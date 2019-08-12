Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80

Спустя почти полтора года с момента прошлого выпуска представлен релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.80, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В состав включено 11 новых NSE-скриптов для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap. Обновлены базы сигнатур для определения сетевых приложений и операционных систем. Последнее время основная работа была сосредоточена на усовершенствовании и стабилизации библиотеки Npcap, развиваемой для платформы Windows в качестве замены WinPcap и использующей современный Windows API для организации захвата пакетов. Много мелких улучшений внесено в движок Nmap Scripting Engine (NSE) и связанные с ним библиотеки. В Nsock и Ncat добавлена поддержка сокетов с адресацией AF_VSOCK, работающих поверх virtio и используемых для взаимодействия между виртуальными машинами и гипервизором. Реализовано определение сервиса adb (Android Debug Bridge), включенного по умолчанию на многих мобильных устройствах. Новые NSE-скрипты: broadcast-hid-discoveryd - определяет присутствие в локальной сети HID-устройств (Human interface device) через отправку широковещательных запросов;

broadcast-jenkins-discover - определяет серверы Jenkins в локальной сети через отправку широковещательных запросов;

http-hp-ilo-info - извлекает информацию из серверов HP c поддержкой технологии удалённого управления iLO;

http-sap-netweaver-leak - определяет наличие SAP Netweaver Portal с включенным модулем Knowledge Management Unit, допускающим анонимный доступ;

https-redirect - выявляет HTTP-серверы, перенаправляющие запросы на HTTPS без смены номера порта;

lu-enum - перебирает логические блоки (LU, Logical Units) серверов TN3270E;

rdp-ntlm-info - извлекает информацию о домене Windows из сервисов RDP;

smb-vuln-webexec - проверяет установку сервиса WebExService (Cisco WebEx Meetings) и наличие в нём уязвимости, допускающей выполнение кода;

smb-webexec-exploit - эксплуатирует уязвимость в WebExService для запуска кода с привилегиями SYSTEM;

ubiquiti-discovery - извлекает информацию из сервиса Ubiquiti Discovery и помогает определить номер версии;

vulners - отправляет запросы к БД Vulners, для проверки наличия уязвимостей на основе определённого при запуске Nmap сервиса и версии приложения.



