Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP

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|1.35, prokoudine (ok), 10:06, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+43 +/–
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За шесть недель товарищи активисты кое-как осилили сделать скомпилированный бинарь glimpse устанавливаемым в системную папку. По истечении семи недель программа до сих пор пытается читать настройки из папки гимпа, а не из своей собственной. Зато оригинальных авторов убрали первым делом.
Называть их downstream-форком, следующим за оригиналом, тоже проблематично: за почти два месяца они ещё ни разу не влили изменения из апстрима. И чем дальше они залазят в ребрендинг, тем сложнее это делать.
Компетенция в предметной области нулевая, архитектуру не понимают (хотя открыто ругают). Ну, пусть развлекаются. Впереди у них годы интересной жизни.
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|2.38, пох. (?), 10:22, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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вы просто не туда смотрите - они уже написали прекрасный CoC
> Впереди у них годы интересной жизни.
это вряд ли - у них через неделю уже лекции начнутся.
Хотя, да, гендерные штудии вряд ли отнимают много времени. Ну ничего, через еще пару месяцев наиграются и пойдут Криту форкнут. Или вон - мозилу.
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|2.40, Аноним (40), 10:23, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Зависть и презрение в твоих словах вижу я, мой юный падаван.
Пусть делают. Лицензия не запрещает.
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|3.67, Sluggard (ok), 11:36, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Лицензия не запрещает.
А здравый смысл, оценка собственных возможностей и перспектив, постановка _вменяемых_ целей, ответы на вопрос «Зачем?» — для лохов, да.
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|1.1, Аноним (1), 09:09, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Как говорил мой дед: "Когда коту не..й делать, он яйки лижет".
Здесь вижу тоже самое, проблемы уровня allopenissues
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|2.25, paver (?), 09:46, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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- А кто такие 3.14дорасы?
- Это те, кто из сексуальной ориентации делает политику.
(Розов, Депортация)
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|3.54, Константавр (ok), 10:50, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гы-гы, они ещё не доделали форк, но им уже надоели "неадекваты", которым может не понравится название и они таким пишут:
>If you are offended by the fact we renamed the project, we suggest you continue using the GNU Image Manipulation Program instead of annoying our contributors and making more work for our moderators.
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|1.3, Аноним (3), 09:14, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда коту делать нечего, он себе яйца лижет. Но этим видимо гибкости не хватает.
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|1.4, Аноним (4), 09:16, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А форк krita, с основной целью отказаться от использования Qt/KF от этих авторов будет?
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|1.5, Аноним (5), 09:18, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>В настоящее время к развитию форка подключилось три участника (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP
>При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).
Даже не знаю как комментировать. П*****ь - не мешки ворочать
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|2.75, Аноним84701 (ok), 11:48, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>В настоящее время к развитию форка подключилось три участника (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP
>>При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).
> не участвовавших в разработке GIMP
> выбора другого языка
> Rust
Как-то сразу родным, опеннетно-комментаторным повеяло ;)
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|1.6, Аноним (6), 09:18, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вон оно оказывается почему он о себе в ярлыке "GNU Image Manipulation Program" пишет вместо привычного Gimp...
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|2.16, gimpfan (?), 09:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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duckduckgo.com по запросу gimp с выключенным семейным фильтром интересные картинки выдвает. Уж не знаю как это описать, но люди явно относятся к этому с огромным энтузиазмом
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|2.70, ыы (?), 11:41, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Товарищи просто круто "спалились", поскольку в том же https://duckduckgo.com/?q=+GIMP первая пятерка страниц только про графические редакторы а дальше устал листать...
Какая-то узкоспециальная терминология должно быть, а товарищи свои сексуальные девиации пытаются натянуть на весь мир.
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|2.73, Аноне (?), 11:45, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что это "нехорошее" слово значит?
Хотя был же логотип волка в клетке, в 2.8 или 2.9
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|1.9, Аноним (9), 09:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).
Странно, что эти предприимчивые ребята не стали с нуля переписывать проект на такие перспективные языки программирования, то-то был бы урок шовинистическим угнетателям.
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|2.14, neAnonim (?), 09:35, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я наоборот предлагаю начать переписывание что бы в перспективе сменить лицензию gnu на bsdm !!
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|3.29, Аноним (29), 09:59, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Набери в русской раскладке GNU, удивишься. Нарочно такое не придумаешь.
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|4.42, x3who (?), 10:25, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Эта комбинация букв тоже имеет какое-то сакральное значение для садо-мазохистов?
