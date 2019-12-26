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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

02.02.2020 10:23

Состоялся релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.6 Гб (x86_64), сборка "znver1", оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC), а также варианты данных сборок на базе ядра, собранного компилятором Clang.

В новой версии:

  • В дополнение к штатному ядру Linux, скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release"), добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC;
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 9.0. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang;
  • В качестве альтернативного пакетного менеджера предложен Zypper;
  • Задействованы новые версии ядра Linux 5.5, Glibc 2.30, systemd 244, Java 13, Qt 5.14.1, KDE Frameworks 5.66, KDE Plasma 5.17.5, KDE Applications 19.12.1, LibreOffice 6.4.0, Falkon 3.1.0, Krita 4.2.8, Kdenlive 19.12.1, SMPlayer 19.10.2, DigiKam 7.0.0;
  • В репозиториях также доступны Firefox 72.0.2, Chromium browser 79.0.3945.130, Virtualbox 6.1.2, Thunderbird 68.4.1, Gimp 2.10.14;
  • Добавлен конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.);
  • Добавлена поддержка сжатия пакетов с использованием алгоритма zstd вместо ранее применявшегося "xz". Пересборка пакетов в формат zstd привела к несущественному увеличению размера пакетов, но значительному ускорению распаковки;
  • В пакет Ffmpeg добавлена поддержка видеокодека AV1 при помощи dav1d и nvdec/nvenc для GPU NVIDIA. В Сhromium включена поддержка VAAPI для аппаратного декодирования видео в форматах h264 и vp9;
  • Вместо firewall-config для упрощения настройки межсетевого экрана предложен NX Firewall;
  • В репозитории расширено число доступных для установки окружений рабочих столов;
  • Добавлена новая утилита Update Configuration (om-update-config), предназначенная для настройки автоматической доставки обновлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  3. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 3.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openmandriva
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  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно выпустить релиз, но забыть обновить SSL-сертификат Let's Encrypt?

    Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for wiki.openmandriva.org expired on 12/26/2019.

    Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 11:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Некотрые админы считают что использование софта, который автоматически обновляет сертификаты, это признак ламерства. А они ведь не ламеры. Как они могут быть ламерами если они копируют файлы из консоли, редактируют конфиги в виме и вручную обновляют сертификаты?
     
     
  • 3.24, пох. (?), 11:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Возможно, некоторые админы считают что просроченный одноразовый сертификат - проблема только для белок истеричек и хомяков (которым на их сайтах все равно корм не насыпан), в отличие от хранимого без пароля закрытого ключа и скриптов, качающих из интернета что попало как попало.

    А денег на коммерческие сертификаты, увы, дают не всем.

    P.S. особенно смешно, если оно сломалось именно потому, что модный-молодежный админ целиком доверял кривым скриптам, а файлы в консоле ненене, это фупортянкимамонтовкал.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:33, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к психиатру сходи.
     
     
  • 5.34, КГБ СССР (?), 13:16, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как это забавно, линуксоиды всегда отправляют к психиатру всех, чья точка зрения не совпадает с их и когда обычно линуксоидам ответить оппонентам.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это забавно, КГБ СССР всегода называет любого, чья точка зрения не совпадает с его, «линуксоидами».
     
  • 6.44, Аноним (44), 14:32, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проспись
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:26, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SSL-сертификат Let's Encrypt

    в связи с блокировкой на отдельных территориях неактуально.

     
     
  • 3.31, A.Stahl (ok), 12:43, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что ли?!
     
     
  • 4.36, пох. (?), 13:29, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что
    > ли?!

    а чо, таки-да? Дотянулся проклятый Пyтен? Вот теперь-то мы и поржем над маленькими любителями кривых скриптов и "новых стандартов", когда ставить на юникс(tm! reg!) систему mta - нимодна-нимодна-мамантав кал, поэтому и писем об ошибке не придет (а и придет, кто их читать-то обучен?)

    кстати, интересно, что произойдет, когда роспозор ненароком заблокирует ту, единственную, afair, помойку, которая подтверждает летсшиткриптины ocsp ? А, ну да, ну да, гугель же ж уже позаботился о лошье. Ему и так эта инфа сливается, незачем еще с трендмикрой делиться.

    Доступ к сайтам неожиданно отвалится с непонятным сообщением об "ашипка! безопастност!!! БАЮС БАЮС!" только у любителей безногого воротника.

     
     
  • 5.38, A.Stahl (ok), 13:31, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а?


     
     
  • 6.40, пох. (?), 13:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а?

    чо а? Попадание acme-гейта под роспозоровские блокировки - вполне, знаешь ли, реалистичная ситуация. Причем заметят это далеко не сразу. Многие васяны не заметят даже и того, что у них сертификат не обновляется год. Они ж модные, современные, молодежные, у них даже не скрипт (мамонтов кал, действительно), у них модный-продвинутый веб-сервер без конфига, автомагически сам все обновляющий.

    А с ocsp адресом и того смешнее будет.

