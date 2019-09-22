Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.17

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|2.34, Аноним (34), 16:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления
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|3.52, bvcb (?), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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На твроллинг ваш пост не похож, обычная глупость помоему.
Кеды может и потолще в памяти чем xfce, но работают нормально и не медленнее в целом даже на старом пк. Может они просто больше кешируют.
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|4.58, Аноним (58), 18:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Последний релиз крысы уже потребляет больше ресурсов, чем кеды. Xfce уже давно не легковесное DE.
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|5.103, Аноним (103), 22:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто ущербный функционал модно называть минимализмом и легковесностью.
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|5.106, user90 (?), 23:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Можно не рассказывать сказок? Ну или абсолютные значения приведи, а мы сравним ;)
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|5.121, user90 (?), 01:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Xfce уже давно не легковесное DE.
Да все такое же, как и раньше (со скидкой на изменение версии тулкита). Выбирают его вовсе не по причине мифической "легковесности".
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|6.144, Аноним (144), 13:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но если он не легковесный, то других преимуществ в нём, тем более, нет.
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|5.161, Lol (??), 00:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, 400-600 метров xfce, и гиг кеды..и правда - одинаково
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|3.84, t28 (?), 20:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления
То ли морж хреновый, то ли хрен моржовый.
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|2.40, Аноним (-), 16:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt
Это эппл чтоли? Зачем подключать эппл к Linux?
> Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11
Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?
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|3.70, Аноним (70), 19:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?
судя по количеству настроек на скриншоте, то они в лучшем случае изобрели треть Redshift
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|3.76, Аноним (76), 19:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Thunderbolt вообще-то не только в устройствах Apple есть. У кого-то криокамера протекла
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|4.117, Аноним (-), 01:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Наверно потому что 2019 год, а ни у кого из десятков своих знакомых я таких "устройств" не видел.
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|5.133, iPony129412 (?), 08:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И? Я и так могу сказать :D
> 2019 год, а ни у кого из десятков своих знакомых я KDE не видел
Даже на скрине выше нарисовано про Dell.
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|5.136, ryoken (ok), 09:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну есть тыщща плат с портом IEEE1394, но вот совершенно не всегда в него что-то воткнуто и чо? :D.
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|4.137, ryoken (ok), 09:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще-то ф ведумостях определённо писали, что USB4 будет сразу на PCI-Ex, так то это пока не оно :).
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|5.156, лрплп (?), 09:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только типа С купил (надеюсь, лет на 10), а они опять стндрат поломать хотят...
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|1.2, Аноним (2), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–38 +/–
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А оптимизация производительности будет? А то меня жаба душит ради кед покупать RTX2080. Проще кеды снести
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|3.10, A.Stahl (ok), 14:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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На толстом ноутбуке с RTX2080?
А что делать тем у кого CHIPS P82Cxxx? Или Trident какой? Да или даже вполне современный 264-VT2 или i740?
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|4.11, Аноним (11), 14:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"толстый" тобиш троллинг, в 2к19 объяснять ещё такие вещи...
На встройке Intel HD4600 вполне себе неплохо идёт.
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|4.54, bvcb (?), 17:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все перечисленное мне не известно, но на старом пека с корой дуба и какой-то видяхой которая опен гп не работает в кедах не отключается композитинг только значков на рабочем столе. Все остальное нормально работает.
Значки на раб столе выделаешь фризы появляются. Даже если рамку выделения просто водить по экрану.
|
|4.102, Аноним (102), 22:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это i740 вполне современная-то? Это было где-то эдак в 1998, что-ли.
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|2.12, Аноним (12), 14:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет для этого производится оптимизация графики и анимации и все работает шустренько. Без норм видоса плавные анимация будут прям вот не очень плавными.
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|2.18, Клавдий Штольц (?), 14:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Фулл фарш на intel core i5-4210U с IntelHD 4600 -- отлично все пашет. Не отключал ничего. Из дефолтно-кедовского у меня нет только аконади, исключительно ввиду того, что мне оно не нужно.
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|2.71, Аноним (71), 19:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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RTX2080 скорее нужно будет покупать ради 3го гнома, если его разработчики продолжан класть на оптимизацию в угоду "красивой" картинке, которая дрегается в динамике настолько, что даже слон на коньках выглядел бы плавнее на её фоне.
П.С. сейчас ни одно ДЕ не отрисовывает ничего даже на вулкане, говорить об rtx в данном контексте - максимальная тупость.
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|2.28, Аноним (28), 15:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а какое вам развитие нужно? развивать можно мускулатуру.
