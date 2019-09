Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:32, 10/09/2019 [ответить] + / – Отличная IDE. Использую для разработки на C + vim-режим. Единственное, не смог нормально заставить работать статический анализатор от clang -- warning и error в каждой строке, а то и по несколько штук за раз. По-этому использую cppcheck... Кто-нибудь поборол для C?

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:10, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В настройках можно попробовать заклонить пресет анализатора, и поменять опции. Или там флаг всегда сама IDE добавляет даже для .c?

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:02, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошая она только на онтопике.

3.6 , antonkachsheev ( ? ), 00:20, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне норм и на оффтопике. Не хватает разве что вызова кастомного шелла.



1.2 , Аноним ( 3 ), 22:08, 10/09/2019 [ответить] + / – Removed 'Default' from build types (QTCREATORBUG-22013)

Как же это бесило, вручную ее удалять, чтоб не мешала) Improved text in 'Configuration has changed on disk' dialog (QTCREATORBUG-22059)

Тоже круто, постоянно сомневался, в какую сторону применять-то) Fixed bitness detection for MinGW (QTCREATORBUG-22160)

уии, тоже бесило) Ну и круто что на QBS совсем уж не забивают)

2.5 , Аноним ( 4 ), 23:03, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж больно падучая.