The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP

26.08.2019 08:13

Группа активистов, недовольных негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp", основали форк графического редактора GIMP, который будет развиваться под именем Glimpse. Отмечается, что форк создан после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя, которые решительно отказались это сделать. Слово gimp в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.

По мнению основателей форка, смена имени сделает проект более востребованным в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде. Например, один из пользователей отмечает, что вынужден был переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы избежать ассоциаций с его причастностью к BDSM у коллег. Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.

Разработчики GIMP не намерены менять имя и считают, что за 20 лет существования проекта его имя стало широко известным и в компьютерной среде ассоциируется с графическим редактором (при поиске в Google ссылки, не связанные с графическим редактором, первый раз встречаются только на 7 странице поисковой выдачи). В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program" или сформировать сборки с другим именем.

В настоящее время к развитию форка подключилось три разработчика (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP. На начальном этапе проект позиционируется как "downstream fork", следующий за основной кодовой базой GIMP. В сентябре планируется опубликовать первый выпуск 0.1, который будет отличаться от GIMP 2.10.12 только сменой имени и ребрендингом. Для Linux планируется подготовить сборки в форматах Flatpak и AppImage.

В дальнейших выпусках ожидается включение новых возможностей, связанных с устранением давно высказываемых пользователями замечаний, касающихся в основном графического интерфейса. Данные выпуски будут развиваться как полный форк ("hard fork"), в который будут периодически переноситься новшества из основой кодовой базы GIMP. Ожидается, что первый полностью ответвившимся релизом станет Glimpse 1.0, который будет основан на кодовой базе GIMP 3.0, переведённой на использование библиотеки GTK3. При подготовке следующей версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами называются языки D и Rust).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.12
  3. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  5. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  6. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (99) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.35, prokoudine (ok), 10:06, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +43 +/
    За шесть недель товарищи активисты кое-как осилили сделать скомпилированный бинарь glimpse устанавливаемым в системную папку. По истечении семи недель программа до сих пор пытается читать настройки из папки гимпа, а не из своей собственной. Зато оригинальных авторов убрали первым делом.

    Называть их downstream-форком, следующим за оригиналом, тоже проблематично: за почти два месяца они ещё ни разу не влили изменения из апстрима. И чем дальше они залазят в ребрендинг, тем сложнее это делать.

    Компетенция в предметной области нулевая, архитектуру не понимают (хотя открыто ругают). Ну, пусть развлекаются. Впереди у них годы интересной жизни.

     
     
  • 2.38, пох. (?), 10:22, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вы просто не туда смотрите - они уже написали прекрасный CoC

    > Впереди у них годы интересной жизни.

    это вряд ли - у них через неделю уже лекции начнутся.
    Хотя, да, гендерные штудии вряд ли отнимают много времени. Ну ничего, через еще пару месяцев наиграются и пойдут Криту форкнут. Или вон - мозилу.

     
     
  • 3.66, prokoudine (ok), 11:28, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возраст ни при чём. Как минимум одному из участников сорокет.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 12:18, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > одному из участников сорокет

    Полный глимпсец.

     
  • 2.40, Аноним (40), 10:23, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Зависть и презрение в твоих словах вижу я, мой юный падаван.

    Пусть делают. Лицензия не запрещает.

     
     
  • 3.50, prokoudine (ok), 10:40, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    #спервадобейся #нетвоявотибесишься
     
  • 3.67, Sluggard (ok), 11:36, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Лицензия не запрещает.

    А здравый смысл, оценка собственных возможностей и перспектив, постановка _вменяемых_ целей, ответы на вопрос «Зачем?» — для лохов, да.

     
     
  • 4.76, svvord (ok), 11:53, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну побалуются ребята чуток. Кому от этого хуже станет? =)
     
     
  • 5.91, zg_nico (ok), 12:29, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и баловались бы как-то менее заметно что-ли...
     
  • 2.80, Аноним (80), 12:10, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, там ребята молодые. Вот https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=48&t=9175
    более опытные и автономные [РазрабатываюТ] GIMP.
     

