Сегодня проходит международный день против DRM

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|1.1, Аноним (1), 10:11, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–22 +/–
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Вот людям заняться нечем. А дрм - это хорошо и правильно, весь контент должен быть оплачен, тк это труд.
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|2.2, A.Stahl (ok), 10:13, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ДРМ не имеет отношения к оплате. ДРМ это метод искусственного устаревания и ограничения оборота.
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|2.3, Аноним (3), 10:14, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Забавно, что вы можете написать свой коммент как раз благодаря широкому распространению всеобщего бесплатного образования в 20 веке. Предлагаете откатиться в темную эпоху средневековья, когда знания были доступны лишь избранным?
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|3.7, Аноним (7), 10:49, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все адепты запретительной политики в области распространения цифрового контента как правило меритократы (это следствия одного и того же психического отклонения). То есть именно феодализм должен представляться им идеальным общественным строем
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|4.18, gogo (?), 11:31, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Феодализм - противоположность меритокрытии.
Если студенту вместе с книжкой вставляют анальный зонд в девайс - тут общественный строй даже близко непричем.
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|5.26, Аноним (7), 12:07, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меритократия в конечном счёте сводится к феодализму. Потому что лучшее образование всегда будет у детей элиты, а доступ к знаниям у холопов всегда будет искуственно ограничен. Вот и DRM пригодился. Шах и мат
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|2.15, Annoynymous (ok), 11:27, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И ни разу ни один комментатор, заявивший, что любой контент это труд и должен быть оплачен, не оплатил никому написание комментариев на опеннете.
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|2.14, Аноним (14), 11:24, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, называется Microsoft. Именно они купили компанию Sysinternals Марка Руссиновича, после того как тот разоблачил Sony руткит.
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|1.8, Аноним (8), 10:57, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Фонд СПО, Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Document Foundation и другие правозащитные ораганизации
Это случайно не те самые господа, которые пометили Россию на карте мира как "Defective by design"?
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|2.11, A.Stahl (ok), 11:18, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю род деятельности этих господ не имеет никакого отношения к картам и пометкам на них.
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|3.12, Аноним (12), 11:20, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По РЕН-ТВ сказали что рептилойды из фонда СПО летают на тарелках и оставляют надпись Defective by design на полях.
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|1.10, Zenitur (ok), 11:16, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда-то переводил кусочек статьи на Википедии об этом движении. В 2012, что ли, году. Раньше не было большего зла, нежели DRM, а теперь есть. Это SJW. Оно убивает Линукс, оно пыталось сместить Торвальдса и сместило Столлмана. Оно отформатировало наши игры и фильмы. Раньше мы смотрели западные фильмы, потому что наши не снимали https://www.youtube.com/watch?v=jtn4dlUTDgM . Теперь и западные смотреть не хочется...
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|2.16, Аноним (7), 11:28, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SJW будут рулить до тех пор, пока их противники не научаться действовать против них их же методами. Моральная паника и скандал – лучшее оружие нападения
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|2.20, Аноним (12), 11:34, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аяйяй какую ты крамолу в ссылке дал. Обложить её DRM и показывать только за большие деньги, а тех кто посмотрим в список ибо нефиг.
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|3.23, Zenitur (ok), 11:48, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего лишь выпуск Красной стрелы от января 2004 года. Я дал ссылку, потому что там неоднократно говорят, что у нас фильмов вообще не снимают (кроме сериалов про ментов). Но уже в июне 2004 вышел Ночной дозор, и начало было положено.
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|4.27, Аноним (12), 12:33, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас за такое могут и привлечь за разжигание, наше кино всегда было самым лучшим. А кто не согласен получите профилактику аргументом. А так хорошее время было 2004 год. Хрюн и Степан могли говорить все что хотели.
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|1.13, Дихлофос (?), 11:21, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а когда международный день против пиратства? не будет пиратства - не будет DRM
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|2.21, gogo (?), 11:36, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда международный день помощи пострадавшим от пиратства?
Раздача печенек плачущим детям провообладателей, теплых вещей разорившимся патентным троллям и похлебки адвокатам по патентному праву?
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|2.22, Аноним (14), 11:42, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пиратство - чисто западный термин, является с точки зрения запада благом (см. восхваление пиратства в х/ф "Пираты Карибского моря", легенду о Робин Гуде). DRM это развитие пиратства: потребитель платит за вещь, которая ему не принадлежит.
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|2.24, InuYasha (?), 11:55, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и есть. Раньше в русском языке при написании гласные часто опускали.
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|1.25, Аноним (25), 11:59, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я как-то сталкивался с DRM от одной известной компании. Это было очень глючное поделие для защиты книжек от копирования. Оно люто тормозило при перелистывании, работало только на винде и маке, на линуксе не работало под вайном, на мобилках появилось значительно позже. А потом еще и выяснилось, что их читалка сканировала все диски и отправляла на свои сервера в открытом виде список всех электронных книжек на вашем компе. Люди, чтоб почитать купленную книжку на телефоне/планшете, ломали защиту, благо это было легко.
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