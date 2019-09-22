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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.17

22.09.2019 13:48

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.17. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 15 октября.

Ключевые улучшения:

  • В оконном менеджере KWin улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлена поддержка дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей, например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5;
  • Тема оформления Breeze GTK модернизирована для улучшения отображения интерфейса Chromium/Chrome в окружении KDE (например, активные и неактивные вкладки теперь визуально отличаются). Обеспечено применение цветовой схемы к приложениям GTK и GNOME. При использовании Wayland появилась возможность изменения размера панелей-заголовков GTK (headerbar) относительно краёв окна;
  • Изменено оформление боковых панелей с настройками. По умолчанию прекращена отрисовка границ окон.
  • Режим "Не беспокоить" ("Do Not Disturb"), приостанавливающий вывод уведомлений, теперь автоматически активируется при включении зеркалирования экрана (например, при показе презентаций);
  • Вместо показа числа непросмотренных уведомлений виджет системы уведомлений теперь включает пиктограмму звонка;
  • Улучшен интерфейс позиционирования виджетов, который также адаптирован для сенсорных экранов;
  • При отрисовке шрифтов включен по умолчанию режим лёгкого RGB хинтинга (в настройках включен режим "Use anti-aliasing", опция "Sub-pixel rendering type" выставлена в значение "RGB", а "Hinting style" в "Slight");
  • Сокращено время запуска рабочего стола;
  • В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);
  • В режиме динамической смены обоев рабочего стола появилась возможность определения порядка следования изображений (раньше обои менялись только случайным образом);
  • Добавлена возможность использования картинки дня с сервиса Unsplash в качестве обоев рабочего стола с возможностью выбора категории;
  • Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям;
  • В виджете управления громкостью добавлена возможность ограничения максимальной громкости значением ниже 100%;
  • В липких заметках по умолчанию обеспечена очистка элементов форматирования текста при его вставке из буфера обмена;
  • В Kickoff в секции недавно открытых документов обеспечено отображение и документов, открытых в приложениях GNOME/GTK;
  • В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt;
  • Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11.
  • Переработан интерфейс конфигураторов экранов, энергопотребления, загрузочной заставки, эффектов на рабочем столе, блокировщика экрана, сенсорных экранов, окон, расширенных настроек SDDM и активации действий при наведении курсора в углы экрана. Реорганизованы страницы в секции настройки оформления;
  • В разделе системных настроек реализовано отображение основной информации о системе;
  • Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;
  • Расширены настройки оформления страницы входа в систему (SDDM), для которой теперь можно указать собственный шрифт, цветовую схему, набор пиктограмм и другие настройки;
  • Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;
  • На страницу настройки цветов добавлена возможность изменения цветовой схемы для заголовков;
  • Добавлена возможность назначения глобальной горячей клавиши для отключения экрана;
  • В System Monitor добавлена поддержка отображения детальной информации о cgroup для оценки ограничения ресурсов контейнера. Для каждого процесса выведена статистика о связанном с ним сетевом трафике. Добавлена возможность просмотра статистики для GPU NVIDIA;
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализованы корректные индикаторы прогресса выполнения операций. Улучшено информирование об ошибках из-за проблем с сетевым соединением. Добавлены пиктограммы в боковой панели и пиктограммы для приложений snap;
  • В оконном менеджере KWin обеспечена корректная прокрутка колесом мыши в окружении на базе Wayland. Для X11 добавлена возможность использования клавиши Meta в роли модификатора для переключения окон (вместо Alt+Tab). Добавлена опция, ограничивающая применение настроек экрана только текущим расположением экрана в многомониторных конфигурациях. В эффекте "Present Windows" добавлена поддержка закрытия окон кликом средней кнопкой мыши.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland
  3. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (116) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:14, 22/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +17 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:22, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:13, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления
     
     
  • 3.52, bvcb (?), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    На твроллинг ваш пост не похож, обычная глупость помоему.
    Кеды может и потолще в памяти чем xfce, но работают нормально и не медленнее в целом даже на старом пк. Может они просто больше кешируют.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 18:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Последний релиз крысы уже потребляет больше ресурсов, чем кеды. Xfce уже давно не легковесное DE.
     
     
  • 5.103, Аноним (103), 22:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто ущербный функционал модно называть минимализмом и легковесностью.
     
  • 5.106, user90 (?), 23:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно не рассказывать сказок? Ну или абсолютные значения приведи, а мы сравним ;)
     
  • 5.121, user90 (?), 01:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Xfce уже давно не легковесное DE.

