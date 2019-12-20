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Facebook разрабатывает собственную мобильную операционную систему

20.12.2019 09:23

Facebook ведёт разработку собственной операционной системы, которая нацелена на использование вместо платформы Android и позволит избавиться от зависимости от разработок Google. Ныне Facebook использует модифицированную редакцию Android в таких своих продуктах, как шлемы виртуальной реальности Oculus и домашние коммуникаторы Portal. Работа над новой ОС ведётся под руководством Марка Луковски (Mark Lucovsky), одного из создателей Windows NT. Подробности о проекте пока не сообщаются.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/2019/...)
  2. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  3. OpenNews: Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 10
  6. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: facebook, android
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  • 1.1, Онаним (?), 09:30, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Работа над новой ОС ведётся под руководством Марка Луковски (Mark Lucovsky), одного из создателей Windows NT.

    Тоже будет надо после каждого пука перезагружать? А синие экраны в комлекте?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:38, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Изначальное ядро (купленное) вполне прилично. Синьки в основном из-за позже написанных драйверов и доработок ядра индус-трией.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, NT 3.51 работала вполне прилично. А вот когда разрабатывалось 4.0, уже с синьками, индус-трии ещё не было. Т.е. это уже/ещё мсявые прогеры с кривыми руками.
     
     
  • 4.62, fi2fi (?), 13:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да помним и скорбим по Windows NT Advanced Server - после смены шрифтов на экране - улетала в reboot ))))))))))

    ну никогда NT не была хорошей системой. выезжала исключительно на демпинге по сравнению с unix-ми

     
  • 3.24, Попугай Кеша (?), 10:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое синьки?
     
     
  • 4.25, Аноним (3), 10:57, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое синьки?

    Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom, BSoD) — название сообщения о критической системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows.

    "Синька" - жаргонизм.

     
  • 4.26, Аноним (26), 10:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и выросло поколенние не привыкшее к BSoD
     
  • 4.28, Анонимный прохожий (?), 11:04, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что такое синьки?

    Счастливый человек детектед!

     
     
  • 5.34, Попугай Кеша (?), 11:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Что такое синьки?
    > Счастливый человек детектед!

    Так-то да ) Но что такое BSOD я знаю. Сам начинал с Windows 98 :) Затем ставил Windows 3.11, 95 (любопытство), ME, 2000, XP и так далее )

    Так что что такое "синий экран смерти" знаю, только жаргонизм не распознал )

     
  • 4.38, Аноним (38), 12:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое синьки?

    Как же я тебе завидую!

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    арч тоже нужно перезагружать после обновы ядра, иначе openvpn клиент перестаёт работать
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:11, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Необязательно, там достаточно подгрузить модули ядра.
     
  • 3.51, GhostX (?), 12:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз, а не пять подряд.
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >синие экраны в комлекте

    Фирменный цвет, однако.

     

  • 1.4, z (??), 09:43, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинальную статью читайте
    они будут ещё долго разрабатывать, судя по тону статьи
     
  • 1.5, Аноним (6), 09:50, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пинбол запилят?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:59, 20/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.8, Нанобот (ok), 10:03, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь торговать персональными данными пользователей будет ещё проще!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно теперь самим продавать их гуглу.
     
  • 2.37, Аноний (?), 12:04, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет встроен маркет для торговли ими
     

  • 1.9, Дон Педро (?), 10:09, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не под руководством Балмера? Тогда бы точно взлетело!
     
     
  • 2.12, Аноим (?), 10:26, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Объём смузи, потребляемый Балмером, не позволяет рассматривать его как кандидата на эту должность.
     
     
  • 3.15, Аноним (11), 10:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драма Стив Балмер бросался стулом в программиста из сабжа когда тот сваливал в Гугл. https://www.cnews.ru/news/top/stiv_ballmer_ya_ubyu_tebya_google_ Это очень тесный мир.
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 10:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Драма Стив Балмер бросался стулом в программиста из сабжа когда тот сваливал
    > в Гугл. https://www.cnews.ru/news/top/stiv_ballmer_ya_ubyu_tebya_google_ Это очень
    > тесный мир.

