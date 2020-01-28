Представлена утилита TrafficToll 1.0.0 для выборочного ограничения трафика приложений

> Как мне в Линуксе Телегу ограничить? Изолировать её от доступа к системе? Пусть тупо чатик будет.

Запустить в контейнере, для параноиков - в виртуалке.

> Как в Андроиде всякие Яндекс.Карты изолировать? Пусть тупо карты показывают а не пи@дят у меня с телефона всю инфу.

Завести отдельный телефон, либо купить относительно дорогой телефон с функцией виртуализации - обычно в таких есть как минимум две области (рабочая и пользовательская).

