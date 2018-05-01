Релиз Memcached 1.5.18 с поддержкой сохранения кэша между перезапусками

2.8 , Аноним ( 8 ), 05:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для каких задач лучше каждое решение из этих?

3.13 , пох. ( ? ), 11:31, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – если ты не пейсбук - для любых твоих задач лучше уже редис. мемкэш изуродован пейсбуковцами до полной неузнаваемости, все полимеры (которых в общем и так было ограниченное количество) успешно продолбаны. Если ты админ локалхоста, разьве что...хотя и в этом случае редис -просто работает из коробки в любом вменяемом дистрибутиве, а на мелочи на локалхосте наплевать. 4.24 , Аноним ( 24 ), 12:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Каждый раз читая твои посты, я удивляюсь тому, насколько наша страна богата талантами, которые нахрен никому не нужны.

5.26 , Аноним ( 26 ), 22:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и есть. И причина: зачем что-то надолго.

5.27 , Аноним ( 27 ), 10:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > наша страна Страна Анонима обычно размыта до размеров всей Вселенной (и даже больше ;) Так что да, Пох находится в вашей стране уважаемый Аноним ;)

6.28 , Аноним ( 26 ), 10:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ОФФ: Анек. В Израиль ты приехал, ты - русский.

В Россию - еврей.

Лопата. ))) Страна бывает виртуальная, в сознании. Из неё не уехать. Если только долго, долго "идти пешком" тайгой без троп.

3.16 , RNZ ( ok ), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если много читать/писать и требуется утилизировать железо по максимуму, то memcached.

Если читать/писать хватит производительности одного ядра одного цпу, то redis может казаться более удобным в использовании. Ну а всякие плюшки типа pub/sub в redis - это на любителя (redis всё равно это делает через опу). Если требуется масштабируемое решение, то на redis это делается через оверхед и страдания.

4.17 , Anonimus ( ?? ), 13:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если много читать/писать и требуется утилизировать железо по максимуму, то memcached. У них сравнимая производительность, если отключить сбрасывание данных на диск, которое memcached не умеет из коробки. Также у редиса есть и много других фич из коробки которых нету memcached > Если читать/писать хватит производительности одного ядра одного цпу У вас устарела информация, начиная еще с 4 версии - редис умеет в потоки и утилизировать больше 1 ядра > Если требуется масштабируемое решение, то на redis это делается через оверхед и страдания. Судя по всему вы очень давно щупали редис - думаю версии до 3. Уже давно все детские болезни починили и много разных фич завезли. Сейчас можно использовать редис практически во всех сценариях, просто правильно конфигурируя под тот который нужен вам. в частности полноценная масштабируемость (шардинг + репликация) уже из коробки.

Лично я бы рекомендовал для всех случаев использовать редис за исключением использования старого софта которые умеет только в мемкеш. Спомощью крутилок всегда можно сделать то что вам нужно практически из коробки, но да крутилок намного больше чем в мемкеше;)

5.18 , пох. ( ? ), 17:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в частности полноценная масштабируемость (шардинг + репликация) уже из коробки. но лучше ту коробку не открывать без респиратора. > Лично я бы рекомендовал для всех случаев использовать редис за исключением использования старого но тут присоединяюсь - мемкэш доломали, если не собираешься его самостоятельно дописывать (причем вернувшись куда-нибудь во времена 1.3) - лучше просто использовать redis.

5.19 , RNZ ( ok ), 21:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюшек в redis понапихали, но нет, не умеет он в треды, ну так-то они в нём есть изначально, по одному - io к диску, io по сети, лог и main. Но из 64 ядер на 2х cpu он будет утилизировать только одно ядро, ну и когда бросает данные на накопитель ещё одно - и всЁ. И кластер у него не пойми как работает.

Нельзя редис во всех сценариях использовать, его вообще нельзя использовать, кроме как для кеширования в мелких веб-проектиках, но увы, народ легко на хайп ведётся и пихает всюду это недоразумение. [не]судите дальше.

