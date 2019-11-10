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Альфа-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

10.11.2019 23:01

Сформирован альфа-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.7 Гб (x86_64).

В новой версии компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 9.0. В дополнение к штатному ядру Linux, для скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release"), добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Задействованы новые версии ядра Linux 5.3, Glibc 2.30, Qt 5.14.0 beta 2, KDE Frameworks 5.64, KDE Plasma 5.17.2, KDE Applications 19.08.3. Расширено число доступных для установки окружений рабочих столов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 3.0
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mandriva, openmandriva
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, danonimous (?), 23:14, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Объединились бы с Mageia и создали бы совместным трудом дистрибутив, который был бы в два раза лучше Магеи и ОпенМандривы.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:28, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опенмандрива шлангом собирается.
     
  • 2.13, Аноним (13), 02:22, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафик никому не нужен этот недодистр OpenMandriva.
     

  • 1.3, Константавр (ok), 23:29, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как? Есть разница в работе собранного шлангом софта?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 23:30, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозит. Похороникс же тесты делал.
     
     
  • 3.9, Константавр (ok), 00:02, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню только какие-то древние тесты. Шланг на месте не стоит. Но появился ли смысл его использовать?
     
     
  • 4.11, Аноним (2), 00:16, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не такие уж и древние. Регулярно делают в надежде на то, что что-то изменится.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:42, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чем фишка мандривы?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:50, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С  неймингом у них всё плохо. Назвали бы Мандарина.
     
     
  • 2.8, Константавр (ok), 00:00, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя ладе с руссингом проблеминги. Куда уж тут ОпенМандривам с её неймингами.
     
  • 2.16, OpenMandarinich (?), 06:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мандарыныч, ОпенМандариныч, ЛибреМандарыныч.
     

  • 1.10, Онаним (?), 00:12, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почти весь сайт это белая страница. Сайт дальше главной тупо не грузится, он тоже собран шлангом?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:20, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он им не собран, он им прикидывается.
     

  • 1.14, vantoo (ok), 05:33, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мой первый дистр, с которого я начал знакомство с миром *nix. Тогда он еще назывался Mandrake.
     
     
  • 2.15, аноний (?), 06:02, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже вспомнил как первый раз в 2004 году установил linux. Это был Mandrake 8.2. Как же давно это было...
     

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