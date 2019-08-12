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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80

12.08.2019 10:03

Спустя почти полтора года с момента прошлого выпуска представлен релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.80, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В состав включено 11 новых NSE-скриптов для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap. Обновлены базы сигнатур для определения сетевых приложений и операционных систем.

Последнее время основная работа была сосредоточена на усовершенствовании и стабилизации библиотеки Npcap, развиваемой для платформы Windows в качестве замены WinPcap и использующей современный Windows API для организации захвата пакетов. Много мелких улучшений внесено в движок Nmap Scripting Engine (NSE) и связанные с ним библиотеки. В Nsock и Ncat добавлена поддержка сокетов с адресацией AF_VSOCK, работающих поверх virtio и используемых для взаимодействия между виртуальными машинами и гипервизором. Реализовано определение сервиса adb (Android Debug Bridge), включенного по умолчанию на многих мобильных устройствах.

Новые NSE-скрипты:

  • broadcast-hid-discoveryd - определяет присутствие в локальной сети HID-устройств (Human interface device) через отправку широковещательных запросов;
  • broadcast-jenkins-discover - определяет серверы Jenkins в локальной сети через отправку широковещательных запросов;
  • http-hp-ilo-info - извлекает информацию из серверов HP c поддержкой технологии удалённого управления iLO;
  • http-sap-netweaver-leak - определяет наличие SAP Netweaver Portal с включенным модулем Knowledge Management Unit, допускающим анонимный доступ;
  • https-redirect - выявляет HTTP-серверы, перенаправляющие запросы на HTTPS без смены номера порта;
  • lu-enum - перебирает логические блоки (LU, Logical Units) серверов TN3270E;
  • rdp-ntlm-info - извлекает информацию о домене Windows из сервисов RDP;
  • smb-vuln-webexec - проверяет установку сервиса WebExService (Cisco WebEx Meetings) и наличие в нём уязвимости, допускающей выполнение кода;
  • smb-webexec-exploit - эксплуатирует уязвимость в WebExService для запуска кода с привилегиями SYSTEM;
  • ubiquiti-discovery - извлекает информацию из сервиса Ubiquiti Discovery и помогает определить номер версии;
  • vulners - отправляет запросы к БД Vulners, для проверки наличия уязвимостей на основе определённого при запуске Nmap сервиса и версии приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/nmap-anno...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.70
  3. OpenNews: Sourceforge прекратил подмену файлов неактивных проектов. Nmap выявил перехват своего аккаунта
  4. OpenNews: Cloudflare представил инструменты для выявления перехвата HTTPS
  5. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0
  6. OpenNews: Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nmap
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Aytishnik.com (ok), 11:16, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь постоянно, очень хорошая прога. Спасибо разработчикам, да прибудет вам сила...
     
     
  • 2.2, vantoo (ok), 12:07, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуйся на здоровье, пока каникулы.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:28, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дырявые сервисы дырявых дистрибутивов бывают только на каникулах? А каникулы тоже должны быть непременно дырявые, да? В любом случае, когда закончите школу (пусть и дырявую) и повзрослеете, у Вас появится шанс осознать что дыры и уязвимости планомерно внедряются круглый год (как тот недавний прикол с исполнением команд рута без аутентификации через пакеты dhcp) и необходимо проводить регулярное тестирование своих сервисов на предмет неожиданностей. И этот сканер является одним из основных универсальных инструментов любого здравомыслящего человека.
     
     
  • 4.4, vantoo (ok), 12:47, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ладно, пользуйся не только на каникулах. Но и об учебе не забывай и в своей комнате убирай, когда мамка говорит.
     
     
  • 5.5, anonymoussssss (?), 13:51, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю у тебя прямо комплексы на этой почве. Всё о каникулах да школе. Это даже не уровень ЛОРа...
     
     
  • 6.6, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 13:56, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уровень современного Опеннета =(
     
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