  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Как говорил мой дед: "Когда коту не..й делать, он яйки лижет".
    Здесь вижу тоже самое, проблемы уровня allopenissues
     
     
  • 2.25, paver (?), 09:46, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    - А кто такие 3.14дорасы?
    - Это те, кто из сексуальной ориентации делает политику.
    (Розов, Депортация)
     
  • 2.34, anonymous (??), 10:06, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    прочитал как allo_penis_sues
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Xм, основали форк, не проверив, что уже есть свободный графический редактор с таким же именем

    https://sourceforge.net/projects/glimpse-soft/

    А eщё есть https://launchpad.net/glimpse и https://packages.debian.org/sid/text/glimpset

     
     
  • 2.30, prokoudine (ok), 10:00, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверили и даже написали про это в FAQ.
     
     
  • 3.54, Константавр (ok), 10:50, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гы-гы, они ещё не доделали форк, но им уже надоели "неадекваты", которым может не понравится название и они таким пишут:
    >If you are offended by the fact we renamed the project, we suggest you continue using the GNU Image Manipulation Program instead of annoying our contributors and making more work for our moderators.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:14, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда коту делать нечего, он себе яйца лижет. Но этим видимо гибкости не хватает.
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 12:23, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Они могут полизать друг другу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:16, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А форк krita, с основной целью отказаться от использования Qt/KF от этих авторов будет?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >В настоящее время к развитию форка подключилось три участника (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP
    >При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).

    Даже не знаю как комментировать. П*****ь - не мешки ворочать

     
     
  • 2.75, Аноним84701 (ok), 11:48, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В настоящее время к развитию форка подключилось три участника (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP
    >>При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).
    > не участвовавших в разработке GIMP
    > выбора другого языка
    >  Rust

    Как-то сразу родным, опеннетно-комментаторным повеяло ;)

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:18, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вон оно оказывается почему он о себе в ярлыке "GNU Image Manipulation Program" пишет вместо привычного Gimp...
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:18, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что это "нехорошее" слово значит?
     
     
  • 2.16, gimpfan (?), 09:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    duckduckgo.com по запросу gimp с выключенным семейным фильтром интересные картинки выдвает. Уж не знаю как это описать, но люди явно относятся к этому с огромным энтузиазмом
     
  • 2.70, ыы (?), 11:41, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Товарищи просто круто "спалились", поскольку в том же https://duckduckgo.com/?q=+GIMP первая пятерка страниц только про графические редакторы а дальше устал листать...
    Какая-то узкоспециальная терминология должно быть, а товарищи свои сексуальные девиации пытаются натянуть на весь мир.
     
     
  • 3.81, Аноним (80), 12:18, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В точку. Они явно в теме.
     
  • 3.94, iPony129412 (?), 12:38, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну отключай же безопасный поиск
     
  • 2.73, Аноне (?), 11:45, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что это "нехорошее" слово значит?

    Хотя был же логотип волка в клетке, в 2.8 или 2.9

     
  • 2.77, iPony129412 (?), 12:02, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это классика. Это знать надо!
    http://1.bp.blogspot.com/-CC6HO4gzsns/TlX9rKnje9I/AAAAAAAACds/wFbfBQj0UIk/s16
     
     
  • 3.95, Аноним (95), 12:45, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...сказал эпплoёб. Как иронично.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > При подготовки версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами являются языки D и Rust).

    Странно, что эти предприимчивые ребята не стали с нуля переписывать проект на такие перспективные языки программирования, то-то был бы урок шовинистическим угнетателям.

     
     
  • 2.14, neAnonim (?), 09:35, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я наоборот предлагаю начать переписывание что бы в перспективе сменить лицензию gnu на bsdm !!
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 09:59, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набери в русской раскладке GNU, удивишься. Нарочно такое не придумаешь.
     
     
  • 4.42, x3who (?), 10:25, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Эта комбинация букв тоже имеет какое-то сакральное значение для садо-мазохистов?
     
  • 2.44, Аноним (44), 10:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    В данном случае белые гетеросексуальные шовинистические угнетатели даже ни при чем оказались. Тут мы имеем классическое "Каждый понимает по степени своей испорченности". Кучка знатоков БДСМ сказали "фе" по поводу названия, разработчики справедливо послали их лесом. Потому что для тех, кто не в теме (а таких подавляющее большинство), GIMP - это графический редактор, а не форма выражения извращенных фантазий.
     
     
  • 3.61, EnemyOfDemocracy (?), 11:22, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то в оригинале было "каждый НЕ понимает в меру своей испорченности". В качестве примера можно привести всю ту же "девственницу из знатного рода" (татуха в виде крутых китайских иероглифов).
     
     
  • 4.88, Аноним (84), 12:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этого выражения куча вариантов и ему столько лет, что единственно верного или первоначального никто не знает - фраза существовала задолго до появления экземпляров хомо совсем не сапиенса с китайскими тату.
     

  • 1.10, нонима (?), 09:25, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    форкануть yahoo в yahooy.eu =)
    Нескучные обои - как протест =)
     
  • 1.11, Анони (?), 09:27, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Даже не смешно. Попошоп проще им взять.
    А вообще сильному человеку все равно что о нем подумают, дело до 1.0 навряд ли дойдет, раз 13 лет терпели БДСМ.
     
  • 1.12, abi (?), 09:30, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как завезут в порты фрибсд, сразу же перейду, а то в i3 dmenu ничего не находит по gimp. :D
     
     
  • 2.63, анон (?), 11:26, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй rofi, друг из интернетов. Все гОдно ищет.
     

  • 1.13, mimocrocodile (?), 09:30, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как не вспомнить классику:

    Zed: Bring out the Gimp.
    Maynard: But the Gimp's sleeping.
    Zed: Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?

     
  • 1.15, заминированный тапок (?), 09:36, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пффф, знали бы они об ассоциациях с [Фе]дора
     
     
  • 2.53, Корец (?), 10:49, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://pidora.ca/
     
  • 2.97, Zenitur (ok), 12:51, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что интересно, ради русскоязычных пользователей, проекты переименовывают. Pidora, EEEbuntu
     

  • 1.17, kvaps (ok), 09:38, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое ощущение что вся новость сделана и раздута в СМИ лишь с одной целью: в надежде повлиять на разобработчиков Gimp и заставить их сменить название.

    Надеюсь разработчики Gimp не прогнутся под этот фарс.

     
     
  • 2.19, заминированный тапок (?), 09:40, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *не ?
     
     
  • 3.24, kvaps (ok), 09:46, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *не ?

    fixed

     
  • 3.26, A.Stahl (ok), 09:47, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прогнутся от смеха
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:40, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и отлично. Может будет побыстрее развиваться в итоге.
     
  • 1.20, istepan (ok), 09:41, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Эти же люди испохабили символ радуги. 🌈
     
     
  • 2.33, Stax (ok), 10:04, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А еще эти же люди испохабили слово "gay". Ну что теперь делать. Смысл слов и символов меняется, язык-то живой...
     
  • 2.64, EnemyOfDemocracy (?), 11:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспокойтесь, радуга у них неполноценная, шестицветная.
     

  • 1.21, Аноним (21), 09:41, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP

    Так это реакция на редактор, а не на имя

     
  • 1.22, Аноним (21), 09:42, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Снежинки снова выдумали проблему на ровном месте. С выдуманными проблемами бороться гораздо легче
     
  • 1.23, dimqua (ok), 09:45, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай на Qt перепишут. :-)
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 10:53, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пускай на Qt перепишут, на полном серьёзе.
     

  • 1.27, Аноним (82), 09:53, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.

    Нужно срочно переименовать эбонитовую палочку во что-то другое. Кто со мной форкать школьный курс физики, посоны?

     
     
  • 2.31, kvaps (ok), 10:00, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нужно срочно переименовать эбонитовую палочку во что-то другое. Кто со мной форкать
    > школьный курс физики, посоны?