     

  • 1.2, Аноним (-), 10:29, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC;

    После этого пункта расхотелось читать эту новость. Ухожу.

     
     
  • 2.5, Анонимун (?), 10:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красношапка тестирует Clang на OpenMandriva.
    Все бывшие французские дистры продались американцам (де факто). В Магее много федоровских компонентов.
     
     
  • 3.10, ютуб ютубов (?), 10:47, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ну?  а "отечественная" Rosa Linux? это ,между прочим, и есть французская mandriva"
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:34, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > да ну?  а "отечественная" Rosa Linux?

    Эти не продавались, а изначально на "партнёров" работают. Всю дорогу гадили Альтам. Версию для Эльбруса не начинали даже. Взяли кредит на покупку линии AMD и профукали.

     
  • 4.33, Аноним (41), 13:14, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Французская Mandriva» — это Mageia.
    Что до сабжа, он давно не французский, но и не американский, конечно. Команда там весьма интернациональная.
     
     
  • 5.47, Аноним (30), 15:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenMandriva Association was established on December 12, 2012 under 1901 French law.
     
  • 3.27, DiabloPC (ok), 12:21, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Красношапка тестирует Clang на OpenMandriva.
    > В качестве альтернативного пакетного менеджера предложен Zypper
    >
     
  • 2.12, Батон (?), 10:57, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так с clang?
     
     
  • 3.14, пох. (?), 10:59, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    в нем нет троянца от fsf - белки-истерички бьются об пол головами.

     
     
  • 4.23, пох. (?), 11:24, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Первая уже прибежала!

     
  • 2.26, КГБ СССР (?), 11:39, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя кто-то заставляет пользоваться этим дистрибутивом?
    Он свою аудиторию найдёт, а таким как ты иногда лучше промолчать и не изрыгать свою ненависть к проектам.

    А то люди все больше будут убеждаться как линукоиды на самом деле "уважают" open source, ведь я сделал скриншот твоего сообщения и буду показывать его всем, кто говорит, что любит open source.

     
  • 2.35, Аноним (41), 13:17, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-твоему, все дистрибутивы должны быть максимально похожими? На кой они тогда вообще нужны?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:10, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы оттянуть пользователей конкурирующей сборки себе? Эти все сборки конкуренты же? )
     
  • 3.48, Аноним (48), 15:17, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они и не нужны. Если надо чтобы костылинупc-таки взлетел, то должен быть один дистр, один пакетный менеджер и всё такое. Андроид именно так на всяких мобилах и победил.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:33, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.)

    Вот это - то, чего не хватает в апстримной Плазме.

    И за наводку на NX Firewall спасибо, выглядит крайне интересно.

     
  • 1.4, Этническое Происхождение Путина (?), 10:42, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чём преимущество перед тем же OpenSuse?
    Какие киллер фичи у данного проекта?
    Дело Дениса Попова живёт и процветает!
     
     
  • 2.6, Анонимун (?), 10:43, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clang
     
     
  • 3.9, Этническое Происхождение Путина (?), 10:45, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в любом другом дистрибутиве им пользоваться строжайше запрещено?
     
     
  • 4.19, Анонимун (?), 11:11, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно хоть в Минте из исходников собирать.
     
  • 4.39, Аноним (41), 13:34, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В «любом дистрибутиве» все пакеты собраны GCC.
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:58, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это недостаток, а совсем не преимущество.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:43, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC;

    Но ведь clang генерирует код медленнее, чем тот, который генерирует gcc, см. труды профессора Агнера Фога.

     
     
  • 2.13, neAnonim (?), 10:58, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато сгенерированный код работает быстрее. Спасибо тысячам энтузиастов за это.

    (Если смотреть конференции, то создается впечатление будто clang единственный компилятор который сейчас развивается.)

     
     
  • 3.16, neAnonim (?), 11:03, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поправка:
    * развивается llvm, clang просто популярный фронт.
     
     
  • 4.18, пох. (?), 11:03, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "а что, еще кто-то есть?!"

     
  • 3.17, пох. (?), 11:03, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > clang единственный компилятор который сейчас развивается

    оно в общем-то так и есть.
    Ну а чего ты хочешь - apple платит зарплату и не пристает с религиозными истериками.

    При этом я до сих пор подозреваю, что в почти двухкратном снижении производительности новых-модных версий palemoon по сравнению с до-xulплатформенными виновата именно поломанная совместимость с gcc 4x - потому что не особо и было где еще добавить тормозов.

     

  • 1.8, ютуб ютубов (?), 10:45, 02/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.25, qetuo (?), 11:30, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >сборка "znver1"

    Zver

     
     
  • 2.37, пох. (?), 13:30, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>сборка "znver1"
    > Zver

    что-то мне подсказывает, что авторы в курсе, и именно на это и намекают.

     

  • 1.32, Аноним (32), 12:45, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.);

    Мне интересно а эти иконки для Trinity подойдут?

     
  • 1.46, Аноним (46), 15:01, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально ли на флешку установить в persistent режиме?
     

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