Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.17

2.21 , Аноним ( 12 ), 15:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Заодно поясню за кубунту 18.04 LTS будет всегда на версии 5.12 сейчас она 5.12.9 хотя сама кде это версию сама называет LTS. А для свежих кед нужен кубунту 19.04, но он не лтс, а чтобы получить сабжевый пре-релиз нужно сделать: sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/beta Так что для тех кому надо Убунту 18.04 LTS и новый протестированный кде надо юзать именно KDE Neon User edition.

3.30 , KHD ( ok ), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня почему то 5.12.8 на 18.04 lts

4.82 , Аноним ( 83 ), 20:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверно пора обновится в репе лежит 5.12.9. 5.12.8 вышел 5 марта 2019 https://kde.org/announcements/plasma-5.12.8.php

5.12.9 вышел 10 сентября 2019 https://kde.org/announcements/plasma-5.12.9.php Кстати с кубунту 18.04 можно обновится до неона с бубном, а с неона на кубунту нет, потому что в апт нельзя просто так понижать версию пакета.

5.91 , KHD ( ok ), 20:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обновляюсь регулярно, последние 5.12.8

3.88 , Аноним ( 85 ), 20:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем нужны свежие кеды? Они от этого лучше работать начинают?

4.145 , Аноним ( 145 ), 14:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и в принципе появляется смысл использовать кде. Так можно и на Xfce сидеть там никаких обновлений и нововведений нет очень долго.

2.53 , Аноним ( 53 ), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ставил Neon, как-то глючноват, вернулся на Kubuntu.

3.65 , аноним3 ( ? ), 18:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ставил кубунту стабильность никакая. вернулся на мандривопотомков.)) у них кеды лучше. реально без сарказма . перевод на русский местами отсутствовал и глюки ловил. с тех пор так и сижу на рпм дистрах.

2.78 , magnit1993 ( ok ), 19:32, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это

> тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon

> Testing edition туда прилетает пре-релиз.

> А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только

> стабильный и протестированный KDE.

> Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing

> edition. neon и вправду тестовый, даже user для user, по сравнению с другими дистрами на kde, сидел на нём и обнов чёт много приходило, надоело, попробовал manjaro kde, здесь мизер обнов, хотя я боялся rolling дистров

3.146 , Аноним ( 145 ), 14:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется они во многих пакетах только версии меняют, но никаких изменений не вносят, а новые прилетают потому что собирались с новой версией.

2.162 , Root ( ?? ), 06:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых ето не дистрибутив а зборка.Во-вторых все редакции KDE neon ето тест.Все кто использует вот такие так называемые дистр... бесплатные тестеры.KDE Plasma-настоящее де-мо.

