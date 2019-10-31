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Проект перевода документации OpenBSD на русский язык

31.10.2019 14:05

В 2014 году лидер проекта OpenBSD Тео де Раадт отказался от поддержки переводов всей документации и сайта. Причиной такого решения было постоянное отставание переводов от изменений в оригинальной документации. Александр Наумов, один из авторов предыдущих переводов документации OpenBSD, решил восстановить проект по поддержке актуальной документации OpenBSD на русском языке.

На данный момент переведена большая часть OpenBSD FAQ и страниц официального сайта. Cтраницы перевода размещены в репозитории GitHub. Для проверки актуальности переведённых страниц настроен регулярный запуск скриптов в Travis-CI. Русский перевод размещен на хостинге GitHub - openbsd-ru.github.io. Заинтересованым в развитии проекта и готовым помочь, предлагается присоединиться к работе над переводом.

  1. Главная ссылка к новости (https://openbsd-ru.github.io/...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  3. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  4. OpenNews: Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки
  5. OpenNews: DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
Автор новости: sergeyb
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Vitto74 (ok), 14:37, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Авторы перевода принимают пожертвования? Не нашел ни на github ни на странице с переводом.
     
     
  • 2.4, 1 (??), 15:19, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +100500

    Или сюда "новость" со ссылками на донат.

     

  • 1.2, Иван (??), 14:45, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кто бы перевел https://www.kernel.org/doc/html/latest/ или есть перевод, подскажите плиз?
     
  • 1.3, Дон Ягон (ok), 14:59, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Дело годное. Постараюсь принять участие.
    По личным обстоятельствам, вероятно ближе к НГ.
     
  • 1.5, Аноним (-), 15:39, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть одна хорошая новость в этом году!
     
  • 1.6, fooser (?), 15:44, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все эти переводы не нужны, все кто неспособен понимать английский, тем не место в айти.
     
     
  • 2.7, Bar.c_developer (?), 15:46, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ник у тебя оригинальный, кстати!
     
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