Facebook разрабатывает собственную мобильную операционную систему

2.12 , Аноим ( ? ), 10:26, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Объём смузи, потребляемый Балмером, не позволяет рассматривать его как кандидата на эту должность.

3.15 , Аноним ( 11 ), 10:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Драма Стив Балмер бросался стулом в программиста из сабжа когда тот сваливал в Гугл. https://www.cnews.ru/news/top/stiv_ballmer_ya_ubyu_tebya_google_ Это очень тесный мир.

4.18 , Аноним ( 3 ), 10:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Драма Стив Балмер бросался стулом в программиста из сабжа когда тот сваливал

> в Гугл. https://www.cnews.ru/news/top/stiv_ballmer_ya_ubyu_tebya_google_ Это очень

> тесный мир. Крутой программист. В меня только пепельницей кидали. :(

5.27 , Аноим ( ? ), 11:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так были рады твоему уходу?

6.33 , Аноним ( 3 ), 11:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так были рады твоему уходу? В то я время занимался железками, выполнял заказ от техникума плюс ещё какие-то, в общем, небольшой завал (в итоге справился в срок). Управляющий попросил меня подвинуть их всех ради "вот этой нужной тетеньки из обменистрации" (дело было в 90е). Я объяснил тётеньке ситуацию и отправил её в общую очередь. Теряюсь в догадках, что она с ними позже сделала, реализовала ли обещанное, но тот на пару с директором ходили красные и в прямом смысле визжали. Ремонтник, кто стену перелицовывал после попадания пепельницы, точно был рад.

7.36 , Аноним ( 11 ), 11:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А представляешь что в твою новую кампанию придет тот же самый начальник и завершит начатое. Так и с Балмером приходит он на работу в Фейсбук, а там Марк Луковски. И Балмер такой помнишь меня? И все занавес.

8.39 , Аноним ( 3 ), 12:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Видать, непонятно объясняю Директор - хозяин, никуда не пойдёт Управляющий - т... 9.41 , Аноним ( 41 ), 12:18, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так Стив Балмер точно такой же наёмный сотрудник даже в вики это подчеркивается ... 10.43 , Аноним ( 3 ), 12:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать В моём случае пепельницу бросал хозяин В любом случае, это неадекватное поведен... 11.56 , InuYasha ( ? ), 13:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать хм а не открыть ли стартап по рпоизводству силиконовых пепельниц ... 12.63 , Аноним ( 3 ), 14:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Корона с надписью не жмёт - вот товар достойный Ксеркса, секущего море ... 8.44 , Аноним ( 44 ), 12:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И что будет, дуэль на пепельницах ... 9.48 , Аноним ( 41 ), 12:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Или на Стульях 8212 Помнишь меня 8212 У меня хорошая память на красивые ... 10.52 , Аноним ( 3 ), 12:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать 8212 Балмер в меня стулом кидается 8212 Так ты кинь в ответ 8212 Не м... 4.65 , пох. ( ? ), 14:15, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – опеннетчики в своем репертуаре. Не в программиста - Балмер как раз отлично понимал, что он проиграл не программисту, а гуглю, а программист просто сбегает туда где ему кажется поинтереснее (и скорее всего - его наиппали). Но, поскольку в хитрожопого агента Смита стулом было не докинуть, пострадал только ни в чем не виноватый стол. 2.13 , Аноним ( 11 ), 10:28, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки он эффективный менеджер, а не программист. А так оказалось что эффективные менеджеры не умеют разрабатывать ОС. Виста, Лонгхорн, Виндоуз 8 типичные продукты эффективных менеджеров.

3.20 , Ананимас009 ( ? ), 10:49, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж лучше чем телеметрия ОС от индуса

4.42 , Аноним ( 41 ), 12:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше уж гугл чем микрософт. И уж тем более лучше гугл чем фейсбук.

2.16 , Аноним ( 17 ), 10:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Или бы пригласили Элопа, чтобы точно не взлетело.

3.49 , Аноним ( 41 ), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока он работал в макромедии его Флеш таки не плохо так взлетел. Хотя не высоко.