    Есть немало софта который "нужно" переименовать: те же pidora, pdfill

    Они тоже часто используются в школах и образовательных учреждениях, но из название, как правило, никого не волнует. Посмеялись и ладно.

     
     
  • 3.45, КО (?), 10:30, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Pidora умерла через год после рождения и мертва уже в пять раз дольше, чем прожила. Откопать и переименовать?
     
  • 2.47, Аноним (44), 10:32, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На уроках биологии надо что-то со всей темой о размножении организмов делать. Там вообще простор для школьников: пестики, тычинки, сперматозоиды... Тяжко уроки вести, попереименовывать это все надо.
     

  • 1.28, виндотролль (ok), 09:54, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    форк ради смены названия. Целых 3 "разработчика", "ранее не участвовавших в разработке".

    Если это не специальное вредительство, то — тупость, достойная большего шума в интернете, чем дениска попов.

     
  • 1.32, qwerty_qwerty1 (?), 10:01, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ведь в эту игру могут играть двое. Берем хорошее слово, "apple", создаем нехорошую группу людей которые используют это слово как не хорошее. И ТРЕБУЕМ сменить у хорошей группой на "orange".

    Это же какие перспективы !!!!!! охренеть просто.

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/OK_gesture#As_a_white_power_symbol
     

  • 1.36, Лаура Бодевиг (?), 10:11, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скоро они и до процесса копирования и просмотра файлов доберутся (cp в ls)
    А вообще да, опенсорс он не про новшества, опенсорс он про форки
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:24, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут вопрос не к опенсорс, тут вопрос к тем хочет хайпнуть нахаляву))) Типа как хайпнул Дениска Попов... А так опенсорс живёт и форки часто значимые бывают, со своими джекпотами
     
     
  • 3.98, Аноним (95), 12:51, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не хайп, он просто малолетний дeбил™.
     

  • 1.37, Аноним (41), 10:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять идут на поводу извращенцев... Хотя это скорее хайп словить, скоро им надоест переливать "из пустого в порожню", и забью, но за-то в резюме можно с гордостью писать "участвовал в разработке антиBDSMграфическогоредактора"
     
  • 1.39, Константавр (ok), 10:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Приехал как-то знакомый из Питера погостить. Он у нас из "культурных" людей, тусовочный. Засиделись, заговорились допоздна, как жысь, как что. И тут я говорю - "ну, пора спать идти". А он аж побледнел "не, я не это, может всё же отдыхать?". После некоторых конфузных недопоняток до меня дошло. "Спать" в совремонном культурном опчистве значит "трaхаться". А чтобы закрыть глаза и погрузиться в сон - это "отдыхать". Ёрш твою в масло... Питер, у вас там реально мозги погнили там на болотах? Предлагаю переделать песенку "Спят усталые игрушки".
     
     
  • 2.49, Аноним (44), 10:39, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Знакомый, видимо, из тех, у кого "крайнее" вместо "последнего", "огорчаться" вместо "обижаться" и "присаживаться" вместо "садиться". Таких нужно нещадно лупить учебником русского языка.
     
     
  • 3.69, Аноне (?), 11:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Знакомый, видимо, из тех, у кого "крайнее" вместо "последнего"

    Да, особенно, когда край может быть с двух сторон. От страха, как будто сейчас по голове или личине получат.

     
  • 3.86, анним (?), 12:24, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у еще соснуть, вздремнуть (to get a sleep)
     
  • 2.68, Аноним (68), 11:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    надеюсь вы свои члены перед едой помыли ?

    > устар. то же, что часть тела (преимущественно о конечностях) [≈ 2][▲ 2] ◆ В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния… М. Ю. Лермонтов, «Вадим», 1833 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

     
     
  • 3.87, анним (?), 12:25, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше мой пост, надо было сюда :D
     
  • 2.93, Sluggard (ok), 12:37, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Питер, у вас там реально мозги погнили там на болотах?