а встраивание всяких новых ненужных свистоперделок многими расценивается не как прогресс, а как своего рода регресс. системд и прочая муть тому пример. вон новый xfce по сравнению со старой версией имхо типичный пример регресса.
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|3.29, A.Stahl (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Развивать можно много чего кроме мускулатуры.
Портирование софта на текущие версии библиотек тоже развитие.
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|4.55, bvcb (?), 17:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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на тухлые версии библиотек? Развитие для _текущей_ де с ее библиотеками, для дистрибутива с этим де по дефолту, для желающего это портировать, но не для софта и разработчика этого софта.
|
|3.73, Аноним (71), 19:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы попросил! У xfce отличное развитие по внедрению рака под названием gtk3!
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|2.35, Попытчик (?), 16:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Врядли у них что-то быстро наладится. Находил ошибки в нескольких пакетах, хотел "закомитить". Ага, щаз-з-з: в какой-то там институт напиши, личную информацию оставь, а мы подумаем открывать тебе доступ к репам или нет. Снёс нахер и флюксбокс поставил.
Схожу к ним...
> 2019.05.19: TDE Weblate Translation Workspace Available!
А, ну это очень нужная штука. Просто класс!
И даже упростили процедуру отправки патчей
https://www.trinitydesktop.org/helpwanted.php
Молодцы! Так держать!
П..ц, конечно.
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|2.63, Teocally (?), 18:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?
Есть... :)
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|2.132, Ю.Т. (?), 07:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Развитие чего? Провозглашен же принцип -- старины не трогать, новины не вводить.
А кое-что полезное прикладное из его состава -- работает.
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|2.95, kiwinix (?), 21:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Им бы толковых разработчиков в команду не помешало, а то дизайнеры уже свое дело сделали
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|2.127, Аноним (127), 06:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Команда элементари, вы что, не понимаете, что такая тупая реклама только раздражает? Наймите уже нормального рекламщика.
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|1.9, Аноним (12), 14:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon Testing edition туда прилетает пре-релиз.
А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только стабильный и протестированный KDE.
Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing edition.
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|2.21, Аноним (12), 15:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Заодно поясню за кубунту 18.04 LTS будет всегда на версии 5.12 сейчас она 5.12.9 хотя сама кде это версию сама называет LTS. А для свежих кед нужен кубунту 19.04, но он не лтс, а чтобы получить сабжевый пре-релиз нужно сделать:
sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/beta
Так что для тех кому надо Убунту 18.04 LTS и новый протестированный кде надо юзать именно KDE Neon User edition.
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|3.88, Аноним (85), 20:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем нужны свежие кеды? Они от этого лучше работать начинают?
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|4.145, Аноним (145), 14:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, и в принципе появляется смысл использовать кде. Так можно и на Xfce сидеть там никаких обновлений и нововведений нет очень долго.
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|3.65, аноним3 (?), 18:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ставил кубунту стабильность никакая. вернулся на мандривопотомков.)) у них кеды лучше. реально без сарказма . перевод на русский местами отсутствовал и глюки ловил. с тех пор так и сижу на рпм дистрах.
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|2.78, magnit1993 (ok), 19:32, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это
> тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon
> Testing edition туда прилетает пре-релиз.
> А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только
> стабильный и протестированный KDE.
> Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing
> edition.
neon и вправду тестовый, даже user для user, по сравнению с другими дистрами на kde, сидел на нём и обнов чёт много приходило, надоело, попробовал manjaro kde, здесь мизер обнов, хотя я боялся rolling дистров
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|3.146, Аноним (145), 14:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется они во многих пакетах только версии меняют, но никаких изменений не вносят, а новые прилетают потому что собирались с новой версией.
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|2.162, Root (??), 06:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых ето не дистрибутив а зборка.Во-вторых все редакции KDE neon ето тест.Все кто использует вот такие так называемые дистр... бесплатные тестеры.KDE Plasma-настоящее де-мо.
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|1.17, Аноним (17), 14:44, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;
Вы чего, давно уже есть!
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|1.26, Gannet (ok), 15:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё рюшечки, да фантики. А баги под Wayland не правят. Причём не скрытые, а бросающиеся в глаза.
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|2.110, Аноним (110), 00:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вяленый сам по себе - один сплошной баг, которы вот уже лет 10 "почти готов". Когда он будет пригоден для использования обычными юзерами, а не теми, кто в каникулы хочет быть на bleeding edge, тогда и будут конкретно под него пилить.
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|1.39, Аноним (39), 16:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Миниатюры на папках все еще ужасны. У них какая-то мания все кривым делать.
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|2.44, Аноним (-), 17:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Твое мнение конечно очень важно (нет). Но ориентируются всегда на большинство, а не на меньшинств...
