяце.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:06, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем? 🤔
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    спроси "зачем" у поттеринга
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:20, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С ним всё ясно — лучший инит из существующих (даже дебиан и убунта оценили), с кучей дополнительных плюшек.

    А это зачем — непонятно.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:25, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У них неприятие DSL'ов (специализированых языков вроде языка unit-файлов systemd) и стремление пихать вместо них всюду scheme.
     
     
  • 5.11, Аноним (6), 13:32, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О да, INI — это rocket science, лисп гораздо проще (а ещё лучше хаскель, перл или, для совсем любителей KISS, брейнфак).
     
  • 2.13, б.б. (?), 14:02, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для коллекции

    а потом выйдет самый толератный дистрибутив. со всеми инитами сразу. на двух блюрей дисках. первый диск - только из инитов будет состоять

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:24, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запах свободы
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 13:31, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень неприятно эта «свобода» пованивает, после садистской травли RMS.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:32, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после садистской травли RMS.

    Ловите СЖВ-шника!

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 13:34, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СЖВ-шники сами тебя поймают, и поменяют ориентацию на толерантную. Ибо западные ценности.
     

  • 1.14, Анонимныйаноним (?), 14:18, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помимо всех этих страшных названий языков, которые нормальный человек никогда не услышит при других обстоятельствах, звучит заманчиво
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру