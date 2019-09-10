Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии в редакторе кода добавлена возможность прикрепления файлов, после чего эти файлы отображаются вверху списков открытых документов и остаются открытыми при выполнении операций группового закрытия файлов, таких как "File > Close All and File > Close All Files".

Обеспечена более полная интеграция клиента для протокола LSP (Language Server Protocol) с поисковой строкой (Locator), в которой появилась новые фильтры: '.' - текущий документ, ':' - документ с рабочей области, 'c' - классы, 'm' - функции, а также обеспечено отображения подсказок, выдаваемых сервером. Снят флаг экспериментальной разработки с Locator, плагин для которого теперь включен по умолчанию. Добавлена возможность фильтрации вывода в панелях с сопоставлением сток по выражению.

Для проектов, собираемый при помощи CMake на Qbs, добавлена поддержка целевой платформы Android. Для CMake прекращена поддержка целевой платформы "Default", которая лишь приводила к заблуждению разработчиков. Сборку отдельных файлов с проектами CMake теперь можно производить через меню Build > Build File или через контекстное меню в дереве проекта. В мастеры Qt Widgets Application и C++ Library добавлена возможность выбора системы сборки. Добавлена поддержка тестов Boost. Для внешних сборочных целей на базе Linux добавлена поддержка развёртывания всех файлов, которые были установлены на этапе установки в сборочной системе.