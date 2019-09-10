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Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0

10.09.2019 21:22

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии в редакторе кода добавлена возможность прикрепления файлов, после чего эти файлы отображаются вверху списков открытых документов и остаются открытыми при выполнении операций группового закрытия файлов, таких как "File > Close All and File > Close All Files".

Обеспечена более полная интеграция клиента для протокола LSP (Language Server Protocol) с поисковой строкой (Locator), в которой появилась новые фильтры: '.' - текущий документ, ':' - документ с рабочей области, 'c' - классы, 'm' - функции, а также обеспечено отображения подсказок, выдаваемых сервером. Снят флаг экспериментальной разработки с Locator, плагин для которого теперь включен по умолчанию. Добавлена возможность фильтрации вывода в панелях с сопоставлением сток по выражению.

Для проектов, собираемый при помощи CMake на Qbs, добавлена поддержка целевой платформы Android. Для CMake прекращена поддержка целевой платформы "Default", которая лишь приводила к заблуждению разработчиков. Сборку отдельных файлов с проектами CMake теперь можно производить через меню Build > Build File или через контекстное меню в дереве проекта. В мастеры Qt Widgets Application и C++ Library добавлена возможность выбора системы сборки. Добавлена поддержка тестов Boost. Для внешних сборочных целей на базе Linux добавлена поддержка развёртывания всех файлов, которые были установлены на этапе установки в сборочной системе.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
  5. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  6. OpenNews: Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qtcreator, qt
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  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Отличная IDE. Использую для разработки на C + vim-режим.

    Единственное, не смог нормально заставить работать статический анализатор от clang -- warning и error в каждой строке, а то и по несколько штук за раз. По-этому использую cppcheck... Кто-нибудь поборол для C?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:10, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках можно попробовать заклонить пресет анализатора, и поменять опции. Или там флаг всегда сама IDE добавляет даже для .c?
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:02, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая она только на онтопике.
     
     
  • 3.6, antonkachsheev (?), 00:20, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне норм и на оффтопике. Не хватает разве что вызова кастомного шелла.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:08, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Removed 'Default' from build types (QTCREATORBUG-22013)
    Как же это бесило, вручную ее удалять, чтоб не мешала)

    Improved text in 'Configuration has changed on disk' dialog (QTCREATORBUG-22059)
    Тоже круто, постоянно сомневался, в какую сторону применять-то)

    Fixed bitness detection for MinGW (QTCREATORBUG-22160)
    уии, тоже бесило)

    Ну и круто что на QBS совсем уж не забивают)

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:03, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж больно падучая.
     
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