    Крутой программист. В меня только пепельницей кидали. :(

     
     
  • 5.27, Аноим (?), 11:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так были рады твоему уходу?
     
     
  • 6.33, Аноним (3), 11:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так были рады твоему уходу?

    В то я время занимался железками, выполнял заказ от техникума плюс ещё какие-то, в общем, небольшой завал (в итоге справился в срок). Управляющий попросил меня подвинуть их всех ради "вот этой нужной тетеньки из обменистрации" (дело было в 90е). Я объяснил тётеньке ситуацию и отправил её в общую очередь. Теряюсь в догадках, что она с ними позже сделала, реализовала ли обещанное, но тот на пару с директором ходили красные и в прямом смысле визжали. Ремонтник, кто стену перелицовывал после попадания пепельницы, точно был рад.

     
     
  • 7.36, Аноним (11), 11:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А представляешь что в твою новую кампанию придет тот же самый начальник и завершит начатое.

    Так и с Балмером приходит он на работу в Фейсбук, а там Марк Луковски. И Балмер такой помнишь меня? И все занавес.

     
     
  • 8.39, Аноним (3), 12:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать, непонятно объясняю Директор - хозяин, никуда не пойдёт Управляющий - т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (41), 12:18, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Стив Балмер точно такой же наёмный сотрудник даже в вики это подчеркивается ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, Аноним (3), 12:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В моём случае пепельницу бросал хозяин В любом случае, это неадекватное поведен... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.56, InuYasha (?), 13:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм а не открыть ли стартап по рпоизводству силиконовых пепельниц ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.63, Аноним (3), 14:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корона с надписью не жмёт - вот товар достойный Ксеркса, секущего море ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.44, Аноним (44), 12:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что будет, дуэль на пепельницах ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, Аноним (41), 12:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или на Стульях 8212 Помнишь меня 8212 У меня хорошая память на красивые ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.52, Аноним (3), 12:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    8212 Балмер в меня стулом кидается 8212 Так ты кинь в ответ 8212 Не м... текст свёрнут, показать
     
  • 4.65, пох. (?), 14:15, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опеннетчики в своем репертуаре.

    Не в программиста - Балмер как раз отлично понимал, что он проиграл не программисту, а гуглю, а программист просто сбегает туда где ему кажется поинтереснее (и скорее всего - его наиппали). Но, поскольку в хитрожопого агента Смита стулом было не докинуть, пострадал только ни в чем не виноватый стол.

     
  • 2.13, Аноним (11), 10:28, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки он эффективный менеджер, а не программист. А так оказалось что эффективные менеджеры не умеют разрабатывать ОС. Виста, Лонгхорн, Виндоуз 8 типичные продукты эффективных менеджеров.
     
     
  • 3.20, Ананимас009 (?), 10:49, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше чем телеметрия ОС от индуса
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 12:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уж гугл чем микрософт. И уж тем более лучше гугл чем фейсбук.
     
  • 2.16, Аноним (17), 10:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или бы пригласили Элопа, чтобы точно не взлетело.
     
     
  • 3.49, Аноним (41), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока он работал в макромедии его Флеш таки не плохо так взлетел. Хотя не высоко.
     

  • 1.19, Ананимас009 (?), 10:47, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму на что надеятся. Мне мой нынешний зонд вполне себе, куча софта, готовая инфраструктура. И тут предлагают новый зонд, только без софта. Если уж мелкомягкие не смогли оправиться, хотя там простор до сих пор есть, особенно в плане инеграции с вордами и экселями, то на что надеется сахарный берг?
     
     
  • 2.21, йййй (ok), 10:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У MS там какой-то свой ланчер есть с интеграцией с десктопом. Обязательно бы посмотрел... если бы использовал винду и андроид
     
  • 2.54, a3k (?), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, рассчитывают на кучу стран третьего мира, где длялюдей Интернет фейсбуком и ограничивается.
     
     
  • 3.64, Пороноег (ok), 14:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очевидно, рассчитывают на кучу стран третьего мира, где длялюдей Интернет фейсбуком и
    > ограничивается.

    Дикие они и зависимые. У нас вон, безо всяких фейсбуков ограничивается. Сами могём!

