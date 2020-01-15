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Выпуск CentOS 8.1 (1911)

15.01.2020 20:22

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 1911, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.1. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.1, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 1911 подготовлены (7 Гб DVD и 550 Мб netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Параллельно продолжает развиваться непрерывно обновляемая редакция CentOS Stream, в которой предоставлен доступ к пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL).

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.1, в CentOS 1911 можно отметить следующие изменения:

  • Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*;
  • Изменено содержимое 35 пакетов, среди которых: anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления.
  • Проведена большая работа по переработке скриптов автоматической пересборки исходных текстов пакетов RHEL при формировании CentOS Linux. Из-за изменений между ветками RHEL 7 и RHEL 8, многие скрипты перестали работать и потребовали адаптации к новому buildroot. Ожидается, что создание CentOS 8.2 на базе RHEL 8.2 пройдёт более гладко и потребует значительно меньше ручной работы.

Известные проблемы:

  • При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;
  • В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;
  • Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при исплльзовании boot.iso и установки по NFS;
  • В установочном носителе предложен неполный компонент dotnet2.1, поэтому при необходимости в установке пакета dotnet следует отдельно установить его из репозитория;
  • PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.7
  4. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  5. OpenNews: CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:29, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неожиданно, как всегда. Хотя в cr пакеты уже были несколько недель.
     
  • 1.2, Анонимныйаноним (?), 20:34, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пока пакетный менеджер остается зависимым от интерпретируемого языка, CentOS не может считаться полноценной операционной системой
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:39, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не операционная система это дистрибутив.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:41, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив операционной системы
     
  • 2.13, Онаним (?), 21:16, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйтесь божественной десяточкой, там такой зависимости нет.
     
     
  • 3.23, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:00, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стебаться, конечно, весело, но предмет лучше изучить заранее, чтобы  не оказаться слишком смешным самому: https://stackoverflow.com/questions/16711018/what-is-an-installation-script-in
     
  • 3.35, Sluggard (ok), 00:41, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё такой зависимости нет в apt, нет в pacman, нет в zypper...
     

  • 1.6, Fura (??), 20:54, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое там ядро?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 20:56, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    C новым художественным оформлением
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:11, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По умолчанию используется ядро Linux.
     
  • 2.17, Opus5 (?), 21:25, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64
     

  • 1.8, Андрей (??), 20:59, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Кто на нем сидит в 2к20 калилинукс намного лучше
     
     
  • 2.14, Онаним (?), 21:16, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кал-и-линукс
     
     
  • 3.30, наше имя легион (?), 22:42, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле m$-n-linux? ;)
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 23:26, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M&Ms
     
  • 2.32, Anonymoustus (ok), 23:31, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2к20

    Сколько знаков сэкономил?

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:02, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    podman научился собирать правильно? До этого только один раз мог собрать, а дальше только кэшированные версии и папки добавлял, не зависимо от ADD или COPY и содержимого папки, из которой собирался.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:10, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каталину - быстро, стабильно, красиво.
     
  • 1.12, IdeaFix (ok), 21:15, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    малина 4 нет?
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:19, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1911 это год? Революция близится.
    Где-то в глубинах шкафа откопал книгу "Школа" Гайдара про революцию глазами школьника. Читаю потихоньку, довольно занимательно.
     
     
  • 2.19, anonymous (??), 21:35, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    19 год 11 месяц
     
  • 2.20, Аноним (15), 21:38, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня особенно умилил прирученный Чиж, который не хотел улетать из клетки, когда пришлось переезжать.
     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 22:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1911 это год? Революция близится.

    Это известнейшая модель пистолета (Кольт).
    Что, как бы, намекает еще больше ;)

     
  • 2.37, annomaus (?), 02:10, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1911 это год?

    Если бы это был год, то было бы "19k11"

     

  • 1.16, anonim1 (?), 21:23, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец они быстрые...
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:31, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    то есть они за пол года изменили 35 пакетов и художественное оформление?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:41, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вам еще не хватает?
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    при этом бинарники от 8.0 похерили?  на vault их нету нынче - как впрочем и 7.7.
     
     
  • 2.26, IdeaFix (ok), 22:27, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарики от 7.7?:) Вот смеха ради скачайте в этих ваших интернетах centos 4.2 beta for sparc :) Ничего акромя торента, качающегося на 50% нетути. А когда под один (тоже изподсаночный кстати) проект нужен был именно DVD образ centos 4.3, пришлось его чОрти где искать :)
     

  • 1.25, Аноним (25), 22:12, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так они обои новые сделали или нет?
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:29, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт какой-то нестабильный релиз. QA говорит что там все падает на дефолтах, нужно напильником допиливать  систему
     
  • 1.28, хотел спросить (?), 22:34, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю надо ждать версию 8.2, а то и 7.3 и только потом заменить 7ой
     
     
  • 2.29, хотел спросить (?), 22:34, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пардон 8.3 имел ввиду а не 7.3 конечно
     

  • 1.33, ua9oas (ok), 00:02, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И а кто его потом и скачает и установит? Что на нем будут делать? (Слышал, что чаще "Centos" на оборудовании провайдеров используется. Но все же интересно, а что будет, если поставить такую вещь на домашнем (или офисном) компе? (И он в разы объемней убунты- чего в нем тогда так много? Раз в нем чего-то так много, то может ли тогда он по функциональности быть не хуже убунт? (И почему новости об этом релизе нет на "Distrowatch com"? (И какое в нем ядро?))
     
     
  • 2.36, Дима (??), 01:34, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://distrowatch.com/table.php?distribution=centos
     

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