Выпуск эмулятора QEMU 4.2

Представлен релиз проекта QEMU 4.2. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM. Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 4.1 внесено более 2200 изменений от 198 разработчиков. Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 4.2: В классическом генераторе кода TCG (Tiny Code Generator) реализована поддержка плагинов для мониторинга процессорных инструкций и адресов в памяти;

В драйвере блочных устройств NBD (Network Block Device) обеспечена более эффективная обработка запросов копирования при чтении (copy-on-read). Код NBD-сервера оптимизирован для копирования разрежённых образов (с пустотами). Внесены общие улучшения в реализацию клиента и сервера NBD;

Повышена производительность шифрования LUKS-дисков с использованием алгоритма AES-XTS;

В vfio-pci добавлена поддержка свойства "failover_pair_id" для упрощения миграции устройств VFIO;

В virtio-mmio добавлена поддержка стандарта virtio-compatible 2 и определённого в спецификации virtio 1.1 механизма упакованных виртуальных очередей (virtqueue) для обмена данными с виртуальным устройством ввода/вывода в пакетном режиме;

В эмулятор архитектуры x86 добавлен новый тип эмулируемых машин "microvm", использующих virtio-mmio вместо PCI для оптимизации производительности. Реализована возможность включения и выключения VMX через флаги "-cpu". Добавлена поддержка эмуляции расширений AVX512 BFloat16. Обеспечена поддержка новых моделей CPU Denverton (серверный SoC на базе Atom), Snowridge и Dhyana. Стабилизирована поддержка macOS Hypervisor Framework ("-accel hvf");

В эмулятор архитектуры ARM добавлена поддержка эмуляции SoC Aspeed AST2600 ("ast2600-evb"). Добавлена поддержка технологии Semihosting 2.0 c расширениями STDOUT_STDERR/EXIT_EXTENDED, которая позволяет эмулируемому устройству использовать stdout, stderr и stdin для создания файлов на стороне хоста. В KVM добавлена возможность использования более 256 CPU и обеспечена поддержка SIMD-инструкций SVE. В виртуальных машинах с типом "virt" реализована поддержка горячего подключения памяти. Увеличена производительность эмуляции с использованием генератора кода TCG.

В эмуляторе архитектуры PowerPC появилась возможность эмуляции POWER9-инструкций mffsce, mffscrn и mffscrni. В эмулируемых машинах "powernv" добавлена поддержка системных устройств Homer и OCC SRAM;

В эмуляторе архитектуры RISC-V добавлена опция "-initrd" и возможность просмотра полного состояния архитектуры в отладчике;

В эмуляторе архитектуры s390 реализована поддержка инструкций IEP (Instruction Execution Protection);

В эмулятор архитектуры 68k добавлена возможность эмуляции Macintosh Quadro 800 и классических систем NeXTcube;

В эмуляторе архитектуры xtensa добавлен новый тип эмулируемых машин "virt" и реализована поддержка ABI call0 для эмуляции в пространстве пользователя.



