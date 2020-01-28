Представлена утилита TrafficToll 1.0.0 для выборочного ограничения трафика приложений

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|1.1, Аноним (1), 12:59, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если кому надо просто мониторить трафик приложений - есть nethogs.
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|1.2, Аноним (2), 13:45, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NIH netbrake на питоне?
Динамически менять скорость для уже запущенных приложух умеет?
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|1.6, Онаним (?), 14:21, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У NetLimiter есть GUI который позволяет одной кнопкой ограничить/настроить лимиты. А у этого "аналога" что?
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|1.7, анонимус (??), 14:24, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код написан на языке Python
Давайте уже в букваре про пайтон рассказывать. Как говорил Ершов, "программирование - вторая грамотность".
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|2.19, n80 (?), 16:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше уже про OpenSnitch говорили, а ещё есть firejail (или bubblewrap, если топить за минимализм). Не могу сказать, что это прямо готовое решение, но хотя бы нетрудно допилить под свои нужды.
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|1.13, Ньфаг (?), 15:40, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.
ПОДСКОЖЫТИ КАГ ЭТА ЗДЕЛОТЬ!!!111адын.
Спасибо.
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|2.15, Анонимун (?), 15:54, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как мне в Линуксе Телегу ограничить?
Запускать в браузере (можно отдельном)
>Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать?
Рутануть, поставить нормальный файервол. А дальше как-то с белым списком колдовать. Вангую: намучаешься с DNS>IP
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|2.21, Аноним (1), 16:15, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
Firejail.
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|1.14, Ньфаг (?), 15:41, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.
ПОДСКОЖЫТИ КАГ ЭТА ЗДЕЛОТЬ!!!111адын.
Спасибо.
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|2.24, DeadMustdie (??), 16:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.
Запустить в контейнере, для параноиков - в виртуалке.
> Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.
Завести отдельный телефон, либо купить относительно дорогой телефон с функцией виртуализации - обычно в таких есть как минимум две области (рабочая и пользовательская).
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|1.16, Анонимун (?), 15:58, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>можно урезать пропускную способность для программы загрузки файлов
Обычно они сами умеют это делать. JDownloader, например. Про торренты молчу. И даже приоритет трафика задавать.
Для браузера бы не помешало. У меня при полной утилизации полосы все остальные запросы жутко тормозят
net.ipv4.tcp_congestion_control=yeah в /etc/sysctl.conf помогает, но не сильно. Но я в браузере редко качаю.
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|2.17, Анонимун (?), 16:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У меня при полной утилизации полосы все остальные запросы жутко тормозят
Заворот в Tor еще помогает.
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