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|2.44, Аноним (44), 10:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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В данном случае белые гетеросексуальные шовинистические угнетатели даже ни при чем оказались. Тут мы имеем классическое "Каждый понимает по степени своей испорченности". Кучка знатоков БДСМ сказали "фе" по поводу названия, разработчики справедливо послали их лесом. Потому что для тех, кто не в теме (а таких подавляющее большинство), GIMP - это графический редактор, а не форма выражения извращенных фантазий.
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|3.61, EnemyOfDemocracy (?), 11:22, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то в оригинале было "каждый НЕ понимает в меру своей испорченности". В качестве примера можно привести всю ту же "девственницу из знатного рода" (татуха в виде крутых китайских иероглифов).
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|4.88, Аноним (84), 12:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У этого выражения куча вариантов и ему столько лет, что единственно верного или первоначального никто не знает - фраза существовала задолго до появления экземпляров хомо совсем не сапиенса с китайскими тату.
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|1.11, Анони (?), 09:27, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Даже не смешно. Попошоп проще им взять.
А вообще сильному человеку все равно что о нем подумают, дело до 1.0 навряд ли дойдет, раз 13 лет терпели БДСМ.
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|1.12, abi (?), 09:30, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как завезут в порты фрибсд, сразу же перейду, а то в i3 dmenu ничего не находит по gimp. :D
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|1.13, mimocrocodile (?), 09:30, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как не вспомнить классику:
Zed: Bring out the Gimp.
Maynard: But the Gimp's sleeping.
Zed: Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
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|2.97, Zenitur (ok), 12:51, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что интересно, ради русскоязычных пользователей, проекты переименовывают. Pidora, EEEbuntu
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|1.17, kvaps (ok), 09:38, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такое ощущение что вся новость сделана и раздута в СМИ лишь с одной целью: в надежде повлиять на разобработчиков Gimp и заставить их сменить название.
Надеюсь разработчики Gimp не прогнутся под этот фарс.
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|2.33, Stax (ok), 10:04, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А еще эти же люди испохабили слово "gay". Ну что теперь делать. Смысл слов и символов меняется, язык-то живой...
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|1.21, Аноним (21), 09:41, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP
Так это реакция на редактор, а не на имя
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|1.22, Аноним (21), 09:42, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Снежинки снова выдумали проблему на ровном месте. С выдуманными проблемами бороться гораздо легче
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|1.27, Аноним (82), 09:53, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.
Нужно срочно переименовать эбонитовую палочку во что-то другое. Кто со мной форкать школьный курс физики, посоны?
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|2.31, kvaps (ok), 10:00, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нужно срочно переименовать эбонитовую палочку во что-то другое. Кто со мной форкать
> школьный курс физики, посоны?
Есть немало софта который "нужно" переименовать: те же pidora, pdfill
Они тоже часто используются в школах и образовательных учреждениях, но из название, как правило, никого не волнует. Посмеялись и ладно.
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|3.45, КО (?), 10:30, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Pidora умерла через год после рождения и мертва уже в пять раз дольше, чем прожила. Откопать и переименовать?
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|2.47, Аноним (44), 10:32, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На уроках биологии надо что-то со всей темой о размножении организмов делать. Там вообще простор для школьников: пестики, тычинки, сперматозоиды... Тяжко уроки вести, попереименовывать это все надо.
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|1.28, виндотролль (ok), 09:54, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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форк ради смены названия. Целых 3 "разработчика", "ранее не участвовавших в разработке".
Если это не специальное вредительство, то — тупость, достойная большего шума в интернете, чем дениска попов.
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|1.32, qwerty_qwerty1 (?), 10:01, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ведь в эту игру могут играть двое. Берем хорошее слово, "apple", создаем нехорошую группу людей которые используют это слово как не хорошее. И ТРЕБУЕМ сменить у хорошей группой на "orange".
Это же какие перспективы !!!!!! охренеть просто.
