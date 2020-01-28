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Представлена утилита TrafficToll 1.0.0 для выборочного ограничения трафика приложений

28.01.2020 12:56

Опубликована утилита TrafficToll 1.0.0, позиционируемая как Linux-аналог проприетарной программы NetLimiter для Windows. Программа упрощает установку ограничения пропускной способности в разрезе отдельных локальных приложений, а также уже запущенных процессов. Например, можно урезать пропускную способность для программы загрузки файлов и увеличить для видеочата. Настройки определяются в простом текстовом файле конфигурации. Ограничение входящего и исходящего трафика производится при помощи модуля IFB (Intermediate Functional Block), который пришёл на смену iptables-модулю IMQ. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  3. OpenNews: Выпуск SSF 3.0, инструментария для пробрасывания трафика через другой хост
  4. OpenNews: Компания Cloudflare опубликовала xdpcap, анализатор трафика на основе подсистемы XDP
  5. OpenNews: Выпуск анализатора трафика Zeek 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bandwidth, traffic, shaper
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  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если кому надо просто мониторить трафик приложений - есть nethogs.
     
     
  • 2.8, ьтьитьит (?), 14:40, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уныло, где аналоги Agnitum Outpost хотя бы по мониторингу?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где аналоги Agnitum Outpost хотя бы

    Напиши, раз уныло тебе

     
  • 3.11, Аноним (11), 15:10, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenSnitch смотрел?
     
  • 2.25, anonymous (??), 16:49, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть bandwhich, тоже умеет показывать трафик по процессам.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:45, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NIH netbrake на питоне?
    Динамически менять скорость для уже запущенных приложух умеет?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:50, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая-то стрёмная питонообёртка к tc.
    https://github.com/cryzed/TrafficToll/blob/master/traffictoll/cli.py#L139
    Оно что, определяет, какие правила в tc нужно налепить, тупо по номеру локального порта из списка активных подключений процесса? ППЦ
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:08, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    man cbq
     
  • 1.6, Онаним (?), 14:21, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У NetLimiter есть GUI который позволяет одной кнопкой ограничить/настроить лимиты. А у этого "аналога" что?
     
  • 1.7, анонимус (??), 14:24, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код написан на языке Python

    Давайте уже в букваре про пайтон рассказывать. Как говорил Ершов, "программирование - вторая грамотность".

     
  • 1.10, Петр (??), 15:02, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже файрволл приложений на линукс подвезут...
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 15:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, разве нет? Тот же Firewalld, например.
     
     
  • 3.18, Анонимун (?), 16:01, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С per application firewall грустно. А действительно не помешало бы.
     
     
  • 4.26, Аноним (3), 17:27, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что насчёт AppAmor?
    https://gitlab.com/apparmor/apparmor/-/wikis/AppArmor_Core_Policy_Reference
     
  • 2.19, n80 (?), 16:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже про OpenSnitch говорили, а ещё есть firejail (или bubblewrap, если топить за минимализм). Не могу сказать, что это прямо готовое решение, но хотя бы нетрудно допилить под свои нужды.
     

  • 1.13, Ньфаг (?), 15:40, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
    Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.
    ПОДСКОЖЫТИ КАГ ЭТА ЗДЕЛОТЬ!!!111адын.
    Спасибо.
     
     
  • 2.15, Анонимун (?), 15:54, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как мне в Линуксе Телегу ограничить?

    Запускать в браузере (можно отдельном)

    >Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать?

    Рутануть, поставить нормальный файервол. А дальше как-то с белым списком колдовать. Вангую: намучаешься с DNS>IP

     
  • 2.21, Аноним (1), 16:15, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.

    Firejail.

     
  • 2.28, Shevchuk (ok), 17:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Андроиде

    Lineage OS Privacy Guard / Trust, XPrivacyLua

     

  • 1.14, Ньфаг (?), 15:41, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
    Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.
    ПОДСКОЖЫТИ КАГ ЭТА ЗДЕЛОТЬ!!!111адын.
    Спасибо.
     
     
  • 2.24, DeadMustdie (??), 16:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.

    Запустить в контейнере, для параноиков - в виртуалке.

    > Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.

    Завести отдельный телефон, либо купить относительно дорогой телефон с функцией виртуализации - обычно в таких есть как минимум две области (рабочая и пользовательская).

     

  • 1.16, Анонимун (?), 15:58, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >можно урезать пропускную способность для программы загрузки файлов

    Обычно они сами умеют это делать. JDownloader, например. Про торренты молчу. И даже приоритет трафика задавать.
    Для браузера бы не помешало. У меня при полной утилизации полосы все остальные запросы жутко тормозят
    net.ipv4.tcp_congestion_control=yeah в /etc/sysctl.conf помогает, но не сильно. Но я в браузере редко качаю.

     
     
  • 2.17, Анонимун (?), 16:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня при полной утилизации полосы все остальные запросы жутко тормозят

    Заворот в Tor еще помогает.

     

  • 1.20, Аноним (20), 16:13, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Целиком заблокировать трафик у приложения можно?
     
     
  • 2.23, АнонАнон (?), 16:43, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим справится любой фаервол
     
  • 2.27, Аноним (3), 17:31, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AppArmor же
     

  • 1.22, DeadMustdie (??), 16:42, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот ещё Traffic Troll...
     

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