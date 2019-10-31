Проект перевода документации OpenBSD на русский язык

В 2014 году лидер проекта OpenBSD Тео де Раадт отказался от поддержки переводов всей документации и сайта. Причиной такого решения было постоянное отставание переводов от изменений в оригинальной документации. Александр Наумов, один из авторов предыдущих переводов документации OpenBSD, решил восстановить проект по поддержке актуальной документации OpenBSD на русском языке.

На данный момент переведена большая часть OpenBSD FAQ и страниц официального сайта. Cтраницы перевода размещены в репозитории GitHub. Для проверки актуальности переведённых страниц настроен регулярный запуск скриптов в Travis-CI. Русский перевод размещен на хостинге GitHub - openbsd-ru.github.io. Заинтересованым в развитии проекта и готовым помочь, предлагается присоединиться к работе над переводом.