    При чём тут весь Питер к тому, что конкретно ты общаешься с конкретными идиотами?

     

  • 1.46, DiabloPC (ok), 10:32, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Деби** б**! Как они уже достали со своей толерастией!
    Разрабы gimp'a молодца, не ведутся на этот бред.
     
  • 1.48, Корец (?), 10:38, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, его сделают более понятным и дружелюбным к пользователю. В проьтивном случае - даже не стоило рыпаться.

    >Отмечается, что форк создан после 13 лет попыток убедить
    >разработчиков сменить имя, которые решительно отказались это сделать.

    Ну и правильно сделали, что отказались. Если докапываться до названий и игры слов, то так в каждом языке есть культурные слова, которые будут звучать некультурно на других языках.

     
  • 1.51, iCat (ok), 10:44, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну как тут не вспомнить крылатую фразу Сергея Викторовича Лаврова?
     
  • 1.52, Аноним (52), 10:44, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program"
    ---------------
    Но для бдсмщиков это видимо очень сложно
     
  • 1.56, denkin (ok), 11:07, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дениска резвится, жив еще курилка, не угомонился))). БДСМ вот освоил, с друзяками.
     
  • 1.57, Аноним (57), 11:08, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прочитал как «Группа гомосексуалистов ..». Собственно, так было бы правильнее и короче.
     
  • 1.58, Аноним (58), 11:11, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основали форк из ненависти к секс-меньшинствам.
     
  • 1.59, Аноним (59), 11:12, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Glimpse
    >Gimp

    Зачем это нужно, если есть фотошоп?

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 11:27, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, полегчало?
     

  • 1.60, Аноним (68), 11:16, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.

    ах вот оно что, ну тогда ладно, меняем

     
  • 1.62, Какаянахренразница (ok), 11:25, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот оно как, Михалыч... Сколько лет юзаю гимп, сколько лет спикаю на инглише, а ни разу не задумывался.

    unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep

    А теперь ещё и gimp...

     
     
  • 2.71, Аноне (?), 11:44, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
    > А теперь ещё и gimp...

    get, push, boot, master, slave

     
  • 2.72, Корец (?), 11:44, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё man забыл ;)
     
  • 2.78, iPony129412 (?), 12:05, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > unzip; strip; touch; grep; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep

    Ну тут как-то натягивание какое-то. А с GIMP ассоциация прямая

     
     
  • 3.89, ыы (?), 12:28, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с master, slave  тоже натягивание?
     
  • 3.90, ыы (?), 12:29, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как вам slapd ? 6)
     

  • 1.74, Аноним (74), 11:47, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM

    Т.е. авторы форка воспринимают связь с BDSM как что-то плохое. Странно, что на них до сих пор в суд не подали.

     
     
  • 2.92, ыы (?), 12:33, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там в новости  аргументом служит "дети же смеются"...какие эрудированные дети...
     

  • 1.79, gfederix (ok), 12:08, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость из серии БДСМ-щики нашли новое развлечение))) Собственно, ну и пусть развлекаются, пока лицензию не нарушают.
     
  • 1.83, Аноним (83), 12:22, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятна упертость разрабов хромого канителя с позументом сменить название на нечто более адекватное
    Оно и звучит хуже, чем даже "фотошоп". А название играет важную роль в маркетинге, чего почему-то не все девы опенсорса понимают

    Потянут ли они переработку интерфейса или тем более переписывание на другой язык - очень хороший вопрос. Будем посмотреть

     
  • 1.85, bunker203 (ok), 12:24, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждый думает в меру своей извращенности
     
  • 1.96, Emily (ok), 12:46, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форк, только из-за названия?

    "- Доктор, откуда у вас такие картинки?" (с)

     
  • 1.99, Аноним (99), 12:55, 26/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://github.com/Member1221
    >I'm a trans aspie gal from Denmark.

    Этот чел у них там главный?

     
     
  • 2.100, Аноним (83), 13:00, 26/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, какие-то неприятные ассоциации с Данией?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру