Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

2.20 , A.Stahl ( ok ), 11:12, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Некотрые админы считают что использование софта, который автоматически обновляет сертификаты, это признак ламерства. А они ведь не ламеры. Как они могут быть ламерами если они копируют файлы из консоли, редактируют конфиги в виме и вручную обновляют сертификаты?

3.24 , пох. ( ? ), 11:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Возможно, некоторые админы считают что просроченный одноразовый сертификат - проблема только для белок истеричек и хомяков (которым на их сайтах все равно корм не насыпан), в отличие от хранимого без пароля закрытого ключа и скриптов, качающих из интернета что попало как попало. А денег на коммерческие сертификаты, увы, дают не всем. P.S. особенно смешно, если оно сломалось именно потому, что модный-молодежный админ целиком доверял кривым скриптам, а файлы в консоле ненене, это фупортянкимамонтовкал. 4.29 , Аноним ( 29 ), 12:33, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – к психиатру сходи.

5.34 , КГБ СССР ( ? ), 13:16, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как это забавно, линуксоиды всегда отправляют к психиатру всех, чья точка зрения не совпадает с их и когда обычно линуксоидам ответить оппонентам.

6.41 , Аноним ( 41 ), 13:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как это забавно, КГБ СССР всегода называет любого, чья точка зрения не совпадает с его, «линуксоидами».

6.44 , Аноним ( 44 ), 14:32, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проспись

2.28 , Аноним ( 28 ), 12:26, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > SSL-сертификат Let's Encrypt в связи с блокировкой на отдельных территориях неактуально.

3.31 , A.Stahl ( ok ), 12:43, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что ли?!

4.36 , пох. ( ? ), 13:29, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это на каких таких важных территориях заблокировали Let's Encrypt? В России что

> ли?! а чо, таки-да? Дотянулся проклятый Пyтен? Вот теперь-то мы и поржем над маленькими любителями кривых скриптов и "новых стандартов", когда ставить на юникс(tm! reg!) систему mta - нимодна-нимодна-мамантав кал, поэтому и писем об ошибке не придет (а и придет, кто их читать-то обучен?) кстати, интересно, что произойдет, когда роспозор ненароком заблокирует ту, единственную, afair, помойку, которая подтверждает летсшиткриптины ocsp ? А, ну да, ну да, гугель же ж уже позаботился о лошье. Ему и так эта инфа сливается, незачем еще с трендмикрой делиться. Доступ к сайтам неожиданно отвалится с непонятным сообщением об "ашипка! безопастност!!! БАЮС БАЮС!" только у любителей безногого воротника. 5.38 , A.Stahl ( ok ), 13:31, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а?

6.40 , пох. ( ? ), 13:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а? чо а? Попадание acme-гейта под роспозоровские блокировки - вполне, знаешь ли, реалистичная ситуация. Причем заметят это далеко не сразу. Многие васяны не заметят даже и того, что у них сертификат не обновляется год. Они ж модные, современные, молодежные, у них даже не скрипт (мамонтов кал, действительно), у них модный-продвинутый веб-сервер без конфига, автомагически сам все обновляющий. А с ocsp адресом и того смешнее будет.