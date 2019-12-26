Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

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|1.1, Аноним (1), 10:27, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как можно выпустить релиз, но забыть обновить SSL-сертификат Let's Encrypt?
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for wiki.openmandriva.org expired on 12/26/2019.
Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
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|2.20, A.Stahl (ok), 11:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Некотрые админы считают что использование софта, который автоматически обновляет сертификаты, это признак ламерства. А они ведь не ламеры. Как они могут быть ламерами если они копируют файлы из консоли, редактируют конфиги в виме и вручную обновляют сертификаты?
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|3.24, пох. (?), 11:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Возможно, некоторые админы считают что просроченный одноразовый сертификат - проблема только для белок истеричек и хомяков (которым на их сайтах все равно корм не насыпан), в отличие от хранимого без пароля закрытого ключа и скриптов, качающих из интернета что попало как попало.
А денег на коммерческие сертификаты, увы, дают не всем.
P.S. особенно смешно, если оно сломалось именно потому, что модный-молодежный админ целиком доверял кривым скриптам, а файлы в консоле ненене, это фупортянкимамонтовкал.
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|5.34, КГБ СССР (?), 13:16, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как это забавно, линуксоиды всегда отправляют к психиатру всех, чья точка зрения не совпадает с их и когда обычно линуксоидам ответить оппонентам.
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|6.41, Аноним (41), 13:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это забавно, КГБ СССР всегода называет любого, чья точка зрения не совпадает с его, «линуксоидами».
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|2.28, Аноним (28), 12:26, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SSL-сертификат Let's Encrypt
в связи с блокировкой на отдельных территориях неактуально.
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|3.31, A.Stahl (ok), 12:43, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что ли?!
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|4.36, пох. (?), 13:29, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что
> ли?!
а чо, таки-да? Дотянулся проклятый Пyтен? Вот теперь-то мы и поржем над маленькими любителями кривых скриптов и "новых стандартов", когда ставить на юникс(tm! reg!) систему mta - нимодна-нимодна-мамантав кал, поэтому и писем об ошибке не придет (а и придет, кто их читать-то обучен?)
кстати, интересно, что произойдет, когда роспозор ненароком заблокирует ту, единственную, afair, помойку, которая подтверждает летсшиткриптины ocsp ? А, ну да, ну да, гугель же ж уже позаботился о лошье. Ему и так эта инфа сливается, незачем еще с трендмикрой делиться.
Доступ к сайтам неожиданно отвалится с непонятным сообщением об "ашипка! безопастност!!! БАЮС БАЮС!" только у любителей безногого воротника.
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|6.40, пох. (?), 13:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а?
чо а? Попадание acme-гейта под роспозоровские блокировки - вполне, знаешь ли, реалистичная ситуация. Причем заметят это далеко не сразу. Многие васяны не заметят даже и того, что у них сертификат не обновляется год. Они ж модные, современные, молодежные, у них даже не скрипт (мамонтов кал, действительно), у них модный-продвинутый веб-сервер без конфига, автомагически сам все обновляющий.
А с ocsp адресом и того смешнее будет.
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|1.2, Аноним (-), 10:29, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC;
После этого пункта расхотелось читать эту новость. Ухожу.
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|2.5, Анонимун (?), 10:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красношапка тестирует Clang на OpenMandriva.
Все бывшие французские дистры продались американцам (де факто). В Магее много федоровских компонентов.
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|3.10, ютуб ютубов (?), 10:47, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ну? а "отечественная" Rosa Linux? это ,между прочим, и есть французская mandriva"
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|4.30, Аноним (30), 12:34, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> да ну? а "отечественная" Rosa Linux?
Эти не продавались, а изначально на "партнёров" работают. Всю дорогу гадили Альтам. Версию для Эльбруса не начинали даже. Взяли кредит на покупку линии AMD и профукали.
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|4.33, Аноним (41), 13:14, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Французская Mandriva» — это Mageia.
Что до сабжа, он давно не французский, но и не американский, конечно. Команда там весьма интернациональная.
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|5.47, Аноним (30), 15:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenMandriva Association was established on December 12, 2012 under 1901 French law.
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|3.27, DiabloPC (ok), 12:21, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Красношапка тестирует Clang на OpenMandriva.
> В качестве альтернативного пакетного менеджера предложен Zypper
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|3.14, пох. (?), 10:59, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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в нем нет троянца от fsf - белки-истерички бьются об пол головами.
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|2.26, КГБ СССР (?), 11:39, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебя кто-то заставляет пользоваться этим дистрибутивом?
Он свою аудиторию найдёт, а таким как ты иногда лучше промолчать и не изрыгать свою ненависть к проектам.
А то люди все больше будут убеждаться как линукоиды на самом деле "уважают" open source, ведь я сделал скриншот твоего сообщения и буду показывать его всем, кто говорит, что любит open source.
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|2.35, Аноним (41), 13:17, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-твоему, все дистрибутивы должны быть максимально похожими? На кой они тогда вообще нужны?
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|3.42, Аноним (42), 14:10, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы оттянуть пользователей конкурирующей сборки себе? Эти все сборки конкуренты же? )
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|3.48, Аноним (48), 15:17, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они и не нужны. Если надо чтобы костылинупc-таки взлетел, то должен быть один дистр, один пакетный менеджер и всё такое. Андроид именно так на всяких мобилах и победил.
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|1.3, Fracta1L (ok), 10:33, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлен конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.)
Вот это - то, чего не хватает в апстримной Плазме.
И за наводку на NX Firewall спасибо, выглядит крайне интересно.
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|1.7, Аноним (7), 10:43, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC;
Но ведь clang генерирует код медленнее, чем тот, который генерирует gcc, см. труды профессора Агнера Фога.
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|2.13, neAnonim (?), 10:58, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зато сгенерированный код работает быстрее. Спасибо тысячам энтузиастов за это.
(Если смотреть конференции, то создается впечатление будто clang единственный компилятор который сейчас развивается.)
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|3.17, пох. (?), 11:03, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> clang единственный компилятор который сейчас развивается
оно в общем-то так и есть.
Ну а чего ты хочешь - apple платит зарплату и не пристает с религиозными истериками.
При этом я до сих пор подозреваю, что в почти двухкратном снижении производительности новых-модных версий palemoon по сравнению с до-xulплатформенными виновата именно поломанная совместимость с gcc 4x - потому что не особо и было где еще добавить тормозов.
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|2.37, пох. (?), 13:30, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>сборка "znver1"
> Zver
что-то мне подсказывает, что авторы в курсе, и именно на это и намекают.
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|1.32, Аноним (32), 12:45, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.);
Мне интересно а эти иконки для Trinity подойдут?
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