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|3.56, Аноним (39), 17:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно ссылку на опросы, через которые узнают мнение этого большинства?
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|2.93, Илья (??), 20:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда. переносить кодовую базу любого графического приложения 1 в 1 на раст нецелесообразно.
На нём достаточно сложно взять так, и запилить MVVM (MVC/MVP/Flux/...). Поэтому перенося код на раст, придётся еще и архитектуру приложения менять.
Притом, в чем прикол пилить приложение на расте с биндингами к с++/qt, если можно просто на c++ писать?
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|1.64, Аноним (64), 18:26, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там ещё вроде добавили открытие извне директорий - в единственном экземпляре файлового менеджера(во вкладках вместо новых окон)
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|1.74, magnit1993 (ok), 19:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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KDE топчик!
Главное что бы уже призрачный баг с нижней панелью пофиксили при режиме "допуск закрывание окнами" и даже при "автоскрытие" наблюдается иногда...
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|2.101, Аноним (101), 22:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C чего бы это, функциональные клоны ВинХР были бы - "DE здорового человека"?
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|3.107, Аноним (85), 00:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вин 95-ХР (хотя и 7-10 можно привести к виду 95) это самое удобное что придумало человечество. Давайте фанатики Гноме три, минусуйте, аргументированный критики вы не способны.
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|4.122, Аноним (122), 01:57, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Оно даже на момент выхода было убого и нефункционально. Про какое "самое удобное что придумало человечество" ты говоришь?
Ты видимо и письма голубиной почтой, по сей день отправляешь?
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|6.129, Илья (??), 06:53, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что такого в гноме? Окна открывает, alt-tab есть.
Да, они немного промахнулись с js в шелле. И, пожалуй, это единственный недостаток
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|7.152, Аноним (152), 17:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И тебя не смущает, что даже по сравнению со вторым гномом урезали функционал, сделали интерфейс для тачскрина и заставляют пользоваться этим на серверной ОС? А такие как ты рады и нахваливают. Это называется полезные идиоты.
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|2.105, Аноним (102), 22:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>КДЕ здорового человека — ТДЕ
Ну разве только, если мумию считать здоровым человеком.
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|2.159, Аноним (159), 16:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> КДЕ здорового человека — ТДЕ
ТДЕ здорового человека — XP. Апрель 2014.
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|2.130, Ю.Т. (?), 07:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть же "ktown": slackware.uk/people/alien-kde/current/latest/x86_64/
Там, правда, еще только 5.16.5.
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|1.94, Аноним (94), 21:04, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Иконку "Показать/Срыть рабочий стол" обратно вернули с монохромной на цветную :(
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|2.142, Аноним (144), 13:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пусть лучше все значки в цветные возвращают, как было до 4.5. Тогда это течение объяснялось тенденциями в телефонном интерфейсе: малое разрешение, хреновая контрастность. Но пора уже с этим завязывать, средний экран современного тела FullHD и IPS.
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|1.96, Аноним (98), 21:36, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям
Очень информативное сообщение.
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|1.97, Аноним (98), 21:39, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;
Какой ***** до этого додумался? Это дополнительный старт механики и перепарковка головок. Надеюсь, что это можно отключить.
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|2.109, Аноним (109), 00:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это дополнительный старт механики и перепарковка головок.
1. С чего ты это взял?
2. С каких пор это проблема?
3. Сейчас уже NVMe - новый стандарт. SATA SSD стоит столько же, сколько и HDD, если не дешевле.
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|3.158, Аноним (159), 16:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас уже NVMe - новый стандарт. SATA SSD стоит столько же, сколько и HDD, если не дешевле.
Не все впереди паровоза. К NVMe кому-то железо менять. А зачем?
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|1.123, Аноним (123), 02:05, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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блин, размер панели аккурат под вендузятный подогнали, плюс половина вендузятных шорткатов перетащили, етот грехэм совсем кукукнулся со своим юзабилити эн продуктивити
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|2.128, Аноним (127), 06:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опенсорсный фанатизм как он есть: пусть криво и неудобно, лишь бы на винду не похоже было.
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|1.135, Аноним (135), 08:51, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лепота. Кеды только хорошеют. Радует уделение внимания мелочам, это хорошо
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|1.153, VICTOR MALOV (?), 21:39, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каждый раз, когда смотрю на KDE меня немного передёргивает. У них в штате совсем нет UI / UX дизайнеров?
Короче, не осталось нормальных DE. Скоро на Mac придётся бежать.
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|1.163, InuYasha (?), 12:48, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);
Вот, реально - это для тех, кому лень calc+ENTER ввести?
Но зато всем остальным ещё -10 к CPU. Спасибо.
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