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Доступен сборщик документации PzdcDoc 1.7

20.10.2019 21:14

Опубликован новый выпуск сборщика документации PzdcDoc 1.7, который поставляется в виде Java Maven библиотеки и позволяет легко интегрировать в процесс разработки генерирование HTML5-документации из иерархии файлов в формате AsciiDoc. Проект является ответвлением от инструментария AsciiDoctorJ, написан на языке Java и распространяется под лицензией MIT.

По сравнению с оригинальным AsciiDoctor отмечаются следующие изменения:

  • Все необходимые файлы (CSS, JS) собраны в единой Java библиотеке;
  • Оглавление вынесено в отдельный файл, включаемый в каждый документ;
  • Обеспечена проверка внутренних ссылок;
  • Добавлены расширения для вставки сниппетов из исходных файлов, ссылок на JavaDoc;
  • Реализован встроенный полнотекстовый поиск по содержимому, основанный на движке LunrJS и поддерживающий английский, русский и немецкий языки;
  • Добавлен генератор диаграмм.


  1. Главная ссылка к новости (http://pzdcdoc.org...)
  2. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 13
  4. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  5. OpenNews: Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0
  6. OpenNews: Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes
Автор новости: Pingvin235
Тип: Программы
Ключевые слова: pzdcdoc, java, doc, ascii
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 21:40, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Название звучное
     
     
  • 2.8, YEP (?), 21:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.facebook.com/pingvin235

    Автор закончил уфимский авиационный... все без совпадений и без лингвистов...

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:41, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Среди авторов библиотеки явно есть лингвисты.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:41, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из новости узнал про lunr.js (https://github.com/olivernn/lunr.js демо https://olivernn.github.io/moonwalkers/), очень полезная штука.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:43, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже пошучено? Ну ладно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:47, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Название ОК
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:56, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему автор так или иначе связан с русским языком, и "ожидаемая" расшифровка предполагалась
     
  • 1.10, echo (??), 22:36, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Родственник автора PohmelFS
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:16, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название зачетное!
     

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