    Да все такое же, как и раньше (со скидкой на изменение версии тулкита). Выбирают его вовсе не по причине мифической "легковесности".

     
     
  • 6.144, Аноним (144), 13:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если он не легковесный, то других преимуществ в нём, тем более, нет.
     
  • 5.161, Lol (??), 00:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, 400-600 метров xfce, и гиг кеды..и правда - одинаково
     
  • 3.84, t28 (?), 20:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления

    То ли морж хреновый, то ли хрен моржовый.

     
  • 2.40, Аноним (-), 16:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt

    Это эппл чтоли? Зачем подключать эппл к Linux?

    > Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11

    Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 19:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?

    судя по количеству настроек на скриншоте, то они в лучшем случае изобрели треть Redshift

     
  • 3.76, Аноним (76), 19:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Thunderbolt вообще-то не только в устройствах Apple есть. У кого-то криокамера протекла
     
     
  • 4.117, Аноним (-), 01:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наверно потому что 2019 год, а ни у кого из десятков своих знакомых я таких "устройств" не видел.
     
     
  • 5.133, iPony129412 (?), 08:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Я и так могу сказать :D

    > 2019 год, а ни у кого из десятков своих знакомых я KDE не видел

    Даже на скрине выше нарисовано про Dell.

     
  • 5.136, ryoken (ok), 09:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть тыщща плат с портом IEEE1394, но вот совершенно не всегда в него что-то воткнуто и чо? :D.
     
  • 3.134, maximnik0 (?), 08:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это эппл чтоли? Зачем подключать эппл к Linux?

    Вообще то это юсб 4.

     
     
  • 4.137, ryoken (ok), 09:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то ф ведумостях определённо писали, что USB4 будет сразу на PCI-Ex, так то это пока не оно :).
     
     
  • 5.156, лрплп (?), 09:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только типа С купил (надеюсь, лет на 10), а они опять стндрат поломать хотят...
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –38 +/
    А оптимизация производительности будет? А то меня жаба душит ради кед покупать RTX2080. Проще кеды снести
     
     
  • 2.4, Онаним тот самый (?), 14:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Кеды прекрасно работают на ноутбуке. Толсто
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 14:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    На толстом ноутбуке с RTX2080?
    А что делать тем у кого CHIPS P82Cxxx? Или Trident какой? Да или даже вполне современный 264-VT2 или i740?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "толстый" тобиш троллинг, в 2к19 объяснять ещё такие вещи...
    На встройке Intel HD4600 вполне себе неплохо идёт.
     
     
  • 5.15, A.Stahl (ok), 14:37, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 6.37, аннонн (?), 16:43, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.45, A.Stahl (ok), 17:01, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 8.57, Аноним (7), 18:00, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• –10 +/
     
     
  • 9.86, Илья (??), 20:27, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.87, t28 (?), 20:28, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.54, bvcb (?), 17:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все перечисленное мне не известно, но на старом пека с корой дуба и какой-то видяхой которая опен гп не работает в кедах не отключается композитинг только значков на рабочем столе. Все остальное нормально работает.
    Значки на раб столе выделаешь фризы появляются. Даже если рамку выделения просто водить по экрану.
     
  • 4.102, Аноним (102), 22:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это i740 вполне современная-то? Это было где-то эдак в 1998, что-ли.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет для этого производится оптимизация графики и анимации и все работает шустренько. Без норм видоса плавные анимация будут прям вот не очень плавными.
     
  • 2.18, Клавдий Штольц (?), 14:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фулл фарш на intel core i5-4210U с IntelHD 4600 -- отлично все пашет. Не отключал ничего. Из дефолтно-кедовского у меня нет только аконади, исключительно ввиду того, что мне оно не нужно.
     
  • 2.43, Аноним (43), 16:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мегатолсто.
     
  • 2.71, Аноним (71), 19:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    RTX2080 скорее нужно будет покупать ради 3го гнома, если его разработчики продолжан класть на оптимизацию в угоду "красивой" картинке, которая дрегается в динамике настолько, что даже слон на коньках выглядел бы плавнее на её фоне.
    П.С. сейчас ни одно ДЕ не отрисовывает ничего даже на вулкане, говорить об rtx в данном контексте - максимальная тупость.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (15)

  • 1.3, Онаним тот самый (?), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Продуктивного развития самому адекватному DE (на сегодняшний момент)
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:20, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь будет стабильна
     
     
  • 2.32, Тринити (?), 16:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Санёк, приходи на нашу страничку, мы тебя из банных листов уже удалили. Там и новости почитаешь.

    https://www.trinitydesktop.org/

     
     
  • 3.47, Санёк (?), 17:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылкам не хожу, там вирусы всякие бывают.
     
