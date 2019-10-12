Сегодня проходит международный день против DRM

12 октября Фонд СПО, Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Document Foundation и другие правозащитные ораганизации проводят международный день против технических средств защиты авторских прав (DRM), ограничивающих свободу пользователя. По мнению сторонников акции пользователь должен иметь возможность полностью контролировать свои устройства, от автомобилей и медицинских устройств до телефонов и компьютеров.

В этом году создатели проводимого мероприятия пытаются обратить внимание общественности на проблемы с использованием DRM в электронных учебниках и учебных курсах. Приобретая электронные учебники студенты сталкиваются с ограничениями, не позволяющими получить полный доступ к материалам курса, требующими наличия постоянного подключения к интернету для аутентификации, ограничивающими число просматриваемых за один заход страниц и скрыто собирающими данные телеметрии об активности при прохождении курса.

Проведение дня против DRM координируется на сайте Defective by Design, на котором также собраны примеры негативного влияния DRM в различных областях деятельности. Например, упоминается произошедший в 2009 году случай с удалением тысяч копий книги Джорджа Оруэлла "1984" с устройств Kindle, инициированного компанией Amazon. Полученная корпорациями возможность удалённой очистки книг с устройств пользователей была воспринята противниками DRM как цифровой аналог массового сожжения книг.



