Facebook разрабатывает собственную мобильную операционную систему

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|1.1, Онаним (?), 09:30, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Работа над новой ОС ведётся под руководством Марка Луковски (Mark Lucovsky), одного из создателей Windows NT.
Тоже будет надо после каждого пука перезагружать? А синие экраны в комлекте?
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|2.3, Аноним (3), 09:38, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Изначальное ядро (купленное) вполне прилично. Синьки в основном из-за позже написанных драйверов и доработок ядра индус-трией.
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|3.17, Аноним (17), 10:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, NT 3.51 работала вполне прилично. А вот когда разрабатывалось 4.0, уже с синьками, индус-трии ещё не было. Т.е. это уже/ещё мсявые прогеры с кривыми руками.
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|4.62, fi2fi (?), 13:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, да помним и скорбим по Windows NT Advanced Server - после смены шрифтов на экране - улетала в reboot ))))))))))
ну никогда NT не была хорошей системой. выезжала исключительно на демпинге по сравнению с unix-ми
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|4.25, Аноним (3), 10:57, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что такое синьки?
Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom, BSoD) — название сообщения о критической системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows.
"Синька" - жаргонизм.
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|5.34, Попугай Кеша (?), 11:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Что такое синьки?
> Счастливый человек детектед!
Так-то да ) Но что такое BSOD я знаю. Сам начинал с Windows 98 :) Затем ставил Windows 3.11, 95 (любопытство), ME, 2000, XP и так далее )
Так что что такое "синий экран смерти" знаю, только жаргонизм не распознал )
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|2.6, Аноним (6), 09:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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арч тоже нужно перезагружать после обновы ядра, иначе openvpn клиент перестаёт работать
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|1.4, z (??), 09:43, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оригинальную статью читайте
они будут ещё долго разрабатывать, судя по тону статьи
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|2.12, Аноим (?), 10:26, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Объём смузи, потребляемый Балмером, не позволяет рассматривать его как кандидата на эту должность.
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|6.33, Аноним (3), 11:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так были рады твоему уходу?
В то я время занимался железками, выполнял заказ от техникума плюс ещё какие-то, в общем, небольшой завал (в итоге справился в срок). Управляющий попросил меня подвинуть их всех ради "вот этой нужной тетеньки из обменистрации" (дело было в 90е). Я объяснил тётеньке ситуацию и отправил её в общую очередь. Теряюсь в догадках, что она с ними позже сделала, реализовала ли обещанное, но тот на пару с директором ходили красные и в прямом смысле визжали. Ремонтник, кто стену перелицовывал после попадания пепельницы, точно был рад.
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|7.36, Аноним (11), 11:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А представляешь что в твою новую кампанию придет тот же самый начальник и завершит начатое.
Так и с Балмером приходит он на работу в Фейсбук, а там Марк Луковски. И Балмер такой помнишь меня? И все занавес.
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|8.39, Аноним (3), 12:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видать, непонятно объясняю Директор - хозяин, никуда не пойдёт Управляющий - т... текст свёрнут, показать
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|9.41, Аноним (41), 12:18, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Стив Балмер точно такой же наёмный сотрудник даже в вики это подчеркивается ... текст свёрнут, показать
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|10.43, Аноним (3), 12:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моём случае пепельницу бросал хозяин В любом случае, это неадекватное поведен... текст свёрнут, показать
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|4.65, пох. (?), 14:15, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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опеннетчики в своем репертуаре.
Не в программиста - Балмер как раз отлично понимал, что он проиграл не программисту, а гуглю, а программист просто сбегает туда где ему кажется поинтереснее (и скорее всего - его наиппали). Но, поскольку в хитрожопого агента Смита стулом было не докинуть, пострадал только ни в чем не виноватый стол.
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|2.13, Аноним (11), 10:28, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки он эффективный менеджер, а не программист. А так оказалось что эффективные менеджеры не умеют разрабатывать ОС. Виста, Лонгхорн, Виндоуз 8 типичные продукты эффективных менеджеров.
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|4.42, Аноним (41), 12:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше уж гугл чем микрософт. И уж тем более лучше гугл чем фейсбук.
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|3.49, Аноним (41), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока он работал в макромедии его Флеш таки не плохо так взлетел. Хотя не высоко.