  • 3.104, Аноним (102), 22:32, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там с переходом на Qt 4, уже вот-вот?
     
  • 2.46, Аноним (43), 17:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выпьем же за стабильность!
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 20:23, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом сядем кодить, а потом будем удивляться откуда глюки.
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 14:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какое вам развитие нужно? развивать можно мускулатуру.
    а встраивание всяких новых ненужных свистоперделок многими расценивается не как прогресс, а как своего рода регресс. системд и прочая муть тому пример. вон новый xfce по сравнению со старой версией имхо типичный пример регресса.
     
     
  • 3.29, A.Stahl (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Развивать можно много чего кроме мускулатуры.
    Портирование софта на текущие версии библиотек тоже развитие.

     
     
  • 4.55, bvcb (?), 17:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    на тухлые версии библиотек? Развитие для _текущей_ де с ее библиотеками, для дистрибутива с этим де по дефолту, для желающего это портировать, но не для софта и разработчика этого софта.
     
  • 3.73, Аноним (71), 19:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бы попросил! У xfce отличное развитие по внедрению рака под названием gtk3!
     
  • 2.35, Попытчик (?), 16:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Врядли у них что-то быстро наладится. Находил ошибки в нескольких пакетах, хотел "закомитить". Ага, щаз-з-з: в какой-то там институт напиши, личную информацию оставь, а мы подумаем открывать тебе доступ к репам или нет. Снёс нахер и флюксбокс поставил.

    Схожу к ним...
    > 2019.05.19: TDE Weblate Translation Workspace Available!

    А, ну это очень нужная штука. Просто класс!

    И даже упростили процедуру отправки патчей
    https://www.trinitydesktop.org/helpwanted.php
    Молодцы! Так держать!

    П..ц, конечно.

     
  • 2.63, Teocally (?), 18:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?

    Есть... :)

     
  • 2.85, Аноним (85), 20:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ТДЕ всё отлично. Он почти идеален. Возня идет потихоньку.
     
  • 2.132, Ю.Т. (?), 07:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развитие чего? Провозглашен же принцип -- старины не трогать, новины не вводить.
    А кое-что полезное прикладное из его состава -- работает.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *Кстати, готовится обновление elementary OS 5.1:
    https://blog.elementary.io/
     
     
  • 2.95, kiwinix (?), 21:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Им бы толковых разработчиков в команду не помешало, а то дизайнеры уже свое дело сделали
     
  • 2.127, Аноним (127), 06:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Команда элементари, вы что, не понимаете, что такая тупая реклама только раздражает? Наймите уже нормального рекламщика.
     

  • 1.9, Аноним (12), 14:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon Testing edition туда прилетает пре-релиз.

    А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только стабильный и протестированный KDE.

    Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing edition.

     
     
  • 2.21, Аноним (12), 15:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Заодно поясню за кубунту 18.04 LTS будет всегда на версии 5.12 сейчас она 5.12.9 хотя сама кде это версию сама называет LTS. А для свежих кед нужен кубунту 19.04, но он не лтс, а чтобы получить сабжевый пре-релиз нужно сделать:

    sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/beta

    Так что для тех кому надо Убунту 18.04 LTS и новый протестированный кде надо юзать именно KDE Neon User edition.

     
     
  • 3.30, KHD (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня почему то 5.12.8 на 18.04 lts
     
     
  • 4.82, Аноним (83), 20:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно пора обновится в репе лежит 5.12.9.

    5.12.8 вышел 5 марта 2019 https://kde.org/announcements/plasma-5.12.8.php
    5.12.9 вышел 10 сентября 2019 https://kde.org/announcements/plasma-5.12.9.php

    Кстати с кубунту 18.04 можно обновится до неона с бубном, а с неона на кубунту нет, потому что в апт нельзя просто так понижать версию пакета.

     
     
  • 5.91, KHD (ok), 20:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновляюсь регулярно, последние 5.12.8
     
  • 3.88, Аноним (85), 20:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужны свежие кеды? Они от этого лучше работать начинают?
     
     
  • 4.145, Аноним (145), 14:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и в принципе появляется смысл использовать кде. Так можно и на Xfce сидеть там никаких обновлений и нововведений нет очень долго.
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ставил Neon, как-то глючноват, вернулся на Kubuntu.
     