     

  • 1.23, анонимчик (?), 10:54, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    лично на меня windows phone 8.1 произвела самое благориятное впечатление. андроид и рядом не режал.
    это тупая маркетинговая ошибка была, перейти на win10 а потом и вовсе похорониить мобильный сектор.
     
     
  • 2.50, GhostX (?), 12:46, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на меня особое впечатление произвела майкрософт своим публичным заявлением: обновление до десятки для всех и каждого. А потом вдруг пошли на попятную, и приличное число пользователей (например, lumia 520 - одной из самых распространенных моделей, если не больше) получило только йух.
     
     
  • 3.55, a3k (?), 13:00, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЧСХ, прокинуть пользователей они умудрились трижды: сначала обломали с обновлением с WM на WP7, потом дропнули сам WP7, не обновив до несовместимой WP8, а потом и прокатили с WP10.
     
  • 2.60, Andrii (?), 13:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    windows phone не взлетела из-за отсутствия софта в маркете, а софт в маркете отсутствовал из-за тогдашней заоблачной цены на Visual Studio под которой и только под которой было возможно разрабатывать для WP.
    Свою ценовую политику MS уже поправила, но отличная поделка ушла в небытие вытесненная более удачными маркетинговыми ходами
     

  • 1.29, proninyaroslav (ok), 11:10, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Складывается ощущение, что мы возвращаемся в 2000-ые, когда каждый имел свою несовместимую ОС со свистелками и перделками.
     
     
  • 2.35, Аноним (11), 11:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скоро у каждого будет своя архитектура у кого АРМ и кого Рикс-в собственной сборки, а у кого и вовсе неведомая хрень.
     
     
  • 3.53, Аноним (3), 12:55, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скоро у каждого будет своя архитектура у кого АРМ и кого Рикс-в
    > собственной сборки, а у кого и вовсе неведомая хрень.

    Смотрю в сторону опенсорсной ЭВМ Uzebox http://belogic.com/uzebox/index.asp

     

  • 1.30, Тита_М (?), 11:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На каком языке разрабатываться будет?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:18, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust конечно же!
     
     
  • 3.57, InuYasha (?), 13:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее уж на электроне, прям из UEFI )
     

  • 1.32, vitalif (ok), 11:20, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть короче веб-приложения запилят, только чтоб не тормозили :)

    React Native там, вот это всё...

     
  • 1.40, Аноним (38), 12:11, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цукерберг решил назначить Гугл гадюкой, а сам стать жабой? А вдруг его кто-нибудь в этот момент поцелует?
     
  • 1.45, Аноним (44), 12:33, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы меня извините, но если появится прямой конкурент андроиду в мобилтных ОС, тем более от такой большой корпорацим, это выгодно всем. Это приучить потребителя, что может быть не только андроид и айфон, но ещё что-то. Легче будет впиндюрить открытую ОС с открытым железом потребителям. Чем больше продаже, тем дешевле для нас.
     
     
  • 2.47, GhostX (?), 12:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этих конкурентов уже целая толпа, но все пока только на бумаге и в заголовках новостей.
     

  • 1.46, GhostX (?), 12:33, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же заболбали эти лебедь, рак, щука и прочие представители бестиария. Вместо того, чтобы скооперироваться и разработать одну РАБОТАЮЩУЮ систему на замену андроида, а дальше форкать ее сколько влезет, каждый тянет одеяло на себя. Когда же уже будет единая ос для всех устройств?!
     
     
  • 2.59, Аноним (44), 13:21, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надеюсь что никогда.
     
  • 2.61, InuYasha (?), 13:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно так же как и с дистрами линукса - проблема в том, что у каждого свои требования и видение будущего. Например, есть фанаты ftp,irc,smtp и "chmod хватит всем", есть ненавистники systemd, есть почитатели жабы, го и питона. Как вы их подружите?
    А в M$, например, есть чёткое понимание того, какие цели стоят перед ОС, какие задачи и какими средствами она должна их решать. Потому в NT 20 лет назад было то, что в линуксах до сих пор на костылях держится, если вообще есть.
    А, как показала история (не только новейшая), корпораций добра не бывает.
     

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