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|1.36, Лаура Бодевиг (?), 10:11, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Скоро они и до процесса копирования и просмотра файлов доберутся (cp в ls)
А вообще да, опенсорс он не про новшества, опенсорс он про форки
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|2.41, Аноним (41), 10:24, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут вопрос не к опенсорс, тут вопрос к тем хочет хайпнуть нахаляву))) Типа как хайпнул Дениска Попов... А так опенсорс живёт и форки часто значимые бывают, со своими джекпотами
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|1.37, Аноним (41), 10:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять идут на поводу извращенцев... Хотя это скорее хайп словить, скоро им надоест переливать "из пустого в порожню", и забью, но за-то в резюме можно с гордостью писать "участвовал в разработке антиBDSMграфическогоредактора"
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|1.39, Константавр (ok), 10:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Приехал как-то знакомый из Питера погостить. Он у нас из "культурных" людей, тусовочный. Засиделись, заговорились допоздна, как жысь, как что. И тут я говорю - "ну, пора спать идти". А он аж побледнел "не, я не это, может всё же отдыхать?". После некоторых конфузных недопоняток до меня дошло. "Спать" в совремонном культурном опчистве значит "трaхаться". А чтобы закрыть глаза и погрузиться в сон - это "отдыхать". Ёрш твою в масло... Питер, у вас там реально мозги погнили там на болотах? Предлагаю переделать песенку "Спят усталые игрушки".
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|2.49, Аноним (44), 10:39, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Знакомый, видимо, из тех, у кого "крайнее" вместо "последнего", "огорчаться" вместо "обижаться" и "присаживаться" вместо "садиться". Таких нужно нещадно лупить учебником русского языка.
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|3.69, Аноне (?), 11:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Знакомый, видимо, из тех, у кого "крайнее" вместо "последнего"
Да, особенно, когда край может быть с двух сторон. От страха, как будто сейчас по голове или личине получат.
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|2.68, Аноним (68), 11:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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надеюсь вы свои члены перед едой помыли ?
> устар. то же, что часть тела (преимущественно о конечностях) [≈ 2][▲ 2] ◆ В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния… М. Ю. Лермонтов, «Вадим», 1833 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
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|2.93, Sluggard (ok), 12:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Питер, у вас там реально мозги погнили там на болотах?
При чём тут весь Питер к тому, что конкретно ты общаешься с конкретными идиотами?
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|1.46, DiabloPC (ok), 10:32, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Деби** б**! Как они уже достали со своей толерастией!
Разрабы gimp'a молодца, не ведутся на этот бред.
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|1.48, Корец (?), 10:38, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь, его сделают более понятным и дружелюбным к пользователю. В проьтивном случае - даже не стоило рыпаться.
>Отмечается, что форк создан после 13 лет попыток убедить
>разработчиков сменить имя, которые решительно отказались это сделать.
Ну и правильно сделали, что отказались. Если докапываться до названий и игры слов, то так в каждом языке есть культурные слова, которые будут звучать некультурно на других языках.
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|1.51, iCat (ok), 10:44, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну как тут не вспомнить крылатую фразу Сергея Викторовича Лаврова?
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|1.52, Аноним (52), 10:44, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program"
---------------
Но для бдсмщиков это видимо очень сложно
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|1.56, denkin (ok), 11:07, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дениска резвится, жив еще курилка, не угомонился))). БДСМ вот освоил, с друзяками.
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|1.57, Аноним (57), 11:08, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прочитал как «Группа гомосексуалистов ..». Собственно, так было бы правильнее и короче.
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|1.60, Аноним (68), 11:16, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.
ах вот оно что, ну тогда ладно, меняем
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|1.62, Какаянахренразница (ok), 11:25, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот оно как, Михалыч... Сколько лет юзаю гимп, сколько лет спикаю на инглише, а ни разу не задумывался.
unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
А теперь ещё и gimp...
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|2.71, Аноне (?), 11:44, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
> А теперь ещё и gimp...
get, push, boot, master, slave
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|2.78, iPony129412 (?), 12:05, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
Ну тут как-то натягивание какое-то. А с GIMP ассоциация прямая
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|1.74, Аноним (74), 11:47, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM
Т.е. авторы форка воспринимают связь с BDSM как что-то плохое. Странно, что на них до сих пор в суд не подали.
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|2.92, ыы (?), 12:33, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну там в новости аргументом служит "дети же смеются"...какие эрудированные дети...
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|1.79, gfederix (ok), 12:08, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость из серии БДСМ-щики нашли новое развлечение))) Собственно, ну и пусть развлекаются, пока лицензию не нарушают.
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|1.83, Аноним (83), 12:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Непонятна упертость разрабов хромого канителя с позументом сменить название на нечто более адекватное
Оно и звучит хуже, чем даже "фотошоп". А название играет важную роль в маркетинге, чего почему-то не все девы опенсорса понимают
Потянут ли они переработку интерфейса или тем более переписывание на другой язык - очень хороший вопрос. Будем посмотреть
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|1.96, Emily (ok), 12:46, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Форк, только из-за названия?
"- Доктор, откуда у вас такие картинки?" (с)
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