     
  • 3.65, аноним3 (?), 18:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ставил кубунту стабильность никакая. вернулся на мандривопотомков.)) у них кеды лучше. реально без сарказма . перевод на русский местами отсутствовал и глюки ловил. с тех пор так и сижу на рпм дистрах.
     
  • 2.78, magnit1993 (ok), 19:32, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это
    > тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon
    > Testing edition туда прилетает пре-релиз.
    > А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только
    > стабильный и протестированный KDE.
    > Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing
    > edition.

    neon и вправду тестовый, даже user для user, по сравнению с другими дистрами на kde, сидел на нём и обнов чёт много приходило, надоело, попробовал manjaro kde, здесь мизер обнов, хотя я боялся rolling дистров

     
     
  • 3.146, Аноним (145), 14:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется они во многих пакетах только версии меняют, но никаких изменений не вносят, а новые прилетают потому что собирались с новой версией.
     
  • 2.162, Root (??), 06:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых ето не дистрибутив а зборка.Во-вторых все редакции KDE neon ето тест.Все кто использует вот такие так называемые дистр... бесплатные тестеры.KDE Plasma-настоящее де-мо.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:31, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На арче можно включить kde-unstable репозиторий
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Official_repositories#kde-unstable
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:44, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;

    Вы чего, давно уже есть!

     
     
  • 2.154, Аноним (154), 21:42, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать это с вяленным. В иксах то да, давно
     

  • 1.26, Gannet (ok), 15:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё рюшечки, да фантики. А баги под Wayland не правят. Причём не скрытые, а бросающиеся в глаза.
     
     
  • 2.110, Аноним (110), 00:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вяленый сам по себе - один сплошной баг, которы вот уже лет 10 "почти готов". Когда он будет пригоден для использования обычными юзерами, а не теми, кто в каникулы хочет быть на bleeding edge, тогда и будут конкретно под него пилить.
     
  • 2.138, Анони (?), 09:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз в полгода захожу посмотреть, прогресс есть, но медленный
     

  • 1.39, Аноним (39), 16:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Миниатюры на папках все еще ужасны. У них какая-то мания все кривым делать.
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 17:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Твое мнение конечно очень важно (нет). Но ориентируются всегда на большинство, а не на меньшинств...
     
     
  • 3.56, Аноним (39), 17:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно ссылку на опросы, через которые узнают мнение этого большинства?
     

  • 1.60, Аноним (60), 18:08, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда Qt переедут на раст?
     
     
  • 2.93, Илья (??), 20:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда. переносить кодовую базу любого графического приложения 1 в 1 на раст нецелесообразно.
    На нём достаточно сложно взять так, и запилить MVVM (MVC/MVP/Flux/...). Поэтому перенося код на раст, придётся еще и архитектуру приложения менять.

    Притом, в чем прикол пилить приложение на расте с биндингами к с++/qt, если можно просто на c++ писать?

     
  • 2.98, Аноним (98), 21:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. В rust нет OOП.
     

  • 1.61, n1rdeks (ok), 18:13, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тайловики смотрят на "это" с недоумением...
     
     
  • 2.99, Аноним (99), 21:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Продолжайте наблюдение.
     

  • 1.64, Аноним (64), 18:26, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там ещё вроде добавили открытие извне директорий - в единственном экземпляре файлового менеджера(во вкладках вместо новых окон)
     
     
  • 2.131, Аноним (-), 07:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 4.16 еще.
     

  • 1.74, magnit1993 (ok), 19:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE топчик!
    Главное что бы уже призрачный баг с нижней панелью пофиксили при режиме "допуск закрывание окнами" и даже при "автоскрытие" наблюдается иногда...
     
  • 1.89, Аноним (85), 20:30, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    КДЕ здорового человека  — ТДЕ
    Гноме здорового человека  — МАТЕ.
     
     
  • 2.101, Аноним (101), 22:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C чего бы это, функциональные клоны ВинХР были бы - "DE здорового человека"?
     
     
  • 3.107, Аноним (85), 00:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вин 95-ХР (хотя и 7-10 можно привести к виду 95) это самое удобное что придумало человечество. Давайте фанатики Гноме три, минусуйте, аргументированный критики вы не способны.
     
     
  • 4.122, Аноним (122), 01:57, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оно даже на момент выхода было убого и нефункционально. Про какое "самое удобное что придумало человечество" ты говоришь?
    Ты видимо и письма голубиной почтой, по сей день отправляешь?
     
     
  • 5.124, Аноним (85), 04:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, ты пользуешься gnome3 потому что "дизайн" и "модно".
     
     
  • 6.129, Илья (??), 06:53, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого в гноме? Окна открывает, alt-tab есть.

    Да, они немного промахнулись с js в шелле. И, пожалуй, это единственный недостаток

     
     
  • 7.152, Аноним (152), 17:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И тебя не смущает, что даже по сравнению со вторым гномом урезали функционал, сделали  интерфейс для тачскрина и заставляют пользоваться этим на серверной ОС? А такие как ты рады и нахваливают. Это называется полезные идиоты.
     
     
  • 8.160, Илья (??), 22:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие меткие слова, очень убедительные... текст свёрнут, показать
     
  • 2.105, Аноним (102), 22:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >КДЕ здорового человека  — ТДЕ

    Ну разве только, если мумию считать здоровым человеком.

     
     
  • 3.125, Аноним (85), 04:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мумия не мумия, а возня у них идет и оно работает.
     
  • 2.159, Аноним (159), 16:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > КДЕ здорового человека  — ТДЕ

    ТДЕ здорового человека  — XP. Апрель 2014.

     

  • 1.92, danonimous (?), 20:52, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, но в slackware current пока версия 4.14.38. Ждём слакбилдов...
     
     
  • 2.130, Ю.Т. (?), 07:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же "ktown": slackware.uk/people/alien-kde/current/latest/x86_64/
    Там, правда, еще только 5.16.5.
     

  • 1.94, Аноним (94), 21:04, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иконку "Показать/Срыть рабочий стол" обратно вернули с монохромной на цветную :(
     
     
  • 2.142, Аноним (144), 13:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть лучше все значки в цветные возвращают, как было до 4.5. Тогда это течение объяснялось тенденциями в телефонном интерфейсе: малое разрешение, хреновая контрастность. Но пора уже с этим завязывать, средний экран современного тела FullHD и IPS.
     

  • 1.96, Аноним (98), 21:36, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям

    Очень информативное сообщение.

     
  • 1.97, Аноним (98), 21:39, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;

    Какой ***** до этого додумался? Это дополнительный старт механики и перепарковка головок. Надеюсь, что это можно отключить.

     
     
  • 2.109, Аноним (109), 00:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это дополнительный старт механики и перепарковка головок.

    1. С чего ты это взял?
    2. С каких пор это проблема?
    3. Сейчас уже NVMe - новый стандарт. SATA SSD стоит столько же, сколько и HDD, если не дешевле.

     
     
  • 3.158, Аноним (159), 16:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас уже NVMe - новый стандарт. SATA SSD стоит столько же, сколько и HDD, если не дешевле.

    Не все впереди паровоза. К NVMe кому-то железо менять. А зачем?

     

  • 1.123, Аноним (123), 02:05, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    блин, размер панели аккурат под вендузятный подогнали, плюс половина вендузятных шорткатов перетащили, етот грехэм совсем кукукнулся со своим юзабилити эн продуктивити
     
     
  • 2.128, Аноним (127), 06:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорсный фанатизм как он есть: пусть криво и неудобно, лишь бы на винду не похоже было.
     

  • 1.135, Аноним (135), 08:51, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лепота. Кеды только хорошеют. Радует уделение внимания мелочам, это хорошо
     
  • 1.139, Анони (?), 09:49, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставлю вместе с 31 Федорой скоро.
     
  • 1.141, bunker203 (ok), 12:41, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во freebsd когда будет?
     
     
  • 2.143, Аноним (144), 13:07, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как пропатчат, очевидно же :)
     

  • 1.147, artenox (?), 14:36, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как мы раньше без всего этого жили?!
     
  • 1.151, гуси (?), 17:12, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно
     
  • 1.153, VICTOR MALOV (?), 21:39, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каждый раз, когда смотрю на KDE меня немного передёргивает. У них в штате совсем нет UI / UX дизайнеров?

    Короче, не осталось нормальных DE. Скоро на Mac придётся бежать.

     
     
  • 2.155, darkshvein (ok), 09:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только ты)))
     
     
  • 3.157, Аноним (159), 16:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Не только он.
     

  • 1.163, InuYasha (?), 12:48, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);

    Вот, реально - это для тех, кому лень calc+ENTER ввести?
    Но зато всем остальным ещё -10 к CPU. Спасибо.

     

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