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|1.19, Ананимас009 (?), 10:47, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не пойму на что надеятся. Мне мой нынешний зонд вполне себе, куча софта, готовая инфраструктура. И тут предлагают новый зонд, только без софта. Если уж мелкомягкие не смогли оправиться, хотя там простор до сих пор есть, особенно в плане инеграции с вордами и экселями, то на что надеется сахарный берг?
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|2.21, йййй (ok), 10:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У MS там какой-то свой ланчер есть с интеграцией с десктопом. Обязательно бы посмотрел... если бы использовал винду и андроид
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|2.54, a3k (?), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, рассчитывают на кучу стран третьего мира, где длялюдей Интернет фейсбуком и ограничивается.
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|3.64, Пороноег (ok), 14:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очевидно, рассчитывают на кучу стран третьего мира, где длялюдей Интернет фейсбуком и
> ограничивается.
Дикие они и зависимые. У нас вон, безо всяких фейсбуков ограничивается. Сами могём!
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|1.23, анонимчик (?), 10:54, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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лично на меня windows phone 8.1 произвела самое благориятное впечатление. андроид и рядом не режал.
это тупая маркетинговая ошибка была, перейти на win10 а потом и вовсе похорониить мобильный сектор.
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|2.50, GhostX (?), 12:46, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на меня особое впечатление произвела майкрософт своим публичным заявлением: обновление до десятки для всех и каждого. А потом вдруг пошли на попятную, и приличное число пользователей (например, lumia 520 - одной из самых распространенных моделей, если не больше) получило только йух.
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|3.55, a3k (?), 13:00, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЧСХ, прокинуть пользователей они умудрились трижды: сначала обломали с обновлением с WM на WP7, потом дропнули сам WP7, не обновив до несовместимой WP8, а потом и прокатили с WP10.
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|2.60, Andrii (?), 13:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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windows phone не взлетела из-за отсутствия софта в маркете, а софт в маркете отсутствовал из-за тогдашней заоблачной цены на Visual Studio под которой и только под которой было возможно разрабатывать для WP.
Свою ценовую политику MS уже поправила, но отличная поделка ушла в небытие вытесненная более удачными маркетинговыми ходами
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|1.29, proninyaroslav (ok), 11:10, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Складывается ощущение, что мы возвращаемся в 2000-ые, когда каждый имел свою несовместимую ОС со свистелками и перделками.
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|2.35, Аноним (11), 11:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скоро у каждого будет своя архитектура у кого АРМ и кого Рикс-в собственной сборки, а у кого и вовсе неведомая хрень.
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|1.32, vitalif (ok), 11:20, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть короче веб-приложения запилят, только чтоб не тормозили :)
React Native там, вот это всё...
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|1.40, Аноним (38), 12:11, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Цукерберг решил назначить Гугл гадюкой, а сам стать жабой? А вдруг его кто-нибудь в этот момент поцелует?
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|1.45, Аноним (44), 12:33, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы меня извините, но если появится прямой конкурент андроиду в мобилтных ОС, тем более от такой большой корпорацим, это выгодно всем. Это приучить потребителя, что может быть не только андроид и айфон, но ещё что-то. Легче будет впиндюрить открытую ОС с открытым железом потребителям. Чем больше продаже, тем дешевле для нас.
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|2.47, GhostX (?), 12:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этих конкурентов уже целая толпа, но все пока только на бумаге и в заголовках новостей.
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|1.46, GhostX (?), 12:33, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как же заболбали эти лебедь, рак, щука и прочие представители бестиария. Вместо того, чтобы скооперироваться и разработать одну РАБОТАЮЩУЮ систему на замену андроида, а дальше форкать ее сколько влезет, каждый тянет одеяло на себя. Когда же уже будет единая ос для всех устройств?!
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|2.61, InuYasha (?), 13:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно так же как и с дистрами линукса - проблема в том, что у каждого свои требования и видение будущего. Например, есть фанаты ftp,irc,smtp и "chmod хватит всем", есть ненавистники systemd, есть почитатели жабы, го и питона. Как вы их подружите?
А в M$, например, есть чёткое понимание того, какие цели стоят перед ОС, какие задачи и какими средствами она должна их решать. Потому в NT 20 лет назад было то, что в линуксах до сих пор на костылях держится, если вообще есть.
А, как показала история (не только новейшая), корпораций добра не бывает.
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