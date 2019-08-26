Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP

Группа активистов, недовольных негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp", основали форк графического редактора GIMP, который будет развиваться под именем Glimpse. Отмечается, что форк создан после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя, которые решительно отказались это сделать. Слово gimp в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.

По мнению основателей форка, смена имени сделает проект более востребованным в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде. Например, один из пользователей отмечает, что вынужден был переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы избежать ассоциаций с его причастностью к BDSM у коллег. Проблемы с неадекватной реакцией класса на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.

Разработчики GIMP не намерены менять имя и считают, что за 20 лет существования проекта его имя стало широко известным и в компьютерной среде ассоциируется с графическим редактором (при поиске в Google ссылки, не связанные с графическим редактором, первый раз встречаются только на 7 странице поисковой выдачи). В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program" или сформировать сборки с другим именем.

В настоящее время к развитию форка подключилось три разработчика (bochecha, TrechNex и Member1221), ранее не участвовавших в разработке GIMP. На начальном этапе проект позиционируется как "downstream fork", следующий за основной кодовой базой GIMP. В сентябре планируется опубликовать первый выпуск 0.1, который будет отличаться от GIMP 2.10.12 только сменой имени и ребрендингом. Для Linux планируется подготовить сборки в форматах Flatpak и AppImage.

В дальнейших выпусках ожидается включение новых возможностей, связанных с устранением давно высказываемых пользователями замечаний, касающихся в основном графического интерфейса. Данные выпуски будут развиваться как полный форк ("hard fork"), в который будут периодически переноситься новшества из основой кодовой базы GIMP. Ожидается, что первый полностью ответвившимся релизом станет Glimpse 1.0, который будет основан на кодовой базе GIMP 3.0, переведённой на использование библиотеки GTK3. При подготовке следующей версии Glimpse 2.0 разработчики намерены заняться полной переработкой интерфейса и даже обсуждают возможность выбора другого языка программирования для написания нового графического фронтэнда (главными претендентами называются языки D и Rust).



