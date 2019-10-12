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Сегодня проходит международный день против DRM

12.10.2019 10:07

12 октября Фонд СПО, Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Document Foundation и другие правозащитные ораганизации проводят международный день против технических средств защиты авторских прав (DRM), ограничивающих свободу пользователя. По мнению сторонников акции пользователь должен иметь возможность полностью контролировать свои устройства, от автомобилей и медицинских устройств до телефонов и компьютеров.

В этом году создатели проводимого мероприятия пытаются обратить внимание общественности на проблемы с использованием DRM в электронных учебниках и учебных курсах. Приобретая электронные учебники студенты сталкиваются с ограничениями, не позволяющими получить полный доступ к материалам курса, требующими наличия постоянного подключения к интернету для аутентификации, ограничивающими число просматриваемых за один заход страниц и скрыто собирающими данные телеметрии об активности при прохождении курса.

Проведение дня против DRM координируется на сайте Defective by Design, на котором также собраны примеры негативного влияния DRM в различных областях деятельности. Например, упоминается произошедший в 2009 году случай с удалением тысяч копий книги Джорджа Оруэлла "1984" с устройств Kindle, инициированного компанией Amazon. Полученная корпорациями возможность удалённой очистки книг с устройств пользователей была воспринята противниками DRM как цифровой аналог массового сожжения книг.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Ричард Столлман предостерёг W3C от включения DRM в стандарты HTML5
  3. OpenNews: Ричард Столлман размышляет о пользе и вреде поставки несвободных игр с DRM-защитой для GNU/Linux
  4. OpenNews: В Firefox собираются использовать Widevine CDM для воспроизведения защищённого DRM видео
  5. OpenNews: Консорциум W3С дал зелёный свет стандартизации DRM для Web
  6. OpenNews: Сообщество Handshake пожертвовало миллион долларов Фонду свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: drm
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  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    Вот людям заняться нечем. А дрм - это хорошо и правильно, весь контент должен быть оплачен, тк это труд.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:13, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ДРМ не имеет отношения к оплате. ДРМ это метод искусственного устаревания и ограничения оборота.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:14, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забавно, что вы можете написать свой коммент как раз благодаря широкому распространению всеобщего бесплатного образования в 20 веке. Предлагаете откатиться в темную эпоху средневековья, когда знания были доступны лишь избранным?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:49, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все адепты запретительной политики в области распространения цифрового контента как правило меритократы (это следствия одного и того же психического отклонения). То есть именно феодализм должен представляться им идеальным общественным строем
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:04, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё наоборот.
     
  • 4.18, gogo (?), 11:31, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Феодализм - противоположность меритокрытии.
    Если студенту вместе с книжкой вставляют анальный зонд в девайс - тут общественный строй даже близко непричем.
     
     
  • 5.26, Аноним (7), 12:07, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меритократия в конечном счёте сводится к феодализму. Потому что лучшее образование всегда будет у детей элиты, а доступ к знаниям у холопов всегда будет искуственно ограничен. Вот и DRM пригодился. Шах и мат
     
  • 2.15, Annoynymous (ok), 11:27, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ни разу ни один комментатор, заявивший, что любой контент это труд и должен быть оплачен, не оплатил никому написание комментариев на опеннете.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звучит так, как будто в другие дни они не против дрм.
     
  • 1.5, Нанобот (ok), 10:28, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А у борцунов с DRM тоже ж наверное есть своя Грета Тунберг?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:24, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, называется Microsoft. Именно они купили компанию Sysinternals Марка Руссиновича, после того как тот разоблачил Sony руткит.
     

  • 1.6, Oleg (??), 10:48, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Long live GOG.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:57, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Фонд СПО, Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Document Foundation и другие правозащитные ораганизации

    Это случайно не те самые господа, которые пометили Россию на карте мира как "Defective by design"?

     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 11:18, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю род деятельности этих господ не имеет никакого отношения к картам и пометкам на них.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:20, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По РЕН-ТВ сказали что рептилойды из фонда СПО летают на тарелках и оставляют надпись Defective by design на полях.
     

  • 1.10, Zenitur (ok), 11:16, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то переводил кусочек статьи на Википедии об этом движении. В 2012, что ли, году. Раньше не было большего зла, нежели DRM, а теперь есть. Это SJW. Оно убивает Линукс, оно пыталось сместить Торвальдса и сместило Столлмана. Оно отформатировало наши игры и фильмы. Раньше мы смотрели западные фильмы, потому что наши не снимали https://www.youtube.com/watch?v=jtn4dlUTDgM . Теперь и западные смотреть не хочется...
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 11:28, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SJW будут рулить до тех пор, пока их противники не научаться действовать против них их же методами. Моральная паника и скандал – лучшее оружие нападения
     
     
  • 3.17, Аноним (7), 11:30, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    selffix:  не научатся
     
  • 2.20, Аноним (12), 11:34, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аяйяй какую ты крамолу в ссылке дал. Обложить её DRM и показывать только за большие деньги, а тех кто посмотрим в список ибо нефиг.
     
     
  • 3.23, Zenitur (ok), 11:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего лишь выпуск Красной стрелы от января 2004 года. Я дал ссылку, потому что там неоднократно говорят, что у нас фильмов вообще не снимают (кроме сериалов про ментов). Но уже в июне 2004 вышел Ночной дозор, и начало было положено.
     
     
  • 4.27, Аноним (12), 12:33, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас за такое могут и привлечь за разжигание, наше кино всегда было самым лучшим. А кто не согласен получите профилактику аргументом. А так хорошее время было 2004 год. Хрюн и Степан могли говорить все что хотели.
     

  • 1.13, Дихлофос (?), 11:21, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а когда международный день против пиратства? не будет пиратства - не будет DRM
     
     
  • 2.21, gogo (?), 11:36, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда международный день помощи пострадавшим от пиратства?
    Раздача печенек плачущим детям провообладателей, теплых вещей разорившимся патентным троллям и похлебки адвокатам по патентному праву?
     
  • 2.22, Аноним (14), 11:42, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратство - чисто западный термин, является с точки зрения запада благом (см. восхваление пиратства в х/ф "Пираты Карибского моря", легенду о Робин Гуде). DRM это развитие пиратства: потребитель платит за вещь, которая ему не принадлежит.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:33, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ДРМ это дерьмо!
     
     
  • 2.24, InuYasha (?), 11:55, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и есть. Раньше в русском языке при написании гласные часто опускали.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:59, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я как-то сталкивался с DRM от одной известной компании. Это было очень глючное поделие для защиты книжек от копирования. Оно люто тормозило при перелистывании, работало только на винде и маке, на линуксе не работало под вайном, на мобилках появилось значительно позже. А потом еще и выяснилось, что их читалка сканировала все диски и отправляла на свои сервера в открытом виде список всех электронных книжек на вашем компе. Люди, чтоб почитать купленную книжку на телефоне/планшете, ломали защиту, благо это было легко.
     
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