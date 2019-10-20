Доступен сборщик документации PzdcDoc 1.7

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Опубликован новый выпуск сборщика документации PzdcDoc 1.7, который поставляется в виде Java Maven библиотеки и позволяет легко интегрировать в процесс разработки генерирование HTML5-документации из иерархии файлов в формате AsciiDoc. Проект является ответвлением от инструментария AsciiDoctorJ, написан на языке Java и распространяется под лицензией MIT.
По сравнению с оригинальным AsciiDoctor отмечаются следующие изменения:
- Все необходимые файлы (CSS, JS) собраны в единой Java библиотеке;
- Оглавление вынесено в отдельный файл, включаемый в каждый документ;
- Обеспечена проверка внутренних ссылок;
- Добавлены расширения для вставки сниппетов из исходных файлов, ссылок на JavaDoc;
- Реализован встроенный полнотекстовый поиск по содержимому, основанный на движке LunrJS и поддерживающий английский, русский и немецкий языки;
- Добавлен генератор диаграмм.