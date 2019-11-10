Сформирован альфа-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.7 Гб (x86_64). В новой версии компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 9.0. В дополнение к штатному ядру Linux, для скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release"), добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Задействованы новые версии ядра Linux 5.3, Glibc 2.30, Qt 5.14.0 beta 2, KDE Frameworks 5.64, KDE Plasma 5.17.2, KDE Applications 19.08.3. Расширено число доступных для установки окружений рабочих столов.