6.21 , пох. ( ? ), 10:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И кластер у него не пойми как работает. воооот у мемкыша-то кластер - пооонятно как работает. нет ножек, нет проблемы, да? С тредами - это "design decision"(c). Поскольку кластерные конфигурации, когда его писали, упирались (внезапно!) в сеть, а не в способность одного ядра эту сеть наполнять. зато нет интерлоков и неизбежных потерь на них (во времена мемкэша 1.3 интеловцы обнаружили, что после четвертого ядра производительность падает, а не растет) впрочем, полагаю, время отклика пейсбуку как раз совершенно неинтересно, учитывая модный-современный openssl(!) навернутый ими в качестве "защщщыты". > Нельзя редис во всех сценариях использовать, его вообще нельзя использовать, кроме как для

> кеширования в мелких веб-проектиках вот мемкэш-то мооожно, дооо, дооо. 7.25 , RNZ ( ok ), 15:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Узлы в кластере не обязаны быть связаны, не обязаны заниматься распределением и ребалансировкой, но могут (делать это вменяемо, см. scylladb).

И интеловцы могут-что угодно обнаружить, там где беда не с софтом, а с их процессорами.

И до лампочки что там у facebook, но что-бы пресечь всякое вспениваение и лапшу про throughput и latency: redis - https://paste.ubuntu.com/p/G673Yby32b/

[OVERALL], RunTime(ms), 452433

[OVERALL], Throughput(ops/sec), 22102.72018177277

[INSERT], Operations, 10000000

[INSERT], AverageLatency(us), 1354.2462232

[INSERT], MinLatency(us), 99

[INSERT], MaxLatency(us), 64063

[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 1656

[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 1774

[INSERT], Return=OK, 10000000 memcached - https://paste.ubuntu.com/p/fqX5m5vNJD/

[OVERALL], RunTime(ms), 50390

[OVERALL], Throughput(ops/sec), 198452.07382417147

[INSERT], Operations, 10000000

[INSERT], AverageLatency(us), 133.8726188

[INSERT], MinLatency(us), 44

[INSERT], MaxLatency(us), 172287

[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 227

[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 467

[INSERT], Return=OK, 10000000

8.29 , пох. ( ? ), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать тогда это не кластер, а просто набор несвязанных сервисов А вопросы задержек, ... 9.30 , RNZ ( ok ), 18:03, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Связанность может быть обеспечена на application уровне Тест самый приближенны... 10.31 , пох. ( ? ), 22:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать не доказано tl dr обычные условия лично у меня явно ничего общего с этой хрень... 11.32 , RNZ ( ok ), 13:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Твои проблемы Тоже твои проблемы 1024 по default, без всяких намёков А не надо з... 12.33 , пох. ( ? ), 17:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать твои - ты же пыжился тут кому-то что-то втереть узнаю, узнаю дЭффехтивных менед... 13.34 , RNZ ( ok ), 21:11, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не пыжился я, это ты начал пузырить https www opennet ru openforum vsluhforum... 13.35 , RNZ ( ok ), 21:15, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать --дубликат--... 5.23 , пох. ( ? ), 10:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У них сравнимая производительность, если отключить сбрасывание данных на диск оно у редиса было организовано примерно из того же дерьма и палок, что и все остальное - поэтому на производительность влияет примерно никак, основной демон делает fork, и немедленно забывает про все эти дисковые проблемы, задачей записи занимается потомок, никак не мешая обрабатывать текущие запросы. Сомневаюсь что в четвертой и fsfопротивной пятой что-то поменялось. Степень консистентности этих данных (как и консистентности слейвов в кластере, обслуживаемых примерно по тому же принципу) оставляется для самостоятельного изучения ;-) безумству храбрых, использующих ЭТО не для распределенной замены мемкэшу, а для долговременного хранения чего-то важного, что нельзя просто заново прочитать из нормальной, персистентной базы - поем мы песню.