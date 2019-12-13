Выпуск эмулятора QEMU 4.2

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|1.2, ryoken (ok), 09:07, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> macOS Hypervisor Framework
Вот не знал, что эпплу что-то из этой оперы надо.
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|2.16, анон (?), 10:56, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а это не еплу а юзерам которые хотят епл в виртуалке запускать.
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|1.3, Анатоним (?), 09:17, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А вот поддержка всеми любимого Эльбруса отсутствует. Так шта слабо применим в импортозамещении.
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|2.7, ryoken (ok), 09:38, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Кто б разрабам ещё этот ваш Эльбрус понюхать-то дал бы :D.
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|3.12, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:44, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто б разрабам ещё этот ваш Эльбрус понюхать-то дал бы :D.
Идите бинарники Альта-e2k реверсить, бездельники [I]!23
IBMHat ждёт ваших Свершений.[/I]
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|1.4, rm_ (ok), 09:25, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По пункту 2: внезапно, в QEMU самый офигенный NBD-сервер из всех существующих, использую даже где самим QEMU или KVM и не пахло.
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|3.20, Аноним (20), 11:49, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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modprobe nbd max_part=16
qemu-nbd -c /dev/nbd0 /your/image.qcow2
Ни о чём не говорит?
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|1.5, Аноним (5), 09:33, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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ребят, а есть хороший-годный гайд по настройке kvm для нубов? Пробовал через libvirt - оно искаропки более тормознутое чем virtualbox (например нельзя выделить больше видеопамяти, чем 16мб)
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|2.8, ryoken (ok), 09:39, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы что именно настроить хотите? В своё время на десктопном Дебиане делал виртуалку вендовую с пробросом видяшки туда - ну и гуглил, как чего. Запускалось всё это через пакет virt-manager.
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|1.15, Аноним (15), 10:43, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А кому это нужно когда есть более профессиональный инструмент: VMware?
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|2.18, анон (?), 10:59, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тому кто не хочет платить долбаным копирастам! Ты даже драйвер свой для управления VMware написать и зарелизить не сможеш без их разрешения на каждый пук.
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