Выпуск CentOS 8.1 (1911)

|
|1.1, Аноним (1), 20:29, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Неожиданно, как всегда. Хотя в cr пакеты уже были несколько недель.
|
|1.2, Анонимныйаноним (?), 20:34, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Пока пакетный менеджер остается зависимым от интерпретируемого языка, CentOS не может считаться полноценной операционной системой
|
|1.9, Аноним (9), 21:02, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
podman научился собирать правильно? До этого только один раз мог собрать, а дальше только кэшированные версии и папки добавлял, не зависимо от ADD или COPY и содержимого папки, из которой собирался.
|
|1.15, Аноним (15), 21:19, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
1911 это год? Революция близится.
Где-то в глубинах шкафа откопал книгу "Школа" Гайдара про революцию глазами школьника. Читаю потихоньку, довольно занимательно.
|
|
|
|2.20, Аноним (15), 21:38, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня особенно умилил прирученный Чиж, который не хотел улетать из клетки, когда пришлось переезжать.
|
|2.24, Аноним84701 (ok), 22:03, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1911 это год? Революция близится.
Это известнейшая модель пистолета (Кольт).
Что, как бы, намекает еще больше ;)
|
|1.18, Аноним (18), 21:31, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
то есть они за пол года изменили 35 пакетов и художественное оформление?
|
|1.22, Аноним (22), 21:52, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
при этом бинарники от 8.0 похерили? на vault их нету нынче - как впрочем и 7.7.
|
|
|
|2.26, IdeaFix (ok), 22:27, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бинарики от 7.7?:) Вот смеха ради скачайте в этих ваших интернетах centos 4.2 beta for sparc :) Ничего акромя торента, качающегося на 50% нетути. А когда под один (тоже изподсаночный кстати) проект нужен был именно DVD образ centos 4.3, пришлось его чОрти где искать :)
|
|1.27, Аноним (27), 22:29, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чёт какой-то нестабильный релиз. QA говорит что там все падает на дефолтах, нужно напильником допиливать систему
|
|1.33, ua9oas (ok), 00:02, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И а кто его потом и скачает и установит? Что на нем будут делать? (Слышал, что чаще "Centos" на оборудовании провайдеров используется. Но все же интересно, а что будет, если поставить такую вещь на домашнем (или офисном) компе? (И он в разы объемней убунты- чего в нем тогда так много? Раз в нем чего-то так много, то может ли тогда он по функциональности быть не хуже убунт? (И почему новости об этом релизе нет на "Distrowatch com"? (И какое в нем ядро?))
|